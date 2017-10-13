Обзор механических клавиатур A4Tech Bloody B810R и B830

Компания A4Tech продолжает развивать линейку механических клавиатур, оснащенных оптическими переключателями LK. И сегодня мы расскажем сразу о двух из них. Модели достаточно разные и призваны удовлетворить потребности любителей как компактных, так и полноразмерных клавиатур.

Комплектация

Обе клавиатуры поставляются в картонных коробках, выполненных в стилистике Bloody. Внутри, помимо инструкций, присутствуют уже традиционные фирменные наклейки и набор сменных колпачков для клавиш WASD. Каких-либо других бонусов вроде чехла для переноски в комплекте нет.

Внешний вид

Обе клавиатуры кардинально отличаются друг от друга. B810R — это полноразмерная модель, выполненная из пластика; B830, напротив, лишена цифрового блока, а верхняя часть ее корпуса выполнена из металла и окрашена в золотой цвет. Остановимся на каждой модели подробнее.

B810R выглядит просто и немного брутально за счет преимущественно черного окраса. В продаже эта модель присутствует в трех цветовых решениях. Клавиатуру отличает относительно тонкий корпус, в котором спрятана основа для переключателей и электроника. Корпус прикрыт сверху глянцевым пластиком. Это не лучшее решение, так как верхняя часть собирает на себе царапины и отпечатки пальцев. Так как клавиатура целиком выполнена из пластика, то и общий вес устройства невелик. При скручивании корпус похрустывает, но в работе это никак не проявляется. Несмотря на относительно небольшой вес, клавиатура стоит на столе надежно за счет цепких резиновых ножек.

Внешняя простота компенсируется красивой RGB-подсветкой клавиш, эффект от которой усиливается за счет глянцевой поверхности корпуса. Цвет и анимации можно выбирать непосредственно на клавиатуре с помощью модификатора Fn. В драйвере KeyDominator 2 вы сможете настраивать подсветку более гибко.

A4Tech B830 по достоинству оценят любители TKL-клавиатур (без цифрового блока). За счет золотого цвета и полировки граней верхней части модель выглядит броско и ярко. Корпус клавиатуры немного толще, чем у B810R, и намного жестче благодаря алюминиевой пластине. Как и в случае с полноразмерной моделью, с устойчивостью на столе никаких проблем нет. Возможностей иллюминации здесь значительно меньше, цвет только один — оранжевый. Никаких анимаций, только возможность выключить подсветку или отрегулировать ее яркость. Последнее также возможно без дополнительного софта.

Обе клавиатуры позволяют управлять звуком, воспроизведением музыки и обладают возможностью отключения клавиши Win. Во внешнем виде клавиатур есть еще кое-что общее: USB-кабель в тканевой оплетке с красным штекером и ножки, позволяющие приподнять корпус над поверхностью.

Клавиатуры поставляются в Украину с локализованной раскладкой. Если в B810R для гравировки использован обычный шрифт, то у B830 надписи выглядят весьма необычно и создают ассоциации с фантастическими фильмами. Иногда это даже требует привыкания, так как на первый взгляд понять, где Page UP или Page Down, оказывается затруднительно. Но, к счастью, никаких физических изменений в раскладку производитель не вносил, это касается обеих клавиатур.

Переключатели

Герои сегодняшнего обзора оснащены оптическими переключателями LK, созданными A4Tech. Напомним, в таких переключателях для регистрации срабатывания используется не физический контакт, а разрыв инфракрасного луча. В остальном по своей конструкции LK не отличаются от традиционных механических переключателей вроде Kailh или Cherry MX. Использование оптики, в теории, должно обеспечить еще более длительный срок эксплуатации клавиатуры по сравнению с обычной “механикой”. Но это покажет только длительная эксплуатация в реальных условиях. Компания A4Tech, в свою очередь, заявляет, что LK способны обеспечить 100 млн. нажатий.

По своим свойствам переключатели напоминают Cherry MX Blue: присутствует тактильная отдача и звуковой отклик. Щелчок у клавиш громкий и субъективно чуть выше по тональности, чем у MX Blue. В этом плане акустический комфорт — не самая сильная сторона этих клавиатур. Регистрация нажатия происходит примерно на одном уровне со щелчком, посредине хода клавиши. Сила для нажатия примерно равна тем же 45 граммам, но есть ощущение, что LK нажимаются чуточку легче. В общем и целом, использование таких клавиш вполне оправданно, особенно если заявленный уровень надежности это не просто обещания маркетологов. Но пока что хотелось бы, чтобы на выбор были доступны и другие типы клавиш.

Программное обеспечение

Для настройки клавиатур используется уже упомянутая фирменная утилита KeyDominator, напоминающая по внешнему виду и логике интерфейса Bloody6 для настройки мышей. Достоинства и недостатки у программного обеспечения традиционны для A4Tech: запутанный интерфейс и не очень качественный перевод надписей. Но все необходимое здесь есть, вы можете переназначить функциональность каждой клавиши и создать макрос (но для этого вам предварительно придется ознакомиться с инструкцией).