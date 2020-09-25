Обзор игровой мыши ASUS ROG Chakram Core





Сегодня мы познакомимся с интересной проводной мышью от ASUS. Chakram Core представляет собою упрощенную версию модели Chakram. Тут нет ни беспроводного интерфейса подключения, ни поддержки беспроводной зарядки. Но, тем не менее, ряд достойных внимания особенностей тут имеется.

Комплектация ROG Chakram Core

В комплект поставки кроме мыши входят две сменных насадки на боковой джойстик, инструкция, дополнительный утяжелитель, а также инструмент для извлечения переключателей под основными клавишами — фирменная фишка мышей ASUS присутствует и здесь.

Дизайн

ASUS ROG Chakram — это крупная мышь с эргономичной формой корпуса, полностью выполненная в черном матовом пластике. Внешность почти полностью лишена логотипов и до тех пор, пока мышь не подключена догадаться о том, кто производитель трудно.

Но, все меняется когда мышку подключаешь к компьютеру. Сразу становится заметно то, что верхняя панель слегка прозрачная и через нее пробивается логотип ROG. Прозрачными получились и основные клавиши мыши, под которыми просматриваются декоративные узоры.

Все это разбавляет дизайн, но не делает его кричащим. Украшений минимум и это хорошо. К тому же, благодаря отсутствию глянцевых деталей, тут полный порядок с практичностью. Следы от рук не остаются, а мышка долго сохраняет товарный вид.

Удобство использования

Как мы уже говорили, ROG Chakram Core — это достаточно крупная мышь рассчитанная на среднюю по размерам мужскую руку. Эргономичный корпус мыши хорошо ложится в руку, но ей немного не хватает ухватистости. Ситуацию частично компенсирует наличие декоративных полос на боковинах, но было бы лучше, если бы они были изготовлена из резины.

Вся верхняя панель съемная. Отдельно снимается подладонная поверхность и пластиковые накладки основных клавиш для замены переключателей. Под основной панелью скрывается место для установки грузика весом 13,6 грамм. Еще один интересный момент — панель с логотипом ROG съемная и ее можно заменить на любую свою, а подсвечивать ее будет диод снизу.

По количеству дополнительных клавиш тут все д остаточно стандартно: пара основных, колесико прокрутки, пара боковых клавиш. К их работе вопросов нет. Основные клавиши нажимаются четко, с тихим кликом. Колесико работает тихо, без дребезга. Боковые клавиши также обладают коротким и четким ходом.

Но, есть еще один необычный элемент — восьмипозиционный джойстик, расположенный под большим пальцем правой руки. Джойстик может выполнять роль курсора, аналоговой джойстика и эмулировать геймпад в играх. Для последней функции вам потребуется установка фирменной утилиты Armoury Crate и Steam, где вы сможете назначить на джойстик функциональность геймпада.

Оснащение ROG Chakram Core

ASUS не указывает модель датчика, которым оснащена мышь. Все, что нам известно, так это то, что тут стоит оптика с максимальным разрешением 16000 dpi. На днище есть дополнительная кнопка по выбору пресетов dpi, их по умолчанию 4 от 400 до 3200 dpi. Для более точного выбора разрешения вам уже понадобится утилита от ASUS.

Что касается качества работы сенсора, то тут без нареканий. За время использования не было зафиксировано ни срывов, ни каких-либо других аномалий. Как на высоких, так и на низких разрешениях.