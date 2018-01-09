Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Elite RGB
Компания Kingston решила не отступать от тренда использования RGB-подсветки в игровой периферии. В качестве первого продукта с многоцветными диодами была выпущена слегка обновленная версия уже знакомой нам модели Alloy Elite. Визуальных изменений не так уж и много, но самые значимые касаются функциональности клавиатуры, подробно о которой мы расскажем далее.
Комплектация
Клавиатура поставляется в стандартной для бренда HyperX качественной упаковке, а внутри находится съемная подставка под запястья и 8 сменных серебристых колпачков с более цепкой текстурой.
Внешний вид
Добавив RGB-подсветку, компания Kingston не изменила кардинально внешний вид клавиатуры, за исключением цвета мультимедийных клавиш — теперь они серебристые.
С учетом отсутствия значимых отличий в дизайне и материалах корпуса, мы не будем останавливаться на нем подробно и рекомендуем ознакомиться с обзором первой версии Alloy Elite. Тем не менее, основные моменты отметить стоит.
Верхняя часть корпуса выполнена из толстого листа алюминия, который обеспечивает хорошую жесткость конструкции. Низ — из пластика, там же и цепкие ножки, вместе с немалым весом дающие отличную устойчивость на столе. Верхняя панель матовая и немного маркая, но отпечатки и пыль удаляются легко.
Alloy Elite RGB — это крупная, полноформатная клавиатура, но в отличии от многих конкурентов она не занимает на столе места больше, чем нужно. Исключение составляет верхняя вставка, на которой расположены дополнительные клавиши. По габаритам — это исключительно стационарное решение, для выездного гейминга лучше посмотреть на HyperX Alloy FPS.
По удобству использования у нас никаких претензий не возникло. Клавиатура с классической раскладкой, без каких-либо новшеств. Все блоки клавиш хорошо отделены друг от друга. Тем, для кого Alloy Elite RGB станет первой механической клавиатурой по началу надо будет привыкнуть к высокому профилю клавиш, но на удобстве использования это никак не сказывается.
Подсветка
Иллюминация — одно из самых главных новшеств в клавиатуре, а само устройство первое в модельном ряду HyperX с RGB-подсветкой. Если предыдущие клавиатуры оснащенные только красным цветом выглядели просто хорошо, то благодаря многоцветным светодиодам, Alloy Elite преображается.
Впечатление усиливается за счет самых разнообразных эффектов и декоративной линии подсветки, которая выгодно отличает Alloy Elite от множества других подобных продуктов. С учетом конструкции переключателей Cherry, светодиод находится в верхней части, поэтому латинские символы подсвечены лучше, а кириллические — чуть хуже.
Оснащение
Наша клавиатура оснащена механическими переключателями Cherry MX Red. В продаже будут доступны модификации MX Blue и Brown. Напомним, MX Red — это клавиши без обратной связи, с линейным ходом и небольшим требуемым усилием для нажатия (45 грамм). Единственный звук при работе — прикосновение колпачка к корпусу клавиатуры, но если не нажимать клавишу полностью, то работа становится бесшумной.
На клавиатуре удобно играть и набирать текст. Если вы ранее пользовались мембранной клавиатурой, то первое время вы будете привыкать к длинному и легкому ходу клавиш, но через некоторое время, вы скорее всего заметите, что скорость набора текста у вас возросла.
Из дополнительной функциональности стоит выделить USB-порт, который может быть использован как для зарядки, так и для передачи данных. Для его работы вам потребуется еще один USB в компьютере. И как вы могли заметить, остались на своем месте дополнительные мультимедийные клавиши, кнопки для управления подсветкой и включения игрового режима. Возможности по настройки подсветки непосредственно на клавиатуре очень базовые, но теперь за это отвечает фирменная утилита, о которой мы расскажем далее.
Программное обеспечение
Первая утилита для настройки периферийных устройств получила название «HyperX NGenuity». Ранее настройка возлагалась на встроенные средства — дополнительные и мультимедийные клавиши, а любители тонкой настройки и создания макросов были лишены таких опций. К тому же, с появлением RGB-подсветки, парой кнопок для настройки уже не обойтись, да и многие конкуренты давно предлагают к своим устройствам фирменное ПО.
Интерфейс утилиты разделен на три секции — работа с подсветкой, настройка игрового режима и редактор макросов. Редактор макросов довольно простой, но понятный. Для сохранения пользовательских настроек есть отдельные профили, а в самой клавиатуре предусмотрена память для хранения трех профилей. И приятным бонусом являются дополнительные опции по отключению определенных сочетаний клавиш при игре. К общей интуитивности интерфейса и стабильности работы претензий нет.
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