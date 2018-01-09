Обзор игровой клавиатуры HyperX Alloy Elite RGB

Компания Kingston решила не отступать от тренда использования RGB-подсветки в игровой периферии. В качестве первого продукта с многоцветными диодами была выпущена слегка обновленная версия уже знакомой нам модели Alloy Elite. Визуальных изменений не так уж и много, но самые значимые касаются функциональности клавиатуры, подробно о которой мы расскажем далее.

Комплектация

Клавиатура поставляется в стандартной для бренда HyperX качественной упаковке, а внутри находится съемная подставка под запястья и 8 сменных серебристых колпачков с более цепкой текстурой.

Внешний вид

Добавив RGB-подсветку, компания Kingston не изменила кардинально внешний вид клавиатуры, за исключением цвета мультимедийных клавиш — теперь они серебристые.

С учетом отсутствия значимых отличий в дизайне и материалах корпуса, мы не будем останавливаться на нем подробно и рекомендуем ознакомиться с обзором первой версии Alloy Elite. Тем не менее, основные моменты отметить стоит.

Верхняя часть корпуса выполнена из толстого листа алюминия, который обеспечивает хорошую жесткость конструкции. Низ — из пластика, там же и цепкие ножки, вместе с немалым весом дающие отличную устойчивость на столе. Верхняя панель матовая и немного маркая, но отпечатки и пыль удаляются легко.

Alloy Elite RGB — это крупная, полноформатная клавиатура, но в отличии от многих конкурентов она не занимает на столе места больше, чем нужно. Исключение составляет верхняя вставка, на которой расположены дополнительные клавиши. По габаритам — это исключительно стационарное решение, для выездного гейминга лучше посмотреть на HyperX Alloy FPS.

По удобству использования у нас никаких претензий не возникло. Клавиатура с классической раскладкой, без каких-либо новшеств. Все блоки клавиш хорошо отделены друг от друга. Тем, для кого Alloy Elite RGB станет первой механической клавиатурой по началу надо будет привыкнуть к высокому профилю клавиш, но на удобстве использования это никак не сказывается.

Подсветка

Иллюминация — одно из самых главных новшеств в клавиатуре, а само устройство первое в модельном ряду HyperX с RGB-подсветкой. Если предыдущие клавиатуры оснащенные только красным цветом выглядели просто хорошо, то благодаря многоцветным светодиодам, Alloy Elite преображается.

Впечатление усиливается за счет самых разнообразных эффектов и декоративной линии подсветки, которая выгодно отличает Alloy Elite от множества других подобных продуктов. С учетом конструкции переключателей Cherry, светодиод находится в верхней части, поэтому латинские символы подсвечены лучше, а кириллические — чуть хуже.

Оснащение

Наша клавиатура оснащена механическими переключателями Cherry MX Red. В продаже будут доступны модификации MX Blue и Brown. Напомним, MX Red — это клавиши без обратной связи, с линейным ходом и небольшим требуемым усилием для нажатия (45 грамм). Единственный звук при работе — прикосновение колпачка к корпусу клавиатуры, но если не нажимать клавишу полностью, то работа становится бесшумной.

На клавиатуре удобно играть и набирать текст. Если вы ранее пользовались мембранной клавиатурой, то первое время вы будете привыкать к длинному и легкому ходу клавиш, но через некоторое время, вы скорее всего заметите, что скорость набора текста у вас возросла.

Из дополнительной функциональности стоит выделить USB-порт, который может быть использован как для зарядки, так и для передачи данных. Для его работы вам потребуется еще один USB в компьютере. И как вы могли заметить, остались на своем месте дополнительные мультимедийные клавиши, кнопки для управления подсветкой и включения игрового режима. Возможности по настройки подсветки непосредственно на клавиатуре очень базовые, но теперь за это отвечает фирменная утилита, о которой мы расскажем далее.

Программное обеспечение

Первая утилита для настройки периферийных устройств получила название «HyperX NGenuity». Ранее настройка возлагалась на встроенные средства — дополнительные и мультимедийные клавиши, а любители тонкой настройки и создания макросов были лишены таких опций. К тому же, с появлением RGB-подсветки, парой кнопок для настройки уже не обойтись, да и многие конкуренты давно предлагают к своим устройствам фирменное ПО.

Интерфейс утилиты разделен на три секции — работа с подсветкой, настройка игрового режима и редактор макросов. Редактор макросов довольно простой, но понятный. Для сохранения пользовательских настроек есть отдельные профили, а в самой клавиатуре предусмотрена память для хранения трех профилей. И приятным бонусом являются дополнительные опции по отключению определенных сочетаний клавиш при игре. К общей интуитивности интерфейса и стабильности работы претензий нет.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: внешний вид в сочетании с подсветкой, общее качество, функциональность ПО Минусы: стоимость Вывод: HyperX Alloy Elite RGB — это почти идеальная клавиатура. Если предыдущую версию можно было критиковать за отсутствие модной RGB-подсветки и недостаточную гибкость настройки, то теперь эти недостатки исправлены. С учетом этих улучшений и общего качества продукта, HyperX может уверенно конкурировать на равных с уже признанными лидерами в этом сегменте. В клавиатуре хорошо все — функциональность, качество и дизайн. Но будьте готовы к тому, что за это придется заплатить. Технические характеристики Kingston HyperX Alloy elite RGB Red (HX-KB2RD2-RU/R1)

Уведомить о появлении в продаже Тип Клавиатура Назначение для игр Подключение проводное Интерфейс коммуникации с ПК USB Цвет корпуса черный Тип клавиатуры мультимедийная Тип клавиш механический (Cherry MX Red) Количество дополнительных клавиш 7 Наличие подставки под запястья + Манипулятор прокрутки + (регулятор громкости) Цифровой блок + Цвет символов кириллицы белый Подсветка клавиш + (RGB) Встроенный USB-порт + Аудио-разъем - Размеры, мм 444 х 226 х 37.4

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