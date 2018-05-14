Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Flare

Конкуренция в сегменте механических клавиатур обостряется с каждым месяцем, на рынок выходит все больше игроков. Судя по усилиям ASUS, компания не хочет упускать этот сегмент и продолжает развивать его, даже при наличии сильных противников. Хотя очевидно, что это направление не является приоритетным для тайваньского производителя. В таких условиях ASUS все равно продолжает экспериментировать с дизайном, функциональностью и надеется конкурировать на равных с признанными лидерами рынка периферии. Посмотрим — получится ли это с новой «механикой» из линейки Strix.

Комплектация

Кроме клавиатуры, в комплект поставки входит документация, наклейки ROG и дополнительная прозрачная пластина, на которую вы можете нанести свой логотип или надпись. Далее я еще расскажу об этом элементе дизайна. Клавиатура также комплектуется подставкой под запястья, она удобная, но крепится не плотно, а просто прикладывается к корпусу.

Дизайн, эргономика

По моему личному мнению, Strix Flare — это тот случай, когда дизайн клавиатуры ASUS удался. Если не обращать внимания на пару-тройку логотипов ROG, то нет ощущения, что пользуешься геймерским девайсом. Секрет удачного дизайна, в данном случае, заключается в строгих формах, тонком корпусе и темно-сером цвете. Strix Flare не кричит о том что она сделана для геймеров, а только мягко на это намекает.

Еще один штрих в общем положительном впечатлении от дизайна — черты, примененные в материнских платах ASUS последнего поколения. Декоративные тонкие полосы, вставка под треугольный вырез, RGB-подсветка — все это создает впечатление визуального единства с другими продуктами компании.

Конструкция, подсветка, раскладка

Клавиатура целиком выполнена из пластика, качество сборки хорошее. Как и многие другие механические клавиатуры, вес Strix Flare немал и составляет 1,3 кг. Для тех, кому не нравится серый пластик предусмотрена яркая RGB-подсветка. Она подсвечивает не только клавиши, но и область вокруг них.

Приятным бонусом будет подсветка боковин корпуса — редкое, но эффектное решение. Прозрачная вставка также подсвечивается. Как я уже упоминал, в комплекте есть еще одна акриловая вставка, на которую вы можете нанести свой логотип — необычный способ разнообразить внешний вид периферии. Кстати, клавиатура поддерживает функцию Aura, благодаря которой подсветка синхронизируется с другими продуктами ASUS, поддерживающими эту особенность.

ASUS ROG Strix Flare оснащена ANSI-раскладкой: одноэтажный Enter и длинный Shift. В таком виде клавиатура продается в Украине. Кстати, по параметру локализации клавиатуре плюс в карму: на клавиши нанесены украинские буквы. Все блоки отделены друг от друга и есть дополнительные мультимедийные клавиши управления громкостью, плеером, подсветкой и отключением клавиши Win. На задней части корпуса клавиатуры, у провода, расположен дополнительный USB-порт для подключения периферии. Для его работы вам потребуется еще один порт на компьютере.

Оснащение

Тестовый образец клавиатуры оснащен переключателями Cherry MX Brown. В украинской рознице клавиатура будет доступна также с Red и Black. Напомним, переключатели Brown обладают тактильной отдачей при нажатии, примерно посредине хода. Необходимый вес для срабатывания — 45 грамм, чуть легче обычной мембранной клавиатуры.

Сам по себе переключатель не издает звуков при срабатывании и единственный звук при нажатии — от соприкосновения колпачка клавиши с основой клавиатуры. Но если набирать аккуратно и мягко, то клавиши в работе бесшумные. «Коричневые» переключатели, на мой взгляд, являются хорошим компромиссом для тех, кто много набирает и много играет.

ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Red (90MP00M0-B0RA00) Мыши, клавиатуры на от 4 670 грн Предложений: 23 Сравнить цены

Для преимущественно гейминга я рекомендую обратить внимание на клавиши Red, они мягкие и тихие, а вот Black из-за большего необходимого усилия для нажатия могут быть жестковаты, особенно для частого набора текста.

ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Black (90MP00M3-B0RA00) Мыши, клавиатуры на от 4 670 грн Предложений: 18 Сравнить цены

Функциональность

Для дополнительной настройки клавиатуры вам потребуется утилита ROG Armoury. В ней вы сможете управлять эффектами подсветки, а также создавать макросы и сохранять их в 5 доступных профилей, которые можно хранить в памяти Strix Flare.