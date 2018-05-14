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Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Flare
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Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Flare

Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Flare

Конкуренция в сегменте механических клавиатур обостряется с каждым месяцем, на рынок выходит все больше игроков. Судя по усилиям ASUS, компания не хочет упускать этот сегмент и продолжает развивать его, даже при наличии сильных противников. Хотя очевидно, что это направление не является приоритетным для тайваньского производителя. В таких условиях ASUS все равно продолжает экспериментировать с дизайном, функциональностью и надеется конкурировать на равных с признанными лидерами рынка периферии. Посмотрим — получится ли это с новой «механикой» из линейки Strix.

ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Brown (90MP00M1-B0RA00)
Мыши, клавиатуры на
от 4 670 грн
Предложений: 22
Сравнить цены

Комплектация

Кроме клавиатуры, в комплект поставки входит документация, наклейки ROG и дополнительная прозрачная пластина, на которую вы можете нанести свой логотип или надпись. Далее я еще расскажу об этом элементе дизайна. Клавиатура также комплектуется подставкой под запястья, она удобная, но крепится не плотно, а просто прикладывается к корпусу.

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Дизайн, эргономика

По моему личному мнению, Strix Flare — это тот случай, когда дизайн клавиатуры ASUS удался. Если не обращать внимания на пару-тройку логотипов ROG, то нет ощущения, что пользуешься геймерским девайсом. Секрет удачного дизайна, в данном случае, заключается в строгих формах, тонком корпусе и темно-сером цвете. Strix Flare не кричит о том что она сделана для геймеров, а только мягко на это намекает.

Еще один штрих в общем положительном впечатлении от дизайна — черты, примененные в материнских платах ASUS последнего поколения. Декоративные тонкие полосы, вставка под треугольный вырез, RGB-подсветка — все это создает впечатление визуального единства с другими продуктами компании.

Конструкция, подсветка, раскладка

Клавиатура целиком выполнена из пластика, качество сборки хорошее. Как и многие другие механические клавиатуры, вес Strix Flare немал и составляет 1,3 кг. Для тех, кому не нравится серый пластик предусмотрена яркая RGB-подсветка. Она подсвечивает не только клавиши, но и область вокруг них.

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Приятным бонусом будет подсветка боковин корпуса — редкое, но эффектное решение. Прозрачная вставка также подсвечивается. Как я уже упоминал, в комплекте есть еще одна акриловая вставка, на которую вы можете нанести свой логотип — необычный способ разнообразить внешний вид периферии. Кстати, клавиатура поддерживает функцию Aura, благодаря которой подсветка синхронизируется с другими продуктами ASUS, поддерживающими эту особенность.

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ASUS ROG Strix Flare оснащена ANSI-раскладкой: одноэтажный Enter и длинный Shift. В таком виде клавиатура продается в Украине. Кстати, по параметру локализации клавиатуре плюс в карму: на клавиши нанесены украинские буквы. Все блоки отделены друг от друга и есть дополнительные мультимедийные клавиши управления громкостью, плеером, подсветкой и отключением клавиши Win. На задней части корпуса клавиатуры, у провода, расположен дополнительный USB-порт для подключения периферии. Для его работы вам потребуется еще один порт на компьютере.

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Оснащение

Тестовый образец клавиатуры оснащен переключателями Cherry MX Brown. В украинской рознице клавиатура будет доступна также с Red и Black. Напомним, переключатели Brown обладают тактильной отдачей при нажатии, примерно посредине хода. Необходимый вес для срабатывания — 45 грамм, чуть легче обычной мембранной клавиатуры.

Сам по себе переключатель не издает звуков при срабатывании и единственный звук при нажатии — от соприкосновения колпачка клавиши с основой клавиатуры. Но если набирать аккуратно и мягко, то клавиши в работе бесшумные. «Коричневые» переключатели, на мой взгляд, являются хорошим компромиссом для тех, кто много набирает и много играет.

ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Red (90MP00M0-B0RA00)
Мыши, клавиатуры на
от 4 670 грн
Предложений: 23
Сравнить цены

Для преимущественно гейминга я рекомендую обратить внимание на клавиши Red, они мягкие и тихие, а вот Black из-за большего необходимого усилия для нажатия могут быть жестковаты, особенно для частого набора текста.

ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Black (90MP00M3-B0RA00)
Мыши, клавиатуры на
от 4 670 грн
Предложений: 18
Сравнить цены

Функциональность

Для дополнительной настройки клавиатуры вам потребуется утилита ROG Armoury. В ней вы сможете управлять эффектами подсветки, а также создавать макросы и сохранять их в 5 доступных профилей, которые можно хранить в памяти Strix Flare.

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4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, реализация подсветки, функциональность
Минусы: высокая цена
Вывод: ASUS ROG Strix Flare — это настоящая «механика» премиум-класса. В ней есть почти все что нужно для счастья — качественные свитчи, яркая подсветка и классный дизайн. Не хватает только разъема для наушников и чуть меньшей стоимости. А цена немалая и вряд ли клавиатура станет массовой, но упрекнуть в плохом качестве или отсутствии дизайна ASUS точно нельзя. Сможет ли ASUS конкурировать на равных с таким продуктом? Да, сможет, но таких клавиатур на рынке много и, при желании, можно найти менее дорогой вариант.

Технические характеристики

Обзор игровой механической клавиатуры ASUS ROG Strix Flare ASUS ROG Strix Flare Cherry MX Brown (90MP00M1-B0RA00)
4 670 − 4 999 грн
Сравнить цены
Тип Клавиатура
Назначение для игр
Подключение проводное
Интерфейс коммуникации с ПК USB
Цвет корпуса серый
Тип клавиатуры мультимедийный
Тип клавиш механический (Cherry MX Brown RGB)
Количество дополнительных клавиш 6
Наличие подставки под запястья +
Манипулятор прокрутки -
Цифровой блок +
Цвет символов кириллицы белый
Подсветка клавиш + (RGB)
Встроенный USB-порт +
Аудио-разъем -
Размеры, мм 454 x 155 x 31
Вес, г 1256
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