Обзор игровых наушников Steelseries Arctis Raw

Не всем нужна RGB-подсветка, беспроводное подключение и дополнительные фишки вроде виртуального многоканального звука. Компания Steelseries это прекрасно понимает и поэтому на рынок вышла модель Arctis Raw. По традиции модели с приставкой “Raw” брали все лучшее от старших моделей, например, дизайн и эргономику, и обладали базовой функциональностью. В случае с Arctis Raw все получилось именно так.

Что в коробке?

Вместе с наушниками аксессуаров немного — только дополнительный кабель для подключения к компьютерам с раздельными аудио- и микрофонными разъемами, а также съемный микрофон.

Дизайн Steelseries Arctis Raw

Как я уже говорил, среди наушников SteelSeries все модели с приставкой Raw получают упрощенную конструкцию и материалы корпуса. В случае с Arctis, одним из самых заметных изменений стало оголовье — оно лишилось шарниров, а внутри обклеено кожзамом с мягким наполнителем вместо эластичной ленты.

Конструкция чаш почти не изменилась, ее форма особенно. К счастью, упрощения не коснулись органов управления. Так, на левой чаше расположен регулятор громкости и сдвижной выключатель микрофона. Рядом крепление кабеля, сам по себе он несъемный. Все детали наушников выполнены из довольно прочного пластика, поверхности практичные, отпечатки пальцев не собирают, а качество сборки хорошее.

Удобство

Мне всегда нравились наушники из линейки Arctis во многом благодаря удобному оголовью и мягким амбушюрам. В версии Raw с амбушюрами полный порядок, они такие же мягкие, достаточно крупные даже для больших ушей и покрыты дышащей тканью, благодаря которой не жарко летом. А вот конструкция оголовья изменилась и стала проще.

На смену эластичной ленте пришла пластиковая скобка, она не очень гибкая и ее окружности может не хватить для крупной головы. Точнее, ее-то хватит, но наушники могут давить, поэтому перед покупкой стоит примерить. Мне же в наушниках было очень удобно. Наушники также лишились и возможности поворачивать динамики для более удобного положения на голове, но не могу сказать, что это сказалось на удобстве.

Звучание

Почти во всех моделях наушников из линейки Arctis (3, 5 и 7) используются одинаковые 40-мм драйверы и Arctis Raw не стала исключением. Поэтому даже несмотря на позиционирование как модели начального уровня, звук в наушниках такой же, как и в старших моделях. А само качество звучания очень понравилось. Конечно, это тоже не самые универсальные наушники, все же они больше заточены под игры — мощные спецэффекты, взрывы, все это отлично отрабатывается.

Баса много, он жесткий, напористый, но не раздутый и голова от количества низких частот не болит. Высокие детальные, не смешиваются в кашу, но при воспроизведении вокала заметно, что высокие немного задушены и композиция полностью не раскрывается. Но не все так плохо и в наушниках можно слушать музыку с удовольствием, просто в ряде жанров их возможности несколько ограничены.

Микрофон Clearcast

Вот к чему, а к микрофону в Steelseries Arctis ни единой претензии, как, собственно, их не было и в случае более дорогих наушников этой линейки. Единственная разница в том, что микрофон просто съемный, свернуть его вовнутрь корпуса не получится. Но он оснащен гибкой ножкой и его можно отрегулировать так как нужно. Качество передачи речи — отличное, тут ни единой претензии. Каких-либо дополнительных регулировок нет, только возможность его отключения, баланса между громкостью чата и другими звуками нет. Для этих наушников, кстати, не предусмотрено программное обеспечение SS Engine.