Apple решила зарегистировать торговую марку Slofie





Напомним, одним главных нововведений улучшенных фронтальных камер новых смартфонов iPhone 2019 года стал новый режим съемки селфи в слоу-мо. Apple даже придумала этим слоу-мо-селфи свое название — Slofie («слоуфи»). Когда на презентации со сцены впервые прозвучало это слово, все дружно посмеялись, пошутили над новым выдуманным термином и забыли. Но, похоже, Apple считает его очень удачным. В минувшую пятницу купертиновский гигант подал в патентное ведомство США (U.S. Patent and Trademark Office, USPTO) заявку на регистрацию торговой марки Slofie, чтобы закрепить за собой право на использование этого термина.

Судя по всему, Apple рассчитает, что слоуфи в итоге станут невероятно популярными и превратятся в глобальный феномен, как в свое время было с анимированными смайликами Animoji, дебютировавшими в iPhone X. В описании Apple указывает, что эта торговая марка будет относиться к «загружаемому программному обеспечению для использования при захвате и записи видео». Это означает, что Apple торговая марку нужна главным образом, чтобы помешать другим компаниям создавать приложения для съемки фото и видео под брендом Slofie, а не для полного запрета на использование этого термина. У Apple также есть причина, чтобы запретить создание поддельных приложений slofie, поскольку они должны быть эксклюзивными для новых iPhone.

Слоуфи станут отличительной особенностью новых iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, так что Apple можно понять. Компания явно рассчитывает использовать эту особенность для стимулирования продаж новых смартфонов, учитывая, что функция упоминается в рекламных материалах на сайте компании. Что интересно, в фирменном приложении камеры функция называется просто «slo-mo», а Slofie относится исключительно к полученным видео, а не к приложению или режиму, используемому для их захвата. К тому же, даже западные журналисты частенько пишут слово Slofie с ошибками, называя слоуфи то «slowfie», то «slowfi». Так что Apple может быть спокойной, ведь скопировать правильно — та еще задача.

Остается добавить, что подать заявку на товарный знак стоит $400.

Источник: The Verge