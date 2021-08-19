Обзор комплекта оперативной памяти Kingston FURY Renegade RGB DDR4-3600 32 ГБ

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После сделки с HP, американская компания Kingston представила новый бренд – Kingston FURY – под которым будут предлагаться продукты для геймеров и энтузиастов. Сегодня у нас на обзоре любопытный двухканальный комплект Kingston FURY Renegade RGB DDR4-3600 объемом 32 ГБ (2×16 ГБ). Модули очень похожи на топовые планки хорошо известной ранее серии HyperX Predator. Проверим возможности нового набора, предварительно рассчитывая на то, что сходство с предшественниками не только внешнее.

На старте под брендом Kingston FURY будет предлагаться скоростная оперативная память, флеш-накопители и производительные SSD. В дальнейшем ассортимент устройств будет расширяться. Что касается ОЗУ, то производитель изначально представил три новые серии: энтузиастские модули Kingston FURY Renegade, планки для производительных систем Kingston FURY Beast, а также оперативку Kingston FURY Impact в формате So-DIMM для ноутбуков и компактных ПК. Подробнее с полным ассортиментом можно ознакомиться на сайте производителя.

Линейка Kingston FURY Renegade

Новая энтузиастская линейка Kingston FURY Renegade включает единичные модули объемом 8 ГБ, 16 ГБ и 32 ГБ, а также двух и даже 4-канальные комплекты памяти суммарной емкостью до 256 ГБ (8х32 ГБ). Ассортимент семейства очень широкий, фактически в одной лишь этой серии можно подобрать ОЗУ для любой актуальной платформы на DDR4. В линейке представлены модули с рабочими режимами от DDR4-2666 до DDR4-5333, а также относительно невысокими задержками (CL13–20).

Предложение серии Kingston FURY Renegade RGB чуть скромнее. Здесь также имеются модули емкостью 8, 16 и 32 ГБ с итоговым объемом наборов до 256 ГБ, но диапазон эффективных рабочих частот данных планок чуть уже – от DDR4-3000 до DDR4-4600. Как несложно догадаться, особенностью модулей этой серии – дополнительная управляемая RGB-подсветка с технологией синхронизации FURY Infrared Sync.

Kingston FURY Renegade RGB DDR4-3600 32 ГБ (KF436C16RB1AK2/32)

К нам на тестирование попал двухканальный комплект DDR4-3600 объемом 32 ГБ (2х16 ГБ). Набор предлагает достаточно агрессивную формулу задержек как для этой категории модулей – 16-20-20-39, при напряжении питания 1,35 В.

Комплект поставляется в картонной коробке средних размеров. Упаковка имеет светлое оформление, скорее непривычное для устройств предыдущих серий. Модули внутри фиксируются в дополнительном прозрачном блистере. В комплекте с планками памяти также предлагается краткая бумажная инструкция и наклейка с логотипом новой серии Kingston FURY.

По внешнему виду модули Kingston FURY Renegade RGB очень напоминают планки серии HyperX Predator. Здесь также для охлаждения микросхем памяти используются составные алюминиевые радиаторы средних размеров. На боковых панелях закреплены ассиметричные декоративные накладки.

На лицевой стороне в центральной части модуля также предусмотрен крупный логотип серии. При этом слово FURY выполнено с миниатюрным оребрением, которое дает дополнительные блики. Ближе к торцам обозначены стандарт памяти DDR4 и название линейки модулей – Renegade.

С обратной стороны также расположена декоративная алюминиевая пластинка со сложным профилем, добавляющая динамичности внешнему оформлению модуля. Здесь также можно рассмотреть головки винтов под крестообразный шлиц, которые фиксируют обе части общей радиаторной конструкции. Такой способ крепление более надежный, чем формовка с плотной посадкой на теплопроводящих прокладках.

В центральной части охладителя расположена наклейка со служебной информацией с названием комплекта, на которой также обозначено, что модули собраны в Тайване.

На верхней кромке между радиаторными пластинами хорошо различим полупрозрачный световод, за которым размещены пять RGB-светодиодов. Используемый материал хорошо смягчает свечение, при этом общая яркость иллюминации может быть достаточно высокой.

Модули памяти с дополнительной подсветкой – один из основных элементов декорации системного блока с прозрачной боковой стенкой.

Для управления подсветкой производитель предлагает временно использовать приложение HyperX Ngenuity, которое поддерживает новые комплекты, хотя и не вполне корректно распознает новые модули. Разработчики уже готовят новую более функциональную утилиту FURY CTRL, которая сейчас на финальной стадии, но уже в сентябре ее можно будет скачать на сайте Kingston.

Пока же для базовой настройки можно использовать HyperX Ngenuity. Здесь доступны несколько режимов, есть возможность задать яркость свечения, а также в ряде случаев – скорость эффекта.

Конечно для настройки иллюминации можно использовать фирменные приложения производителей материнских плат. Зачастую в подобном ПО есть возможность синхронизировать подсветку всех элементов системы с подобными опциями. Kingston FURY Renegade RGB поддерживает работу в утилитах от ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock.

Как мы уже отмечали, модули серии Kingston FURY Renegade RGB имеют средние общие габариты с учетом радиаторного блока.

Общие размеры оснащенной планки ОЗУ с охладителем – 133,35×42,2×8,3 мм. Радиаторы увеличивают высоту текстолитовой основы на почти на 11 мм, и это стоит учитывать при выборе воздушной системы охлаждения процессора.

Конфигурация тестового стенда

В работе

В стартовой таблице JEDEC для модулей прописан режим DDR4-2400 CL17-17-17-39 при 1,2 В. Чтобы использовать более скоростные режимы с гарантированной стабильностью, необходимо после запуска системы применить XMP-профиль. Для рассматриваемого двухканального комплекта KF436C16RB1AK2/32 предусмотрено два режима: DDR4-3000 с задержками CL15-17-17-39 при 1,35 В, а также номинальный DDR4-3600 CL16-20-20-39 также с напряжением питания 1,35 В.

Уже в штатном режиме рассматриваемый комплект весьма хорош, как для новой платформы на чипах Intel Core 11-го поколения, так и для систем на процессорах AMD. В первом случае DDR4-3600 позволяет оставаться в рамках наиболее эффективного синхронного режима работы с контроллером памяти Gear1. В случае с чипами Ryzen 5000 модули DDR4-3600 также гарантированно позволят использовать оптимальные и наиболее скоростные режимы шины Infinity Fabric и контроллера памяти.

Для практических тестов комплекта Kingston FURY Renegade RGB DDR4-3600 32 ГБ (KF436C16RB1AK2/32) мы использовали процессор Core i9-11900K (8/16; 3,5/5,3 ГГц)с материнской платой MSI MEG Z590 Ace на базе чипсета Intel Z590. В подобной конфигурации удалось получить пропускную способность памяти на уровне 53–55 ГБ/c. Очень эффективный контроллер памяти, а также доступный режим Gear1, позволили получить латентность ОЗУ на уровне 47 нс.

Стабильная работа модулей в заявленном режиме – то, чего мы в целом ожидаем от комплектов скоростной памяти. Однако нам также любопытно было, хотя бы в первом приближении, оценить частотный потенциал KF436C16RB1AK2/32. Предварительно с помощью приложения Thaiphoon Burner более детально рассмотрим техническое оснащение модулей.

Прежде всего стоит отметить, что в данном случае речь идет о двухранговых модулях, в которых чипы памяти объемом 1 ГБ расположены с обеих сторон печатной платы – по восемь на каждой из сторон. При этом используются микросхемы SK Hynix D-die (DJR), которые обычно имеют очень неплохой частотный потенциал, позволяющий ускорять модули до режимов DDR4-4000+. А вот чего Kingston FURY Renegade RGB недостает, так это встроенного термодатчика для мониторинга нагрева модуля.

Разгон

Перед игрой на повышение, мы решили предварительно проверить, насколько удастся снизить штатные тайминги в базовом режиме DDR4-3600.

Комплект сохранял стабильность при использовании формулы 16-19-19-38, вместо стартовых 16-20-20-39. Отличие сравнительно небольшое. Производитель изначально почти максимально понизил задержки для двухрангового комплекта объемом 32 ГБ. Тем не менее, даже небольшое снижение вторичных параметров минимально улучшило общую задержку – с 47 до 45,9 нс.

Планомерно повышая рабочую частоту Kingston FURY Renegade RGB, нам относительно легко удалось достичь DDR4-4600 19-25-25-46. При этом напряжение питания понадобилось повысить до 1,45 В. В этом случае ожидаемо использовался уже режим Gear2 c уменьшенной вдвое частотой работы контроллера памяти. Тем не менее, при таком ускорении модулей, общие задержки пострадали не так сильно – с 47 до 52,6 нс. А вот пропускная способность возросла очень заметно – с 53–55 ГБ/c до 65–67 ГБ/c. То есть примерно на 22%.

Аппетит приходит во время еды, а потому, получив результат, на который изначально даже не рассчитывали, мы продолжили эксперименты. Следующей преодоленной ступенькой оказался режим DDR4-4800. Для стабильной работы комплекта в таких условиях понадобилось изменить формулу задержек до 20-26-26-48, а питающее напряжение повысить до 1,47 В. Судя по результатам, повышением частоты удается компенсировать возрастающие тайминги, потому общая задержка фактически не изменилась, а вот ПСП увеличилась до 68–71 ГБ/c. Напомним, что речь идет о двухканальном комплекте, потому такие показатели приятно порадовали. Особенно с учетом, того, что это набор двухранговых модулей общим объемом 32 ГБ.

По итогам получасового стресс-теста с нагрузкой на системную ОЗУ радиаторы на модулях памяти без дополнительного обдува прогревались до 46С при 28С в помещении.

При автоматическом подборе таймингов модули удалось запустить в режиме DDR4-5000. Однако даже с повышенными задержками и питающим напряжением в 1,5 В память уже работала нестабильно, не позволяя измерить пропускную способность в AIDA64. Что же, символичный рубеж был очень близок, но изначально никто не рассчитывал даже приблизиться к таким результатам.

Напомним, что в линейке Kingston FURY Renegade без RGB-подсветки есть комплекты со штатным режимом DDR4-5333, но в этом случае речь идет о наборе одноранговых модулей общим объемом 16 ГБ (2х8 ГБ) с формулой 20-30-30 и питанием в 1,6 В.