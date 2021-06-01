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Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)

Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)

Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)


Американская компания Kingston Technology Company, Inc. представила сегодня новый бренд высокопроизводительных товаров для геймеров и энтузиастов ПК Kingston FURY.

Новый бренд объединит производимые Kingston линейки геймерских DRAM, флеш-накопителей и SSD, ранее представленные на рынке под брендом HyperX, права на который были выкуплены компанией Hewlett-Packard в феврале этого года.

Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)

«30-летний опыт компании в разработке, производстве, тестировании и поддержке клиентов, стоящий за многочисленными рекордами разгона и наградами, собираемыми линейками памяти HyperX с 2002-го года, продолжает новую эру высокопроизводительных решений DRAM и флеш-памяти для оверклокеров и киберспортсменов, теперь под новым брендом Kingston FURY» — отметил, презентуя бренд, старший директор по маркетингу Kingston Technology Крейг Тиллмонт.

Уже в ближайшие недели Kingston Technology представит полную линейку предложений Kingston FURY DDR4 и DDR3, а в IV-м квартале запустит модули памяти DDR5, в настоящее время проходящие квалификационные испытания и тестирование на совместимость с материнскими платами ведущих мировых производителей.

 

Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)

В частности, под брендом Kingston FURY будут представлены линейки памяти:

  • Kingston FURY Renegade — Лидер по производительности с частотами до 5 333 МГц DDR. Высокая скорость и низкая латентность — лучшее решение для обеспечения бескомпромиссной производительности компьютерных систем. Память DDR4 с RGB-подсветкой и без нее.
  • Kingston FURY Beast — Идеальное высокопроизводительное и экономичное обновление с частотами до 3 733 МГц DDR для геймеров и энтузиастов ПК. Память DDR3, а также DDR4 с RGB-подсветкой и без нее.
  • Kingston FURY Impact — Высокопроизводительное решение SO-DIMM с частотами до 3 200 МГц DDR для ноутбуков, NUC и других ПК с малым форм-фактором.  Память DDR3 и DDR4.

Источник: Kingston

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