Kingston Technology представила новый бренд товаров для геймеров Kingston FURY (он заменит HyperX, выкупленный HP)

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Американская компания Kingston Technology Company, Inc. представила сегодня новый бренд высокопроизводительных товаров для геймеров и энтузиастов ПК Kingston FURY.

Новый бренд объединит производимые Kingston линейки геймерских DRAM, флеш-накопителей и SSD, ранее представленные на рынке под брендом HyperX, права на который были выкуплены компанией Hewlett-Packard в феврале этого года.

«30-летний опыт компании в разработке, производстве, тестировании и поддержке клиентов, стоящий за многочисленными рекордами разгона и наградами, собираемыми линейками памяти HyperX с 2002-го года, продолжает новую эру высокопроизводительных решений DRAM и флеш-памяти для оверклокеров и киберспортсменов, теперь под новым брендом Kingston FURY» — отметил, презентуя бренд, старший директор по маркетингу Kingston Technology Крейг Тиллмонт.

Уже в ближайшие недели Kingston Technology представит полную линейку предложений Kingston FURY DDR4 и DDR3, а в IV-м квартале запустит модули памяти DDR5, в настоящее время проходящие квалификационные испытания и тестирование на совместимость с материнскими платами ведущих мировых производителей.

В частности, под брендом Kingston FURY будут представлены линейки памяти:

Kingston FURY Renegade — Лидер по производительности с частотами до 5 333 МГц DDR. Высокая скорость и низкая латентность — лучшее решение для обеспечения бескомпромиссной производительности компьютерных систем. Память DDR4 с RGB-подсветкой и без нее.

Kingston FURY Beast — Идеальное высокопроизводительное и экономичное обновление с частотами до 3 733 МГц DDR для геймеров и энтузиастов ПК. Память DDR3, а также DDR4 с RGB-подсветкой и без нее.

Kingston FURY Impact — Высокопроизводительное решение SO-DIMM с частотами до 3 200 МГц DDR для ноутбуков, NUC и других ПК с малым форм-фактором. Память DDR3 и DDR4.

Источник: Kingston