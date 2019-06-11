Обзор кресла для геймеров MSI MAG CH110





На страницах ITC.ua мы неоднократно рассказывали о креслах для геймеров со множеством регулировок, ярким дизайном и удобной конструкцией. Но, MSI MAG CH110 — это первый пример такого кресла от столь крупного производителя. Поэтому вдвойне интересно узнать, что же может предложить крупный игрок по сравнению с менее именитыми.

Дизайн, конструкция, материалы

В MSI пошли проверенным путем и не стали выдумывать новый дизайн для своего первого кресла, а взяли то, что уже есть на рынке и пользуется популярностью. По-прежнему эксплуатируется тематика спортивных автомобилей: прорези в спинке под ремни, боковая поддержка и агрессивный дизайн. Я не могу сказать, что в этом есть что-то плохое, но иногда хочется более скромного и столь же функционального.

Тем не менее, мне нравится как выглядит кресло. Сочетание фирменного красного MSI и черного — классика, против которой не поспоришь.

Небольшая деталь, которая отличается MSI MAG CH110 от других конкурентов — декоративные надписи и дракон MSI сзади подголовника. Мелочь, а приятно и стильно.

Основным материалом является кожзам, причем двух текстур. Те поверхности, которые не контактируют с телом выполнены из гладкого материала, а основные декорированы под карбон, что еще больше усиливает сходство с автомобильным креслом.

Единственный недостаток такого материала — он не дышит и на нем жарко летом.

Качество материалов и пошива хорошее, тут все сделано добротно. Это касается и механизмов, и узлов, которые вы увидите один раз при сборке. Сам процесс стандартный и займет не более получаса. Крепление спинки, качество металлической крестовины, механизм качания не люфтят и не скрипят, по крайней мере из коробки.

Колесики не шумят при перемещении, они пластиковые, но покрыты материалом похожим на резину или каучук.

Спинка

Сама по себе спинка плоская с небольшим изгибом в районе головы. В комплекте с креслом идут две подушки, одна под поясницу, а вторая под шею. Последняя несколько отличается от тех, которые я видел в других креслах. Она тоньше на вид, но вполне удобная. Благодаря эластичным ремням положение подушек можно регулировать для личного удобства или снять вовсе.

Назвать кресло излишне мягким или жестким я не могу, тут сохранен баланс. За время использования мне было комфортно на нем весь день на протяжении 6-8 часов. Единственные моменты когда хотелось встать были тогда, когда в помещении было уже жарко. К сожалению, кожзам не способствует вентиляции, поэтому надо будет делать перерывы или позаботиться о кондиционировании помещения.

Внутри спинки и нижней части металлический каркас, на котором закреплен наполнитель, его роль выполняет пена. Сама спинка может регулироваться в углах от 90 до 180 градусов, то есть на кресле можно вполне себе комфортно даже лежать.

Мне, с ростом 175 см и не самой широкой комплекцией, было достаточно удобно. Ощущения, что я выпадаю из кресла нет. Та же боковая поддержка деликатно принимала меня. Но, MSI MAG CH110 рассчитано на более габаритных пользователей. Так, рекомендуемый рост составляет до 200 см, а вес — 150 кг. Запас прочности в кресле присутствует.

Сидушка MSI MAG CH110

Она крупная, как и полагается для кресла, которое рассчитано на вес человека с заявленными выше показателями. Присутствует легкая боковая поддержка, но не столь выраженная, как в спинке. К ее удобству у меня не вопросов, она не скользкая, выступы поддержки не мешают ногам в комфортном положении.

Для наклона сидушки предусмотрен механизм качания, его усилие можно регулировать, тут все стандартно. Также предусмотрена и регулировка кресла по высоте при помощи газлифта.

Подлокотники

В MSI MAG CH110 они предлагают максимум регулировок. Вы можете их поднять, повернуть вправо или влево и слегка выдвинуть вперед или задвинуть назад. Подлокотники можно максимально подстроить под свою анатомию и посадку.

Сверху подлокотники оклеены мягким материалом, комфортным в использовании. В конструкции подлокотников есть небольшой люфт, но после ряда кресел с такой же особенностью, я склонен считать, что подобные допуски были сделаны намеренно и это не является признаком некачественной конструкции.