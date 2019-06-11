Обзоры
Обзор кресла для геймеров MSI MAG CH110

Обзор кресла для геймеров MSI MAG CH110

Обзор кресла для геймеров MSI MAG CH110


На страницах ITC.ua мы неоднократно рассказывали о креслах для геймеров со множеством регулировок, ярким дизайном и удобной конструкцией. Но, MSI MAG CH110 — это первый пример такого кресла от столь крупного производителя. Поэтому вдвойне интересно узнать, что же может предложить крупный игрок по сравнению с менее именитыми.

Дизайн, конструкция, материалы

В MSI пошли проверенным путем и не стали выдумывать новый дизайн для своего первого кресла, а взяли то, что уже есть на рынке и пользуется популярностью. По-прежнему эксплуатируется тематика спортивных автомобилей: прорези в спинке под ремни, боковая поддержка и агрессивный дизайн. Я не могу сказать, что в этом есть что-то плохое, но иногда хочется более скромного и столь же функционального.

11111

Тем не менее, мне нравится как выглядит кресло. Сочетание фирменного красного MSI и черного — классика, против которой не поспоришь.

Небольшая деталь, которая отличается MSI MAG CH110 от других конкурентов — декоративные надписи и дракон MSI сзади подголовника. Мелочь, а приятно и стильно.

11

Основным материалом является кожзам, причем двух текстур. Те поверхности, которые не контактируют с телом выполнены из гладкого материала, а основные декорированы под карбон, что еще больше усиливает сходство с автомобильным креслом.

Единственный недостаток такого материала — он не дышит и на нем жарко летом.

11

Качество материалов и пошива хорошее, тут все сделано добротно. Это касается и механизмов, и узлов, которые вы увидите один раз при сборке. Сам процесс стандартный и займет не более получаса. Крепление спинки, качество металлической крестовины, механизм качания не люфтят и не скрипят, по крайней мере из коробки.

Колесики не шумят при перемещении, они пластиковые, но покрыты материалом похожим на резину или каучук.

Спинка

Сама по себе спинка плоская с небольшим изгибом в районе головы. В комплекте с креслом идут две подушки, одна под поясницу, а вторая под шею. Последняя несколько отличается от тех, которые я видел в других креслах. Она тоньше на вид, но вполне удобная. Благодаря эластичным ремням положение подушек можно регулировать для личного удобства или снять вовсе.

111

Назвать кресло излишне мягким или жестким я не могу, тут сохранен баланс. За время использования мне было комфортно на нем весь день на протяжении 6-8 часов. Единственные моменты когда хотелось встать были тогда, когда в помещении было уже жарко. К сожалению, кожзам не способствует вентиляции, поэтому надо будет делать перерывы или позаботиться о кондиционировании помещения.

Внутри спинки и нижней части металлический каркас, на котором закреплен наполнитель, его роль выполняет пена. Сама спинка может регулироваться в углах от 90 до 180 градусов, то есть на кресле можно вполне себе комфортно даже лежать.

Мне, с ростом 175 см и не самой широкой комплекцией, было достаточно удобно. Ощущения, что я выпадаю из кресла нет. Та же боковая поддержка деликатно принимала меня. Но, MSI MAG CH110 рассчитано на более габаритных пользователей. Так, рекомендуемый рост составляет до 200 см, а вес — 150 кг. Запас прочности в кресле присутствует.

Сидушка MSI MAG CH110

Она крупная, как и полагается для кресла, которое рассчитано на вес человека с заявленными выше показателями. Присутствует легкая боковая поддержка, но не столь выраженная, как в спинке. К ее удобству у меня не вопросов, она не скользкая, выступы поддержки не мешают ногам в комфортном положении.

Для наклона сидушки предусмотрен механизм качания, его усилие можно регулировать, тут все стандартно. Также предусмотрена и регулировка кресла по высоте при помощи газлифта.

Подлокотники

В MSI MAG CH110 они предлагают максимум регулировок. Вы можете их поднять, повернуть вправо или влево и слегка выдвинуть вперед или задвинуть назад. Подлокотники можно максимально подстроить под свою анатомию и посадку.

111

Сверху подлокотники оклеены мягким материалом, комфортным в использовании. В конструкции подлокотников есть небольшой люфт, но после ряда кресел с такой же особенностью, я склонен считать, что подобные допуски были сделаны намеренно и это не является признаком некачественной конструкции.

111
4.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: дизайн, регулировки, удобная конструкция
Минусы: несколько завышенная стоимость
Вывод: Кресло для геймеров MAG CH110 от MSI получилось почти без недостатков. Единственным таковым, на мой взгляд является цена. При тех возможностях и уровне качества, которые способен предложить этот продукт своим пользователям, она несколько выше, чем у конкурентов. Тем не менее, кресло получилось удобным, со множеством регулировок и классным внешним видом.

Технические характеристики

Обзор кресла для геймеров MSI MAG CH110 MSI MAG CH110
8 959 − 8 960 грн
Сравнить цены
Тип Компьютерное кресло для геймера
Ортопедический эффект кресла есть
Основание кресла крестовина с роликами
Максимальная нагрузка, кг 150
Вес кресла, кг 27
Ширина сиденья, см 50
Глубина сиденья, см 57
Ширина спинки, см 50
Высота спинки, см 82
Диаметр основания, см 70
Ширина модели, см нет данных
Глубина модели, см нет данных
Высота сиденья, см 46-54
Высота кресла, см 124
Высота подлокотников, см 30-37
Материал основания металл
Материал обивки искусственная кожа с углеродной отделкой
Материал подлокотников полиуретан
Материал колес прорезиненные
Цвет базы/обивки черный/черный+красный
Механизм качания есть
Регулировка силы отклонения под вес сидящего есть
Фиксация в определенном положении есть
Наличие подлокотников есть
Регулировка подлокотников по высоте/горизонтали есть/есть
Наличие подголовника есть (интегрированный)
Регулировка подголовника по высоте -
Регулировка высоты сиденья есть, газлифт class 4
Регулировка высоты спинки -
Регулировка глубины сиденья -
Регулировка угла наклона спинки есть
Раскладывание спинки до 180 градусов есть
Стопор колес -
Дополнительное оснащение поясничный валик (съемный), подушка-подголовник (съемная)
Страна производитель Китай
Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить