Обзор Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H: производительный ноутбук, бросивший вызов десктопам

Производительные ноутбуки с NVIDIA RTX 5090 Laptop уже не впервые попадают под прицел редакционных обзоров ITC. Казалось бы, чем можно удивить после 18-дюймовых монстров в скандинавском стиле или тяжелых неоновых лэптопов? На этот раз у нас в гостях Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H, который предлагает ультимативное быстродействие, интересный дизайн и качественный OLED дисплей при умеренных габаритах.

Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Від 190 399 грн. Плюсы: топовая производительность Intel Core 9 275HX и RTX 5090 Laptop; качественный OLED-дисплей; удобная клавиатура; красивый дизайн; быстрый накопитель; тихое и производительное охлаждение. Купить в Brain Минусы: высокие температуры CPU в режиме Производительность; блики глянцевого экрана; фрагментированный софт; отсутствие биометрии. Купить в Brain 9.1 /10 Оценка

Технические характеристики

Экран 17″, 2560×1600 IPS (OLED) 16:10, 240 Гц, 100% DCI-P3, 500 нит Процессор Intel Core Ultra 9 275HX, 8P+16E, до 5,4 ГГц Max Оперативная память 64GB DDR5-6400 Накопители SSD 1TB M.2 (2280) NVMe PCIe 5.0 Видеокарта Intel Graphics + Nvidia GeForce RTX 5090 laptop 24 ГБ (до 175 Вт) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (Intel BE200), Bluetooth 5.4 Проводные интерфейсы HDMI 2.1, 1x USB-C with Thunderbolt 4, 1x USB-C 3.2 with PD, 1x USB-A gen2 Вправо: 2x USB-A 3.2 gen1, RJ45 (2,5G), 1 x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем Блок питания 400 Вт (20 В, 20 А) Аккумулятор 99.9 Вт*ч, литий-ионный вес 2.65 кг Размеры 36,4 х 27,5 х 2,19-2,66 см Другое Зарядка по USB-C — 140 Вт, RGB клавиатура (1,6 мм ход), камера 5 Мегапикселей с электронной шторкой, три вентилятора, испарительная камера, Dolby Vision, DisplayHDR True Black 1000, G-Sync.

Комплектация и упаковка и упаковка

Legion Pro 7 16IAX10H приехал в большой, черной коробке с глянцевыми вставками и акцентом на безопасность во время транспортировки. Внутри, кроме самого ноутбука нас ждут:

Массивный 400-ваттный блок питания (примерно 1 кг);

Силовой кабель;

Базовый набор документации.

Блок питания вместе с кабелями находится в отдельной коробочке. Каких-то дополнительных приятностей не предусмотрено да и они не очень нужны, когда самое основное — это мощная начинка Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H.

Дизайн, эргономика и материалы

Это тот случай, когда «Pro» в названии впадает в гармоничный резонанс с тем, что ощущается в руках. Корпус в черной матовой отделке преимущественно металлический, за исключением клавиатурной панели. Тактильно все кажется монолитным, без скрипов или люфтов.

Габариты выросли по сравнению с прошлогодней моделью (364.4 × 275.9 × 21.9-26.65 мм), зато масса держится на уровне 2.65 кг, так что ощущения «гири» при транспортировке нет. Шасси ощутимо усовершенствовали: жесткость высокая, петли двигаются плавно и позволяют одной рукой открыть крышку (так называемый «макбук тест»), а пока работаете, они надежно фиксируют дисплей.

Эстетика у Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H целенаправленно «геймерская», хотя и с нотками лаконичности. В наличии эффектные RGB-элементы вентиляционных выступов сзади. Кроме того, подсветка присутствует спереди ноутбука и в надписи LEGION на крышке. Для кого-то это эффектно, для других — лишний элемент декора. Фирменный индикатор под кнопкой питания всегда включен. В темноте это может отвлекать.

Практичность в обслуживании — отдельный нюанс. Матовая черная поверхность охотно собирает отпечатки, поэтому придирчивым пользователям придется регулярно чистить свой ноутбук.

Прорезиненные полосы снизу Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H обеспечивают отличное сцепление с поверхностью стола. Угол раскрытия составляет около 145°.

Проводные и беспроводные интерфейсы

Lenovo кардинально перераспределила интерфейсы: задняя грань теперь полностью занята гигантскими «выхлопами» охлаждения, выглядящими как футуристические сопла космического корабля.

Порты переехали по бокам, что не всем понравится, особенно если подключено много периферии. Зато такой вариант придется по нраву всем тем, кто возмущался, что горячий воздух обжигает им пальцы при длительных игровых сессиях.

Левая грань:

Зарядный порт;

HDMI 2.1;

USB Type-C с Thunderbolt 4;

USB Type-C 3.2 Gen2 с PD;

USB-A Gen2.

Правая грань:

2× USB-A 3.2 Gen1; комбинированный аудиоразъем 3.5 мм;

RJ45 (2.5G LAN);

аппаратный eShutter вебкамеры.

Card-reader и замок Kensington отсутствуют. За беспроводную связь отвечает Intel BE200 с Wi-Fi 7 (2.4G/5G/6G), поддерживающим скорость до 8774 Mbps и Bluetooth 5.4. Сигнал ловится уверенно даже через несколько стен без существенного падения скорости.

Клавиатура и трекпад

Полноразмерная клавиатура с отдельным цифровым блоком, крупными стрелками и ходом клавиш 1.6 мм вызывает отдельное уважение. Кнопки не «люфтят» по диагонали, пробел стал тише и не таким звонким, как ранее в предыдущих моделях серии

RGB подсветка может похвастать очень яркими диодами и широкими градациями яркости. В целом, клавиатура очень приятная не только для игровых сессий, но и для работы: никакой «желейности», только четкость и приятный тактильный отклик.

Тачпад здесь пластиковый, среднего размера (120 х 75 мм). Свою основную задачу он выполняет и не более. Фантомных срабатываний не замечено — работает четко, жестовая навигация в норме, но без той тактильной приятности, которой могут похвастаться тачпады со стеклянной поверхностью

Дисплей Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

Ноутбук содержит качественную 16-дюймовую OLED-панель (Samsung ATNA60HU01-0) формата 16:10 с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой 240 Гц и заявленным временем отклика 4 мс. Это глянцевый, не сенсорный экран с охватом 100% DCI-P3 и яркостью 500 нит в SDR.

В наличии поддержка G-Sync и Advanced Optimus, что позволяет гибко переключать графику без перезагрузок. X-Rite Color Assistant дает возможность выбрать один из цветовых профилей, а также выбрать цветовую схему интерфейса (Dark, Lighy).

Картинка здесь без компромиссов в типичном характере OLED: глубокий черный, высокий контраст, солидная насыщенность. В играх и видео все выглядит очень плавно при 240 Гц. В рабочих сценариях надо считаться с бликами глянца. PWM на низкой яркости я не заметил, но это очень субъективное мнение и зависит от индивидуальных особенностей пользователя. PPI Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H составляет 192 пикселей на дюйм.

Если нужна матовая поверхность или более высокая пиковая яркость в HDR или светлом офисе, альтернативы на mini-LED выглядят уместнее, но как «домашне-офисный» дисплей для контента и игр — этот OLED является отличным вариантом.

Камера и звук

Вебкамеры на 5 мегапикселей вполне хватает для звонков или типичных митов. Она обеспечивает достаточную четкость изображения, широкий угол и умеренные шумы. Конечно, с падением освещенности ее качество существенно снижается. На правой грани Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H находится переключатель, он же шторка eShutter, что является дополнительным плюсом для приватности. ИК-сенсора, к сожалению, нет.

Аудио представлено в виде двух сабвуферов и такого же количества твиттеров мощность каждого из них составляет 2 Ватта. Звук на уровне лучших в классе. Динамики звучат громко и чисто, стало больше басов, чем в предыдущих годах. Они прекрасно подходят для просмотра видео и даже игр без наушников. Высокие, средние частоты хорошо детализированы, равно как и ощущается приятный объем.

Фирменное программное обеспечение

Экосистема Lenovo теперь разделена как минимум между двумя приложениями:

Lenovo Vantage отвечает за базовые настройки: ограничение заряда (75-80%), быстрая зарядка, диагностика и информационные панели.

Legion Space взяла на себя роль в управлении режимов производительности (тихий, сбалансированный, производительный, пользовательский), переключение графики, инструменты для OLED, «оптимизация памяти» перед запуском игр, RGB-настройки (клавиатура, фронтальные/задние лайтбары, логотип) и геймерские фишки вроде прицелов.

Функции разбросаны между приложениями, и пропуск инсталляции одного из них лишает важных опций (например, батарейные лимиты в Vantage или тонкая настройка производительности/подсветки в Legion Space). Интерфейс Spectrum для отдельного управления подсветкой клавиатуры и корпусных элементов порой неочевиден.

Тем не менее программное обеспечение очень функциональное и дает пользователю много возможностей для тонкой настройки Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H.

Производительность и тесты Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H

Core Ultra 9 275HX — это высокопроизводительный мобильный процессор линейки Intel Arrow Lake HX с 24 ядрами. Он содержит Performance и Efficiency ядра, которые обеспечивают значительно более высокое стабильное быстродействие по сравнению с Raptor Lake Core i9 HX предыдущего поколения

Кроме того, конструкция и тепловой модуль Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H позволяют процессору работать со стабильной мощностью при длительной нагрузке. Хотя, его быстродействие в конкретном сценарии зависит от многих факторов, о чем позже.

В режиме производительности частота Intel Core 9 275HX держится на уровне 4,64 ГГц. Однако системы охлаждения в таком режиме явно не хватает, поэтому процессор вынужден ее сбрасывать. Уже через несколько минут стрессовой нагрузки частота падает до 4,2 ГГц, то есть приблизительно на 10%. Шум при этом составляет около 52 дБ.

При длительной нагрузке производительность Intel Core 9 275HX падает несущественно, примерно на 15%. Однако температуры достигают при этом 104-105 градусов по Цельсию и намекают, что лучше чуточку «сбавить обороты».

В производительном режиме процессор потребляет около 150 Вт, хотя наблюдались кратковременные пики до 202 Вт. Запустив параллельно нагрузку на RTX 5090 Laptop, становится заметно, что ноутбук начинает ограничивать энергопотребление процессора, сбрасывая его частоту до 3,3 ГГц.

Чтобы уложиться в общий энергопакет, приходится балансировать его между CPU и GPU. Поэтому питание распределяется таким образом: чтобы выдать мобильной RTX 5090 необходимое количество энергии, приходится ограничить аппетиты Intel Core 9 275HX. При максимальной нагрузке около 175 Вт уходит на RTX 5090 Laptop и около 65 Вт на Intel Core 9 275HX.

Что касается оперативной памяти — серия предлагает два слота DDR5 SODIMM. В этой версии Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H имеем конфигурацию с 64 ГБ оперативной памяти DDR5-6400 (2 x 32 ГБ). Она может похвастать превосходными результатами чтения/записи/копирования, о чем подробнее в таблице.

Баланс (АКБ) Баланс (БЖ) Производительность (БЖ) CPU-Z 786 9 701 860 15 152 861 17 426 Octane 2.0 Plus 68 806 1 011 369 109 492 1 096 383 116 929 1 112 124 WebXPRT 4 354 398 412 Speedometer 32,3 37,9 36,9 GeekBench 6 2 503 12 348 2 992 20 246 2 993 19 374 GeekBench 6 (RTX 5090 laptop) 80 508 OpenCL — 221 922 OpenCL — 237 354 iGPU — 20 650 Blender 3 616 5 807 8 333 AIDA64, Memory test Read — 90 960 Write — 88 997 Copy — 90 188 Latency — 111,1 Read — 91 878 Write — 89 529 Copy — 90 300 Latency — 111,7 Read — 94 180 Write — 89 703 Copy — 90 801 Latency — 107,1 Crystal Dysk Mark 12 005 11 961 12 043 13 025 12 229 13 001 Cinebench R23 1987 19 513 2 087 27 283 2 147 34 411

Для хранения данных есть два слота M.2 2280 SSD, один из которых поддерживает скорости PCIe gen5, а другой — PCIe gen4. Наш образец поставляется с быстрым накопителем Samsung MZVLC2TOHBLD-00BL2 емкостью 2 ТБ, скорость записи которого доходит до 13 000 Мб/с.

В обзорной версии Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H стоит топовая среди мобильных решений NVIDIA GeForce RTX 5090 laptop с 24 ГБ памяти на архитектуре Blackwell. Ее TGP доходит до 175 Вт с Dynamic Boost, что значительно меньше, чем десктопные варианты. Она построена на графическом процессоре GB203-400, что проводит параллели к десктопной версии RTX 5080.

Графика RTX 5090 Laptop в 3DMark демонстрирует эволюционный прирост над 4090 (≈13%) В профессиональных задачах, таких как экспорт в Adobe Premiere Pro, система отрабатывает быстро, а 24 ГБ видеопамяти дают запас для тяжелых сцен, больших таймлайнов, сложных фильтров и кэшей.

В играх ноутбук демонстрирует топовую производительность как для мобильного решения, причем полностью раскрывая возможности своего скоростного OLED-дисплея. В S.T.A.L.K.E.R. 2, при QuadHD и ультранастройках, с включенными DLSS и генератором кадров, ноутбук выдает 140 кадров в секунду. В режиме классической растеризации без помощи нейротехнологий мы получаем 65 к/с.

Даже без помощи розетки в автономном режиме мы можем поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2 при 60 кадрах в секунду на средних настройках. Причем игровой процесс ощущается довольно комфортным. Это ответ всем тем, кто говорит, что автономных игровых ноутбуков не бывает.

Indiana Jones and the Great Circle с помощью генератора кадров и DLSS выдает заоблачные 330 FPS. Хотя и без них мы получаем 120 кадров в секунду.

Avowed на ультранастройках QuadHD с DLSS и Multi frame generator можно поиграть при 232 к/c. Даже без помощи дополнительного питания получаем в автономном режиме 134 FPS.

The Elder Scrolls IV Oblivion очень требовательна к графической подсистеме. Поэтому если мы не включим DLSS и генератор кадров, то увидим местные пейзажи с частотой 47 FPS. Однако никто не мешает включить помощь «нейроулучшителей» и получить уже 119 кадров в секунду.

Clair Obscur: Expedition 33 благодаря последним апдейтам получила такую долгожданную поддержку генерации кадров от NVIDIA. И как следствие — 210 FPS даже в тяжелых сценах. Это именно то, что нужно для понимания возможностей высокогерцового OLED-дисплея. Doom The Dark Ages без трассировки пути и на ультранастройках доступен для прохождения со скоростью 268 FPS с DLSS и MFG.

Автономность, температуры и шум

Охлаждение обеспечивают три вентилятора, двухсекционные радиаторы и большая испарительная камера. Жидкого металла на CPU нет, что станет хорошим аргументом для многих покупателей.

В режиме максимальной нагрузки видеокарты и процессора температура Intel Core 9 275HX составляет около 101°C, а температура GPU держится на отметке 86 градусов по Цельсию. Горячий воздух, который выталкивает система охлаждения, нагревает задние радиаторы до 60 °C.

В случае, когда процессор загружен не на полную мощность, как это обычно бывает в современных играх, видеокарта может потреблять до 175 Вт в пике. Имейте в виду, что если Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H загружен на максимум, то при подключении от розетки он еще будет дополнительно потреблять из нее до 11 Вт.

Присмотревшись к температуре Samsung MZVLC2TOHBLD-00BL2 во время полной нагрузки CPU и RTX 5090, можно заметить, что нагревается он несущественно, примерно до 46 градусов по ЦельсиюИз этого можно сделать вывод, что дисковая подсистема хорошо изолирована и на нее не попадает лишнее тепло, которое может повлечь за собой ускоренный выход из строя SSD.

Тихий Баланс Производительность Пользовательская Только CPU, TDP PL1/PL2 55/65 Вт 90/125 Вт 150/175 Вт 175/175 Вт Только GPU, максимальный TGP 65 Вт 100 Вт 175 Вт 175 Вт Перекрестная нагрузка,

TDP CPU + TGP графического процессора 95 Вт, 30 + 65 145 Вт, 55 + 90 240 Вт, 65 + 175 250 Вт, 75 + 175

Температура оперативной памяти также держится в норме. В максимальной нагрузке она составляет около 55°C в режиме производительности. В кратковременные моменты процессор и видеокарта могут потреблять 250 Вт в сумме. Клавиатура при этом не напоминала раскаленную лаву. Во время длительных игровых сессий температура на ней не превышала 39°C.

В сбалансированном режиме температуры становятся значительно умереннее, за счет небольшого падения быстродействия. Максимальная температура CPU (Balance) будет составлять 82°C, а GPU — 70°C.

Тихая работа (АКБ) Баланс (АКБ) Баланс (БЖ) Производительность (БЖ) Температура GPU max, °C 58 65 70 86 Температура CPU max, °C 65 58 82 105 Шум в нагрузке 30 37 48 52

Батарея 99.9 Вт*ч обеспечивает воспроизведение видео с Youtube ориентировочно 4 ч при средней яркости дисплея. Такой результат доступен при режиме использования iGPU. Полная зарядка от 0-100% происходит за 1 час и 20 минут. Кроме того, есть возможность заряжать Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H от USB Type-C — до 140 Вт. При большой нагрузке заряд аккумулятора тает на глазах.

Степень заряда: Скорость зарядки, мин 30% 15 50% 27 80% 50 100% 80

Тишина в работе Lenovo Legion Pro 7 16IAX10H приятно удивляет: замеры колеблются в районе 52 дБ под игровой нагрузкой. Субъективно — шум «ровный», без высокочастотных призвуков, поэтому при необходимости можно комфортно играть без наушников.

Опыт использования

В реальных играх Legion Pro 7 16IAX10H выглядит как ноутбук с запасом на «следующее поколение». Если сравнить со своим стационарным 23-килограммовым «ящиком» (AMD Ryzen 7 9800X3D и Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE), то этот ноутбук в некоторых сценариях демонстрирует лучшее быстродействие. Поэтому переплата за компактность и автономность вполне оправдана.

В ежедневном использовании OLED-дисплей — главная причина, почему иногда даже не хочется подключать свой IPS монитор: текст чистый, видео — кинематографичное, игр с поддержкой HDR хочется больше

Да, отражения заметны на темном фоне при ярком свете сзади, но мозг быстро адаптируется. Несколько раз, когда я работал на этом ноутбуке в кафе, ко мне подходили спросить, что это за модель. И дело было в первую очередь в очень эффектной подсветке.

Цена и конкуренты

Lenovo позиционирует Legion Pro 7 16IAX10H как представителя верхнего сегмента под 16 дюймов, предлагая, фактически, максимальную мобильную производительность без перехода в экстремальные 18-дюймовые форм-факторы.

Asus ROG Zephyrus G16 2025 GU605CX предлагает более быстрое время отклика дисплея, но худшую сертификацию DisplayHDR 500 и менее производительный CPU RTX 5090 здесь ограничена лимитом TGP — 125 Вт. Но его основная фишка — ультимативно низкий вес.

ASUS ROG Strix SCAR 18 (G835LX) предлагает не просто производительность, а еще и «неоновый удар». О нем мы уже писали в нашем редакционном обзоре.

Gigabyte AORUS MASTER 16 BZH и Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 имеют пластиковый корпус. В первом не такой яркий дисплей — 400 нит. Плюс оба комплектуются блоками питания меньшей мощности. В Acer Predator Helios 16 AI PH16-73 есть сканер лица и отпечатков пальцев, чего не хватает у героя нашего обзора.

9.1 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Более 4 часов Youtube на встроенном iGPU. Производительность (БП) 10 Ультимативная производительность, как для лэптопа. Производительность (АКБ) 9 Без дополнительного питания возможно поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed и многие другие проекты. Экран 9 OLED, 100% DCI-P3, 240 Hz. Дизайн, эргономика 9.5 Дизайн, привлекающий внимание, удобная клавиатура. Качество сборки, материалы 8.5 Прочно собранный алюминиевый корпус с пластиковой панелью клавиатуры. Энергоэффективность, шум 9 Тихая работа и эффективное охлаждение, кроме Производительного режима для CPU - 105 °C. Цена 9 Справедливая цена соответственно производительности и исполнения. Звук 9 Детализированный и объемный звук.