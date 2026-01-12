Обзор ноутбука Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10: утилитарный и амбициозный трансформер

В пантеоне легендарных ноутбуков серия ThinkPad уже много десятков лет занимает особое положение. Все благодаря своей практичности и надежности, которые сделали их выбором не только отдельных офисных пользователей, но целых корпораций, закупающих эти лэптопы в промышленных масштабах по любой стоимости. Сегодня на редакционный обзор к нам попал ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 — ноутбук-трансформер, который несмотря на традиционные офисные сценарии предлагает дополнительные удобства благодаря своему формату 360. Об этом и поговорим.

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Від 127 801 грн. Плюсы: качественный OLED-дисплей; превосходная автономность; удобный планшетный режим; отличная клавиатура; процессор Intel Core Ultra 7 258V; компактность; качественная сборка; быстрая оперативная память LPDDR5x-8533; накопитель PCIe Gen5; 8 Мп камера с IR и механической шторкой; сканер отпечатков пальца; производительная встроенная графика; стандарт MIL-STD-810H. Минусы: высокая цена; посредственная устойчивость на поверхности; процессор быстро сбрасывает частоты, чтобы предотвратить перегрев. 8.4 /10 Оценка ITC.ua

Технические характеристики

Экран 14″ OLED (2880×1800, 16:10), яркость — 500 нит, 120 Hz, HDR, Dolby Vision Процессор Intel Core Ultra 7 258 (8 ядер: 4 P-ядра + 4 E-ядра), Оперативная память 32 ГБ LPDDR5x-8533 (максимальный объем) Накопители 1 ТБ M.2 PCIe Gen5 SSD (Samsung) Видеокарта Intel Arc 140V (интегрированная) Охлаждение 2 вентилятора Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4 Камера 8 Мп IR-камера с физической шторкой, ToF-датчик Аудиосистема 2× 2 Вт динамики Проводные интерфейсы 2x Thunderbolt 4 (DisplayPort 2.1, Power Delivery 3.0) 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMI 1x 3,5 мм комбинированный аудиоразъем 3,5 мм Блок питания 65 Вт; 20 В, 3.25 А Аккумулятор 57 Вт-ч вес 1.3 кг Размеры 312.8 x 216.75 x 16-18 мм Другое Развертывание в планшетный режим, MIL-STD-810H, DisplayHDR 500 True Black, TPM 2.0; сканер отпечатков пальцев; замок Kensington Гарантия 3 года

Комплектация и упаковка ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Ноутбук прибыл на редакционный обзор в обычной эко-френдли коробке, где на красном фоне по краю выделяется надпись Lenovo. Поэтому, с виду не скажешь, что находится внутри.

Распаковав ее, в отдельном пластиковом боксе нас ждет герой нашего обзора — ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 (21NVS0LJ00). Рядом с ним в смежном боксе находится небольшой блок питания на 65 Вт, вес которого составляет всего 100 граммов. Также имеется отдельный бумажный конвертик с сопутствующей фирменной документацией

В этой модификации ноутбука производитель не забыл о дополнительном адаптере USB Type-C to Ethernet, который может пригодиться будущим владельцам. «Месседж» понятен и резонирует с правилом системного админа: «на Wi-Fi надейся, но тяни провода».

В других модификациях, описываемых западными изданиями, можно встретить также переходник с USB Type-C (HDMI to VGA), а также стилус. В моей версии его не было.

Дизайн, эргономика и материалы

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 является логическим продолжением предыдущей модели, поэтому внешне они похожи, как две капли воды. Именно за это и ценят ThinkPad, ведь самое главное скрывается внутри.

Серый цвет кардинально отличает его от утилитарного черного стиля, к которому привыкли владельцы классических лэптопов производителя. Отбросив личные эстетические предпочтения, следует отметить, что такое исполнение значительно практичнее для ежедневного использования. На нем совсем незаметно пыли и следов отпечатков пальцев.

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 X1 — довольно компактное устройство толщиной около 16 мм. Его габариты составляют 313×218×16 мм, а вес — 1,3 кг. Блок питания также миниатюрный, поэтому в карманах рюкзака или сумки вы его даже не почувствуете

Корпоративный премиум-сегмент не нуждается в дополнительных дизайнерских «изысках». Здесь в приоритете лаконичность и утилитарность.

Шасси лэптопа изготовлено из алюминия. Из надписей видим логотип ThinkPad X1 на внешней стороне дисплея. В левом углу есть стандартная наклейка «Intel Core Ultra 7», а справа на топкейсе выгравировано название линейки. Кроме того, в нижнем углу экрана находится надпись «2 in 1».

Первое, что сделает будущий пользователь — конечно же, откроет свой лэптоп. И здесь нас ждет первый сюрприз. При попытке сделать это одним пальцем (так называемый «MacBook тест»), без дополнительной поддержки, ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 начинает скользить по столу.

Этому есть объяснение — перед нами не обычный лэптоп, а настоящий трансформер который может развернуться на 360 градусов. Механизмы петель здесь иные, чем в обычных ноутбуках (с углом раскрытия до 180 градусов).

Устойчивость на поверхности обеспечивают две маленькие ножки и цельная прорезиненная полоса. Как по мне, было бы только плюсом, если бы вторая сплошная полоса заменила собой ножки. Это бы добавило лучшей стабильности при позиционировании довольно легкого ноутбука.

Если вы впервые пользуетесь линейкой ноутбуков X1 2-in-1, то для вас сначала будет непривычным размещение кнопки Power, которая спряталась с правой стороны лэптопа возле проводных интерфейсных разъемов. Это сделано для того, чтобы доступ к ней сохранялся как в привычном режиме пользования ноутбуком, так и в планшетном.

Два небольших вентиляционных отверстия с декоративными решетками для втягивания воздуха размещены снизу ноутбука. Их легко заблокировать, если вы решили поработать поставив его на колени или диван.

Качество сборки ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 на высочайшем уровне: не ощущается никаких скрипов или люфтов, все подогнано идеально. Клавиатурный блок также не вызывает дополнительных вопросов, не прогибаясь даже при дополнительном усилии. Жесткость экрана «на изгиб» также достойная.

Главной фишкой лэптопа является возможность работать в формате планшета, развернув его на 360 градусов. Это очень удобно для многих сценариев эксплуатации

Во время длительных рабочих процессов без дополнительных физической клавиатуры и мышки вряд ли обойдешься. В кресле, на диване, или в транспорте во время поездок для мультимедийного формата и браузинга комфортнее использовать «планшетный режим», благодаря качественному сенсорному экрану

Проводные и беспроводные интерфейсы

На правой панели, рядом с кнопкой питания, нас ждет 3,5 мм комбинированный аудиоразъем, USB Type-C 3.2 Gen1 (5 Gbps) и HDMI 2.1. Для безопасности, установлен замок Kensington.

Слева размещен еще второй USB Type-A 3.2 Gen1, а также два USB4 Type-C, поддерживающие Thunderbolt 4 (40 Gbps), DisplayPort 2.1 и технологию Power Delivery 3.0. Не хватает дополнительного USB-порта, ведь подключив зарядку и Ethernet адаптер, останется всего два USB Type-A.

За стабильную беспроводную связь отвечают Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth версии 5.4 и модем, с помощью которого можно подключиться к мобильному 5G интернету с поддержкой eSIM. Сигнал Wi-Fi ловится стабильно даже через несколько кирпичных стен

Клавиатура и тачпад

Качественная клавиатура — одна из тех фишек, что положительно отличали серию ноутбуков ThinkPad от конкурентов. Хотя и со временем эта разница постепенно размывается между производителями.

Клавиатура ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 все еще одна из лучших. Она отличается матовой текстурой и четким ходом кнопок с приятным откликом. Справа от клавиши Copilot маскируется под обычную кнопку биометрическая идентификация по отпечатку пальца. В наличии ступенчатая белая подсветка.

Конечно же, не забыли и о знаменитом «фетише» настоящих фанатов ThinkPad — маленький красный trackpoint. Это одна из тех ностальгических вещей, которая не меняется со временем.

Если вам нужно взаимодействовать со своим ноутбуком в перчатках или в сложных условиях, то тачпад с сенсорным экраном не помогут. Хотя многие научились пользоваться trackpoint в повседневных задачах.

Тачпад довольно удобный и может похвастать тактильной отдачей благодаря встроенному вибромотору, который имитирует физическое нажатие. Его интенсивность можно настроить в Windows.

Что касается сенсорного взаимодействия с экраном в режиме планшета, то здесь ноутбук демонстрирует себя с лучшей стороны. Просмотр видео, браузинг, чтение — все это очень удобно.

Дисплей ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Эта модификация Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 комплектуется качественным OLED-дисплеем с антибликовым покрытием и разрешением 2880×1800 пикселей с временем отклика 4 мс. Он поддерживает HDR 500 TrueBlack и яркость 500 кд/м² в SDR режиме. Частоты 120 Гц хватает для рабочих, корпоративных и мультимедийных сценариев. Интерфейс листается плавно, цвета насыщенные, возможно работать даже в ярко освещенном помещении.

Стандартные замеры цветового охвата продемонстрировали следующие результаты

100% sRGB;

90% Adobe RGB;

97% DCI-P3

88% NTSC.

Гамма настроена в пределах эталонного значения — 2,2. При 100% яркости экрана цветовая температура составляет почти эталонных 6500К. Замер яркости оказался оптимистичнее официальных заявлений производителя — 536 кд/м²а контрастность — 34180:1.

Наилучшие показатели равномерности цветовой температуры наблюдались при яркости 50%. Максимальныйе ΔE = 2,6 отмеченов правой центральной стороне дисплея.

Равномерность белого поля традиционно хорошая для OLED с малой диагональю. При 100% яркости максимальное отклонение не превышало 3%. Это показатели, которые недоступны классическим IPS-матрицам с LED-подсветкой.

Соответствие цветов также на высоте Средняя ΔE = 1,55, с максимальным значением — 2,25. Такое расхождение не способен уловить человеческий глаз.

Все эти характеристики в тандеме с высокой плотностью пикселей (243 ppi) обеспечивают превосходный пользовательский опыт не только для классических корпоративных задач, но и для творчества, или наслаждения от высококачественного контента.

Камера и звук

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 оснащен инфракрасной камерой с поддержкой Windows Hello. Распознавание лица срабатывает четко и предсказуемо. В отличие от обычных камер, она быстро идентифицирует пользователя даже в условиях недостаточного освещения.

Для экономии электроэнергии можно включить функцию, с помощью которой камера будет следить, не отошел ли владелец от ноутбука. В таком случае она затемнит или выключит экран и клавиатурную подсветку.В ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 установлена качественная веб-камера на 8 Мп. Также не забыли про механический переключатель шторки — надежное и проверенное годами решение.

В общем камера обеспечивает приятную картинку для типичных корпоративных конференций, и митов. Можно наложить на свое изображение дополнительные эффекты с помощью функций ИИ, или во время разговора убирать лишние шумы и звуки со встроенного микрофона.

Аудио подсистема с хорошей громкостью и детализацией высоких и средних частот в целом обеспечивает довольно неплохой (как для корпоративного лэптопа) звук.

Фирменное программное обеспечение

Lenovo Vantage все еще остается основным элементом управления в ThinkPad. Здесь мы можем найти большинство необходимых функций: провести диагностику ноутбука, увидеть основную информацию о компонентах, обновить систему, очистить свое устройство, настроить звук, проверить состояние аккумулятора (задав диапазон цикла зарядки) и многое другое.

Если вы привыкли работать с лэптопами серии ThinkPad, все будет знакомо как дома. На ноутбуке установлена лицензионная версия Windows 11 Pro — четкий знак для целевой аудитории.

Производительность и тесты ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10

Одна из приятных черт, за что уважают ThinkPad — это целесообразный баланс в начинке. Производитель не пытается перегружаться лишним, но в то же время гармонично согласовывает все компоненты, к которым не будет вопросов по производительности

ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 построен на базе процессора Intel Core Ultra 7 258V. Он содержит в себе 4 производительных и 4 энергоэффективных ядра (4P+4E).

P-ядра могут разгоняться до 4,8 Гц, хотя и на короткое время. Благодаря 3-нанометровому энергоэффективному CPU семейства Lunar Lake, ноутбук может претендовать на хорошую производительность и длительную работу без розетки.

В короткие промежутки энергопотребление Intel Core Ultra 7 258V может достигать 40 Вт, но при длительных нагрузках опускается до 18 Вт. Быстродействие ноутбука в режиме БП (подключение от розетки) и АКБ (автономный режим) почти не отличаются. Более того, производительность графической подсистемы даже увеличивается, когда лэптоп работает только от аккумулятора.

Дело в том, что в таком случае CPU несколько ограничивается по энергопакету. Мощность перераспределяется таким образом, что встроенный GPU получает «второе дыхание»

Тест Сбалансированный (АКБ) Продуктивный (БЖ) CPU-Z (Single, Multi) 756 4 932 751 5 000 Octane 2.0 Plus (Single, Multi) 112 581 484 662 113 409 476 935 WebXPRT 4 305 353 Speedometer 32.2 32.1 GeekBench 6 (Single, Multi) 2 715 10 796 2 761 10 804 GeekBench 6 (Arc 140) OpenCL – 29 732 OpenCL – 30 515 Blender 578 517 AIDA64, Memory test Read — 87 662 Write — 115 120 Copy — 106 070 Latency — 101,6 Read — 88 378 Write — 115 130 Copy — 106 520 Latency — 98.4 Crystal Disk Mark (Read, Write) 13 767 10 794 14 142 10 594 Cinebench R23 (Single, Multi) 1 914 8 740 1 895 7 301 D5 Render 37 мин. 48 сек. 37 мин. 26 сек.

В компактном корпусе ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 скрывается настоящее десктопное быстродействие, что подтверждают стандартные браузерные тесты Web XPRT, Speedometer и Google Octane.

Производительность CPU в Geekbench 6 составляет 2869 баллов в одноядерном режиме и 10881 балл в многоядерном. Для сложной работы вроде рендеринга или ИИ обработки изображений не хватит дискретной видеокарты, но этот ноутбук и не проектировался для таких сценариев. В корпоративном формате его возможностей вполне хватает.

Единственный минус заключается в том, что процессор не может удерживать долго максимальные тактовые частоты. Что и неудивительно, ведь на систему охлаждения накладываются габаритные ограничения. Как следствие — после существенного нагрева, CPU вынужден сбрасывать частоты. Об этом детальнее поговорим в следующем разделе.

Современные ИИ тенденции не обошли ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10. Он поддерживает технологию Intel AI Boost и набор драйверов, который позволяет процессору Intel Core Ultra 7 258V, эффективно использовать встроенный нейронный процессор (47 TOPS) для ускорения задач искусственного интеллекта, снижая нагрузку на CPU и GPU.

На нем можно запускать даже несложные локальные ИИ модели. Хотя их обработка, конечно же, будет длиться дольше, чем на девайсах с дискретной видеокартой.

Результаты AIDA64 Cache and Memory Benchmark подтверждают высокую производительность оперативной памяти. Скорость чтения составляет приблизительно 88 GBs, записи — 115 GBs и копирования — 106 GBs, латентность — 98 нс. Встроенное видеоядро очень любит высокочастотный двухканальный режим, поэтому это обязательно скажется на игровых тестах.

Результаты высокоскоростного накопителя PCI-Express 5.0 от Samsung также радуют: 14 GBs на чтение и 10,5 GBs на запись.

Встроенному видеоядру Intel Arc 140V GPU доступно 16 ГБ памяти, которая заимствуется в RAM по мере необходимости. GFX Core работает на частоте 550 МГц и включает в себя 64 исполнительных блока и 6 XE ядер.

В случае с Intel Arc 140 V закрадывается осторожный оптимизм, что поиграть все же удастся, хотя и на минимальных настройках.

Тестировать игровые проекты 15-летней давности не хотелось. А вот вопрос: сможет ли встроенная графика хоть что-то нам продемонстрировать при 2880×1800 — звучит как настоящий вызов. И ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 его принял.

Переходим в так называемый режим «картошки», снижая все настройки на Low. Также, где возможно, добавляем помощь технологий масштабирования — XeSS и генерации кадров

GTA 5 уже успела отпраздновать свое десятилетие. На встроенной графике в нее можно поиграть с частотой кадров более 80 FPS (даже в самых загруженных частях города)

Ситуация с «The Witcher 3» уже чуточку сложнее. Частота кадров приближается к консольным значениям

S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля у розделительной способности 1920×1200 и при низких настройках графики выглядит хуже, чем его предок из 2000-х годов. Тем не менее поиграть в него можно. Оверлей демонстрирует более 50 FPS на открытых локациях и около 60 FPS в закрытых помещениях.

Рейды в «Ремнант 2» на грани комфорта. Традиционно случаются статеры, хотя и частота кадров держится в районе 55-65 FPS

Clair Obscur: Экспедиция 33 также приближается к консольным значениям. Поэтому если вам мало общей сложности, а тайминги в пошаговых боях слишком строгие, то с таким фреймрейтом будет «не сладко».

Зато с кибердисциплинами никаких проблем не наблюдалось, ведь высокие настройки не нужны настоящим энтузиастам. В Counter-Strike 2 можете рассчитывать на 120+ FPS при FullHD. Могут случаться кратковременные падения до 78 кадров в секундуПриятно, что хоть какие-то минимальные геймерские возможности доступны будущим пользователям

Автономность температуры и шум в помещении

Портативность и толщина корпуса накладывает свой отпечаток на температурный режим. Как я упоминал ранее, процессор не способен держать максимальную частоту долгое время, ведь нагревается при этом до 96 °C.

В турборежиме маленькие вентиляторы системы охлаждения разгоняются до 7800 оборотов в минуту. Далее процессор сбрасывает частоты ниже 3 ГГц и температуры нормализуются на отметке 77 °C и меньше. В сбалансированном пресете ≈ 66 градусов по Цельсию, даже при длительной нагрузке

Характеристики ECO Сбалансированный (БЖ) Турбо (БЖ) Температура CPU max, °C 60 66 2.95 ГГц — 72 3.9 ГГц — 95 Энергопотребление CPU (max, Вт) 11 15 38 Шум в нагрузке, max ДБа 33 36 40

При этом энергопотребление процессора не выходит за рамки 15 Вт. В режиме ЭКО температура CPU не превышает 60 °C, а его TDP падает до 11 Вт. Ноутбук при этом становится тихим.

Максимальная температура топкейса при длительной нагрузке составляет примерно 40 градусов по Цельсию. ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 может похвастаться превосходной автономностью. Просмотр видео на YouTube в 1080p (60 fps) со средней яркостью экрана от аккумулятора длится 10 часов непрерывной работы.

Также можем рассчитывать на два восьмичасовых дня при офисной работе! Это уже справдивая конкуренция ноутбукам на базе ARM процессоров. При этом мы сохраняем полноценную совместимость с программным обеспечением х86.

Опыт использования ThinkPad X1

Я являюсь давним ценителем ноутбуков серии ThinkPad и всегда ценил их за свою «традиционность» и невероятную надежность. Поэтому сравнивать их с другими лэптопами, ориентируясь только на характеристики железа — не совсем корректно.

Мой бывший Lenovo ThinkPad X220 несмотря на свой почтенный 15-летний возраст все еще продолжает работать. Причем с тремя операционными системами одновременно, начиная от Windows XP и заканчивая Windows 10. Он используется для диагностики грузовых автомобилей.

Конечно, современные ThinkPad все больше стараются ориентироваться на общие тенденции, хотя и учитывая прихоти утилитарной корпоративной культуры. В целом Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 мне понравился, особенно в планшетном формате. Если бы передо мной стал выбор реальной покупки между Carbon Gen13 и X1 Gen10 2-in-1, я бы, конечно, выбрал героя нашего обзора.

Несмотря на многочисленные плюсы комбинация железа к потребительским характеристикам здесь не является идеальной. В других редакционных обзорах уже были ноутбуки, которые базируются на Intel Core Ultra 7 258V. В некоторые из них мы встречали значительно более эффективную систему охлаждения и лучшие шумовые характеристики.

Как давнему поклоннику старых ThinkPad мне не хватает кастомизации, простоты (вспоминаю быстросъемные SSD сбоку), отдельной ленты с индикацией, возможно, даже какой-то официальной модульности некоторых компонентов.

Среди фанатов ThinkPad до сих пор существует целая культура по модернизации своих девайсов сторонними решениями. Они устанавливают матрицы с большим разрешением для старших моделей, или современные беспроводные интерфейсы.

Цена и конкуренты

Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 можно приобрести по цене от 127 801 гривен. Производитель ориентируется на корпоративный сегмент, а он скорее будет доверять проверенным и надежным решениям. Поэтому здесь у него не так много конкурентов.

Dell Latitude 14 9440 2-in-1 также стоит недешево. В нем обычная IPS матрица с частотой всего 60 Гц и меньшим разрешением (2560×1600). Скорость памяти и встроенного видеоядра также проигрывает герою нашего обзора.

Asus Zenbook DUO 2025 UX8406CA предлагает качественный OLED экран и процессор Core Ultra 9 285H с большим TDP. В наличии аккумулятор на 65 Вт и накопитель на 2 Тб, что делает его интересной альтернативой.

HP EliteBook X Flip G1i 14 экономит на дисплее, установив IPS матрицу, хотя кому-то это наоборот в плюс. Сопутствующая начинка напоминает Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10а стоимость более демократичная.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 10 часов YouTube, 16 часов легкой офисной работы Производительность (БП) 8 Достаточная производительность для офисных задач. Не может долго удерживать максимальные частоты. Производительность (АКБ) 8.5 Быстродействие графического ядра лучше, чем в БП режиме. Возможно даже поиграть в современные игры на минимальных настройках. Экран 9 Хороший цветовой охват и соответствие цветов, эталонная гамма и 500 Нит. Чувствительные к ШИМ могут видеть его последствия на минимальной яркости в темное время суток. Дизайн, эргономика 9.5 Удобен как для офисного сценария, так и для отдыха благодаря режиму планшета. Качество сборки, материалы 9.5 Алюминиевое шасси, солидная жесткость и отличное качество сборки. Энергоэффективность, шум 8.5 Тихий в минимальной нагрузке, 40 ДБа в режиме Turbo. Цена 6 Цена, как всегда — безобразие. Звук 8 Неплохой звук, как для бизнес-формата, с намеком на мультимедийные сценарии.