Обзор Lenovo Yoga Book C930: E Ink экран вместо клавиатуры

Сегодня мы расскажем о втором поколении такого необычного устройства как Lenovo Yoga Book. Первая его версия оказалась неоднозначной и не имела большого коммерческого успеха, но, несмотря на это, компания не побоялась представить ревизию этого устройства — Yoga Book C930. Как и прошлая модель, новинка не имеет физических клавиш, а вместо них используется E Ink экран с виртуальными кнопками. В обзоре мы разберемся, какие нововведения появились в этом устройстве и стало ли оно удобнее в повседневном использовании.

Внешний вид и конструкция

Lenovo Yoga Book C930 выглядит стильно. Тонкий металлический корпус с красивыми рублеными гранями смотрится технологично и современно. Вы только вдумайтесь, толщина устройства составляет всего 9,9 мм! Не так давно толщина корпуса среднестатистического смартфона была больше. Остальные размеры C930 тоже небольшие – 260,4х179,44 мм. Все это при диагонали основного дисплея 10,8 дюйма.

Прежде чем открыть планшет, давайте подумаем как это можно сделать? Казалось бы, нужно просто реализовать выемку на торце как во всех ноутбуках. Но ее нет. Сразу возникает вопрос: это недоработка? Нет, инженеры Lenovo посчитали, что это слишком просто. Для того чтобы открыть девайс нужно два раза постучать по верхней крышке и она отщелкнется на пару сантиметров, тем самым давая вам возможность раскрыть дисплей на нужный угол. Есть и второй способ – удерживать клавишу регулировки звука несколько секунд. Конечно же, можно открывать по-старинке, он замечу, что планшет плотно захлопывается и чтобы его открыть придется постараться. С одной стороны, можно было бы не усложнять, но это действительно интересная «фишка», которая выделяет устройство.

Шарнир дисплейного блока в C930 знаком нам по старшим устройствам Lenovo Yoga и хорошо себя зарекомендовал, при этом он все еще выглядит необычно.

Открыв планшет мы видим перед собой два дисплея. Основной IPS и нижний (там где должна быть клавиатура) E Ink. Рамки вокруг них не маленькие, во многом это из-за того, что устройство очень тонкое. Но при этом оно выполнено в форм-факторе трансформера (экран поворачивается на 360 градусов) и при работе с ним как с планшетом, рамки позволяют комфортнее держать его в руках.

С разъемами не густо: два USB Type-C (по одному на каждой грани) и все. Но зато оба порта позволяют заряжать планшет. Также есть лоток для карт microSD/SIM и сканер отпечатков пальцев над E Ink экраном. Из механических клавиш — кнопка включения и регулировка громкости (обе расположены на правой грани). Мультимедийные динамики мощностью 1,2 Вт каждый тоже расположились по граням. Последние вполне стандартные, слушать через них музыку будет не лучшей идеей, но для просмотра видео они сгодятся.

Чехол

К нам на обзор приехал не только планшет, но и чехол для его, который выполнен в виде конверта. Его внешняя поверхность сделана из приятной материи, на которой не сильно будут заметны следы использования, а внутренняя часть — из микрофибры, которая должна уберечь устройство от царапин. На вид и на ощупь это качественный аксессуар, которым приятно пользоваться.

Дисплей

Lenovo Yoga Book C930 оснащен двумя экранами, но в этом разделе мы остановимся на IPS матрице. Дисплей сенсорный имеет диагональ 10,8 дюймов и разрешение 2560×1600 точек.

Яркость меняется в пределах от 5,5 до 296 кд/м2. Контрастность 1 к 815. Цветовой охват шире треугольника sRGB, цветовая температура близка к эталонной, а вот гамма не линейная. В целом, экран достойный. Конечно, пользоваться Windows 10 без масштабирования с таким разрешением нереально из-за мелких шрифтов, но это проблема не устройства, а операционной системы.

E Ink дисплей

Экран имеет ту же диагональ как и IPS — 10,8 дюймов, но разрешение здесь меньше — 1920×1080 точек. По сравнению с предыдущим поколением дисплей имеет 3 режима работы: клавиатура, панель для рисования и чтения книг.

Начнем с первого и пожалуй основного режима — клавиатура. Скажу сразу работать с сенсорными клавишами очень сложно даже после нескольких дней привыкания. Виброотклик немного спасает, он помогает понять, что клавиша нажата, но так как экран сенсорный, то тактильно ощутить на какой кнопке находятся пальцы не реально. При этом учтите, что есть несколько видов клавиатуры и в некоторых тачпад не всегда активен (скрывается, когда нажимаются клавиши), что вообще отдельная проблема. Все эти недостатки не позволяют с комфортом набирать не то, что большие объемы текста, а вообще набирать текст в принципе. С таким же успехом можно просто печатать на сенсорном экране Windows 10, скорость набора будет примерно такой же.

Режим рисования позволяет рисовать как стилусом, который поставляется в комплекте, так и пальцами. Не являясь художником или иллюстратором в полной мере сложно оценить его работу, но будьте готовы к тому, что во время рисования даже обычная линия может прорисовываться с заметной задержкой. Виной тому общее быстродействие E Ink экрана. К слову, стилус Precision Pen поддерживает до 4096 уровня нажатия и достаточно точно работает. Соединяется он по Bluetooth, а питается от батарейки типа AAAA. Чтобы не потерять его во время работы он магнитится на верхнюю часть крышки планшета.

Режим чтения книг, пожалуй, самый простой. Есть возможность выбрать книгу в диспетчере файлов и читать. Настроек минимум, но есть поддержка PDF.

Аппаратная платформа и автономность

Тестовый Lenovo Yoga Book C930 был оснащен двухъядерным процессором Intel Core i5-7Y54, видеоускорителем Intel HD graphics 615, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR3, а также встроенным хранилищем на 256 ГБ. Существует еще конфигурация с процессором Intel Core m3-7Y30 и 128 ГБ пользовательской памяти. Объем оперативной памяти во всех конфигурациях равен 4 ГБ, что уже маловато для Windows 10. Зато есть поддержка карт памяти microSD.

Производительности достаточно для работы с браузером, документами и просмотра видео, но на большее рассчитывать не приходится. Устройство в основном подходит для потребления контента, а не для его создания.

Из беспроводных интерфейсов есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 и LTE.

Встроенный аккумулятор на 36 Вт*ч (4650 мАч) по заверениям производителя обеспечивает автономность до 8,6 часов от одного заряда. В повседневном использовании я получил почти 6 часов работы. В тесте PCMark 8 Home Conventional (Battery life) при 100 кд/м2 время работы составило 3 часа 41 минута.