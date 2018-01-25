Обзор материнской платы ASUS ROG RAMPAGE VI APEX: верхняя точка

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Десктопная платформа LGA2066 – отдушина разработчиков материнских плат, которые с огоньком подходят к своей работе, каждый раз стараясь удивить самых требовательную публику энтузиастов. Сегодня у нас на обзоре ASUS ROG RAMPAGE VI APEX – заряженная модель, которая уже прописалась в топе платформ для оверклокеров, экспериментирующих с разгоном процессоров Skylake-X/Kaby Lake-X.

Комплект поставки

Материнская плата поставляется в крупной коробке с агрессивным красным оформлением.

Верхнюю панель можно откинуть и через прозрачную крышку рассмотреть плату. В комплекте с ASUS ROG RAMPAGE VI APEX предлагается руководство, диск с драйверами и ПО, заглушка на заднюю стенку корпуса, четыре кабеля SATA, два модуля DIMM.2, кронштейны для вентиляторов, набор мостиков SLI (2-Way/3-Way/4-Way), внешняя антенна для модуля беспроводной связи, удлинитель для RGB-ленты, переходник Q-Connector, винты для крепления накопителей M.2.

В поставку также включены заготовка для изготовления оригинальной таблички (крепится в центральной части платы), наклейки-идентификаторы для интерфейсных кабелей, большой набор различных стикеров в стилистике ROG, картонная подставка под чашку и скидочный купон на покупку продуктов Cablemod.

Дизайн и компоновка

Выбирая платформу LGA2066, пользователи рассчитывают на нечто особенное, то что нельзя получить на массовых и более доступных системах под LGA1151 или Socket AM4. Прежде всего речь о более высокой производительности и расширенной функциональности. В рамках LGA2066 доступны процессоры с количеством вычислительных ядер от 4 до 18. Чипы Skylake-X поддерживают 4-канальный контроллер памяти и предлагают до 44 линий PCI Express, которые нужны для конфигураций с несколькими видеокартами и не только.

ASUS ROG Rampage VI APEX – очень неординарная модель даже в рамках энтузиастской линейки Republic Of Gamers. Мы уже знакомились с устройствами подмножества APEX, рассматривая ROG MAXIMUS IX APEX (Intel Z270). Она оказалась полна интересных решений, ожидаем, что и плата для LGA2066 сможет удивить даже искушенных пользователей.

Модель предлагается в расширенном форм-факторе Extended ATX (E-ATX), имея габариты 305×272 мм. Это сразу требует предварительной проверки спецификаций корпуса на предмет поддержки устройств соответствующего формата.

Плата имеет уже узнаваемый оригинальных профиль. Текстолитовая основа получила ассиметричную X-образную форму, по которой очень легко распознать модели APEX.

Для печатной платы предусмотрена черная маска с матовым покрытием. Такой же окрас имеет и большинство коннекторов на PCB.

Для платы используется 8-фазная силовая подсистема. В цепи VRM применяются качественные сборки International Rectifier IR3555M, которые управляются с помощью контроллера Digi+ ASP1405I. У верхней кромки PCB размещено два 8-контактных коннектора для подключения дополнительного питания. Показательный момент для платформы LGA2066. Во время разгона чипов с TDP в 140–165 Вт, нагрузка на силовую подсистему резко возрастает.

Для силовых сборок предусмотрено дополнительное охлаждения. В случае с платами под LGA2066 площадка для MOSFET всегда ограничена. Элементы располагаются вдоль верхней кромки и установить габаритный охладитель, который не будет мешать процессорному кулеру, в этом случае проблематично.

Производителям приходится идти на различные технические уловки. В данном случае радиатор связан тепловой трубкой с массивным охладителем, расположенным в области интерфейсной панели. С одной стороны такой элемент играет роль декоративного кожуха, прикрывающего блок коннекторов, с другой – значительно увеличивает площадь рассеивания и улучшает отвод тепла от силовых элементов. Подобное решение мы уже ранее встречали. Пожалуй, это самый эффективный и относительно несложный способ улучшить охлаждение силовых сборок.

Материнский платы для LGA2066 зачастую имеют на борту восемь слотов для модулей памяти, но на плате APEX установлено четыре разъема для модулей DIMM. По заявлению разработчиков, такая схема используется для того, чтобы уменьшить шум, максимально сохраняя «целостность» сигнала. Это одна из очевидных оптимизаций платы для разгона. Для ROG MAXIMUS IX APEX заявлена поддержка DDR4-4500+ в двухканальном режиме и DDR4-4133+ при использовании четырех модулей памяти. Наиболее скоростные варианты доступны чипам Kaby Lake-X, однако из-за двухканального контроллера, в связке с данными CPU можно использовать только два модуля суммарным объемом до 32 ГБ. При использовании чипов Skylake-X доступны все четыре слота, а общая емкость ОЗУ может составлять до 64 ГБ.

Несмотря на грозные габариты печатной платы, владельцу доступны пять слотов расширения. Но это тот самый случай, когда важно не количество, а качество. На PCB размещено четыре разъема PCI Express x16, а также один слот PCI Express x4.

Режим работы полноформатных коннекторов напрямую зависит от используемого процессора. 4-ядерные чипы Kaby Lake-X могут предложить 16 линий шины PCI Express 3.0, потому из доступных режимов лишь x16 и x8/x8. Моделям процессоров Skylake-X с 28 линиями PCI-E 3.0 доступны режимы x16, x16/8 и x8/x8/x8. А наиболее оснащенные CPU с 44 линиями PCI Express позволяют использовать конфигурации х16, x16/16, x16/x8/x8 и x16/x8/x8/x8. В этом случае плата позволяет использовать связки с несколькими видеокартами вплоть до 4-Way SLI/CrossFire.

Полноформатные разъемы расположены таким образом, чтобы можно было установить четыре графических адаптера с двухслотовыми системами охлаждения. В такой конфигурации следует отдельное внимание обратить на ширину радиатора процессорного кулера. Так как первую позицию уже занимает полноформатный разъем, то охладитель CPU с габаритным радиаторным блоком может перекрывать доступ к слоту. Это частный случай, но это стоит учитывать.

Все четыре основных слота усилены металлическими вставками, увеличивающими прочность коннекторов.

Используя две и более видеокарт, производитель рекомендует подключать дополнительное питание для слотов PCI-E. У нижней кромки платы для этих целей предусмотрен 4-контактный разъем Molex. Особенно полезен дополнительный источник будет при разгоне многоадаптерной конфигурации, когда возможны просадки напряжения на шине.

ASUS ROG RAMPAGE VI APEX – яркий пример энтузиастской материнской платы, потому неудивительно, что модель просто усыпана различными приспособлениями для настройки и разгона платформы. Основная часть инструментария размещена в правом верхнем углу PCB. Здесь размещены крупные кнопки включения и перезагрузки, а также клавиши SAFE_BOOT и RETRY_BUTTON для безопасной загрузки и сброса системы. Джампер LN2_MODE и тумблеры SLOW_MODE, PAUSE позволяют подготовить платформу для разгона с жидким азотом.

В углу также расположен сегментный индикатор Q-CODE, а также линейка экспресс-диагностики Q-LED.

На плате предусмотрена система определения конденсации, что может быть полезно при экстремальном разгоне. Датчики размещены с обратной стороны печатной платы в области процессора, слотов памяти и разъемов PCI Express. При замыкании контактов в определенных областях, на плате загорается один из четырех светодиодов.

Линейка из 4-х LED также выделена для индикации количества используемых каналов оперативной памяти. В данном значение совпадает с количеством установленных модулей ОЗУ.

Дополнительный блок из четырех DIP-переключателей позволяет деактивировать полноформатные слоты PCI Express x16. Это может пригодится во время экспериментов с разгоном видеокарт в многоадаптерной конфигурации. Одну или несколько видеокарт можно отключить, физически не извлекая их из системы.

У кромки PCB расположенная контактная группа ProbeIt для замера и мониторинга напряжений на различных узлах с помощью мультиметра.

В правом нижнем углу платы имеется кнопка MemOK! для стартовой настройки комплекта модулей памяти.

Плата также оснащена двумя микросхемами BIOS и предлагает возможность в ручном режиме переключаться между чипами. Выбрать микросхему можно, используя кнопку у нижней кромки. Светодиодные индикаторы подскажут, какой чип сейчас активирован.

О возможностях настройки системы охлаждения можно судить уже по количеству доступных коннекторов для подключения вентиляторов. На плате предусмотрено 12 (двенадцать!) 4-контактных разъемов. Два номинально предусмотрены для воздушной процессорной СО, еще пара – для подключения СВО и три управляемых разъема (CHA_FAN1/2/3) предназначены для корпусных вентиляторов. Еще пять 4-контактных коннекторов (FS_FAN1/2/3/4/5) предполагают полноскоростные режимы для подключаемых устройств без мониторинга и возможности регулировать скорость вращения. Опять же востребованные опции во время экспериментов с жидким азотом.

Что касается настройки управляемых каналов, то здесь ожидаемо все хорошо. Во время первичного тюнинга 150-миллиметрового вентилятора процессорного кулера Thermalright Archon Rev.B рабочим оказался максимально широкий для этой модели диапазон – 300–1000 об/мин.

Владельцев кастомных СВО может заинтересовать наличие двух коннекторов для подключения температурных датчиков, а также трехконтактного разъема для датчика потока.

На плате также есть еще один двухконтактный разъем для внешней термопары, которая могла бы поставляться в комплекте, учитывая позиционирование платы.

ASUS ROG RAMPAGE VI APEX ожидаемо получила дополнительную подсветку. При помощи иллюминации разработчики старались намеренно подчеркнуть необычный Х-образный дизайн печатной платы. Подсветки в целом много, причем RGB-светодиоды размещены как на тыльной, так и на лицевой плоскости PCB. Предусмотрено шесть зон с независимыми каналами управления. Дополнительными огоньками сдобрена область аудиоподсистемы, нижняя кромка, участок SATA-портов. Подсвечивается чипсетный радиатор, сопредельный участок в направлении слотов PCI-E, центральная область платы и уступ на верхней кромке.

Режимы подсветки настраиваются в приложении ASUS AURA, где можно выбрать порядка десятка режимов и подкорректировать алгоритм работы.

При наличии компонентов, поддерживающих AURA Sync, можно синхронизировать подсветку различных устройств. Нужно признать, что выглядит это органично. Конечно, если вы в принципе заморачиваетесь подсветкой, а боковая стенка вашего корпуса имеет прозрачное окно. Забавно, что для староверов и откровенных противников дополнительной иллюминации ASUS ROG RAMPAGE VI APEX также предлагает “железный” вариант избавления от назойливых огоньков.

Если возможности программно отключить подсветку кажется недостаточно, потушить светодиоды можно аппаратно. В правом нижнем углу находится группа из четырех джамперов, которая не только надежно избавляет от подсветки, но и позволяет отключить индикатор Q-CODE. Безотказный вариант для людей со светодиодной фобией. Неожиданно видеть, что разработчики столько внимания уделили таким вещам на подобной плате. С другой стороны и такое обилие светодиодов тоже в некотором роде сюрприз. Похоже, производитель попытался угодить как противникам, так и сторонникам дополнительной иллюминации. Последним возможно также полезно будет узнать о наличии двух 4-коннекторов для подключения внешних RGB-лент (5050, 12 В). А вот разъема для адрессуемых 5-вольтовых гирлянд нет. Ну, это уже было бы совсем.

Плата имеет 6 портов SATA, причем коннекторы непривычно размещены у скошенной части кромки PCB. Отметим, что 4 коннектора обслуживает чипсет, еще пара каналов реализованы с помощью дополнительного контроллера. Рядом с SATA-портами расположен оранжевый светодиод (HD_LED) – индикатор активности накопителей.

ROG RAMPAGE VI APEX позволяет подключать четыре скоростных накопителя M.2. На первый взгляд может показаться удивительным, что на плате не видно соответствующих разъемов. Для подключения SSD такого формата предусмотрено два специальных модуля DIMM.2.

Это дополнительные карта расширения, на которых есть по два разъема M.2 (по одному на каждой стороне) с универсальными посадочными площадками для накопителей длиной до 110 мм.

Модули устанавливаются в специальные разъемы, расположенные рядом со слотами DIMM для оперативной памяти.

Разъем слева от LGA2066 использует для подключения накопителей процессорные линии PCI Express 3.0. Соответственно модуль можно оснастить лишь скоростными SSD, передающими данные по шине PCI-E.

Пропускная способность портов DIMM.2_1 и DIMM.2_2 зависит от используемого процессора и конфигурации видеокарт.

Судя по данным из представленных таблиц, режим x4/x4 для накопителей возможен если в системе используется процессор с 44 линиями PCI-E и установлено не более трех видеокарт.

Второй слот DIMM.2 обслуживается чипсетом, позволяя использовать M.2-накопители SATA/PCI-E. Отметим, что для карт расширения DIMM.2 предусмотрены дополнительные кронштейны, позволяющие закрепить на блоке вентилятор для дополнительного обдува накопителей. Габаритов рамы хватит чтобы установить пару вентиляторов диаметром 50 мм. Производитель упоминает о том, что можно использовать даже один 100-миллиметровый вентилятор, но тут уже многое зависит от конфигурации процессорного кулера – для столь габаритной модели может не хватить свободного пространства. Кстати, вентиляторы в комплект не входят, потому необходимую конфигурацию можно подобрать самостоятельно.

Концепцию с модулями DIMM.2 производитель уже использовал ранее, а вот идея использовать процессорные линии шины впервые реализована в таком виде.

В целом DIMM.2 позволяет вынести накопители за пределы потенциальной зоны повышенного нагрева. В системе с ASUS ROG RAMPAGE VI APEX связка с несколькими видеокартами вполне вероятна, а в этом случае область под графическими адаптерами будет прогреваться сильнее обычного, да и пространство между слотами заполнено элементами, помогающими расщеплять процессорные линии PCI Express.

Несмотря на оверклокерскую направленность, периферийная обвязка платы также не страдает. ASUS ROG RAMPAGE VI APEX получила пару быстрых контроллера контроллера USB 3.1 – ASMedia ASM3142. Один обслуживает пару соответствующих разъемов на интерфейсной панели (Type-C + Type-A), а второй используется для вывода одного скоростного порта на переднюю стенку корпуса.

В контексте подключения к проводной сети разработчики не стали ничего выдумывать, используя проверенный контроллер Intel i219-V, раскрывающий возможности чипсета. Сетевая цепь дополнительно защищена от высоковольтного пробоя с помощью фирменной разработки LANGuard.

Кроме того, ASUS ROG RAMPAGE VI APEX также оснащена двухдиапазонным модулем с контроллером Wi-Fi 802.11ac (2×2, до 867 Мб/c) и Bluetooth 4.1. Блок RTL8822BE формата M.2 2230 закреплен в области интерфейсной панели. В комплекте с платой предлагается внешняя антенна для усиления сигнала.

В области звуковой подсистемы без каких-либо неожиданностей. Для представленной версии SupremeFX производитель использовал доработанный кодек Realtek S1220, расположив его под защитный металлический кожух, попутно cдобрив область аудиотракта специализированными емкостями от Nichicon. Итоговая озвучка соответствует элементной базе.

На интерфейсной панели плотная застройка. Ретрограды оценят наличие пары PS/2, также здесь размещена два порта USB 2.0, шесть USB 3.0, два скоростных USB 3.1 Gen2 (Type-C и Type-A) и розетка Ethernet. На панель также выведены разъемы для подключения внешней антенны и две клавиши – очистка CMOS и запуск перепрошивки с накопителя USB BIOS Flashback. Для подключения акустики предусмотрено пять 3,5-миллиметровых аудиоразъемов и оптический S/PDIF.

Напомним, что процессоры для LGA2066 не имеют встроенного графического ядра, потому отсутствие видеовыходов никого не должно смущать.

С обратной стороны печтаной платы элементов не так много. Под процессорным разъемом запреклена штатная фиксирующая пластина, кроме того в области чипсета закреплена купная защитная пластина, а под силовыми сборками установлен дополнительный прямоугольный радиатор.

В работе

Оболочки UEFI энтузиастских плат ASUS и раньше сложно было упрекнуть в недостатке опций для настройки, но в случае с ROG RAMPAGE VI APEX разработчики снова поднимают планку. Это просто какой-то праздник для тех, кто готов копаться в бесконечном количестве параметров и изучать их влияние на стабильность/производительность.

Множители, частоты, напряжения, тайминги и вот это вот все. Из базовых вещей отметим, что напряжение на вычислительных блоках процессора можно повышать до 1,92 В с шагом 0, 001 В. Питание на модулях памяти регулируется в диапазоне 1,0–2,1 В с шагом 0,01 В. В широких пределах доступна настройка всех вспомогательных подсистем платформы. Плата позволяет использовать понижающие множители при выполнении AVX-инструкций и новых AVX-512.

В UEFI также можно активировать режим работы индикатора Q-CODE, в котором после старта системы он будет в отображать текущую температуру процессора. По умолчанию такой режим отключен.

Во время экспериментов с платой мы использовали 10-ядерный процессор семейства Skylake-X – Core i9-7900X. Согласно спецификации чип имеет частотную формулу 3,3/4,3 ГГц с ускорением до 4,5 ГГц под действием Turbo Boost Max 3.0. Текущие значения зависят от характера нагрузки и количества задействованных вычислительных блоков.

В базовом режиме под нагрузкой на все 10 ядер чип работала на 4000 МГц при 1,1 В, снижая частоту до 3600 МГц во время выполнения ресурсоемких AVX-инструкций. Уже в таком случае с охлаждением CPU справится не любой воздушный кулер. Во время затяжной нагрузочной сессии было очевидно, что наш тестовый Thermalright Archon Rev.A хотя и способен отвести выделяемое тепло, еще более эффективная модель или СВО были вы вовсе не лишними. Температура отдельных ядер чипа повышалась до 80–85С. К сожалению в чипах Skylake-X для контакта кристалла с теплораспределительной крышкой используется термопаста, а не припой. Это снижает себестоимость изготовления процессоров, но заметно ухудшает эффективность передачи тепла.

Рассчитывать на дополнительный разгон процессора стоит в первую очередь ориентируясь на температурный режим работы чипа. До троттлинга здесь уже рукой подать, потому при повышении частот и питающих напряжений стоит отслеживать не только температуру, но и активацию механизма пропуска тактов.

Пробуя встроенные механизмы экспресс-разгона, мы активировали режим TPU1. В этом случае тактовая частота процессора при нагрузке на все блоки повышалась до 4300 МГц при 1,2В, тогда как под AVX-инструкциями частота чипа варьировалась в пределах 3800–4100 МГц.

Таких частотных горизонтов в комбинации с напряжением питания в 1,2 В оказалось достаточно, чтобы процессор под нагрузкой начал сваливаться в троттлинг. Ситуацию исправило уменьшение напряжения до 1,15 В. В этом случае стабильность сохранилась, но чип перестал пропускать такты под нагрузкой. Но при температурных значениях 90–95С было очевидно, что далеко не самый плохой воздушный кулер попросту не справляется со своей задачей.

Режим TPU II предполагает повышение частоты Core i9-7900X до 4400 МГц при 1,24В. Как несложно догадаться, это точно не наш вариант. Разгоняя топовые Skylake-X, придется соизмерять возможности своей системы охлаждения, тонко подстраивая питающие напряжения. В любом случае, ASUS ROG RAMPAGE VI APEX позволяет выжать максимум из чипов под LGA2066.

Системам на основе рассматриваемой платы подкорились многие рекорды. Например, известному в оверклокерских кругах энтузиасту der8auer удалось ускорить Core i7-7740K до 7562 МГц. На просторах HWBot можно найти примеры, когда базовую частоту удается повысить со 100 МГц до более, чем 400 МГц. То есть, все в ваших руках.

Напомним также о преимуществах 4-канального доступа к оперативной памяти. Комплект DDR4-3000 (15-16-16-39) в таком режиме обеспечивает пропускную способность более 75 ГБ/c. На «двухканалке» подобных значений не увидишь.



Что касается нагрева элементов платы, то в штатном режиме под нагрузкой на все блоки 10-ядерного Core i9-7900X температура элементов VRM, согласно встроенному термодатчику платы, поднималась до 50С.

После разгона чипа температура силовых сборок удерживалась на уровне 60–62С. Для подобных условий результат очень хороший, в этом случае точно не стоит переживать о перегреве VRM – типичной проблеме при форсировании чипов на LGA2066.

Температура микросхемы чипсета повышалась до 51С, но здесь многое будет зависеть от конкретных условий. В нашем случае над радиаторным блоком PCH нависала видеокарта Radeon RX Vega 64 с пассивным режимом охлаждения во время простоя, а это создавало дополнительную тепловую нагрузку на близлежащие элементы. Указанная температура достигалась во время исследований оболочки UEFI, тогда как в режиме покоя PCH не прогревался выше 44С.