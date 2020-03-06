Обзор механической клавиатуры MSI Vigor GK50

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Обычные механические клавиатуры отличаются большим ходом клавиш – заметно большим, чем у типичной мембранной. Из-за этого переход на «механику» нередко требует определенного периода переучивания, плюс не всем пользователям в принципе нравятся глубоко утапливаемые клавиши во время печати или игры. К счастью, и среди механических моделей есть свои «slim-варианты» — как, например, низкопрофильная клавиатура MSI Vigor GK50.

Комплектация

Игровая клавиатура MSI Vigor GK50 поставляется в картонной упаковке с качественной полиграфией. В комплекте с клавиатурой также идет руководство пользователя, два запасных колпачка – левые Ctrl и Alt, и специальный держатель для снятия клавиш.

Дизайн и конструкция

Клавиатура полноразмерная, при этом корпус очень компактный и практически не выходит за пределы клавиатурного блока. Корпус выполнен из черного матового пластика, верхняя панель – темно-серый алюминий с текстурой «под шлифовку». Сборка качественная, корпус не поддается скручиванию и не продавливается при интенсивной работе, ничего не скрипит и не люфтит.

У корпуса есть минимальный уклон, если его будет недостаточно – можно выдвинуть ножки. В сложенном варианте самая высокая точка корпуса находится на высоте ~22 мм над уровнем стола, в приподнятом – ~34 мм. Подставки под запястья у клавиатуры нет, но благодаря достаточно тонкому, как для механических клавиатур, корпусу и сравнительно невысоким клавишам работать на MSI Vigor GK50 удобнее, чем на обычной «механике» без подставки.

USB-кабель несъемный, в тканевой оплетке, длиной 1,8 м, подключается к клавиатуре с тыльной стороны примерно посередине корпуса.

Раскладка клавиш – стандартная американская (ANSI), с однорядным Enter и длинным левым Shift. Для оригинальных латинских букв используется фирменный шрифт, кириллица нанесена стандартным шрифтом без засечек, буквы тоньше и подсветка сквозь них просвечивает слабее. Украинская раскладка, к слову, также имеется.

Разумеется, присутствует традиционная для игровой периферии полноценная RGB-подсветка – без использования фирменного ПО управлять ей можно с помощью клавиш навигации по тексту (они позволяют переключать стиль свечения между статикой и различными «волновыми» эффектами, менять интенсивность свечения и цвет).

Переключатели

В MSI Vigor GK50 используются белые переключатели Kailh Low Profile Choc. Они отличаются мягким, ровным и равномерным ходом без продавливания с отчетливо слышимым кликом в момент срабатывания (тактильно он проявляется очень слабо).

Главным их отличием от обычных механических переключателей является укороченный ход – 3 мм против стандартных четырех. Срабатывание фиксируется на середине хода, т.е. при продавливании всего на 1,5 мм. Опять-таки, обычная механика фиксирует срабатывание, как правило, на глубине хода в 2 мм, так что данная клавиатура характеризуется меньшим временем реакции на нажатие. Усилие для нажатия у них стандартное – 50 г.

В работе

Отсутствие подставки под запястья ощущается, но особо не мешает даже при наборе текста – во время игры это вообще не замечается. Ход до срабатывания 1,5 мм в играх хорошо себя проявляет – «задержка ввода» субъективно практически отсутствует, клавиатура очень быстрая и отзывчивая. Для набора текста переключатели без продавливания обычно не очень хороши, однако благодаря короткому ходу клавиш и отчетливому клику MSI Vigor GK50 в быстрой печати оказывается достаточно удобна.

Также стоит отметить, что благодаря низкопрофильным переключателям эта клавиатура будет более привычной для пользователей, переходящих с мембранных моделей на «механику» — ощущение от нажатий, конечно, здесь совсем другое, но зато глубина хода не будет казаться чересчур большой.

По громкости MSI Vigor GK50 оказывается вполне умеренной, по меркам механических клавиатур ее можно охарактеризовать как довольно тихую, однако при быстром наборе текста достаточно громкий клик может создавать ощутимый для окружающих шум.

В плане фиксации одновременных нажатий, для данной клавиатуры заявлена поддержка режима NKRO (неограниченное количество нажатых клавиш) – в тестовой утилите нам удалось зажать одновременно 20 клавиш, так что можно с уверенностью сказать, что этот режим здесь действительно работает.

Для настройки клавиатуры используется фирменная утилита Dragon Center, которую можно загрузить с официального сайта. Она позволяет создать до трех пользовательских профилей настроек клавиш, записывать макросы, гибко настраивать поведение подсветки и обновлять прошивку клавиатуры в случае выхода апдейтов.