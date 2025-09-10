Обзор Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — та самая классика в новой обертке

Серия Metal Gear почти десять лет находилась в подвешенном состоянии после выхода The Phantom Pain в 2015 году (Survive 2018-го, носившая подзаголовок Metal Gear, не в счет). Конфликт Konami с Хидео Кодзимой и плохая репутация компании среди игроков привели к тому, что серию пришлось заморозить, пока не найдут, как ее развивать дальше. Только сейчас мы получаем ощутимый шаг вперед в серии с Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, римейком одной из самых любимых частей франшизы. В отличие от недавних успешных проектов, Delta решила не переосмысливать игру радикально, сохранив геймплей и сюжет оригинала. Это заставляет задуматься: не выиграла бы игра от более смелого переосмысления, или и сейчас она остается интересной с изменениями только в визуальной части?

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 1475 грн. Плюсы: Впечатляющее графическое обновление на Unreal Engine 5: детализированные текстуры, реалистичное освещение и насыщенные цвета; интересная история; классический стелс-геймплей с улучшениями; битвы с боссами оставляют сильное впечатление благодаря уникальным стилям и тактике. Купить в Steam Минусы: Устаревшие лицевые анимации и мимика; отсутствие бесшовности при переходе между локациями; максимальная частота кадров ограничена 60 FPS, что может раздражать владельцев топовых ПК; не самая лучшая техническая оптимизация на ПК, что вызывает вылеты. Купить в Steam 7.5 /10 Оценка

ITC.ua

Сюжет Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

История Metal Gear Solid Delta: Snake Eater отличается сочетанием шпионского триллера и драмы об идеалах, предательстве и выборе. Обновленная версия игры воспроизводит этот сюжет практически покадрово без изменений — мы играем за Нейкеда Снейка, которого отправляют в советские джунгли 60-х годов выполнить операцию «Snake Eater».

Хронологически это начало истории серии Metal Gear Solid. В самый разгар холодной войны Снейк получает задание найти и вывезти в Америку советского ученого Соколова, который против собственной воли помогает СССР разработать оружие массового уничтожения, позволяющее запускать ядерные боеголовки из любой точки мира. Выполнить миссию Снейку удаленно помогает его группа поддержки и наставница Босс.

Но спасая ученого, оказывается, что его наставница стала предательницей и занимает сторону советского полковника ГРУ Волгина, который планирует государственный переворот. Она ранит Снейка и похищает Соколова. После этой неудачи протагониста отправляют на новую миссию: снова спасти Соколова, уничтожить опасное оружие и помешать планам Волгина и Босса.

Хотя история Metal Gear Solid Delta: Snake Eater наполнена пафосными диалогами и действиями персонажей, за ней интересно наблюдать, ведь здесь найдется место неожиданным сюжетным поворотам и драматическим моментам. Да, здесь частенько творится полная японская абсурдность, что может отпугнуть современное поколение геймеров, но именно в этом и есть определенный шарм историй Кодзимы.

Большой пласт информации спрятан в разговорах по рации, поэтому для полного погружения в мир игры их не стоит пропускать.

Геймплей Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Здесь мы имеем дело с максимально осторожным подходом. Delta воссоздает оригинальный геймплей почти без изменений. Есть два режима камеры — Legacy для тех, кто хочет классический изометрический обзор, и New Style, приближающий камеру к уровню Metal Gear Solid 4 или 5.

Серия Metal Gear в своё время сделала стелс популярным жанром, и в Snake Eater стелс-элементы раскрываются на полную. Как и в оригинале, можно маскироваться под окружение, используя различные камуфляжи, отвлекать врагов дымовыми гранатами, а также прятаться в знаменитой картонной коробке. Ползать в траве или под техникой — все еще действенный, хоть и не гарантированный способ остаться незамеченным.

Римейк воспроизводит механики из оригинала, но делает их более удобными. Например, теперь камуфляж можно менять мгновенно через D-pad, без лишних меню. Снейк также может двигаться на корточках — это функция, которой не было раньше.

Выживание — еще одна ключевая часть. Джунгли и бои истощают, поэтому здоровье приходится восстанавливать едой. Здесь действительно чувствуется смысл названия Snake Eater: можно подстрелить животное или собрать растения, а затем съесть их из меню. Аналогично работает система лечения: придется доставать пули или накладывать шины вручную, выбирая нужный инструмент для конкретной травмы.

Konami значительно упростила часть механик, но не убрала все неудобства. Для лечения, еды или смены снаряжения все равно нужно заходить в меню, фактически ставя игру на паузу. Это не критично, но именно эти моменты мешают римейку быть плавным в управлении.

К недостаткам можно отнести и отсутствие бесшовного перехода между локациями. Для игры 2025 года странно видеть темный экран загрузки, когда переходишь из одной части леса в другую.

Боссы в Metal Gear Solid Delta: Snake Eater — отдельная история, и, пожалуй, самые сильные впечатления от всего прохождения. Именно они превращают игру в нечто большее, чем просто стелс в джунглях. Бои с членами подразделения «Кобры» построены так, что каждый запоминается надолго: у каждого свой стиль, уникальная тактика и собственная философия.

Графика Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Наиболее очевидное преимущество Metal Gear Solid Delta — визуальное перевоплощение. Игра создана на Unreal Engine 5 и действительно впечатляет уровнем детализации: от текстур растительности и бликов на болоте до реалистичных моделей героев. Сцены джунглей выглядят живыми благодаря детализированным текстурам, реалистичному освещению и насыщенным цветам. Визуально игра создает аутентичную атмосферу — от утренних лучей солнца, пробивающихся сквозь ветви, до атмосферных дождей, добавляющих драматизма.

Unreal Engine 5 позволил воссоздать природу максимально естественно, и это хорошо сочетается со стелс-механикой: Снейк буквально растворяется в окружающей среде, если правильно подобран камуфляж.

Хотя сама постановка катсцен не претерпела изменений, благодаря новым деталям и освещению они ощущаются по-новому. В более поздних главах игры, где больше времени приходится проводить в зданиях, визуальный эффект не такой яркий, как в начале, но и эти локации выглядят великолепно.

Впрочем, не все так идеально. Когда персонажи говорят, заметно, что лицевые анимации ощутимо отстают от современных стандартов. В итоге модели выглядят современно, но движения губ и мимика напоминают эпоху PS2.

Оптимизация на ПК

Что касается производительности, то я играл на ноутбуке с RTX 4070, которая немного мощнее рекомендованной. Играя на максимальных настройках графики в Full HD, в некоторых заполненных деталями сценах наблюдались просадки FPS, но случалось это не очень часто. Более серьезной проблемой были вылеты, которые случались несколько раз за прохождение.

Настроек графики немного: можно лишь выбирать готовые пресеты в зависимости от мощности ПК и выбирать между 30 и 60 FPS. Для владельцев топовых компьютеров ограничение 60 кадров может показаться досадным.

Что касается багов, то во время прохождения я проблем не заметил, но в катсценах иногда случались разрывы кадра или мелкие визуальные артефакты с окружением.

Звук Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

Наиболее противоречивое решение Konami — оставить оригинальные записи голосов. С одной стороны, это гарантия, что легендарные актерские работы Дэвида Хейтера (Снейк), Лори Алан (Босс) остались неизменными. С другой — слышно, что записям уже два десятилетия. Это особенно заметно в катсценах, где диссонанс с современной графикой выбивает из погружения.

Из-за старых аудиодорожек также страдает синхронизация мимики лиц. Там, где современные игры пользуются моу-капом, здесь мы видим ручную анимацию, которая выглядит более театрально и менее реалистично.

Впрочем, музыкальная составляющая остается безупречной. Главная тема Snake Eater от Синтии Гаррелл была перезаписана и звучит роскошно, как настоящий шпионский саундтрек 60-х. Атмосферные композиции во время стелса, напряженные мотивы во время погонь и боевых сцен усиливают погружение.

Цены Metal Gear Solid Delta: Пожиратель змей

В Steam стандартную версию игры продают за 1475 гривен. Digital Deluxe, в которую входят 6 костюмов, 2 маски и 2 варианта очков, оценили в 1665 гривен.

На PlayStation 5 и Xbox Series X|S стандартное издание стоит 2 199 гривен и 69,99 доллара соответственно.