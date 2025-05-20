Обзор Meze Poet: изодинамические полноразмерные наушники без компромиссов

Сегодня на обзоре открытая полноразмерная изодинамическая модель от Meze — Meze Poet. Это субфлагманские наушники бренда, расположившиеся между Meze Empyrean II, популярными Meze 109 Pro и Meze 99 Classics (очень далеко от стартовых 99 Classics, но все же). Аудиоустройство получило драйвер нового поколения MZ6, обновленный дизайн и более компактный форм-фактор, сохранив при этом фирменную эргономику и подход к звуку Подробно рассмотрим конструкцию, материалы, особенности излучателя, а также протестируем звук и сравним Poet с ближайшими конкурентами.

Meze Poet 97 180 грн. Плюсы: звучание (информативность, естественность, мелодичность), дизайн, эргономика, качество сборки и материалов, комплектация Купить в Portativ Минусы: вес, отсутствие комплектного кабеля или переходника (в комплектации только на 6,3 мм) Купить в Portativ 9.1 /10 Оценка

ITC.ua

Упаковка и комплектация

Наушники поставляются в обычной картонной упаковке, с минимальной черно-белой полиграфией — минималистично и без лишних элементов. Внутри находится такой комплект:

Наушники Meze Poet;

Кабель 6,3 мм на 2х3,5 мм длиной 2,5 м;

Мешочек для кабеля;

Твердый защитный кейс.

Медный кабель ручного плетения с 6,3 мм jack и двумя 3,5 мм моно TS-коннекторами прекрасного качества и достаточной длины для стационарного использования. Все коннекторы кастомные и украшены логотипами производителя.

Защитный кейс выглядит прочным и надежным; внутри находится поролон защищающий наушники и аксессуары во время транспортировки.

Дизайн и эргономика Meze Poet и его эргономика

Конечно, дизайн это очень субъективная вещь, но, субъективно, Meze создают одни из самых привлекательных наушников в мире: внимание к мельчайшим деталям, премиальные и тактильно приятные материалы, а также всегда прекрасная сборка как базовых моделей, так и топов. Корпус наушников изготовлен из магниевого сплава, оголовье — из гибкого титанового сплава и кожи. Говорят, что это дает равномерное распределение веса и комфорт при использовании. Решетки чаш стальные, с фигурными вырезами, а магниевый корпус добавляет конструкции прочности. Визуально наушники выглядят премиально и сдержанно одновременно.

Посадка Meze Poet комфортна даже для длительных сессий — наушники ощущаются легкими, не давят и плотно облегают голову. Вес модели составляет 405 г, что в целом не так много для полноразмерных изодинамиков, а благодаря правильной эргономике он вообще не ощущается чем-то существенным.

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Регулировка посадки плавная и надежная: без приложения усилий она не изменится, но регулировка происходит просто

Амбушюры мягкие и хорошо прилегают к голове.

Излучатели защищены акустически проницаемой сеткой и твердой внутренней решеткой.

Кстати кожаные амбушюры снимаются и одеваются одним движением и без дополнительных инструментов. Удобно и продуманно, как и весь дизайн модели; хотя наличие магнитов в креплениях и немного настораживает, из-за чувствительности излучателя, но вряд ли инженеры Meze забыли об особенности взаимодействия драйверов с магнитами.

Технические характеристики и особенности Meze Poet

Тип излучателя Изодинамический Rinaro Isodynamic Hybrid Array MZ6 Размер излучателя 92 мм × 63 мм Тип конструкции Открытая конструкция Тип посадки Полноразмерные Тип диафрагмы Rinaro Parus Активная площадь диафрагмы 3507 мм² Вес излучателя 73 г Вес наушников 405 г Сопротивление 55 Ω Чувствительность 101 дБ SPL/мВт (1 кГц) Максимальное звуковое давление >130 дБ Диапазон частот 4 Гц — 96 000 Гц Коэффициент гармоник (THD) <0.05% Входные коннекторы Двойной 3.5 мм TS Jack

Драйвер MZ6

Изодинамический драйвер нового поколения MZ6 разработан Rinaro специально для этой модели. Его активная площадь составляет 3 507 мм², вес составляет всего 73 г, диафрагма из полимерной пленки Parus весом 0.06 г. Частотный диапазон 4 Гц-96 кГц, чувствительность 101 дБ, импеданс 55 Ом.

Гибридная магнитная система

Магниты размещены с обеих сторон диафрагмы в форме гибридного массива, который создает равномерное магнитное поле силой 0.3 Тл. Благодаря этому обеспечивается стабильное и точное воспроизведение по всей площади драйвера.

Двойная звуковая катушка

В драйвере реализовано две отдельные звуковые катушки: одна — спиральная, для средних и высоких частот (размещена ближе к уху), другая «змеевидная» в верхней части, для глубоких низов. Это позволяет уменьшить временные задержки и улучшить пространственную точность.

AMTS

Poet оснащены модулем AMTS (Acoustic Metamaterial Tuning System) — металлическим элементом, который накрывает часть отверстий в драйвере для снижения пиков на высоких частотах. Это уменьшает усталость от прослушивания и смягчает звучание.

Технологии из Украины

Драйверы MZ6 создаются на производстве Rinaro в Украине. Бренд более 30 лет разрабатывает изодинамические решения, а Poet это результат восьмилетней эволюции технологии Hybrid Array.

Звук Meze Poet

Звучание Meze Poet — тот случай, когда техническая база драйвера не идет в ущерб эмоциональному восприятию. Модель звучит ровно, с очень хорошо настроенным балансом частот и без явного акцента на конкретную зону. Здесь нет явной V-образной АЧХ, но и не полностью ровная подача — их характер посередине, что позволяет и погрузиться в музыку, и одновременно раскладывать ее на инструменты и отдельные дорожки. Верхи чистые, прозрачные, немного приглушенные в самых высоких пиках (что и логично с AMTS). При этом деталей более чем достаточно, особенно если источник и усиление соответствуют классу наушников.

Середина — самая сильная сторона Poet. Вокалы, живые инструменты, гитары, клавишные — всё подаётся с ощущением пространства, фактуры и натуральности. Нет характерной для некоторых планаров сухости: звук живой, с эхо и микродинамикой.

Низкие частоты плотные, но не чрезмерные: они не доминируют, а грамотно поддерживают общую картину. Звучание барабанов и бас-гитары четкое, с хорошей атакой, но без искусственной «упругости», которой часто грешат модели с акцентом на эмоции.

Работа со сценой на высоком уровне: она широкая и естественная, с хорошей глубиной. Наушники легко передают записанное окружение, особенно в live-композициях, и хорошо работают с акустическими жанрами, джазом, классикой. В металле и техно звучание немного спокойнее, но также прекрасно детализированное и четкое.

Наушники тестировались с RME ADI-2 DAC, Astell&Kern A&ultima SP3000T и Chord Mojo 2. С каждым из этих источников Poet проявляли себя немного иначе, но стабильно демонстрировали высокую детализацию и мелодичность звучания.

В паре с RME ADI-2 DAC точность, скорость, очень хорошая микродинамика — этот вариант подойдет для тех, кто хочет максимум контроля звука и минимум украшательств. A&K SP3000T добавил теплоты и объема, сцена стала глубже, а вокал эмоциональнее — идеальная пара для треков, где важна атмосфера. Комплект с Chord Mojo 2 наиболее компромиссный, но он все равно выжимает из Poet много, несмотря на то что из всех тестовых сетапов это самый портативный и бюджетный вариант: отличная середина и легкая подача с приятной детализацией.

Цена и конкуренты

Стоимость наушников Meze Poet составляет 97 180 грн.

Среди ближайших конкурентов уже классические Audeze LCD-3 за 109 212 грн и более «рабочая» модель Audeze MM-500 за 94 390 грн — информативные наушники с отличной детализацией и более сухим характером звука, хотя их и нельзя назвать полностью мониторными, в отличие от Audeze LCD-X.

Также достойны внимания американские Grado Signature HP100 SE за 107 285 грн. Среди закрытых моделей в этом классе есть Sennheiser HD 820 за 95 949 грн и закрытые Meze Liric 2 за 92 235 грн.

9.1 /10 Оценка ITC.ua Дизайн, эргономика 9 Привлекательный дизайн и прекрасная эргономика. Минус балл исключительно за вес, но для наушников такого типа он не значителен. Качество сборки, материалы 10 Материалы и качество сборки на очень высоком уровне. Звук 9 Комплектация 8.5 Полноценная и качественная комплектация. Не хватает более портативного провода или переходника на 3,5 мм или балансный XLR, но в целом комплект хороший.