Обзор монитора Acer ConceptD CP7271K





В конце прошлого года компания Acer представила в Украине новую линейку профессиональных решений для графики и дизайна. В нее входят не только ноутбуки и десктопы, но и мониторы – и со старшей моделью, 27-дюймовой Acer ConceptD CP7271K (с официальной рекомендованной стоимостью в Украине от 48 990 грн.) мы сегодня и познакомимся.

Дизайн

Монитор отличается элегантным дизайном и визуальной «легкостью» конструкции – установленная под небольшим углом металлическая трубка выполняет роль «ноги», база – круглый диск средних размеров, с чуть выпуклой поверхностью, верх покрыт пленкой, имитирующей текстуру дерева (это хорошо смотрится на столешницах с однотонной поверхностью или с узором, отличным от деревянного, однако может диссонировать с более традиционными столами, также имитирующими деревянное покрытие). Для прокладки кабелей используется небольшой крючок у основания подставки.

Подставка позволяет регулировать высоту экрана над уровнем стола, угол наклона, а также поворачивать экран влево-вправо (при этом также вращается и сама база), однако перевода в портретный режим у этого монитора нет. При желании подставку можно снять (к дисплею она крепится четырьмя винтами) и получить доступ к VESA-совместимому креплению для монтажа монитора на стену. Под ним скрывается активная система охлаждения модуля NVIDIA G-SYNC Ultimate – в полной тишине, если вплотную поднести ухо к этой зоне, можно услышать работу вентилятора, однако при обычном расположении пользователя за монитором он практически не слышен.

Видеовходы расположены в нише за ножкой и ориентированы вниз, их немного: один HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4; также здесь находится аудиовыход на наушники в формате мини-джека. В мониторе имеется USB-концентратор с четырьмя портами USB 3.0: два на задней панели в правом нижнем углу и еще два – на боковой грани.

На верхней грани расположен датчик освещенности, с помощью которого монитор может автоматически регулировать яркость подсветки; делает он это с небольшим запаздыванием, чтобы не было ложной реакции на кратковременные скачки освещенности, и очень плавно. Для устранения засветок на экране в комплект с монитором входит специальный светозащитный «кожух», собирающийся из трех пластин. Верхнюю при желании можно не надевать, в таком случае боковые пластины при необходимости можно легко развернуть назад. Качество изготовления кожуха высокое, к монитору он крепится винтами, изнутри покрыт светопоглощающей поверхностью типа бархатной ткани. В верхней пластине есть прорезь для датчика освещенности и «люк» для установки колориметра или спектрофотометра – чтобы можно было провести калибровку монитора, не разбирая всю эту конструкцию.

Меню

Для управления монитором используются 4 аппаратные кнопки и 5-позиционный джойстик, расположенные на задней панели справа.

Нажатие на джойстик вызывает быстрое меню (по умолчанию оно содержит переключение видеовхода, выбор видеорежима и яркости, при желании последние два можно переназначить в настройках), повторное нажатие открывает основное меню.

Здесь первым пунктом идет «Изображение», где можно изменить уровень яркости (значение при этом изменяется не в процентах, как обычно, а сразу в конкретных величинах), контрастность, включить фильтр синего в подсветке, задействовать автояркость (на основании данных датчика освещенности), изменить поведение зональной подсветки и т.д. В пункте «Цвет» можно изменить гамму, выбрать цветовую температуру, включить эмуляцию sRGB и задействовать коррекцию цветопередачи при работе с субдискретизацией цвета. В «Звуке» можно отрегулировать громкость встроенных динамиков (мощностью 4 Вт каждый), в «Производительности» находятся игровые настройки – включение овердрайва, прицела по центру экрана, а также разгон частоты обновления до 144 Гц (при этом, несмотря на наличие ползунка у этого параметра, выбрать более низкую частоту не представляется возможным).

Пункт OSD позволяет настроить поведение экранного меню – выбрать язык интерфейса, время отображения, прозрачность. Пункт «Система» содержит основные системные настройки – выбор видеовхода, переназначение горячих клавиш быстрого меню, выбор масштабирования изображения под экран монитора, а также активацию глубокого сна и быстрого включения. И в последнем разделе пользователь может создать три разных профиля с настройками для разных задач.

В работе

При разработке Acer ConceptD CP7271K за основу был взят другой монитор компании – топовая игровая модель Predator X27 (см. наш обзор). Сходство просматривается даже в дизайне задней панели (без, разумеется, геймерской подсветки и с более спокойной расцветкой джойстика). В новом мониторе также установлена AHVA-панель (технология, аналогичная IPS) производства AU Optronics, с диагональю 27 дюймов и 4K-разрешением (плотность пикселей составляет ~163 PPI, и разглядеть отдельные точки можно, лишь рассматривая экран в упор – с обычного расстояния изображение выглядит цельным, шрифты гладкие и ровные). У монитора 10-битное представление цвета (8 бит + FRC), заявлен цветовой охват до 99% Adobe RGB и 93% DCI-P3, максимальная яркость — до 600 кд/м² в обычном режиме, пиковая в режиме HDR (на отдельных участках изображения) – до 1000. Для регулировки яркости в этом мониторе не используется ШИМ, так что подсветка не мерцает даже на минимальном уровне.

От Predator X27 были унаследованы игровые функции, немного странно выглядящие в профессиональном мониторе: частота обновления 120 Гц (до 144 Гц при подключении по DisplayPort и активированном в настройках разгоне) и поддержка технологий адаптивной частоты AMD Freesync / NVIDIA G-SYNC Ultimate, которые работают в диапазоне 24-144 Гц (уже молчим про перекрестье прицела, которое можно вывести по центру экрана).

В мониторе используется полуматовое покрытие экрана, которое почти полностью устраняет паразитные блики и отражения, при этом минимально страдает от кристаллического эффекта (легкая зернистость на однотонных участках изображения, заметная на обычных матовых дисплеях).

Заявленное время отклика – 4 мс (GtG). Смазы за движущимися объектами у данной модели довольно небольшие, дополнительно уменьшить их можно с помощью параметра «Время отклика» в подменю «Производительность», где доступно две степени разгона – «Обычный» и «Предельный». При частоте обновления 60 Гц первый оказывает минимальное влияние на динамичные сцены, во втором смазы становятся несколько меньше, при этом темный «шлейф» за движущимися объектами практически незаметен. При повышении частоты обновления до 120 Гц картина заметно меняется: в этом случае «Обычный» разгон заметно повышает четкость в динамике, а в «Предельном» появляются отчетливо видимые артефакты овердрайва, так что для высоких частот мы бы рекомендовали использовать «Обычный» режим или вообще отключить разгон.

Время отклика (разгон выключен, обычный, предельный, 60 Гц):

Время отклика (разгон выключен, обычный, предельный, 120 Гц):

В плане углов обзора Acer ConceptD CP7271K очень похож на Predator X27: здесь они одни из самых больших, которые нам приходилось видеть; даже при сильном отклонении яркость и контрастность снижаются очень незначительно, сколько-нибудь ощутимых искажений цветопередачи не наблюдается.

Как и в игровой модели, в ConceptD CP7271K используется тыловая подсветка с локальным затемнением по 384 зонам (FALD QD-LED). При ее включении (меню «Изображение» — SDR Variable Backlight) картинка становится заметно насыщеннее, а черный цвет – действительно черным, без намека на «серость». Правда, здесь проявляется типичная особенность такого вида подсветки – на черном фоне вокруг ярких объектов появляется своеобразное «свечение». У данной модели оно весьма умеренное, но все-таки заметное, так что если этот факт будет пользователя напрягать, ему лучше локальное затемнение отключить. Заметим, что и без него монитор показывает хорошую глубину черного, почти на уровне VA-панелей.

Glow-эффект у этой модели минимален — характерное свечение на черном фоне при взгляде под углом наблюдается очень слабо, а при включении локального затемнения подсветки и вовсе практически отсутствует.

Минимальная яркость находится на уровне ~21 кд/м² — один из самых низких показателей среди десктопных мониторов (и аналогичный тому, что мы видели у Acer Predator X27). Максимальная яркость (среднее значение по измерениям в 35 точках) – 540 кд/м². Как говорилось выше, регулировка этого параметра в настройках монитора выполнена не в процентах, как обычно, а сразу в нитах – шкала проградуирована от 20 до 500 нит. Это оказывается чуть ниже результатов замеров, причем не только по краям шкалы, но и на средних значениях – например, при установке ползунка яркости на 100 нит среднее измеренное значение находилось на уровне 110, на 200 – 217. Аналогично, чуть выше заявленной, была и контрастность: при «паспортных данных» в 1000:1 реальное ее значение незначительно колебалось в районе 1100:1 на всем диапазоне яркости; для IPS-панели это весьма хороший показатель. Тут же отметим несколько неожиданное отсутствие в настройках монитора такой достаточно распространенной среди профессиональных моделей функции как «компенсация неравномерности подсветки» — по этому показателю монитор демонстрирует хоть и очень хорошие, но все же не самые выдающиеся показатели.

Очень высокая пиковая яркость, локальное затемнение, глубокий черный цвет и максимальный цветовой охват делают этот монитор практически идеальным вариантом для HDR-контента – он здесь действительно «работает» и кардинально отличается от обычного SDR-режима, в противоположность достаточно большому количеству других мониторов с поддержкой HDR, где она на поверку оказывается просто «для галочки».

Результаты измерений в Стандартном режиме со всеми настройками по умолчанию показывают очень широкий цветовой охват (за что следует благодарить подсветку с напылением из квантовых точек — QD-LED) и практически полное соответствие основных параметров стандартным значениям (разве что цветовая температура в режиме по умолчанию «теплая» оказывается чуть ниже 6500K); включение эмуляции sRGB сужает охват и очень точно воспроизводит это цветовое пространство. В целом, у Acer ConceptD CP7271K мы видим очень точную заводскую калибровку – пожалуй, лучшую среди всех мониторов, побывавших у нас на тесте. Отдельно отметим точность цветопередачи – для монитора она заявлена на уровне deltaE<1 (о чем говорит не только соответствующее обозначение на коробке, но даже специальная наклейка на подставке, рядом со значком сертификации Pantone).

Кроме Стандартного, в настройках можно выбрать два «комфортных» режима – для чтения и для темной комнаты (в первом устанавливается более теплая цветовая температура, во втором яркость снижается до 50 кд/м²; в обоих случаях используется эмуляция пространства sRGB), CAD/CAM (пониженная гамма и опять-таки охват, соответствующий sRGB), Изображение и Кино (в обоих случаях — полный цветовой охват, высокая яркость и снова заниженная гамма, делающая изображение чуть более «плоским», зато хорошо прорабатывающая детали в тенях и на свету). В целом, для пользователей, не собирающихся выполнять ручную калибровку и использующих монитор с настройками «из коробки», мы бы рекомендовали остановиться на Стандартном режиме как наиболее точном и выдающим самую сбалансированную картинку, а для ответственной работы с цветом задействовать эмуляцию sRGB, предлагающую очень точную цветопередачу.