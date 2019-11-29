Дорого-богато. Acer представила в Украине ConceptD – ПК, ноутбуки и мониторы для графики и дизайна





Компания Acer провела в Киеве презентацию полной линейки продуктов ConceptD, ориентированных на представителей творческих профессий. Напомним, новый бренд настольных систем, ноутбуков и мониторов премиум-класса ConceptD был анонсирован весной этого года. Как отмечает производитель, эти компьютеры и мониторы отличаются точной цветопередачей, бесшумной работой и классическим дизайном.

ConceptD 500 – это высокопроизводительный настольный ПК для дизайнеров и людей, занимающихся созданием фильмов и анимации. Система может комплектоваться процессорами Intel Core до 9-го поколения (вплоть до 8-ядерного Intel Core i9-9900K) и видеокартами к NVIDIA Quadro RTX 4000, которые поддерживают подключение четырёх дисплеев с разрешением 5K (5120×2880 точек). Объём оперативной памяти DDR4 можно наращивать до 64 ГБ. Также в наличии имеется встроенный SSD формата M.2. Система охлаждения состоит из трех вентиляторов, шум от которых не превышает 40 дБ.

Поклонникам портативных решений предлагаются высокопроизводительные ноутбуки серии ConceptD 5 Pro. На выбор пользователей доступны модели с 15,6 и 17,3-дюймовыми IPS дисплеями с разрешением 4K UHD. Дисплеи сертифицированы по стандарту PANTONE, они воспроизводят 100% оттенков палитры цветов Adobe RGB. Максимальная комплектация предлагается с процессорами 9-го поколения Intel Core i7 и видеокартами NVIDIA Quadro RTX 3000.

ConceptD 7 – это ещё более производительный ноутбук с 15,6-дюймовым дисплеем (IPS, 4K UHD, сертификация PANTONE). Он может использоваться для задач редактирования и рендеринга видео в формате 6K RED в реальном времени. В данном случае предлагается конфигурация с процессором Intel Core i7 девятого поколения, до 32 ГБ оперативной памяти, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q Design. Несмотря на мощную начинку, данная модель отличается малой толщиной 17,9 мм и весит всего 2,1 кг. Ноутбук оснащён портами Thunderbolt 3 и MiniDP для подключения внешних дисплеев (до трех).

Ноутбук ConceptD 5 предназначен для задач в области графического дизайна. В данном случае устройство оснащено процессором Intel Core i7 8-го поколения и видеокартой Radeon RX Vega M GL. Среди прочих компонентов системы упоминаются оперативная память DDR4 объёмом до 16 ГБ и SSD накопители ёмкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe, объединённые в массив RAID 0. Дисплей с разрешением 4K UHD сертифицирован по стандарту PANTONE и воспроизводит 100% оттенков цветового пространства Adobe RGB. Ноутбук весит всего 1,5 кг, а его толщина составляет всего 16,9 мм. Благодаря узкой рамке (ширина — 6,22 мм) соотношение площади экрана и корпуса достигло 80%. Аппарат содержит порт USB Type-C 1-го поколения, разъём DisplayPort, а также порты для зарядки, в частности без подключения к сети. Встроенный сканер отпечатков пальцев поддерживает технологию Windows Hello.

Помимо компьютеров и ноутбуков в рамках линейки ConceptD также предлагаются и мониторы с высокой точностью цветопередачи. Устройства с разрешением UHD сертифицированы по стандарту PANTONE. Модель ConceptD CP7271K обладает диагональю 27 дюймов, воспроизводит 99% оттенков цветового пространства AdobeRGB и 93% оттенков пространства DCI-P3. В устройстве реализована технология GSYNC Ultimate и выполнены условия для стандартизации DisplayHDR 1000.

Все представленные устройства должны поступить в продажу с января 2020 года по следующим ценам: