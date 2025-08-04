Обзор монитора 2E L2825B: ультрабюджетный билет в 4К

Пока доля использования 4K мониторов для домашнего или рабочего использования является достаточно небольшой — около 5%. Поэтому может сложиться ложное впечатление, что такие дисплеи исключительно дорогие и в какой-то степени избыточные продукты. Конечно — это ошибочное суждение, ведь с годами такая техника становится все ближе к обычному пользователю. Сегодня на редакционный обзор приехал ультра бюджетный 28-дюймовый 4K IPS монитор — 2E L2825B, который совмещает высокое разрешение с низкой ценой.

2E L2825B Від 7 522 грн. Плюсы: высокая плотность пикселей; 99% sRGB; FreeSync; эргономичная ножка; простая сборка; точность цветового отображения; равномерность подсветки; есть встроенные динамики. Купить в Telemart.ua Минусы: реальная контрастность ниже заявленной; кнопки управления и архаичное OSD; время отклика; глубина цвета. Купить в Telemart.ua 7.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики 2E L2825B

Диагональ 28″ Тип панели IPS Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Разрешающая способность 3840 × 2160 (4К) Плотность пикселей ≈ 157 ppi Яркость (типичная) 250 кд/м² (заявленная производителем) Интерфейсы DisplayPort v 1.2 2 x HDMI 2.0 USB TypeA (1A) 3,5 мм Jack Статическая контрастность 1000 к 1 (заявленная производителем) Глубина цвета 8 бит + FRC Цветовой охват 100% sRGB (заявлена производителем) Delta E, средняя <1 Время отклика 5 мс Регулирование По высоте — 130 мм Поворот в вертикальную ориентацию — 90° Горизонтальный поворот — 40° Наклон — 20° Другое Overdrive, FreeSync, HDR, Blue Filtre, Kensington Блок питания Внешний (12 В, 4 А) Энергопотребление ≈ 35 Вт Размеры 710 x 450 x 180 мм Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой и блоком питания) 7,88 кг

Комплектация и упаковка и упаковка

Мы уже привыкли к тому, что даже топовые товары приезжают в простеньких картонных боксах, что портит впечатление на моменте первоначального знакомства и распаковки. В этом случае 2E нас приятно удивили, ведь их монитор 2E L2825B приехал в симпатичной глянцевой коробке

Сверху размещена удобная пластиковая ручка для комфортной транспортировки. На фронтальной стороне находится изображение самого монитора, его ключевые характеристики и краткий перечень функций.

Заглянув в саму коробку, мы встречаем пенопластовый сэндвич, внутри которого лежит герой нашего обзора — 2E L2825B. В комплекте к нему идет специальный блок питания, который на выходе выдает 12 вольт при силе тока 4 ампера. Также в комплекте идет кабель питания, кабель HDMI и сопутствующая документация.

Сборка монитора проста и понятна, с ней справится даже новичок. Все, что нужно сделать, это сложить вместе ножку и стойку, а уже потом присоединить саму панель, зафиксировав в месте крепления. Распаковка со сборкой займет у вас не более 5 минут.

Дизайн, эргономика 2E L2825B

2E L2825B без блока питания весит 7 150 граммов. Большим плюсом является то, что сама стойка у монитора является правильной (прямоугольной) формы. Поэтому она не занимает много места на рабочем столе и может стать удобной опорой для клавиатуры. Зато V-образные стойки занимают огромную площадь стола, принеся в жертву удобство ради дизайнерского решения.

Конструкция выглядит надежной и стабильной. По центру ножки находится специальное отверстие-органайзер кабелей. 2E L2825B может похвастаться гибкой системой физических настроек своего положения.

Кроме регулировки по высоте в диапазоне 130 мм его можно наклонить на угол от минус 5 до плюс 15 градусов. Кроме того, он фиксируется в портретной ориентации, а также поворачивается по горизонтали на угол до 40 градусов. Такие возможности придутся по душе большинству пользователей.

А вот наиболее требовательным владельцам никто не мешает подключить монитор к сторонним решениям, ведь здесь предусмотрено крепление типа VESA 100 х 100 мм. Настройка и управление монитором осуществляется с помощью пяти кнопок, которые находятся в правой нижней части монитора и прячутся под рамкой. Там же расположен специальный световой индикатор, который сигнализирует о состоянии монитора, оно из-за своего размещения его не заметно.

В целом исполнение кнопок выглядит несколько архаично, ведь многие пользователи уже привыкли, что управление осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика, а кнопка нужна разве что для первоначального включения. Такова цена экономии и конечной цены Ширина нижней рамки составляет приблизительно 18 мм, что довольно неплохо. В ее центре можем увидеть надпись 2Е, а справа подписи кнопок управления.

Дизайн монитора демонстрирует абсолютный минимализм, что придется по душе ценителям лаконичного стиля без лишних дизайнерских выкрутасов. 2E L2825B не имеет никаких дополнительных элементов или подсветки, кроме горизонтальной секции с перфорированной решеткой на задней стороне.

Интерфейсы и звук

На задней стенке монитора нас встречает набор необходимых интерфейсов подключения. Среди них два HDMI, один DisplayPort, 3,5 мм выход на внешнюю акустику, гнездо для питания и USB-выход для зарядки дополнительных устройств с маленькой мощностью (5В, 1А) Возможно, кому-то и он понадобится, чтобы зарядить какие-то условные смарт-часы.

Имейте в виду, что максимальная частота обновления, заявленная производителем, составляет 60 Гцно на самом деле это не так! Такую герцовку вы получите, если подключили свой монитор с помощью HDMI кабеля Подключив 2E L2825B с помощью кабеля Display Port 1.2, появляется возможность выбрать 75 Гц.

Очень радует, что производитель предусмотрел использование встроенных динамиков. Конечно, звук у них довольно посредственный, но для рабоче-офисного использования их вполне хватит.

Дисплей 2E L2825B

Почему-то среди многих пользователей десктопов и лэптопов сложилось ошибочное мнение, что разрешение 4К является прерогативой максимально дорогих игровых девайсов и чтобы купить такую панель, нужно потратить огромную долю бюджета. Конечно, это не так.

Разрешение 3840 х 2160 пикселей используется не только в ожесточенных игровых баталиях, но и для типичной офисной работы. Даже для тех, кто работает преимущественно с текстами, разница между типичным QuadHD и 4К монитором сразу будет бросаться в глаза. В этом случае шрифты будут значительно более детализированными, а пикселизация станет незаметной, что будет меньше утомлять зрение.

Плотность пикселей в 2E L2825B составляет около 157 пикселей на дюйм. Как я писал ранее, подключив монитор с помощью кабеля DisplayPort, мы сможем выбрать большую частоту, чем указано в официальной спецификации, — нам станет доступным 75 Гц. Это уже позволяет посягнуть не только на статическую работу, но и на начальные игровые и мультимедийные сценарии в домашнем использовании.

Производителем заявлена скорость отклика на уровне 5 мс, а также поддержка технологии FreeSync, которая помогает устранить неприятные разрывы кадров в динамичных сценах. Кроме того, объявлена поддержка NTSC на уровне 84%. Чтобы проверить это, мы проведем наши стандартные замеры с помощью колориметра.

За монитором довольно удобно работать в ярко освещенном помещении, даже если окно находится прямо у вас за спиной. Этому способствует матовая поверхность, которая отсекает паразитные блики

С разрешением 4К фотографии предстанут перед пользователем в новом свете. Если же мы вернемся к скорости реакции, то она будет значительно проигрывать геймерским решениям в IPS панелях, которые предлагают нам 0,5-1 мс.

Конечно, эти показатели некорректно сравнивать, ведь здесь огромная разница в цене. Просто нужно понимать, что не стоит ожидать заоблачных величин скорости реакции от такого ультра бюджетного решения. Тем не менее снимок сделанный при выдержке 1/320 секунды демонстрирует вполне приемлемый результат в динамичной сцене.

В мониторе предусмотрен режим Overdrive, но его включение не демонстрирует каких-то существенных изменений. Складывается впечатление, что он здесь стоит «для галочки».

Как и всем IPS панелям 2E L2825B присущ Glow Effect. Посмотрев на экран под углом, вы увидите своеобразное свечение на черном фоне. В мониторе заявлены высокие углы обзора — 178 градусов, но в таком случае он несколько теряет яркость.

Как для бюджетной модели у 2E L2825B довольно неплохие показатели цветовой гаммы. В тестовом экземпляре замеры показали: 99% охват диапазона sRGB, Adobe RGB — 81%, DCI-P3 — 85% и NTSC — 76%.

Минимальная яркость составляет 82,7 кд/м², а максимальная — 281 кд/м2 в SDR режиме. Основной ложкой дегтя в мониторе оказалась контрастность

Несмотря на заявленное соотношение 1000 к 1, замеры показали всего лишь 680:1

Монитор не умеет регулировать гамму. В стандартном режиме ее величина — 2,4. Цветовая температура при этом колеблется в диапазоне от 6700 до 6900 кельвинов, что делает изображение немного холодноватым без дополнительных настроек. Наименьшее отклонение наблюдается при минимальной яркости, а с ее увеличением растет расхождение.

Равномерность цветовой температуры вполне приемлемая. Максимальное отклонение ΔE составляет 3,8 в центральном нижнем секторе экрана При уменьшении яркости расхождение падает до 2,3, что является довольно хорошим результатом, учитывая цену панели.

Также радует равномерность белого поля, максимальное расхождение которого составляет 12% при 100% яркости. Таким показателем иногда не могут похвастать и более дорогие панели.

Точность цветового отображения также на высоте. Наибольшее значение ΔE составляет 1,73, а среднее — 0,68

Таким образом монитор прекрасно подойдет для рабочих задач, особенно с текстами, браузинга, графикой и даже для непрофессиональной обработки фото. Если вы раньше не сталкивались с разрешением 4К, то новые впечатления от видеоконтента вас приятно удивят.

А вот что касается игр, то здесь уже зависит от вашего предыдущего опыта и предпочтений Если вы привыкли играть с частотой 60-75 FPS и вам этого хватает, то 2E L2825B станет неплохим бюджетным вариантом. Но учитывайте, что для этого необходима соответствующая видеокарта.

В игровых сценариях этот монитор подойдет для тех, кто по тем или иным причинам не использует в гейминге новые технологии супер-семплинга (DLSS, FSR, XeSS) и генерации кадров (FG, MFG) и предпочитает традиционную растеризацию без помощи «нейроулучшителей».

Такие геймеры готовы принести в жертву максимальное количество кадров ради аутентичности игровой картинки Монитор может прийтись по душе владельцам нового поколения видеокарт от AMD — RX 9070 XT, которая уже была на нашем редакционном обзоре. Ее возможностей хватит, чтобы раскрыть возможности 4К на этом мониторе в традиционной растеризации.

Также 2E L2825B может подойти владельцам видеокарт уровня NVIDIA RTX 5060 Ti (16 Gb) и RTX 5070. Но их производительности в 4К хватит в случае использования DLSS и генерации кадров. Конечно, владельцам топовых видеокарт нужен монитор на несколько классов выше, и они будут выбирать значительно более дорогие игровые модели, которые стоят в 3-4 раза дороже.

Меню пользователя

Меню пользователя открывается после нажатия одноименной кнопки в нижней правой части экрана. После этого нам становятся доступны необходимые настройки. Интерфейс в какой-то степени возвращает нас в прошлое десятилетие, как способом взаимодействия, так и внешним видом самого меню. Складывается впечатление, что оно пришло к нам из 2010 года. Меню поделено на 6 импровизированных секций:

Яркость;

Изображение;

Цвет;

OSD;

Сброс;

Разное.

В первом пункте размещены настройки яркости и контрастности. Здесь мы можем включить экорежим, установить динамическую контрастность. В разделе «Изображение» есть возможность поменять форматы: 16 х 9 и 4 х 3. Это может понадобиться для старых игровых проектов, которые не поддерживают современное соотношение сторон.

В разделе «Цвет» находятся комбинации красного, зеленого, синего оттенков и фильтр синего. В «OSD» нас ждут настройки языка и позиции, а в разделе «Разное» выбирается источник сигнала, включаются встроенные колонки, FreeSync и OverDrive.

Никаких геймерских фишек вроде AI Vision или специальных «читерских» прицелов для центровки здесь не предусмотрено, что и неудивительно, учитывая его позиционирование.

Энергопотребление 2E L2825B

У монитора типичное энергопотребление, как для его яркости и диагонали. При 100% оно составляет около 34 Вт, и 18 Вт при нулевой яркости.

Яркость, % Энергопотребление, Вт 100 34 75 31 50 28 30 25 0 18

Монитор почти не нагревается во время работы. Этому способствует выносной блок питания, который не передает дополнительного тепла внутреннему пространству дисплея. Температура блока питания при работе составляет около 37 градусов Цельсия, а температура панели не превышает 32 °C.

Опыт использования 2E L2825B

В своем быту и работе я использую QuadHD IPS монитор с диагональю 27″. Переход к большей плотности пикселей это всегда хорошо, но одного разрешения недостаточно для того, чтобы покрыть большинство базовых рабочих и мультимедийных потребностей.

Понятно, что ради экономии производителю пришлось отказаться от некоторых фирменных «фишек» и удешевить саму конструкцию. Процесс регулировки углов наклона монитора требует избыточных усилий, и ему не хватает плавности, которая присуща более дорогим решениям. Но обычно эта процедура делается по принципу «настроил и забыл».

Отдельно хочу отметить удобство прямоугольной ножки, которая экономит пространство на рабочем столе и банально не мешает пользователю. Такой вариант исполнения всегда был моим фаворитом.

Яркости монитора в целом хватает, хотя, конечно, хотелось бы видеть показатели на уровне 400 кандел на метр квадратный. Но учитывая цену дисплея, тут нечему удивляться. Хоть моя видеокарта подходит для 4К-гейминга, мне вполне хватает QuadHD и при диагонали 28 дюймов разница в динамических сценах не настолько существенная, чтобы подгонять под нее всю систему.

При замеренной яркости — 281 кд/м² нет смысла говорить о каком-то HDR. Тем не менее, в 4К значительно приятнее просматривать фотографии, работать с текстами и заниматься браузингом.

Цена и конкуренты

2E L2825B можно приобрести по цене от 7 522 гривен. Нырнув в агрегаторы и каталоги понимаешь, что 4К монитора за такую цену просто не найти. Но если увеличить свой бюджет, то можно подобрать еще несколько вариантов.



Iiyama ProLite XUB2792UHSU-B1 предлагает меньшую диагональ — 27″ и большую цену, за которую мы получаем немного лучшую яркость, USB-хаб и скорость реакции — 4 мс.

Lenovo L28U-35 обеспечивает лучший цветовой охват DCI-P3 — 90% и диагональ 28″ при значительно большей цене.

А вот Xiaomi 4K Monitor A27Ui имеет целых 360 кд/м² яркости и контрастность 1200:1, но его стоимость значительно превышает 2E L2825B. Во всех этих мониторах заявлена поддержка 8 бит + FRC. Требовать большего за такую стоимость просто нереально.

7.3 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 6 Архаичное и простое OSD с минимумом функций, отсутствует фирменная утилита. Яркость, HDR 6 281 кд/м², HDR не соответствует минимальным требованиям. Цвета, углы обзора 8 sRGB 99%, контрастность ниже заявленной, равномерная цветовая температура, хороший показатель ΔE цветового отображения и равномерность подсветки. Частота, задержки 6.5 Высокая задержка как для игр — 5 мс, но без размытия или артефактов. Подходит для работы и мультимедиа для неприхотливого пользователя. Интерфейсы, эн-вность 8 Необходимый набор интерфейсов и типичная энергоэффективность, как для 28" IPS. Цена 9.5 Конкурентная цена.