Огляд відеокарти MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC: народний QuadHD з запасом продуктивності

Сучасний ринок відеокарт продовжує тішити геймерів новими моделями, а NVIDIA старається грати в ньому роль «першої скрипки» з архітектурою Blackwell. Цікавою новинкою у середньому сегменті стала MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC, яка «в житті» виявилась набагато цікавішою, ніж на сухих графіках продуктивності. Відеокарта орієнтована на FullHD та QuadHD геймінг, але не обійшлось без приємних сюрпризів.

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC Від 27 215 грн. Плюси: продуктивність у FullHD та QuadHD; можливість з компромісами пограти у 4К завдяки 16 Gb відеопам'яті з DLSS+FG; еталонна тиша в роботі та іграх; хороше охолодження; дизайн. Купити в Compx.ua Мінуси: штучне обмеження розгону; ціна. Купити в Compx.ua 8.8 /10 Оцінка

ITC.ua

Технічні характеристики MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Інтерфейс PCI-E Gen 5 x16 (використовує х8) Техпроцес 4 нм Графічний процесор GB206 Пропускна здатність пам’яті 28 Гб/с Об’єм VRAM 16GB GDDR7 Шина пам’яті 128-bit Потокових процесорів 4608 Виходи 3 x DisplayPort v2.1a 1 x HDMI v2.1b Роз’єм живлення 16-pin (12VHPWR) Енергоспоживання 180 Вт Рекомендований БЖ 600 Вт Додатково TRI FROZR 4 Thermal Design Габарити 300 x 125 x 44 мм Вага 844 грами Займає місця 3 slots

Тестовий стенд

Тестування відеокарти GIGABYTE Radeon RX 9070 GAMING OC проходило на тестовому стенді з наступними компонентами:

Комплектація, зовнішній вигляд та охолодження MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC постачається в стильній упаковці. У комплекті, крім самої відеокарти, є адаптер живлення для 16-контактного роз’єму, документація та ніжка-фіксатор, щоб запобігти провисанню у корпусі. Дизайн карти реалізований у чорно-сірій гамі з напівпрозорими пластиковими вставками навколо вентиляторів.

На задній стороні встановлена металева пластина з вирізом та логотипом дракона, який, однак, не підсвічується. Розміри карти становлять 300 x 125 x 44 мм, тому для її монтажу потрібно три слоти у корпусі. MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC важить 841 грам.

Система охолодження Tri-Frozr включає три вентилятори з осьовим потоком повітря, які забезпечують ефективне відведення тепла від подовженого алюмінієвого радіатора з трьома тепловими трубками. Охолодження охоплює не лише GPU, а й чипи пам’яті та елементи VRM. На задній пластині розміщені термопрокладки для додаткового охолодження пам’яті.

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Підсвітка RGB весело поблискує в зоні вентиляторів та на логотипі збоку, що прийдеться до вподоби поціновувачам світлової ілюмінації у прозорих корпусах. Карта оснащена трьома портами DisplayPort 2.1b та одним HDMI 2.1a, які підтримують роздільну здатність до 8K при 60 Гц із використанням стиснення DSC.

Робоча продуктивність та архітектура

Графічний процесор GB206, який лежить в основі RTX 5060 Ti, є одним із найкомпактніших чипів у лінійці Blackwell, але водночас максимально використовує свої можливості для цього сегмента. Він виготовлений за технологічним процесом NVIDIA 4N (фактично 5 нм, як і попереднє покоління Ada) на заводах TSMC. GB206 має площу кристала лише 181 мм² та містить 21,9 мільярда транзисторів.

Цей чип не має прямого попередника в архітектурі Ada за розміром та конфігурацією, оскільки NVIDIA адаптувала кількість потокових мультипроцесорів (SM) у Blackwell до конкретних SKU, щоб мінімізувати марнування площі кристала. GB206 є повністю розблокованим у RTX 5060 Ti, тобто всі його ресурси активовані.

NVIDIA RTX 5070 Ti NVIDIA RTX 5070 NVIDIA RTX 5060 Ti 16G NVIDIA RTX 4060 Ti Архітектура Blackwell Blackwell Blackwell Ada Lovelace Кодове ім’я GB203 GB205 GB206-300 AD106-351 Частота GPU 2588 МГц 2325 МГц 2662 МГц 2310 Шейдерні блоки 8960 6144 4608 4352 Текстурні блоки (TMUs) 280 192 144 136 Блоки виводу (ROPs) 96 80 48 48 Тензорні ядра/ AI ядра 280 192 144 136 Ядра трасування променів 70 48 36 34 Pixel Fill Rate 248.4 ГПікс/с 208.8 ГПікс/с 127.1 ГПікс/с 122 ГПікс/с Texture Fill Rate 724.6 ГТекс/с 501,1 ГТекс/с 448 ГТекс/с 245 ГТекс/с Інтерфейс PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 PCIe 5.0 x16 (x8 uses) PCIe 4.0 x8 TGP 300 Вт 250 Вт 180 Вт 165 Вт Виробництво TSMC TSMC TSMC TSMC Розмір кристала 263 мм² 263 мм² 181 мм² 181 мм² Тип пам’яті GDDR7 GDDR7 GDDR7 GDDR6 Обсяг пам’яті 16 ГБ 12 ГБ 16 ГБ 16 ГБ Шина 256 біт 256 біт 128 біт 128 біт Кількість транзисторів 53 900 М 45 600 М 21 900 М 22 000 М

Загалом GB206 пропонує 4608 ядер CUDA, 144 тензорних ядра, 36 ядер RT та 144 TMU. Чип оснащений 32 МБ кешу рівня 2. Інтерфейс має ширину 128 біт і підтримує новітню пам’ять GDDR7 зі швидкістю 28 Гбіт/с, що забезпечує пропускну здатність 448 ГБ/с. Це на 55% більше, ніж у RTX 4060 Ti з GDDR6 на 18 Гбіт/с.

Інтерфейсом підключення до системи служить PCI-Express 5.0 x8, що забезпечує достатню пропускну здатність навіть для сучасних ігор, хоча й поступається x16, який використовується у вищих моделях Blackwell.

Однією з ключових інновацій GB206 є впровадження нейронних шейдерів, які дозволяють обробляти частину графічного навантаження за допомогою генеративних моделей ШІ. Microsoft стандартизувала цей підхід через API Cooperative Vectors у DirectX 12, що робить тензорні ядра доступними для шейдерних завдань.

В генераторі зображень Amuse знадобилось 131 секунда, щоб візуалізувати 10 картинок у найвищій якості. Такий самий результат колись продемонструвала Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE, хоча це зовсім інший клас та ціновий діапазон. Нейронний рендеринг завжди вважався сильною стороною «зелених».

В тесті продуктивності Blender MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC набрала 4322 бали. Це на 11% більше, ніж GeForce RTX 4060 Ti. Рендеринг тестової сцени в Realistic Interior Lightning зайняв 281 секунду. Якщо порівняти його зі старшою моделлю GeForce RTX 5070, то це повільніше майже на 24%.

Таким чином приріст робочої продуктивності порівняно з попереднім поколінням не є революційним (близько 12% у растеризації). А ось в нейронному рендерингу ситуація набагато краща, завдяки новій архітектурі.

Ігрова продуктивність MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Багатьох власників відеокарт попереднього покоління (RTX 4060 Ti 16G та RTX 4070) найбільше цікавить лише одне питання: чи варто міняти своїх графічних друзів, що перевірені сотнями баталій? Тому спробуємо розібратися на основі порівняльних діаграм. В них чітко видно, як філігранно NVIDIA розіграла цю партію позиціювання своїх продуктів, де кожен займає своє місце.

На прикладі RTX 5060 Ti чудово видно наскільки технологія DLSS 4 допомагає відеокартам подібного класу. В S.T.A.L.K.E.R. 2 при FullHD та QuadHD можна без проблем поблукати Зоною навіть без допомоги генератора кадрів та DLSS. Але навіщо це робити, якщо увімкнувши їх ми отримаємо 125 к/с у FullHD та 100 кадрів на секунду у QuadHD.

На додаток, не понехтувавши DLSS та фрейм генератором, ми можемо пограти навіть у 4К з частотою 57 кадрів на секунду. Але є один нюанс. Можливо це пов’язано з сирістю драйверів — вмикаючи будь-яку технологію суперсемплінгу: чи то DLSS, чи Intel Xe, в S.T.A.L.K.E.R. 2 спостерігаємо неприємні артефакти, які я навів у галереї скриншотів.

Вже давно не таємниця, що гра Indiana Jones and the Great Circle дуже вимоглива до підсистеми відеопам’яті, особливо до її об’єму. З усім тим у RTX 5060 Ti тут немає ніяких проблем. При FullHD з DLSS та генератором кадрів ми спостерігатимемо за пригодами шукачів пригод при 207 к/с. Так, DLSS 4 творить чудеса. Бо без нього лічильник кадрів демонструє всього лише 78 FPS.

Indiana Jones and the Great Circle RTX 5060 Ti 4K, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF 162 4K, Ultra, TAA, FG – OFF, PT – OFF 50 QuadHD, Ultra, DLSS – OFF, FG – OFF, PT – OF 78 QuadHD, Ultra, DLSS – Quality, FG – x4, PT – OFF 207 FullHD, Ultra, DLSS – QUALITY, FG – ON, PT – OFF 227 FullHD, Ultra, TAA,FG – OFF, PT – OFF 97

У FullHD, звісно, показники будуть значно більшими. Завдяки великій кількості відеопам’яті ми можемо навіть запустити гру у 4К з FG + DLSS. При цьому ми отримуємо 162 к/c в парі з приємним та комфортним геймплеєм. І навіть без допомоги «нейропокращувачів» ми бачимо на своїх екранах 50 «чесних» кадрів на секунду.

В Cyberpunk 2077 на ультра налаштуваннях Night City сяятиме неоном з частотою 263 FPS. Так, це у FullHD і завдяки DLSS 4. Без нього ситуація вже не така райдужна — 72 кадри на секунду у FullHD та 44 к/с у QuadHD.

4К на ультра пресеті — всього лише 21 кадр на секунду. Тому вмикаємо всю можливу допомогу сучасних технологій і граємо з частотою 94 FPS. В деяких ситуаціях при цьому спостерігаються артефакти. Ніхто не заважає понизити налаштування та погратися з повзунками, адже не обов’язково викручувати їх всі у «праве положення». Як показує практика, відрізнити ультра від високих складно, навіть якщо розглядати зображення з лупою.

Cyberpunk 2077 RTX 5060 Ti 4K, Ultra, DLSS — ON, FG – 4x 94 4K, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 21 QuadHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 44 QuadHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON 163 FullHD, Ultra, DLSS — OFF, FG – OFF 72 FullHD, Ultra, DLSS — 4x, FG – ON 263

Безжальний Silent Hill 2, на відміну від Індіани Джонса, любить поласувати не стільки графічною пам’яттю, скільки потужним графічним процесором. Саме у нього впирається швидкодія в цій вимогливій, хоч і неновій, грі.

У FullHD немає ніяких проблем — 106 кадрів на секунду з DLSS та 72 «чистих». Це з трасуванням шляху. В QHD у нас відповідно 79 FPS з DLSS та 48 к/с без нього. В 4К на ультраналаштуваннях пограти не вдасться, адже навіть з підтримкою DLSS понад 39 кадрів на секунду ви не побачите. За бажанням можна знову ж таки погратися з пресетами та добитися прийнятного ігрового процесу навіть у 4К.

Відстріл коренів в Remnant 2 зручніше всього проводити в QHD за допомогою суперсемплінгу та FG. В такому випадку лічильник кадрів демонструє 127 фпс. Для власників 4К моніторів у мене також хороша новина — вмикаємо DLSS + FG і анігілюємо босів на частоті 70 к/с. Гемплей при цьому виглядає пристойно, а таймінги дозволятимуть адекватно реагувати на ігрову ситуацію.

Counter-Strike 2 на кіберспортивних налаштуваннях, 1080p та низькому пресеті графіки дозволяє ухилятися від куль, як Нео в Матриці. Кількість кадрів сягає при цьому 315 FPS. Поціновувачі ефектного візуала можуть виставити 4К на дуже високих налаштуваннях. Правда, при цьому оверлей демонструватиме 85 к/с. Хоча, можливо, комусь і цих показників вистачить, щоб ефективно грати на своїх улюблених картах.

Half-Life 2 не менш безжалісний в Рейвенхольмі, ніж його колега — Туманне місто на березі озера Толука. Так, трасування забирає дуже багато ресурсів. Навіть увімкнений ліхтарик Гордона Фрімена здатний просадити FPS на 10-15%.

Якщо ввімкнути всі технології суперсемплінгу плюс генератор кадрів, то навіть у FullHD гра рендериться всього при 26 кадрів на секунду, в QuadHD – 16, та в 4K – 8. З усім тим, DLSS та FG роблять чудеса. Причому зображення з ними виглядає прийнятно, а геймплей здається комфортним. Так, деінде можна помітити вплив артефактів, але це швидше вийняток, ніж правило. До того ж не варто багато вимагати всього лише з демоверсії 2-х рівнів.

Власники 144 герцових моніторів оцінять оптимізацію Forza Horizon 5. Цьому сприяють 156 кадрів на секунду у QuadHD та 212 FPS у FullHD. Якщо ж вам і цього мало, то, будь ласка, вмикаєте 4K і несетеся до фінішу на частоті 109 к/с з допомогою суперсемплінгу та генератора кадрів.

Середньовічний A Plague Tale Requiem в ультра режимі, доступний для комфортного проходження у FullHD та QuadHD. Мало того, можна ввімкнути 4K, зменшити пресет налаштувань і в такому випадку добитися заповітних 60 кадрів на секунду.

Avowed в QuadHD на ультраналаштуваннях з генератором кадрів DLSS 4 дозволяє насолодитися грою при 123 FPS. A Plague Tale Requiem в ультра режимі, доступний для комфортного проходження у FullHD та QuadHD. На додаток, вмикаємо 4K, зменшуємо пресет налаштування, приправляємо DLSS 4 й отримуємо на виході 123 к/с. Чого багатьом цілком вистачить.

Енергоспоживання, шум та нагрів MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC

Температури в MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC є одним із найсильніших аспектів карти. У режимі простою, роботи з кількома моніторами чи відтворення медіа, споживання залишається низьким, на відміну від деяких інших моделей Blackwell. Під час ігор без трасування променів споживання становить близько 161 Вт, що нижче за стандартний ліміт у 180 Вт.

Рівень шуму та температури дивують в дуже приємному сенсі: у тестах карта досягає лише 61°C при рівні шуму 25 дБ, що робить її практично безшумною. Система охолодження Tri-Frozr із трьома вентиляторами справляється на відмінно.

На фоні системи MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC взагалі не чути. Тому поціновувачам абсолютної тиші категорично рекомендую. У порівнянні з конкурентами охолодження та шумові характеристики MSI є одними із найкращих, хоча й різниця між моделями незначна.

Досвід використання

Використання MSI GeForce RTX 5060 Ti Gaming Trio OC залишає переважно позитивні враження. Завдяки підтримці DLSS 4 із «трансформерною» моделлю масштабування якість зображення досягає рівня, близького до нативного, особливо в режимі «Quality», де артефакти чи розмиття текстур практично відсутні.

Multi Frame Generation забезпечує значний приріст FPS, але потребує базової частоти кадрів не нижче 30-35 для комфортного геймплею без помітної затримки вводу. Також відчувається допомога функції NVIDIA Reflex 2, яка зменшує затримку при генерації кадрів.

Мені дуже сподобався дизайн карти та справжня «graveyard-тиша» в роботі. Габарити дозволили поміститись навіть у мій невеликий корпус.

Я спробував її розігнати, щоб отримати додаткову продуктивність «на рівному місці». Елементна база та система охолодження спроєктовані з запасом. Однак викликає запитання штучне обмеження розгону пам’яті, хоча чипи Samsung явно здатні на більше. Зате тішать 16 гігабайтів відеопам’яті — саме те, що потрібно в реаліях сьогодення, навіть попри 128- бітну шину.

Ціни та конкуренти

MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G Gaming Trio OC очікується в продажі за ціною від 27 215 гривень. Така вартість може багатьом здатися невиправданою, адже за 32 000 гривень вже можна придбати старшу MSI GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC, в якій хоч і менше відеопам’яті, зате ширша шина та значно краща робоча та ігрова продуктивність.

Прихильники відеокарт від AMD можуть поглянути в сторону Gigabyte Radeon RX 9070 GAMING OC 16G, яка зробила великий крок вперед порівняно з попередньою архітектурою та може похвалитися серйозною потужністю в растеризації й покращеними можливостями в трасуванні та суперсемплінгу.

Якщо ж ви ще згадуєте старі-добрі часи покоління RTX 40, якому невідомі проблеми з PhysX x32, то вашим вибором може стати Gigabyte GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G, що стрімко зникають з продажу. Вони пропонують трішки кращу продуктивність, хоча їх власників засмучує відсутність підтримки DLSS 4 та «всього» 12 гігабайтів відеопам’яті, яких вже тепер не завжди вистачає у вимогливих іграх.

8.8 /10 Оцінка ITC.ua Робоча продуктивність 8.5 16 Гігабайтів відеопам'яті дозволяє впевнено працювати з офлайновими нейромережами. Ігрова продуктивність 9 Комфортний FullHD та QuadHD геймінг. Можливість грати у 4К з DLSS+FG. Енергоефективність, шум 9.5 Майже еталонна тиша. Ціна 8 Невеликий ціновий проміжок до RTX 5070 навіює сумніви у виборі.