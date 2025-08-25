Обзор монитора MSI MAG 255F E20: бюджетный FullHD с геймерской скоростью

Несмотря на большие старания производителей в популяризации разрешения 4K и QHD, классические FullHD мониторы все еще занимают ведущие позиции по статистике STEAM среди обычных геймеров. И это не просто так, ведь 1080p не требует чрезвычайно мощного компьютерного железа. На редакционный обзор сегодня приехал MSI MAG 255F E20 — бюджетный игровой IPS монитор, который несмотря на низкую цену предлагает достаточно приятные характеристики.

MSI MAG 255F E20 Від 5 199 грн. Плюсы: яркость превосходит заявленную; скорость отклика; антибликовое покрытие; частота; эргономичное управление. Минусы: отсутствие полноценных регулировок положения; контрастность не соответствует заявленной. 8.8 /10 Оценка

Технические характеристики MSI MAG 255F E20

Диагональ 24.5″ Тип панели IPS, антибликовое покрытие Соотношение сторон 16:9 Угол обзора 178°/ 178° Разрешающая способность 1920 × 1080 (FullHD) Плотность пикселей ≈ 90 ppi Яркость (типичная) 300 кд/м² (заявленная производителем) Интерфейсы DisplayPort v 1.2a (HBR2) 2 x HDMI 2.0 b (FullHD x 200 Гц) 3,5 мм Jack Статическая контрастность 1000 к 1 (заявленная производителем) Глубина цвета 10 bit (8 бит + FRC) Цветовой охват AdobeRGB — 83%, DCI-P3 — 79%, sRGB — 100% (заявлена производителем) Delta E, средняя <1 Время отклика, GtG 0,5 мс Регулирование Наклон (-5-20°) Другое FreeSync, HDR, Low Blue Light, AI Vision, HDMI CEC, HDCR Блок питания Внутренний Энергопотребление ≈ 23 Вт Размеры 557 x 220 x 418 мм Крепление VESA 100 x 100 мм Вес (с подставкой) 3.24 кг

Комплектация и упаковка

MSI MAG 255F E20 прибыл на редакционный обзор в картонной (eco-friendly) коробке, внутри которой между двумя формочками из переработанного картона ожидал своего первого включения сам монитор. В комплектацию входят: кабель HDMI 2.0, кабель питания и сопутствующая документация вместе с руководством пользователя.

Монитор собирается очень легко и не требует дополнительных инструментов. Маленькая ножка легко крепится к V-образной стойке, а сзади фиксируется импровизированный пластиковый органайзер, в который потом можно просунуть кабели.

Сама панель с помощью специального механизма без проблем крепится к основанию. На распаковку и монтирование MSI MAG 255F E20 хватит и пяти минут, даже не спеша.

Дизайн, эргономика MSI MAG 255F E20

Монитор очень легенький, его вес составляет всего 3 240 граммов, при габаритах 630 х 125 х 411 мм. V-образные стойки не являются моими фаворитами, ведь если вы любите использовать их как подставку для клавиатуры, то в таком случае лучше подходят варианты прямоугольной формы. Списываем это на дизайнерское решение и геймерский стиль. Сама стойка сделана из обычного пластика. Какого-то металлического усиления здесь нет, да и в нем нет большой необходимости, ведь вес небольшой.

Бюджетность в первую очередь отобразилась на эргономике, ведь здесь регулируется только угол наклона (от -5 до 20 градусов). Любые другие возможности вроде регулировки по высоте отсутствуют. Впрочем, если вы имеете специальную полочку на столе, то все будет в порядке с размещением. Кроме того, никто не мешает банально что-то подставить под монитор. Удобнее всего будет тем, кто приобрел сторонний кронштейн. К нему как раз понадобится крепление VESA (100 x 100 миллиметров).

RGB подсветки здесь не предусмотрено. Всем тем, кто не может жить без этого дизайнерского элемента интерьера, можно подумать о сторонних решениях для геймерской эстетики. Задняя стенка совместила в себе разные элементы дизайна и текстуры. Здесь и обычный текстурированный пластик, и стилизация под нешлифованный металл, и глянцевые угловые вставки. Ну и конечно, не обошлось без фирменного дракончика на задней стенке.

В правой части MSI MAG 255F E20 нас ждет пятипозиционный джойстик управления. Как по мне, это самое удобное решение для взаимодействия с настройками своего монитора. Он очень эргономичный и понравится большинству пользователей.

Что касается передней стороны монитора, то здесь наблюдается здоровый минимализм и лаконичность: аккуратные черные рамки, приятный пластик и надпись MSI по центру нижней панели.

Интерфейсы и звук

Сзади монитора на интерфейсной панели размещены два HDMI 2.0b (поддерживают частоту 200 Гц) и один DisplayPort 1.2a (HBR2). Кроме того, предусмотрен 3.5 мм Jack, который будет служить для подключения дополнительной акустики или микрофона.

Никаких дополнительных USB-хабов или KVM здесь не предусмотрено. С правой стороны по классике — место для подключения монитора к электрической сети. Встроенных динамиков не предусмотрено, хотя их нередко используют в офисных сценариях, когда руководство избегает лишних затрат.

Дисплей MSI MAG 255F E20

По данным июльской статистика Steam FullHD дисплеи используют 54% игроков. Но кроме разрешения для современного гейминга очень большое значение имеет частота обновления, которая добавляет играм плавности и переводит игровой процесс на более высокий уровень.

Говоря о гейминге и мониторах, нередко упускают целую армию консольных фанатов. В MSI MAG 255F E20 доступны три полнофункциональных входа, поэтому его можно использовать параллельно для игровых консолей. Тем более, что для этого в мониторе предусмотрен специальный Console Mode, который обеспечивает лучшую совместимость с PS5 и Xbox Series X, S.

Для этого есть HDMI CEC, который синхронизирует работу с устройствами вывода и контролирует динамическую частоту кадров, устраняя разрывы в изображении.

Производитель заявляет, что скорость отклика доходит до 0,5 мс (GTG) благодаря быстрой матрице Rapid IPS. Это добавит дополнительных преимуществ в динамичных играх, в первую очередь в шутерах от первого лица, файтингах и хардкорных soulslike RPG, которые требуют четкого попадания в необходимые тайминги. Ну и, конечно, высокий FPS всегда был в почете у любителей гонок.

Монитор оказался очень удобным для работы в ярко освещенном помещении благодаря специальному антибликовому покрытию. Также с хорошей стороны удивила яркость, которая оказалась выше заявленной — 392 кд/м².

Доступны настройки времени отклика: нормальный режим, быстрый и самый быстрый. Но в последнем на снимке с выдержкой 1/320 с можно рассмотреть артефакты разгона матрицы. В обычном режиме такого не наблюдается.

У MSI MAG 255F E20 типичный glow-эффект, который встречается во всех IPS панелях, если смотреть на изображение под углом в темноте. Углы обзора на хорошем уровне — 178 градусов. Монитор при этом почти не теряет яркости и насыщенности цветов.

Наилучшие показатели фиксируются в режиме Normal. Однако реально замеренный цветовой охват немного не дотягивает до заявленных производителем. Колориметр намерил 97% — sRGB, 76% — Adobe RGB и 78% — DCI-E3.

MSI MAG 255F E20 отображает более 1 миллиарда цветов благодаря «псевдо» 10-битной матрице (8-бит + FRC). Цветовая гамма составляет 2,2. При минимальном пресете яркости видим 52 кд/м² при контрастности 510 к 1.

Начиная с 50% яркости выходим на лучшие показатели по контрастности — 890 к 1. Хотя она чуточку не дотягивает до заявленных производителем (1000 к 1).

Цветовая температура по умолчанию холодноватая — 7200К. Включив «теплый пресет» спускаемся до 5700К.

Максимальное отклонение равномерности цветовой температуры в верхнем центральном секторе составляет 5,1. При уменьшении яркости ΔE опускается до 3,2.

Максимальное расхождение равномерности белого поля при максимальной яркости доходит до 17% при 100% яркости. На 50% она опускается до 13%.

Монитор может похвастаться хорошей точностью цветового воспроизведения. Среднее значение ΔE — 0,63. Хотя почему-то один из оттенков выбился из общей когорты хороших результатов.

MSI MAG 255F E20 может подойти даже для офисной работы, нетребовательной работы с графикой или непрофессиональной обработки фото. Хотя, конечно, все будет ограничиваться разрешением FullHD.

Зато в играх он раскрывается с лучшей стороны. Если вам хватает FullHD, то высокая частота (200 Гц) внесет дополнительную изюминку в ваш игровой опыт. Относительно нетребовательные киберспортивные игры действуют по принципу «чем больше, тем лучше». В том числе и турнирная таблица Counter-Strike 2 сразу наполнится дополнительными фрагами.

Меню пользователя

Интерфейс настроек от компании MSI, по моему мнению, является одним из самых удобных на рынке мониторов. К счастью, бюджетная цена никак не повлияла на типичное удобство и разнообразие пресетов.

Нам доступно шесть отдельных разделов: Gaming, Professional, Image, Input Source, Navi Key, и Settings. В них мы можем гибко подстроить под себя MSI MAG 255F E20.

В игровом режиме доступны отдельные пресеты для разных типов игр: от FPS до RPG. Доступен отдельный режим Night Vision, который позволяет рассмотреть детали там, где казалось бы ничего не видно. Конечно же, не забыли и о фирменных прицелах, которые некоторые считают читерством.

Отдельно выводится частота кадров. Это полезная функция в случаях, когда игра намеренно блокирует сторонние оверлеи вроде MSI Afterburner или CapFrameX. Также доступны настройки яркости, контрастности и цветовой температуры.

С сайта MSI можно загрузить приложение MSI Display Kit. В нем доступны некоторые из функций, которые по сути дублируют родные настройки в урезанном виде на уровне операционной системы.

Энергопотребление MSI MAG 255F E20 MSI MAG 255F E20

В режиме ожидания MSI MAG 255F E20 потребляет всего 0,2 Вт. Снизу монитора на задней панели находятся две вентиляционные решетки, которые способствуют лучшему охлаждению самой матрицы.

Хотя она не выделяет много тепла даже при жарких игровых баталиях. Пирометр показывает, что температура задней крышки монитора ничем не отличается от температуры внешней среды. С фронтальной стороны монитор нагревается до 31,5-32 градусов по Цельсию.

Яркость, % Энергопотребление, Вт 100 23 75 20.7 50 17.5 30 14.6 0 10

При минимальной яркости монитор потребляет всего 10 Вт, а в максимальной — 23 Вт.

Опыт использования MSI MAG 255F E20 MSI MAG 255F E20

Монитор оставил после себя положительные воспоминания, хотя, как вы понимаете, я уже привык к QuadHD и 4К вариантам. К хорошему быстро привыкаешь, поэтому мои впечатления будут отличаться от тех пользователей, которые постоянно работают и играют в FullHD.

Тем не менее мне понравилась передача цветов, которые не грешат излишней перенасыщенностью и нереальными оттенками. Обычно я использовал Low Blue Light для уменьшения напряжения, когда работаешь целый день. Для мелкого текста хотелось видеть немного лучше PPI. 24,5″ — верхняя граница, после которой FullHD уже совсем не хватает.

В играх в паре с народным королем «классической растеризации» — Gigabyte Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE можно было от души поиграть в свои любимые игрушки — Counter-Strike 2 и Remnant 2. Обе требуют незаурядной реакции и, конечно же, высокой частоты обновления и отклика. MSI MAG 255F E20 в этом амплуа проявил себя достойно. В дополнение свободное время начало растворяться благодаря Mafia: The Old Country которая поддерживает FSR 4. Поэтому высокая «герцовка» на MSI MAG 255F E20 внесла дополнительный драйв в игровой процесс.

Единственное, чего мне не хватало больше всего — это регулировки по высоте. Ведь получалось, что я смотрел на монитор сверху-вниз и приходилось подкладывать под стойку коробку от блока питания.

Цена и конкуренты

MSI MAG 255F E20 можно приобрести по цене от 5 199 гривен. Пока я готовил этот обзор, его почти везде разобрали (да и не зря), ведь достойных конкурентов не так уж и много.

Acer Nitro QG241YM3bmiipx предлагает время отклика — 1 мс и частоту обновления — 180 Гц так же как и Asus TUF Gaming VG249Q3A. Однако у них хуже максимальная яркость. Они принадлежат к модельному ряду предыдущих лет. Зато в них можно отыскать встроенные колонки, которых может не хватать офисным работникам.

Gigabyte G24F 2 предлагает USB-хаб и самый большой заявленный цветовой охват: DCI-P3 — 95%, sRGB — 125, что довольно солидно, но 8-битная матрица без FRC может склонить выбор пользователя в сторону других конкурентов.

8.8 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Удобное OSD + дополнительное ПО — MSI Display Kit Яркость, HDR 9 Яркость больше объявленной. Цвета, углы обзора 8 Достаточные для большинства пользователей, однако немного меньше заявленных. 8 бит + FRC. Частота, задержки 9 Удачная частота для своей цены. Цена 9 Приятная цена среди конкурентов.