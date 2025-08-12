Обзор Mafia: The Old Country — криминальные хроники Сицилии

Серия Mafia всегда отличалась вниманием к историческим деталям и сильными историями. От первой части, задавшей стандарт жанра, до более современного продолжения с большой свободой действий в третьей части. Игры Mafia прошли путь от камерных гангстерских драм до экспериментов с открытым миром. На этом фоне свежая Mafia: The Old Country от студии Hangar 13 воспринимается как сознательное возвращение к истокам. Это однозначная попытка снова сосредоточиться на линейной истории, но уже с новым для франшизы культурным фокусом. Получилось ли это сделать и стоит ли игра вашего внимания рассказываем в этом обзоре.

Mafia: The Old Country Від 1999 грн. Плюсы: атмосферный сюжет с глубоким историческим контекстом; убедительные диалоги и актерская игра; детализированная визуализация Сицилии начала ХХ века; сильные второстепенные персонажи; сбалансированный ритм между диалогами, стелсом и экшеном; замечательная музыка, адекватная украинская локализация Минусы: линейность истории и недостаток интерактивности; предсказуемость отдельных сюжетных поворотов; неудачные точки сохранения в стелс-миссиях; общая вторичность игры на фоне серии; поверхностные дополнительные механики; мыльная картинка и недостаточная детализация 7.5 /10 Оценка

Сюжет Mafia: The Old Country

Mafia: The Old Country переносит игрока в Сицилию 1904 года, где история разворачивается вокруг Энцо — шахтера, вынужденного после трагедии в серных рудниках искать новый путь в жизни. От определенных проблем на работе парня случайно спасает семья Торризи, которой он хочет выслужиться и отблагодарить за спасение. Все начинается с мелких услуг, но постепенно дела семьи втягивают Энцо в местные политические и криминальные интриги.

Прикольно, что сценаристы вплетали реальные исторические события в вымышленную ими драму и это точно добавляет сюжету реалистичности. Конечно, когда играешь об этом не знаешь, но когда узнаешь подробности, то история от этого чувствуется более объемной. По крайней мере так было у меня.

Структура Mafia: The Old Country линейная, здесь нет открытого мира, что возвращает геймеров к истокам серии и создает камерное, но очень насыщенное ощущение и восприятие мира Сицилии начала XX века.

Сюжет предсказуем, потому что это все же мафиозная драма, а финалы здесь хорошими не бывают. Однако он насыщен атмосферными деталями, от бытовых мелочей на столах и в совершенстве проработанного итальянского быта тех времен до социального напряжения между крестьянами и властью.

Местная история развивается медленно и поделена на четырнадцать глав. Ее неспешное развитие позволяют познать мотивы героев, а ключевые моменты раскрываются в неожиданных мелких сценах.

В первых главах авторам не удалось заинтересовать меня персонажем самого Энцо, который расцветет позже, но очень хорошо получился Дон Торризи, как и его консильери Тино. Их харизма сочетается с холодным расчетом и скрытой угрозой. Непростые отношения Тино и Энцо придают истории дополнительное психологическое измерение, которое затем выльется в драматическую развязку.

Диалоги и актерская игра в Mafia: The Old Country создают ощущение живого мира, где честь и принадлежность к семье значат больше денег. Актеры здесь выкладываются по полной, поэтому если отдельно смотреть только катсцены, это потянет не серьезное мафиозное кино с соответствующим напряжением и кинематографичностью.

Я не разгадал финал истории, но просто знал, что все будет плохо. Так и получилось, но сюда еще добавили любовную линию, размышления о поиске себя и реальной цене власти, подняли ряд сложных тем и тому подобное. Сюжет игры точно не удивит бывалых геймеров и фанатов серии, но от истории однозначно можно получить удовольствие и она достаточно сильная, чтобы держать игрока в напряжении и заставлять играть дальше не отрываясь.

Геймплей Mafia: The Old Country

Прохождение Mafia: The Old Country заняло у меня 13 часов, но это время можно как немного сократить, так и увеличить. Местный темп постоянно меняется: от неспешных прогулок и диалогов до интенсивных перестрелок и стелс-миссий. Правда, последний часто дают нарушить и прорываться через врагов напролом с оружием.

Миссии четко структурированы, а в игре нет ни одного побочного задания. Будут лишь несколько моментов свободного исследования и то они достаточно ограничивают геймера. Но даже это становится настоящим подарком для тех, кто хочет глубже погрузиться в местную замечательную атмосферу Сицилии. В течение игры все же будет можно посетить ремесленные мастерские, базары и таверны, послушать разговоры NPC, которые добавляют миру глубины. Но все это будет в рамках сюжетных миссий, которые можно немного растянуть неспешно прогуливаясь от квеста к квесту.

В начале игры Энцо будет ездить на лошадях и даже примет участие в местных конных гонках. Далее по сюжету у героя появятся ранние автомобили с характерной странно-сложной физикой управления. Чем дальше будет развиваться игра, тем на лучших и разноплановых машинах будет передвигаться герой. Практически игра также будет предлагать доехать на задание лошадью или машиной, но наверное не надо объяснять почему я всегда выбирал авто. Наверняка так же сделают и большинство других игроков. В некоторых местах игра все же подсовывает Энцо коня, на котором он скачет буквально несколько минут, а дальше с этими прекрасными созданиями мы больше фактически не пересекаемся.

Управление авто точно не простое и к нему надо привыкать, а еще это раздражает в сложных сценах преследований или боев. Правда, подобное решение имеет реалистичный вид и логическую основу, потому что у нас здесь время, когда машины только появлялись. Это были фактически коробки на колесах с минимумом аэродинамики, что безусловно влияло на управляемость.

Для мазохистов здесь есть режим реалистичного вождения, что существенно добавляет к сложности управления. В базовом режиме машину и так постоянно заносит, а здесь она вообще почти перестает слушаться игрока. По крайней мере у меня были именно такие впечатления от этого вождения, поэтому после нескольких поездок, которые меня не абы как разозлили, я переключился на обычный режим вождения. Поэтому и вам советую этот ползунок в настройках не трогать вообще.

В Mafia: The Old Country добавили много игровых механик, но они здесь есть просто чтобы быть. Например, герою надо собирать собственные четки с различными бусинами. Каждое из них это какая-то пассивная характеристика, добавляющая больше монет при обыске трупов, или улучшает вождение авто, или дает шанс уклониться от пули, немного здоровья и тому подобное.

Собрать четки не сложно уже на первых часах игры, но имеющиеся бонусы вообще никак не влияют на геймплей и бой. По крайней мере я не почувствовал заметной разницы и каких-то улучшений ни с бонусами на вождение, ни на уклонение ни на другие элементы.

Также в игре есть ненужная карта и два вида валют, за которые можно покупать лошадей, машины, одежду и кастомизировать все это. За них дают купить оружие, но его герой получит по сюжету, а еще оно выпадает из врагов, поэтому буквально с первой миссии можно обжиться мощным оружием и не париться этим вообще. Тем более разница между моделями минимальна в действии, разве что выглядят эти пистоли, ружья и ножи по-разному. Но об этом мы поговорим в разделе ниже.

Также Энцо два раза за игру откроет сейф, код от которого найдет буквально возле него. Герой может читать записки, газеты и письма, которыми усеяна почти каждая комната. Это добавляет сюжету глубины, а иногда объясняет те или иные моменты. Но этих записок и бумажек, кажется, разбросали слишком много.

В целом все описанные выше мелкие механики, такие как сбор редких предметов, четок, денег или писем выглядят недоработанными или просто добавленными ради условного разнообразия. Они никак не влияют на основную линию истории и не сильно разнообразят геймплей. Но все же допустим, что все это может понравиться тем, кто ценит коллекционирование в играх. Но сколько вас таких? Я думаю не много. Тем более в сюжетной игре про мафию.

Боевая система Mafia: The Old Country

Боевая система Mafia: The Old Country состоит из трех элементов: стелса, перестрелок и ножевых боев. Стелс здесь казуальный и иногда немного странный. Местная система пряток от врагов сделана интуитивно понятной и достаточно простой. Однако иногда ИИ часового замечает героя сквозь стену, а порой не видит персонажа Энцо, крадущегося буквально перед носом. Также чекпоинты расположены не удобно, потому что иногда после смерти нужно проходить довольно большой отрезок миссии, а иногда героя бросает буквально туда, где он только что погиб или попался. Но отследить логику почему в одном месте это сделано так, а в другом иначе, я не смог.

Местный стелс точно не зацепит фанатов этого режима, но он добавляет разнообразия и главное логично объясняет определенные действия Энцо.

Перестрелки в Mafia: The Old Country классические как для игры от третьего лица с укрытиями. Если вы когда-то играли в подобный проект, то здесь будете как дома. Есть главное и второстепенное оружие плюс нож для подкрадывания или бросания. В первом случае это винтовка или дробовик, во втором — пистолет.

Стрелять здесь относительно удобно и прикольно, но все же игре далековато до эталонной для меня в этом плане Uncharted 4: A Thief’s End. Хотя как раз из этой и похожей игр Mafia: The Old Country взяла несколько эффектных экшн-сцен, где герою нужно бежать, а вокруг все разрушается, горит и взрывается. Очень прикольные и эффектные моменты, которых кажется не было ни в одной из предыдущих частей серии.

ИИ врагов адекватный и точно не тупой. Они умеют обходить с флагов и атаковать вместе, умеют уклоняться, махать ножом с близкого расстояния и отходить. Поэтому сражаться с местным компьютером точно не просто, хотя несколько раз определенные враги вели себя странно.

На сложность работает и наверняка умышленно ухудшенное прицеливание, потому что в те времена оружие было не идеальным. Однако в настройках игры, по крайней мере на PS5 можно существенно улучшить прицеливание, но я этого делать не стал, потому что это явно было бы чем-то на уровне чита.

Ножевые бои — настоящая изюминка игры. Они добавляют драматизма и личного напряжения, а еще становятся главным элементом схваток с местными «боссами». Если их так можно назвать. Ножи в игре бывают разные, они изнашиваются, их надо точить. Одни ножи больше подходят для подкрадывания и атаки со стелса, другие созданы для боев один на один и бросания, третьи универсальные и очень надежные.

Эта механика однозначно разнообразит игролад, здесь есть парирование, уклонение и несколько видов нападения, а еще это имеет определенные исторические корни, когда итальянцы действительно дрались на ножах. Однако иногда, особенно в сюжетных моментах, где герои стреляются, а потом бросают оружие и берутся за ножи, это действо выглядит странно и нереалистично.

Однако эта нелогичность идет наверняка с точки зрения современного человека. Потому что Mafia: The Old Country игра о преданности и принципах. Часто они странные и с тогдашней спецификой, но все же итальянские мафиози держали слово, имели правила и принципы, предать которые было тяжким преступлением. Поэтому подобные битвы чисто на ножах воспринимаются больше как естественная часть этого мира и точно является плюсом боевой системы.

Графика, баги и оптимизация

Hangar 13 мастерски передала архитектуру, колорит и природу Сицилии начала ХХ века: солнечные поля и виноградники, пыльные дороги, брусчатка на улицах, старые каменные здания или повсюду разбросанные остатки от некогда могущественной Римской Империи. Изменение погоды и времени суток создает эффект живого мира, а мелкие детали вроде теней от облаков или движения белизны на веревках добавляют реализма. Вид местного неба это вообще отдельная тема, потому что оно будто настоящее. Однако интерьеры и NPC остаются статичными, без сложного взаимодействия между собой и тем более игроком.

Качество графики Mafia: The Old Country хорошее, но мы точно видели лучше. Картинке как будто не хватает детализации и она замылена. Наверняка это связано с апскейлингом, но не факт. Это мое предположение. На ПК, на самых лучших настройках, конечно можно будет вытянуть лучшее изображение, но всё равно детализация точно не дотягивает до какой-то топовой игры типа God of War: Ragnarök.

Я проходил игру на PlayStation 5. FPS был всегда стабильный, а игра вообще не глючила. Проходил сюжет в режиме «Качество», потому что на «Производительности» картинка еще хуже, а дополнительные кадры здесь вообще не нужны. Несколько раз во время катсцен замечал микрофризы на 1-2 секунды. И это все «проблемы», которые были. При этом игра не получала патча первого дня и вообще не имела ни одного обновления в первые дни после релиза. То есть ее максимально оптимизировали до этого.

Не слышал я и ничего плохого о версии Mafia: The Old Country на ПК. Игра идет стабильно и не кладет системы. Она хорошо идет на не самых мощных системах. Опять же, наверное из-за своей не самой крутой картинки как для 2025 года.

Музыка и локализация

Саундтреки Mafia: The Old Country однозначно опираются на народные инструменты. Здесь слышно мандолины, аккордеоны и барабаны. Все это прекрасно подчеркивает атмосферу Сицилии и эпоху событий, которые разворачиваются перед геймером.

Конечно, музыка адаптируется к ситуациям: во время конфликтов набирает темп, в спокойные моменты становится нежной и меланхоличной. Я не думаю, что слушал бы эти мелодии вне прохождения, но эти саундтреки точно офигенно работают в самой игре.

Mafia: The Old Country получила текстовую украинскую локализацию за что отдельное спасибо разработчикам и издателю. Мне она понравилась и я не заметил никаких проблем или ошибок. Но я слышал от других, что будто бы ее немного делали машинным переводом и находили некоторые мелкие опечатки. Но в целом с этим все ок.

Цены Мафия: Старая страна

Mafia: The Old Country продается в нескольких версиях. Базовая Standard Edition продается по цене от 1999 гривен. Отдельно есть Deluxe Edition — это цифровой вариант, где к стандартному набору добавляются два пакета косметических предметов (Padrino Pack и Gatto Nero Pack), а также цифровой артбук и саундтрек. Эта версия стоит от 2499 гривен.

И тут может быть самый большой минус игры, потому что она стоит достаточно много, но не является полноценной ААА-игрой. Часть геймеров точно отпугнет ценник, а другие просто подождут скидки, на что они тоже имеют право.