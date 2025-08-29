Обзор Motorola Razr 60 Ultra: лучший складной смартфон 2025 года?

Новый складной флагман Motorola Razr 60 Ultra уже покоряет рынок, что с его возможностями точно не фантазия. Свежее устройство получило ряд улучшений, но в некоторых моментах разработчики все же приняли не самые лучшие решения. Стоит ли внимания современная «раскладушка», какие ее преимущества и недостатки вы узнаете из этого обзора.

Motorola Razr 60 Ultra Від 44 500 грн. Плюсы: крутой дизайн, качественные материалы и необычная конструкция; есть защита по стандарту IP48; замечательные яркие и насыщенные экраны 165 Гц; хорошие камеры; объемное громкое стереозвучание; замечательная автономность; есть беспроводная, реверсивная и быстрая зарядка Купить в Elmir.ua Минусы: высокая цена; перегрев и троттлинг процессора; в комплекте нет блока питания Купить в Elmir.ua 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Motorola Razr 60 Ultra

Дисплей Основной на 7″ Foldable LTPO AMOLED, 2912×1224, 165 Гц, 4500 нит; внешний диагональю 4″ pOLED, 1272×1080, 165 Гц, 3000 нит Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 нм), 2 ядра Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц и 6 ядер Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц Графический чип Adreno 830 Память 16/512 ГБ форматов LPDDR5X и UFS 4.0 Беспроводные модули Wi-Fi 7 2.4 + 5 ГГц; Bluetooth 6.0, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC; NFC; nanoSIM + eSIM Основная камера 50-мегапиксельная основная ISOCELL GNJ 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, 22 мм, f/1.8, многонаправленный фазовый автофокус, OIS, видео до 8K 30 FPS; 50-мегапиксельный сверхширокоугольный Sony IMX 816, ½,93 дюйма, 0,6 мкм, 12 мм, f/2.0, автофокус, угол обзора 120°; видео до 4K 60 FPS Селфи камера 50 МП, f/2.5 Аудио Стереодинамики, поддержка Dolby Atmos Аккумулятор 4700 мАч, быстрая зарядка 48 Вт Turbo Power, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная 5 Вт Разъем USB 2.0 Type-C ОС Android 15 + Hello UI корпус Металл/пластик защита ЕСТЬ, IP48 Габариты в открытом состоянии 171,4×74×7,2 мм Габариты в закрытом состоянии 88,1×74×15,7 мм вес 199 граммов

Упаковка и комплектация

Motorola Razr 60 Ultra поставляется в плоском черном боксе. Уже по его размеру догадываемся, что в комплекте нет блока питания, что действительно так и есть.

Внутри ароматизированной коробки находим сам телефон с пленкой на экране, защитный чехол, кабель USB Type-C, скрепку для лотка и документацию.

Дизайн и эргономика

Motorola Razr 60 Ultra — та самая вытянутая «лопата» с возможностью складываться и раскладываться. Углы заокгруглены, грани плоские. Корпус здесь пластиково-металлический (алюминиевые рамки и шарнир из нержавеющей стали), а еще есть задняя часть из настоящего куска древесины. Но это в нашем коричневом цвете, а в других материалы другие. Например, в сине-зеленом варианте задняя крышка из алькантары.

Габариты флип-новинки в открытом состоянии составляют 171,4×74×7,2 мм, а в закрытом — 88,1×74×15,7 мм. Вес смартфона всего 199 граммов, что приятно мало.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

На передней части видим достаточно большую фронтальную камеру в экране. Сам дисплей немного утоплен в корпус, а рамки вокруг него тонкие и одинаковые со всех сторон. Место сгиба посередине видно не сильно.

Задняя часть корпуса Motorola Razr 60 Ultra имеет закругления по краям и разделена на две части: на верхней зеркально-глянцевой видим немного выпяченные круглые модули основной камеры и вспышку. А на нижней, деревянной, разместили логотип бренда и надпись Razr.

На правом торце видим кнопку блокировки экрана со встроенным сканером отпечатков пальцев и клавиши громкости. На торце слева есть микрофон и физическая кнопка вызова помощника MotoAI. При желании ее можно отключить. На верхней панели разместили пару микрофонов, а на нижней еще один микрофон, динамик, порт USB-C и слот для SIM-карты (одна nano-SIM).

Motorola Razr 60 Ultra без проблем держать одной рукой в разложенном состоянии. Конечно, в этом случае пользоваться смартфоном лучше двумя руками, потому что даже самые длинные пальцы не дотянутся до определенных частей длинного вытянутого экрана.

В сложенном состоянии «раскладушка» очень компактна и удобна в пользовании. Внешний экран позволяет не раскрывать ее во многих сценариях пользования, поэтому часто телефон будет именно такой маленький, но толстенький.

Комплектный кейс подходит под цвет смартфона, но, конечно, закрывает его стильный дизайн. Лучше надеть, но если вы решите этого не делать, то корпус, по крайней мере в нашем коричневом цвете, неожиданно очень устойчив к царапинам и отпечаткам пальцев. Но на некоторых его частях лучше видна пыль.

Корпус также защищен по стандарту IP48. Это означает, что флип переживет погружение в воду, а также он защищен от попадания внутрь твердых частиц грязи или пыли размером более 1 мм.

Дисплеи Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra оснащен двумя экранами и оба очень крутые и современные. Даже слишком. Основной внутренний дисплей здесь 7-дюймовый LTPO AMOLED с 10-битными цветами, разрешением 2992×1224 точек и плотностью пикселей 464 ppi. Заявленная максимальная частота обновления составляет 165 Гц, пиковая яркость 4500 нит, цветовой охват 100% пространства DCI-P3, поддержка HDR10+ и Dolby Vision.

Этот дисплей один из лучших, что я видел в смартфонах. У него замечательные насыщенные цвета, прекрасные углы обзора, настоящий черный и крутая детализация. Конечно, есть режим Always on Display, изменение частоты обновления (в выключенном состоянии она падает до 1 Гц), изменение цветовой температуры (мне понравился «Насыщенный» режим), изменение светлой и темной темы, ночной режим и режим чтения и тому подобное.

Внешний pOLED экран у смартфона имеет диагональ 4 дюйма, 10-битные цвета, разрешение 1272×1080 точек и плотность пикселей 417 ppi. Здесь также имеем частоту обновления 165 Гц и это уже не понятно зачем, но пусть будет. Пиковая яркость у него 3000 нит, есть поддержка HDR10+.

На этом дисплее также имеем функцию Always on Display, которое можно эффектно подстроить от себя. Но оно сильно жрет батарею, поэтому думайте действительно ли оно вам надо. Также выделю прекрасную детализацию и цвета. Ну и углы обзора как надо.

Внешняя панель замечательная. Этот экран лучше, чем у некоторых смартфонов средней ценовой категории, но мне все же непонятна такая его крутость. Зачем здесь повышенная частота кадров, если на нем оно вообще не ощущается. Да, пользоваться им будете часто, но ему достаточно было быть немного проще, зато это бы положительно повлияло на ценник.

Звук и виброотклик

Motorola Razr 60 Ultra имеет полноценное стереозвучание, однако это реализовано через основной динамик и второй разговорный. Несмотря на это звук у телефона громкий и объемный. Конечно, это не то, через что можно качественно слушать музыку, но для видео на ютуб или кино подойдет более чем адекватно. Тем более здесь есть поддержка Dolby Atmos, Spatial Audio и Qualcomm Snapdragon Sound. В некоторых вариантах пресетов разницы я не чувствовал, но в некоторых она была. Поэтому щелкайте сами, выбирайте что нравится вам, но знайте что выбрать здесь есть из чего.

Смартфон поддерживает кодеки aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless и LDAC, поэтому если у ваших наушников тоже есть поддержка всего этого, или хотя бы основных кодеков, то звук будет хорошим.

Вибромоторчик у «раскладушки» серьезный. У него приятный и ощутимый виброотклик, силу которого даже можно регулировать для различных сценариев пользования.

Камеры Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra получил двойную основную камеру. Первый модуль — ISOCELL GNJ на 50 Мп с фокусным расстоянием 22 мм и диафрагмой f/1.8. Заявлено об оптической стабилизации, двукратном цифровом зуме и многонаправленном фазовом автофокусе. Эта камера умеет снимать видео до 8К включительно при 30 кадрах в секунду.

Второй модуль здесь не телефото, а сверхширокоугольный, тоже 50-мегапиксельный Sony IMX 816 с фокусным расстоянием 12 мм и светосилой f/2.0. Угол обзора здесь 120 градусов, есть автофокус и макрорежим. Эта камера снимает видеоролики в 4К/60 fps.

Основная и сверхширокоугольная камеры почти идентичны по качеству. Обе имеют хорошую детализацию на динамический диапазон, цвета также естественные и реалистичные. Но это по сравнению с другими смартфонами, потому что по сравнению с классической камерой, они слишком насыщенные и яркие. Однако это норма для любого современного телефона, алгоритмы которого «подкрашивают» фотографии там где по их мнению это надо делать.

Также имеем хороший двукратный зум, он же кроп, в основной камере, поэтому при необходимости можно приближать объекты почти без потери качества.

Отдельно отмечу прикольную удобную фишку съемки видео. Когда вы заходите в камеру и полускладываете смартфон буквой г, то он автоматически запускает запись видео. В этом случае телефон напоминает старые камеры с экранчиками, а еще это просто удобно его так держать и снимать. Этот режим называется Camcoder.

Фронтальная камера также на 50 МП с диафрагмой f/2.5. Она делает хорошие детализированные фотографии, здесь адекватный портретный режим, но эти фотографии лучше делать когда сзади мало деталей, потому что иногда с ошибкой недоразмываются некоторые из них.

Благодаря складной конструкции можно легко делать фотографии на основную камеру, полностью сложив или полусложив смартфон. Поэтому фронталка здесь тоже кажется необязательным бонусом, без которого можно было бы обойтись и немного удешевить устройство.

В целом камеры Motorola Razr 60 Ultra получились качественными и достойными внимания, но все же, наверное, не могут конкурировать с модулями в нескладных флагманах типа Samsung S25 Ultra, но находятся с ними в одной ценовой категории. Тут надо помнить, что это другой сегмент, тут другой вайб и иначе пользование смартфоном, поэтому лучше все же сравнивать эти камеры с камерами «раскладушек» у конкурентов. И тут как раз они точно не будут отставать.

Производительность, ПО, ИИ и игры

Motorola Razr 60 Ultra работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, сделанном по техпроцессу 3 нанометра. Здесь пара ядер Oryon V2 Phoenix L 4,32 ГГц и шесть ядер Oryon V2 Phoenix M 3,53 ГГц. Графический процессор — Adreno 830 (1,1 ГГц). Смартфон имеет 16 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти формата UFS 4.0. Дополнительно можно активировать до 16 ГБ виртуальной ОЗУ за счет ПЗУ.

Среди модулей и интерфейсов есть Wi-Fi 7 2.4 + 5 ГГц; Bluetooth 6.0, NFC, 5G, GPS/Glonass/Galileo/QZSS/Beidou. Не забыли о поддержке eSIM, что частично компенсирует наличие только одной SIM-карты.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite вообще не холодный процессор, который в этом случае засунули в тонкий складной корпус, что наверняка не дает адекватного охлаждения. Потому что тротлит он страшно. Я не припоминаю, чтобы видел когда-то такие плохие результаты, но вот они есть.

При этом корпус почти не греется, он просто тёплый, руки точно не обожжёшь, а на экране, в бенчмарке, всё красное. То есть это почти никак не отображается на пользовании смартфоном обычных юзеров. Но мобильные геймеры должны быть готовы к просадкам производительности уже через 10-15 минут игры.

И хотя Motorola Razr 60 Ultra способен запускать любые современные игры и порты с ПК типа Wreckfest на максимальных настройках графики с приятным fps 60+, все же брать это устройство для мобильных игр, наверное, не лучшая идея.

На Motorola Razr 60 Ultra установлена ОС Android 15, а сверху еще стоит фирменная оболочка Hello UI. Производитель обещает три года обновлений системы и четыре года апдейтов безопасности. Неплохо, но китайцы дают больше для своих моделей. Правда, там и оболочки хуже, по моему мнению.

Hello UI очень похожа на «чистый» Android, поэтому если вам это нравится обратите внимание не только на этот телефон, но и на все модели Motorola. Здесь есть определенное количество базовых приложений производителя, но их мало и они полезны, а главное нет рекламы.

Конечно, как и любой современный флагман, даже складной, Motorola Razr 60 Ultra получил ИИ-помощника, которого назвали Moto AI. Для его вызова даже сделали отдельную кнопку на левом торце, но ее можно отключить. Однако здесь есть и Gemini, что классически вызывается зажатием кнопки блокировки экрана.

С помощью Moto AI можно делать разные вещи, включая генерацию заметок и картинок, редактирование фотографий, поиск информации и тому подобное. Это немного расширенный вариант «карманного ИИ», которые мы видим в других современных флагманах, но пока это то самое следование моде, чем реальная полезная помощь пользователю.

Ну, а связка ОС Android 15+Hello UI работает прекрасно и быстро. Тем более на таком мощном железе. Поэтому смартфон летает, его система молниеносная, ничего не глючит и не подвисает.

Автономность Motorola Razr 60 Ultra

Motorola Razr 60 Ultra оснащен аккумулятором емкостью 4700 мАч. Заявлено о поддержке быстрой зарядки на 68 Вт, беспроводной мощностью 30 Вт, и реверсивной на 5 Вт. Но напоминаю, что в комплекте нет блока питания, поэтому, чтобы заряжать смартфон действительно быстро надо иметь мощный БП. При его наличии производитель обещает полную зарядку батареи за 40 минут. Однако у меня есть блок питания на 90 Вт и с ним смартфон заряжался где-то за час.

Без AOD, с небольшим количеством игр, со сбалансированной частотой обновления и в классическом сценариях пользования Motorola Razr 60 Ultra работал у меня на одном заряде полтора дня. Как для такого тонкого смартфона, да еще в формате «раскладушки», это, по моему мнению, хороший результат.

Тесты автономности в PC Mark тоже выдают серьезные цифры, что также подтверждает мои впечатления.

Опыт пользования Motorola Razr 60 Ultra

Конечно, складные телефоны, даже такие качественные флагманы, как Motorola Razr 60 Ultra, все еще не могут покорить массового пользователя, но возможно оно им и не нужно. Главное, что производители постоянно улучшают их, особенно это касается большого экрана, размера места сгибания и устойчивости то попадания пыли или мусора. С этим у этого устройства все ок.

Форм-фактор существенно не изменился, поэтому если вам нравились или не нравились «раскладушки» год или два назад, то сейчас ничего не изменится. Однако я почти не замечал сгиба на экране, а пользоваться внешним дисплеем стало еще приятнее и удобнее.

Понравилась скорость емкостного сканера отпечатков пальцев, который спрятали в кнопке блокировки экрана. Конечно, это не ультразвуковая версия под экраном, но как для подобного, уже давно классического решения, он работает быстро, почти не ошибается и даже иногда реагирует на влажные пальцы.

Отдельно отмечу парфюмированную коробку. Это мелочь, но она существенно улучшает первый контакт пользователя с телефоном. Это уже давно фишка всех смартфонов Motorola и она мне очень нравится.

Замечательно, что производитель кладет в комплект чехол, и даже лепит пленку на такой экран, но огорчает отсутствие блока питания, что уже стало нормой почти для всех.

Цена и конкуренты

Motorola Razr 60 Ultra продается по цене от 44 500 гривен, но это «серые» варианты. В крупных сетях типа «Алло» ценник «раскладушки» составляет 54 999 гривен. Цена вообще немаленькая, конечно, кому-то это будет слишком дорого, но это норма для подобного формфактора и флагманской начинки.

Сравнивать будем с другими «раскладушками». Например, если нравится и формат и бренд, но надо что-то попроще, то можно обратить внимание на Motorola Razr 60 с ценой от 31 00 гривен, или на прошлогодний флагман Motorola Razr 50 Ultra (цена от 32 300 гривен). Есть свежий конкурент в лице Samsung Galaxy Flip7 (цена от 39 300 гривен) и его предшественник Samsung Galaxy Flip6 с ценником от 33 499 гривен. Также есть Xiaomi Mix Flip (цена от 31 200 гривен) и максимально бюджетное решение в этом сегменте в виде Blackview Hero 10 (цена от 14 300 гривен).

8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Батарея легко дает полтора дня автономной работы. Экран 9 Великолепные, яркие экраны 165 Гц. Дизайн, эргономика 8.5 Стильный дизайн и невзычный формфактор. Программное обеспечение 8.5 Стильная, быстрая и простая оболочка. Производительность, тротл. 8 Производительность крутая, но троттлинг здесь очень серьезный. Камера 8.5 Качественные детализированные снимки с широким динамическим диапазоном. Цена 6.5 Высокая цена.