Обзор накопителя Kingston KC2000 1 ТБ

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Давно прошли те времена, когда полезность твердотельных накопителей для систем любого формата нужно убедительно доказывать. Сейчас это воспринимается как аксиома, а любой ноутбук или десктоп без SSD выглядит анахронизмом из прошлого. При нынешней стоимости твердотельных накопителей даже аргумент высокой цены уже выглядит несостоятельным. Лучше SSD может быть разве что скоростной SSD еще большого объема. Производители отвечают на пользовательские запросы, увеличивая долю и ассортимент быстрых M.2 PCI-E-устройств. Сегодня у нас на обзоре скоростная новинка от американского производителя – Kingston KC2000.

Линейка накопителей Kingston KC2000

Впервые накопители линейки Kingston KC2000 производитель показал еще на январской выставке CES 2019, однако тогда еще не было полных данных о технических характеристиках, сроках доступности и ценах SSD. В мае компания объявила об официальном старте продаж устройств новой линейки.

Судя по ассортименту доступных на рынке моделей SSD, компания Kingston, хорошо понимающая развитие рынка твердотельных накопителей, большой акцент делает на самые востребованные и относительно доступные модели. Взрывной рост популярности подобных массовых SSD легко оценить на hotline.ua. С выходом серии KC2000, американская компания рассчитывает усилить свои позиции и в сегменте накопителей более высокого класса.

250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Модель SKC2000M8/250G SKC2000M8/500G SKC2000M8/1000G SKC2000M8/2000G Контроллер Silicom Motion SM2262NE Флеш-память 96-слойная 3D TLC (BiCS4) Форм-фактор, интерфейс M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Последовательное чтение 3000 МБ/c 3000 МБ/c 3200 МБ/c 3200 МБ/c Последовательная запись 1100 МБ/c 2000 МБ/c 2200 МБ/c 2200 МБ/c Случайное чтение блоков 4К 350 000 IOPS 350 000 IOPS 350 000 IOPS 250 000 IOPS Случайная запись блоков 4К 200 000 IOPS 250 000 IOPS 275 000 IOPS 250 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 300 ТБ 600 ТБ 1200 ТБ Шифрование AES-256, TCG Opal 2.0, eDrive Энергопотребление 0,003 Вт (простой)/0,2 Вт (среднее)/2,1 Вт (макс. чтение)/7 Вт (макс. запись) Срок гарантии производителя 5 лет

Линейка Kingston KC2000 включает модели объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ. Типичный ассортимент для актуальных задач. Меньше уже не имеет смысла, а скоростные SSD емкостью более 2 ТБ пока не предлагаются для массовых систем из-за немалой цены.

Для накопителей Kingston KC2000 используется платформа на базе контроллера SM2262EN от Silicon Motion и новая 96-слойная память стандарта 3D TLC с трехбитовыми ячейками. Фактический производитель флеш-микросхем не указывается. Чипы брендируются Kingston, но предположительно речь идет о новых кристаллах Toshiba BiCS4.

Накопители представлены в форм-факторе M.2 2280, требуют для подключения канал PCI-E 3.0 x4 и поддерживают протокол NVMe 1.3.

Модифицированная версия 8-канального контроллера позволяет рассчитывать на пристойную производительность. Заявленные скорости чтения для моделей всех емкостей варьируются в пределах 3000–3200 МБ/c, тогда как запись существенно зависит от общей емкости SSD. Для модели на 250 ГБ обещаны пиковые 1100 МБ/c, накопитель на 500 ГБ уже предлагает до 2000 МБ/c, а наиболее емкие устройства линейки должны выдавать на гора до 2200 МБ/c. В целом показатели скорости записи нельзя назвать рекордными в своем классе, однако при типичном использовании SSD часто заявленные значения не первичны. Здесь лучше смотреть на практические результаты.

Что касается скорости работы с блоками 4К, то имеем от 300 000 до 350 000 IOPS на операциях чтения и 200 000 – 275 000 IOPS на операциях записи. Любопытно, что наиболее производительной в этом плане является модель емкостью 1 ТБ, тогда как у модификации максимального объема заявленный темп поскромнее, особенно на операциях чтения.

Производитель обращает отдельное внимание на использовании Kingston KC2000 в составе рабочих станций и даже высокопроизводительных систем (HPC) – условиях где может оказаться полезной аппаратная поддержка шифрования AES 256 бит, TCG Opal 2.0 и eDrive.

У Kingston KC2000 все вполне достойно по части заявленного ресурса записи (TBW) – 150/300/600 ТБ и 1200 ТБ для моделей 250 ГБ/500 ГБ/1 ТБ/2 ТБ, соответственно. Подобные показатели имеют добротные модели на базе флеш-памяти 3D TLC. С использованием многослойных микросхем вопрос долговечности потребительских моделей отошел на второй план, даже когда речь идет о моделях на базе 3-битовых чипов.

Конечно хорошо, когда высокий заявленный ресурс производитель подтверждает длительным сроком обслуживания. В этом плане у Kingston KC2000 также все очень даже хорошо – компания предлагает 5 лет гарантии.

Kingston KC2000 1 ТБ (SKC2000M8/1000G)

К нам на тестирование попала наиболее скоростная модель линейки объемом 1 ТБ. Накопитель поставляется в комбинированном блистере с прозрачной верхней крышкой, черным пластиковым демпфером-фиксатором и общей картонной основой.

Производитель продолжает убеждать переходить на светлую сторону накопителей. Слоган «35X faster» подчеркивает радикальное превосходство SSD над жесткими дисками. В данном случае, по мнению производителя, именно во столько раз он быстрее HDD со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин.

В комплекте с SSD предлагается только купон с серийным номером для утилиты клонирования Acronis True Image HD.

Kingston KC2000 имеет стандартные габариты для накопителей подобного типа. Длина накопителя составляет 80 мм. Для SSD используется текстолит черного цвета. Любопытно, что для модели емкостью 1 ТБ применяется двусторонняя компоновка элементов.

На лицевой панели расположен контроллер и четыре микросхемы флеш-памяти, при этом сами элементы надежно спрятаны за защитной наклейкой. На стикере нанесена базовая информация о SSD.

С обратной стороны размещены еще четыре микросхемы 3D TLC, а также пара чипов DRAM-буфера. Предположим, что подобная компоновка позволяет полностью использовать ресурс 8-канального контроллера.

Если внимательнее присмотреться, несложно заметить, что на поверхности SM2262EN предусмотрена миниатюрная медная пластинка, выполняющая роль дополнительного теплорассеивателя. Производительные контроллеры скоростных SSD зачастую заметно нагреваются под высокой нагрузкой, потому малейшая возможность ускорить отвод тепла здесь не будет лишней.

Для оценки состояния накопителя производитель предлагает использовать уже привычную утилиту Kingston SSD Manager. Один из важных отражаемых здесь параметров – индикатор износа (SSD Wear Indicator). Для нового накопителя он соответствует значению в 100% и постепенно будет снижаться. Учитывая заявленный ресурс записи – 600 ТБ для модели на 1 ТБ, в домашней системе накопитель раньше морально устареет, чем закончится гарантированный объем записываемых данных.

Утилита также отображает S.M.A.R.T., температуру и ряд вспомогательных параметров. Здесь же есть возможность обновить прошивку, если таковая доступна для конкретной модели SSD. Наличие свежей версии микрокода автоматически проверяется при запуске Kingston SSD Manager.

Производительность и нагрев

Тест производительности Kingston KC2000 начнем с оценки линейных трансферов накопителя, используя для этих целей встроенный тест из пакета AIDA64.

График последовательного чтения блоков объемом 8 МБ выглядит практически как прямая на уровне порядка 2700 МБ/с.

Куда любопытнее оказалась кривая на диаграмме, отражающей последовательную запись на SSD. Первые примерно 150 ГБ накопитель записывал данные со скоростью около 2000 МБ/c. После такого солидного объема темп снизился примерно до 1500 МБ/c и сохранялся на этом уровне во время записи еще порядка 450 ГБ данных. Затем скорость просела до 570 МБ/c. После записи еще 130 ГБ видна попытка восстановить производительность до 1000+ МБ/c и завершить запись всего объема SSD уже на этом уровне.

Для накопителей на базе 3D TLC производители зачастую используют механизм SLC-кеширования для поддержки записи на высоком уровне. В данном случае объем буфера псевдо-SLC в явном виде не указывается в спецификации. Учитывая характер графика, предположим, что речь идет о гибридной схеме со статической и динамической частью. Объем последней зависит от заполненности SSD полезными данными. Как видим, при наличии свободного места на накопителе, Kingston KC2000 предлагает высокую скорость записи для значительного объема данных. Это не 5–7 ГБ, а может быть больше сотни гигабайтов.

На полученном графике любопытен второй этап снижения скорости записи. Можно было бы предположить, что после продолжительной сессии записи контроллер нагрелся, активировав систему троттлинга для снижения температуры чипа.

Однако при повторном тесте с дополнительным обдувом накопителя, мы получили практически идентичный график скорости записи. То есть речь не о перегреве, а об особенностях прошивки SSD.

Затронув температурный режим, отметим, что в покое Kingston KC2000 на открытом стенде без дополнительного охлаждения прогревался до 37С при 23С в помещении. После длительной сессии записи пиковая температура фиксировалась на уровне 69С. При этом стоит отметить, что бесконтактный пирометр регистрировал на крышке контроллера значения на 5–10С выше.

Для SSD не помешает дополнительный охладитель, подобными штатно оснащаются многие материнские платы среднего и высокого уровней. Во время типичной, а не пиковой затяжной нагрузки температуры SSD значительно ниже – 50–55С.

Возвращаясь к скоростным возможностям Kingston KC2000 1 ТБ, предложим россыпь скриншотов с результатами замеров в популярных тестовых утилитах.

Crystal Disk Mark регистрирует пиковые трансферы на уровне 3200/2300 МБ/c, что фактически соответствует заявленным значениям. Впрочем, отметим, что такие значения получены с глубиной очереди запросов 64, тогда как в однопоточном режиме показатели будут пониже.

Согласно данным утилит AS SSD и Anvil’s Storage Utilities, последовательная скорость чтения составляет порядка 2800 МБ/c, а записи – 2000–2100 МБ/c.

Возможности работы Kingston KC2000 с блоками 4К не назовешь выдающимися, но это вполне пристойные показатели для своего класса. AS SSD регистрирует пиковую производительность на уровне 350 000 IOPS. В контексте домашней системы подобные показатели не особо информативны. Куда полезнее здесь будут результаты в комплексном тесте из пакета PCMark 8, который повторяет трассы поведения накопителей во время работы с целым набором разноплановых приложений.

Здесь общий показатель пропускной способности на уровне 645 МБ/c дает повод для оптимизма. Чтобы оценить полученные показатели, мы сопоставили их с результатами некоторых скоростных M.2-моделей, ранее побывывших у нас на тестировании. Это Samsung 970 EVO 1 ТБ и WD Black SN750 500 ГБ. Также были добавлены результаты Kingston A1000 480 ГБ – M.2-накопителя среднего класса с интерфейсом PCI-E x2. Семейство SATA-устройств представляет Samsung 860 EVO 1 ТБ. Состав конкурентов для сравнения точно не идеален. Как минимум хотелось бы сопоставлять устройства одинаковой емкости, а также использовать результаты обновленной линейки Samsung 970 EVO Plus с улучшенными показателями.

Тем не менее, даже такое сравнение позволяет оценить возможности новых Kingston KC2000. Как видим, прошивка накопителя хорошо оптимизирована для типичных пользовательских задач – работа с офисными приложения, пакетами для обработки видео и графики, а также запуск игр.

Как оказалось, в большинстве случаев Kingston KC2000 удалось опередить оппонентов. Но эти результаты скорее можно принять к сведению, а не оценивать как прямое сравнение представленных SSD.

Цена

Недавно представленные накопители Kingston KC2000 уже доступны на нашем рынке. Стартовая рекомендованная цена модели объемом 1 ТБ – 6329 грн. (~$240). Версия на 500 ГБ предлагается за 3600 грн, а 250 ГБ на старте стоит 2000 грн. В продаже сразу появилась и самая емкая модель на 2 ТБ, получившая ценник в 12 900 грн. Любопытно, что в этом объеме реальных альтернатив минимум.

Возвращаясь к модели на 1 ТБ отметим, что без конкуренции такие устройства не остаются. Из одноклассников можно выделить все те же Samsung 970 EVO Plus 1 ТБ и WD Black SN750 1 ТБ с официальными ценниками порядка 8000 грн. Из более доступных можно выделить ADATA XPG Gammix S11 Pro (~6000 грн.), который основан на том же контроллере SM2262EN, но не поддерживает аппаратное шифрование данных.