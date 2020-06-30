Обзор накопителя Kingston KC2500 1 ТБ





Скоростные накопители формата M.2 одинаково хорошо подходят как для мощных игровых декстопов, так и для тонких легких ноутбуков. Производители подобных SSD разнообразят свой ассортимент, стараясь угодить различным категориям пользователей. Целевая аудитория широка, а потому новинки этого сегмента всегда воспринимаются с интересом. Сегодня у нас на обзоре накопитель Kingston KC2500 объемом 1 ТБ.

Линейка накопителей Kingston KC2500

В конце апреля компания представила новую линейку накопителей Kingston KC2500, которая стала логическим продолжением удачной на наш взгляд серии KC2000.

Kingston не торопится с новыми платформами на базе контроллеров c PCI Express 4.0. Наверняка работы над подобными SSD ведутся, но ситуация на рынке не располагает к спешке. Все же область систем, для которых можно использовать накопители с PCI-E 4.0, до сих пор ограничивалась лишь десктопами на базе процессоров Ryzen 3000 (Matisse) и топового чипсета AMD X570. Совсем недавно поддержка шины нового стандарта появилась и на платах c AMD B550, возможно это подтолкнет разработчиков накопителей ускориться с подготовкой соответствующих SSD. В любом случае потенциально парк систем, готовых к PCI-E 4.0 пока очень невелик. В свою очередь Kingston ориентируются на массовый рынок и наиболее востребованные решения.

Старшая линейка накопителей Kingston KC2500 включает модели емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, которые по оснащению очень близки к устройствам предшествующей серии Kingston KC2000. Для SSD используется уже проверенный 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2262NE, а также 96-слойные флеш-микросхемы BiCS4 с от Kioxia (Toshiba) с 3-битовой структурой ячеек 3D TLC. Для хранения таблиц адресации также предусмотрен DRAM-буфер. Все это мы уже видели у накопителей Kingston KC2000. В чем же отличие SSD этих серий? По заявлению производителя, для устройств новой линейки используются «ускоренные» чипы флеш-памяти, переработанная прошивка и ряд технических доработок.

Оптимизации на уровне железа и софта позволили получить больше производительности от уже знакомой платформы.

250 ГБ 500 ГБ 1 ТБ 2 ТБ Модель SKC2500M8/250G SKC2500M8/500G SKC2500M8/1000G SKC2500M8/2000G Контроллер Silicom Motion SM2262NE Флеш-память 96-слойная 3D TLC (BiCS4) Форм-фактор, интерфейс M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3 Последовательное чтение 3500 МБ/c 3000 МБ/c 3200 МБ/c 3200 МБ/c Последовательная запись 1200 МБ/c 2000 МБ/c 2200 МБ/c 2200 МБ/c Случайное чтение блоков 4К 375 000 IOPS 375 000 IOPS 375 000 IOPS 375 000 IOPS Случайная запись блоков 4К 300 000 IOPS 300 000 IOPS 300 000 IOPS 300 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 150 ТБ 300 ТБ 600 ТБ 1200 ТБ Шифрование AES-256, TCG Opal 2.0, eDrive Энергопотребление 0,003 Вт (простой)/0,2 Вт (среднее)/2,1 Вт (макс. чтение)/7 Вт (макс. запись) Срок гарантии производителя 5 лет

У накопителей новой линейки повысились линейные трансферы. Вместо вместо характерных для предшественников пиковых 3200/2200 МБ/c для чтения/записи имеем скорости до 3500/2900 МБ/с. Возросла также и скорость работы с блоками 4K. Модели KC2500 могут обеспечивать до 375 000 IOPS при чтении до 300 000 IOPS – на операциях записи. Причем такие значения заявлены для всех моделей, независимо от объема. Линейка KC2000 предлагает 350 000/275 000 IOPS, причем максимальные показатели имеет модель объемом 1 ТБ, а у накопителей других емкостей значения чуть ниже.

В чем Kingston KC2500 не отличается от KC2000, так это в формате и интерфейсе подключения. Имеем все тот же универсальный форм-фактор M.2 2280 и шину PCI Express 3.0 с поддержкой протокола NVMe 1.3.

Важная особенность – возможность аппаратного шифрования XTS-AES 256 бит, а также поддержка TCG Opal 2.0 и Microsoft eDrive для BitLocker.

По заявленным гарантированным объемам записи также без изменений, а значит имеем вполне пристойные показатели. TBW (Total Bytes Written) для модели на 250 ГБ – 150 ТБ, для 500 ГБ – 300 ТБ, для 1 ТБ – 600 ТБ. Ну, а для самой емкой версии на 2 ТБ обещаны 1,2 ПБ. Дополнительной уверенности в надежности накопителей придает 5-летняя гарантия производителя.

Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500M8/1000G)

С возможностями накопителей новой линейки мы будем знакомиться на примере модели объемом 1 ТБ – SKC2500M8/1000G.

Устройство предлагается в компактной комбинированной упаковке с картонной платформой и внутренним прозрачным блистером, через который хорошо виден сам накопитель. Любопытная деталь оформления – упоминание о многократном преимуществе скоростного SSD над жестким диском со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Если для KC2000 такого же объема указывалось обозначение 35X, то для KC2500 используется еще более внушительное 45X. Много «иксов» не бывает!

В комплекте с накопителем предлагается купон с серийным номером приложения для клонирования Acronis True Image HD.

Что касается накопителя, то имеем стандартную пластинку длиной 80 мм, выполненную на черном текстолите с двухсторонней компоновкой элементов. На лицевой панели размещена крупная наклейка с некоторой технической информацией. Здесь же есть отметка о том, что накопитель собран в Тайване. Под стикером просматриваются четыре микросхемы флеш-памяти и чип контроллера с тонкой медной пластиной, улучшающей теплоотвод.

С обратной стороны расположены еще четыре флеш-чипа и две микросхемы DRAM-буфера. Для всех элементов используется собственная маркировка Kingston. При этом обозначение флеша действительно немного отличается о того, что применялось для микросхем на KC2000 – FB12808UCT1-7F вместо FB12808UCT1-65.

Производительность и нагрев

Тест производительности накопителя мы начали с замеров линейных скоростей чтения/записи.

При последовательном однопоточном чтении крупных блоков объемом 8 МБ накопитель в нашем случае обеспечивал порядка 2900 МБ/c. Что примерно на 200 МБ/c выше, чем у KC2000 того же объема.

Родство линеек KC2500 и KC2000 было несложно выявить по оригинальному графику последовательной записи данных, который фактически дублировался. На начальном этапе работает динамический SLC-буфер, в течение первых примерно 170 ГБ удерживающий темп на уровне 2000 МБ/c. Затем скорость записи снижалась до 1400–1500 МБ/c и сохранялась при записи примерно половины всего объема SSD. Это реальная скорость записи накопителя на TLC. После этого следует отрезок с дальнейшим снижением до 550–600 МБ/c c последующей попыткой восстановить скорость записи. Очевидно в этом случае уже идет речь о параллельной записи в TLC-режиме и преобразовании данных, записанных в SLC-режиме.

Итоговая диаграмма специфична, но очень похожа на ту, что демонстрировал предшественник. По факту можем говорить, что если в список ваших повседневных задач не входит последовательная запись блоков объемом более 170 ГБ с одного скоростного накопителя на другой, то просадок скорости вы не заметите.

После затяжных тестов записи сразу оценим температурный режим работы SSD. В покое температура накопителя по встроенному термодатчику держалась на уровне 35С. При 24С в помещении на открытом стенде без дополнительного радиатора или обдува.

Под нагрузкой CrystalDiskInfo регистрировала повышение до 50С. Это заметно ниже, чем в случае с KC2000, который во время наших тестов прогревался до 69С. Однако стоит отметить, что во время тестов KC2500 бесконтактный пирометр регистрировал в области контроллера нагрев до 60С. Оптимизация для улучшения температурного режима работы позволяет без опаски использовать SSD для мобильных систем, когда нет возможности дополнительного охлаждения накопителя.

В тесте CrystalDiskMark получаем пиковые 3500 МБ/c при чтении и более 2900 МБ/c на операциях записи данных. При отображении результатов в виде количества операций ввода/вывода в секунду на блоках 4К имеем до 350 000 IOPS.

Приложение AS SSD сообщает о несколько более скромных линейных скоростях чтения/записи – 3000/2460 МБ/c. При этом производительность работы с мелкими блоками также регистрируется на уровне 350 000 IOPS.

Более 15 000 баллов в тесте Anvil’s Storage – показатель того, что мы имеем дело со скоростным накопителем высокого класса.

Для оценки возможностей накопителя мы также использовали тестовый пакет PCMark 08 c накопившейся базой результатов протестированных ранее накопителей. Еще во время тестов Kingston KC2000 мы отмечали хорошую оптимизацию прошивки SSD для работы с потребительскими задачами. Приятно отметить, что KC2500 реально удалось улучшить результаты предшественника. Итоговая пропускная способность увеличилась как минимум на 10% – с 645 до 711 МБ/c.

Если разобрать общие результаты на составляющие, то видим, что в большинстве случаев есть заметное ускорение, тогда как в ряде задач показатели предшественника почти не изменились. В целом отметим очень хорошие результаты Kingston KC2500 1ТБ в прикладных приложениях.

Относительно недавно в пакет PCMark 10 был добавлен этап оценки производительности дисковой подсистемы. Результаты комплексного теста Kingston KC2500 1 ТБ представлены на скриншоте. Общий балл 2583, пропускная способность 420 МБ/c и время доступа 66 мс – отличные показатели, которые еще раз подчеркивают оптимизацию для повседневных задач – загрузка ОС, офисные пакеты, приложения для работы с графикой и видео, игры.

Цена

Традиционно большая часть новинок Kingston очень быстро появляется в продаже в нашей стране. Несмотря на недавний анонс, накопители Kingston уже доступны в Украине. Рекомендованные розничные цены: 250 ГБ – 1999 грн. (~$75), 500 ГБ – 3199 грн. (~$120), 1 ТБ – 5999 грн. (~$224), 2 ТБ – 12 199 грн. (~$455). Стоимость новинок несколько выше, чем у моделей предшествующей линейки, однако стартовые ценники имеют свойство снижаться со временем. Хотя, конечно, рынок твердотельных накопителей сложно прогнозировать наверняка, учитывая уже случавшиеся прецеденты с дефицитом чипов флеш-памяти.