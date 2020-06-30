Обзор накопителя Kingston KC2500 1 ТБ

Скоростные накопители формата M.2 одинаково хорошо подходят как для мощных игровых декстопов, так и для тонких легких ноутбуков. Производители подобных SSD разнообразят свой ассортимент, стараясь угодить различным категориям пользователей. Целевая аудитория широка, а потому новинки этого сегмента всегда воспринимаются с интересом. Сегодня у нас на обзоре накопитель Kingston KC2500 объемом 1 ТБ.
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Линейка накопителей Kingston KC2500
В конце апреля компания представила новую линейку накопителей Kingston KC2500, которая стала логическим продолжением удачной на наш взгляд серии KC2000.
Kingston не торопится с новыми платформами на базе контроллеров c PCI Express 4.0. Наверняка работы над подобными SSD ведутся, но ситуация на рынке не располагает к спешке. Все же область систем, для которых можно использовать накопители с PCI-E 4.0, до сих пор ограничивалась лишь десктопами на базе процессоров Ryzen 3000 (Matisse) и топового чипсета AMD X570. Совсем недавно поддержка шины нового стандарта появилась и на платах c AMD B550, возможно это подтолкнет разработчиков накопителей ускориться с подготовкой соответствующих SSD. В любом случае потенциально парк систем, готовых к PCI-E 4.0 пока очень невелик. В свою очередь Kingston ориентируются на массовый рынок и наиболее востребованные решения.
Старшая линейка накопителей Kingston KC2500 включает модели емкостью 250 ГБ, 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ, которые по оснащению очень близки к устройствам предшествующей серии Kingston KC2000. Для SSD используется уже проверенный 8-канальный контроллер Silicon Motion SM2262NE, а также 96-слойные флеш-микросхемы BiCS4 с от Kioxia (Toshiba) с 3-битовой структурой ячеек 3D TLC. Для хранения таблиц адресации также предусмотрен DRAM-буфер. Все это мы уже видели у накопителей Kingston KC2000. В чем же отличие SSD этих серий? По заявлению производителя, для устройств новой линейки используются «ускоренные» чипы флеш-памяти, переработанная прошивка и ряд технических доработок.
Оптимизации на уровне железа и софта позволили получить больше производительности от уже знакомой платформы.
|250 ГБ
|500 ГБ
|1 ТБ
|2 ТБ
|Модель
|SKC2500M8/250G
|SKC2500M8/500G
|SKC2500M8/1000G
|SKC2500M8/2000G
|Контроллер
|Silicom Motion SM2262NE
|Флеш-память
|96-слойная 3D TLC (BiCS4)
|Форм-фактор, интерфейс
|M.2 2280, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3
|Последовательное чтение
|3500 МБ/c
|3000 МБ/c
|3200 МБ/c
|3200 МБ/c
|Последовательная запись
|1200 МБ/c
|2000 МБ/c
|2200 МБ/c
|2200 МБ/c
|Случайное чтение блоков 4К
|375 000 IOPS
|375 000 IOPS
|375 000 IOPS
|375 000 IOPS
|Случайная запись блоков 4К
|300 000 IOPS
|300 000 IOPS
|300 000 IOPS
|300 000 IOPS
|Гарантированный объем записи (TBW)
|150 ТБ
|300 ТБ
|600 ТБ
|1200 ТБ
|Шифрование
|AES-256, TCG Opal 2.0, eDrive
|Энергопотребление
|0,003 Вт (простой)/0,2 Вт (среднее)/2,1 Вт (макс. чтение)/7 Вт (макс. запись)
|Срок гарантии производителя
|5 лет
У накопителей новой линейки повысились линейные трансферы. Вместо вместо характерных для предшественников пиковых 3200/2200 МБ/c для чтения/записи имеем скорости до 3500/2900 МБ/с. Возросла также и скорость работы с блоками 4K. Модели KC2500 могут обеспечивать до 375 000 IOPS при чтении до 300 000 IOPS – на операциях записи. Причем такие значения заявлены для всех моделей, независимо от объема. Линейка KC2000 предлагает 350 000/275 000 IOPS, причем максимальные показатели имеет модель объемом 1 ТБ, а у накопителей других емкостей значения чуть ниже.
В чем Kingston KC2500 не отличается от KC2000, так это в формате и интерфейсе подключения. Имеем все тот же универсальный форм-фактор M.2 2280 и шину PCI Express 3.0 с поддержкой протокола NVMe 1.3.
Важная особенность – возможность аппаратного шифрования XTS-AES 256 бит, а также поддержка TCG Opal 2.0 и Microsoft eDrive для BitLocker.
По заявленным гарантированным объемам записи также без изменений, а значит имеем вполне пристойные показатели. TBW (Total Bytes Written) для модели на 250 ГБ – 150 ТБ, для 500 ГБ – 300 ТБ, для 1 ТБ – 600 ТБ. Ну, а для самой емкой версии на 2 ТБ обещаны 1,2 ПБ. Дополнительной уверенности в надежности накопителей придает 5-летняя гарантия производителя.
Kingston KC2500 1 ТБ (SKC2500M8/1000G)
С возможностями накопителей новой линейки мы будем знакомиться на примере модели объемом 1 ТБ – SKC2500M8/1000G.
Устройство предлагается в компактной комбинированной упаковке с картонной платформой и внутренним прозрачным блистером, через который хорошо виден сам накопитель. Любопытная деталь оформления – упоминание о многократном преимуществе скоростного SSD над жестким диском со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Если для KC2000 такого же объема указывалось обозначение 35X, то для KC2500 используется еще более внушительное 45X. Много «иксов» не бывает!
В комплекте с накопителем предлагается купон с серийным номером приложения для клонирования Acronis True Image HD.
Что касается накопителя, то имеем стандартную пластинку длиной 80 мм, выполненную на черном текстолите с двухсторонней компоновкой элементов. На лицевой панели размещена крупная наклейка с некоторой технической информацией. Здесь же есть отметка о том, что накопитель собран в Тайване. Под стикером просматриваются четыре микросхемы флеш-памяти и чип контроллера с тонкой медной пластиной, улучшающей теплоотвод.
С обратной стороны расположены еще четыре флеш-чипа и две микросхемы DRAM-буфера. Для всех элементов используется собственная маркировка Kingston. При этом обозначение флеша действительно немного отличается о того, что применялось для микросхем на KC2000 – FB12808UCT1-7F вместо FB12808UCT1-65.
Производительность и нагрев
Тест производительности накопителя мы начали с замеров линейных скоростей чтения/записи.
При последовательном однопоточном чтении крупных блоков объемом 8 МБ накопитель в нашем случае обеспечивал порядка 2900 МБ/c. Что примерно на 200 МБ/c выше, чем у KC2000 того же объема.
Родство линеек KC2500 и KC2000 было несложно выявить по оригинальному графику последовательной записи данных, который фактически дублировался. На начальном этапе работает динамический SLC-буфер, в течение первых примерно 170 ГБ удерживающий темп на уровне 2000 МБ/c. Затем скорость записи снижалась до 1400–1500 МБ/c и сохранялась при записи примерно половины всего объема SSD. Это реальная скорость записи накопителя на TLC. После этого следует отрезок с дальнейшим снижением до 550–600 МБ/c c последующей попыткой восстановить скорость записи. Очевидно в этом случае уже идет речь о параллельной записи в TLC-режиме и преобразовании данных, записанных в SLC-режиме.
Итоговая диаграмма специфична, но очень похожа на ту, что демонстрировал предшественник. По факту можем говорить, что если в список ваших повседневных задач не входит последовательная запись блоков объемом более 170 ГБ с одного скоростного накопителя на другой, то просадок скорости вы не заметите.
После затяжных тестов записи сразу оценим температурный режим работы SSD. В покое температура накопителя по встроенному термодатчику держалась на уровне 35С. При 24С в помещении на открытом стенде без дополнительного радиатора или обдува.
Под нагрузкой CrystalDiskInfo регистрировала повышение до 50С. Это заметно ниже, чем в случае с KC2000, который во время наших тестов прогревался до 69С. Однако стоит отметить, что во время тестов KC2500 бесконтактный пирометр регистрировал в области контроллера нагрев до 60С. Оптимизация для улучшения температурного режима работы позволяет без опаски использовать SSD для мобильных систем, когда нет возможности дополнительного охлаждения накопителя.
В тесте CrystalDiskMark получаем пиковые 3500 МБ/c при чтении и более 2900 МБ/c на операциях записи данных. При отображении результатов в виде количества операций ввода/вывода в секунду на блоках 4К имеем до 350 000 IOPS.
Приложение AS SSD сообщает о несколько более скромных линейных скоростях чтения/записи – 3000/2460 МБ/c. При этом производительность работы с мелкими блоками также регистрируется на уровне 350 000 IOPS.
Более 15 000 баллов в тесте Anvil’s Storage – показатель того, что мы имеем дело со скоростным накопителем высокого класса.
Для оценки возможностей накопителя мы также использовали тестовый пакет PCMark 08 c накопившейся базой результатов протестированных ранее накопителей. Еще во время тестов Kingston KC2000 мы отмечали хорошую оптимизацию прошивки SSD для работы с потребительскими задачами. Приятно отметить, что KC2500 реально удалось улучшить результаты предшественника. Итоговая пропускная способность увеличилась как минимум на 10% – с 645 до 711 МБ/c.
Если разобрать общие результаты на составляющие, то видим, что в большинстве случаев есть заметное ускорение, тогда как в ряде задач показатели предшественника почти не изменились. В целом отметим очень хорошие результаты Kingston KC2500 1ТБ в прикладных приложениях.
Относительно недавно в пакет PCMark 10 был добавлен этап оценки производительности дисковой подсистемы. Результаты комплексного теста Kingston KC2500 1 ТБ представлены на скриншоте. Общий балл 2583, пропускная способность 420 МБ/c и время доступа 66 мс – отличные показатели, которые еще раз подчеркивают оптимизацию для повседневных задач – загрузка ОС, офисные пакеты, приложения для работы с графикой и видео, игры.
Цена
Традиционно большая часть новинок Kingston очень быстро появляется в продаже в нашей стране. Несмотря на недавний анонс, накопители Kingston уже доступны в Украине. Рекомендованные розничные цены: 250 ГБ – 1999 грн. (~$75), 500 ГБ – 3199 грн. (~$120), 1 ТБ – 5999 грн. (~$224), 2 ТБ – 12 199 грн. (~$455). Стоимость новинок несколько выше, чем у моделей предшествующей линейки, однако стартовые ценники имеют свойство снижаться со временем. Хотя, конечно, рынок твердотельных накопителей сложно прогнозировать наверняка, учитывая уже случавшиеся прецеденты с дефицитом чипов флеш-памяти.