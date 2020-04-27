Kingston представила SSD нового поколения KC2500 в формате NVMe PCIe SSD M.2 со скоростью записи/чтения до 2900/3500 МБ/с
Компания Kingston Digital объявила о старте продаж линейки твердотельных накопителей KC2500 нового поколения NVMe PCIe SSD форм-фактора M.2 для настольных ПК, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем (high-performance computing, HPC).
Как заявили в компании, в новых SSD инженерам Kingston удалось достичь оптимального сочетания производительности и высокого ресурса работы, при этом компактный форм-фактор M.2 2280 сохраняет пространство для других компонентов системы и дает возможность использовать преимущества интерфейса PCIe. В частности, благодаря новейшему контроллеру, работающему с PCIe Gen 3.0 x4 и 96-слойной 3D TLC NAND, новые накопители достигают скоростей до 3500 МБ/с при чтении и до 2900 МБ/с — при записи.
В то же время, Kingston KC2500 оснащен системой самошифрования и поддерживает полный набор средств безопасности для сквозной защиты данных с использованием 256-битного аппаратного шифрования AES-XTS. Данная опция дает возможность использовать программное обеспечение с решениями для управления безопасностью TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и другие. KC2500 также располагает встроенной поддержкой Microsoft eDrive, спецификации безопасного хранилища для использования с BitLocker.
Новые NVMe PCIe SSD Kingston KC2500 будут представлены моделями емкостью 250 ГБ и 500 ГБ и поступят в продажу в средине мая текущего года, начало продаж моделей емкостью 1 ТБ и 2 ТБ ожидается в первой половине июня 2020 года.
Спецификации NVMe PCIe SSD Kingston KC2500:
- Форм-фактор: M.2 2280
- Интерфейс: NVMe PCIe Gen 3.0 x4
- Емкость: 250 и 500 ГБ, 1 и 2 ТБ
- Контроллер: SMI 2262EN
- Тип флеш-памяти: 96-слойная 3D TLC
- Шифрование: аппаратное AES-XTC 256-bit
- Последовательное чтение: до 3500 МБ/с
- Последовательная запись: 250 ГБ — до 1200 МБ/с, 500 ГБ — до 2500 МБ/с, 1 и 2 ТБ — до 2900 МБ/с
- Случайное чтение 4k блоками: до 350 000 IOPS
- Случайная запись 4k блоками: до 300 000 IOPS
- Ресурс (TBW): 250 ГБ — 150 ТБ, 500 ГБ — 300 ТБ, 1 ТБ — 600 ТБ, 2 ТБ — 1.2 ПБ
- Энергопотребление: В простое — 0.003 Вт / Среднее — 0.2 Вт / Максимальное при чтении — 2.1 Вт / Максимальное при записи – 7 Вт
- Габариты: 80 x 22 x 3.5 мм
- Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 миллиона часов
- Гарантия и поддержка: Ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой
Источник: Kingston