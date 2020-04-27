Kingston представила SSD нового поколения KC2500 в формате NVMe PCIe SSD M.2 со скоростью записи/чтения до 2900/3500 МБ/с

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Компания Kingston Digital объявила о старте продаж линейки твердотельных накопителей KC2500 нового поколения NVMe PCIe SSD форм-фактора M.2 для настольных ПК, рабочих станций и высокопроизводительных вычислительных систем (high-performance computing, HPC).

Как заявили в компании, в новых SSD инженерам Kingston удалось достичь оптимального сочетания производительности и высокого ресурса работы, при этом компактный форм-фактор M.2 2280 сохраняет пространство для других компонентов системы и дает возможность использовать преимущества интерфейса PCIe. В частности, благодаря новейшему контроллеру, работающему с PCIe Gen 3.0 x4 и 96-слойной 3D TLC NAND, новые накопители достигают скоростей до 3500 МБ/с при чтении и до 2900 МБ/с — при записи.

В то же время, Kingston KC2500 оснащен системой самошифрования и поддерживает полный набор средств безопасности для сквозной защиты данных с использованием 256-битного аппаратного шифрования AES-XTS. Данная опция дает возможность использовать программное обеспечение с решениями для управления безопасностью TCG Opal 2.0 от независимых поставщиков, таких как Symantec, McAfee, WinMagic и другие. KC2500 также располагает встроенной поддержкой Microsoft eDrive, спецификации безопасного хранилища для использования с BitLocker.

Новые NVMe PCIe SSD Kingston KC2500 будут представлены моделями емкостью 250 ГБ и 500 ГБ и поступят в продажу в средине мая текущего года, начало продаж моделей емкостью 1 ТБ и 2 ТБ ожидается в первой половине июня 2020 года.

Спецификации NVMe PCIe SSD Kingston KC2500:

Форм-фактор: M.2 2280

M.2 2280 Интерфейс: NVMe PCIe Gen 3.0 x4

NVMe PCIe Gen 3.0 x4 Емкость : 250 и 500 ГБ, 1 и 2 ТБ

250 и 500 ГБ, 1 и 2 ТБ Контроллер: SMI 2262EN

SMI 2262EN Тип флеш-памяти: 96-слойная 3D TLC

96-слойная 3D TLC Шифрование: аппаратное AES-XTC 256-bit

аппаратное AES-XTC 256-bit Последовательное чтение : до 3500 МБ/с

до 3500 МБ/с Последовательная запись : 250 ГБ — до 1200 МБ/с, 500 ГБ — до 2500 МБ/с, 1 и 2 ТБ — до 2900 МБ/с

250 ГБ — до 1200 МБ/с, 500 ГБ — до 2500 МБ/с, 1 и 2 ТБ — до 2900 МБ/с Случайное чтение 4k блоками : до 350 000 IOPS

до 350 000 IOPS Случайная запись 4k блоками : до 300 000 IOPS

до 300 000 IOPS Ресурс (TBW) : 250 ГБ — 150 ТБ, 500 ГБ — 300 ТБ, 1 ТБ — 600 ТБ, 2 ТБ — 1.2 ПБ

250 ГБ — 150 ТБ, 500 ГБ — 300 ТБ, 1 ТБ — 600 ТБ, 2 ТБ — 1.2 ПБ Энергопотребление: В простое — 0.003 Вт / Среднее — 0.2 Вт / Максимальное при чтении — 2.1 Вт / Максимальное при записи – 7 Вт

В простое — 0.003 Вт / Среднее — 0.2 Вт / Максимальное при чтении — 2.1 Вт / Максимальное при записи – 7 Вт Габариты: 80 x 22 x 3.5 мм

80 x 22 x 3.5 мм Среднее время наработки на отказ (MTBF): 2 миллиона часов

2 миллиона часов Гарантия и поддержка: Ограниченная 5-летняя гарантия с бесплатной технической поддержкой

Источник: Kingston