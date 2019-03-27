Обзор накопителя Samsung 860 QVO 1 TБ: счет пошел на терабайты

Твердотельные накопители оставляют все меньше ниш, в которых использование жестких дисков остается оправданным. SSD уже давно вытеснили HDD из сегмента системных накопителей, а также фактически заменили их в ПК любителей поиграть. Со снижением цены и повышением объемов, область использования SSD еще больше расширяется. Микросхемы флеш-памяти с 4-битовой структурой ячеек – один из способов уменьшить цену и увеличить емкость SSD. Еще в начале 2018-го устройства на основе таких чипов уже использовались для ряда корпоративных линеек, а ближе к концу 2018 года появились потребительские модели на базе QLC. Сегодня у нас на обзоре накопитель Samsung 860 QVO 1 ТБ. Этот «теребайтник» всего за пару месяцев с начала продаж в нашей стране оказался наиболее популярным SSD такого объема на hotline.ua. Откуда такой интерес к данной модели?

Серия накопителей Samsung 860 QVO

Еще в конце осени прошлого года компания Samsung представила накопители серии Samsung 860 QVO на базе чипов 3D V-NAND с 4-битовыми ячейками памяти (QLC). Новая линейка включает модели объемом 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Даже по емкости предложенных SSD можно в целом судить о позиционировании устройств данного семейства. Твердотельные накопители большой емкости по доступной цене – мечта многих любителей поиграть, уставших постоянно освобождать место для установки очередного проекта.

Для накопителей Samsung 860 QVO используются 64-слойные микросхемы флеш-памяти с четырехбитовыми ячейками. По версии Samsung они обозначаются как 3D V-NAND MLC (4 бита). Это не попытка производителя каким-то образом утаить технические характеристики SSD, а всего лишь особенность интерпретации. Термин Multi Level Cell (MLC) предполагает ячейки с несколькими уровнями. При появлении MLC это было два бита, TLC – три, QLC – четыре. Обозначение вида MLC (4 бита) хотя и менее распространено, но тоже остается корректным для чипов с 4-битовым ячейкам. Мы все же будем использовать более популярный сокращенный вариант QLC.

Для управления используется 8-канальный Samsung MJX – тот же производительный контроллер, что применяется и для старших накопителей серии 860 EVO. То есть на этом уровне никакой экономии нет. Очевидно Samsung проще унифицировать платформу для SSD различных классов, чем выпускать упрощенные версии контроллеров для устройств начального уровня.

1 ТБ 2 ТБ 4 ТБ Модель MZ-76Q1T0BW MZ-76Q2T0BW MZ-76Q4T0BW Контроллер Samsung MJX Флеш-память 64-слойная 3D V-NAND MLC (4 бита, QLC) Интерфейс SATA Последовательное чтение 550 МБ/c Последовательная запись 520 МБ/c Скорость записи без SLC-кеширования 80 МБ/c 160 МБ/c 160 МБ/c Объем SLC-кеша (мин./макс.) 6/42 ГБ 6/78 ГБ 6/78 ГБ Случайное чтение 96 000 IOPS 97 000 IOPS 97 000 IOPS Случайная запись 89 000 IOPS 89 000 IOPS 89 000 IOPS Гарантированный объем записи (TBW) 360 ТБ 720 ТБ 1440 ТБ Поддержка технологий TRIM, S.M.A.R.T., Garbage Collection, DevSlp Шифрование AES-256, TCG/Opal, IEEE1667 Срок гарантии производителя 3 года

Несмотря на принадлежность к бюджетному сегменту, для Samsung 860 QVO также используется дополнительный DRAM-кеш LPDDR4, причем значительного объема – по 1 ГБ на каждый терабайт общей емкости накопителя. Буфер должен улучшить производительность накопителя во время работы с мелкими блоками данных. Несмотря на использование памяти 3D V-NAND QLC, для SSD заявлены высокие скоростные параметры, как для SATA-устройств. Линейные скорости чтения/записи – до 560/520 МБ/c. Впрочем, показатели для записи данных требуют уточнения. Указанное значение достижимо при использовании SLC-кеширования, тогда как при записи непосредственно в режиме QLC скорость передачи данных снижается до 80 МБ/c для модели объемом 1 ТБ и до 160 МБ/c для накопителей емкостью 2/4 ТБ.

Чтобы компенсировать такие просадки производительности, для накопителей используется механизм SLC-кеширования Intelligent TurboWrite. Как и в случае с Samsung 860 EVO, для устройств на базе QLC предусмотрен комбинированный буфер солидного объема. Неизменная статическая его часть составляет 6 ГБ, а динамическая зависит от объема свободного пространства. Для модели на 1 ТБ емкость SLC-кеша может достигать 36 ГБ, а для версий на 2/4 ТБ – до 72 ГБ.

Что касается производительности во время работы с блоками 4К, то при очереди запросов QD32 она может достигать 96 000 IOPS на операциях чтения и до 89 000 IOPS при записи. Глядя на такие показатели, сложно определить использование микросхем со структурой QLC. Подобные значения характерны для добротных TLC-моделей.

Чипы с 4-битовой структурой ячеек потенциально выдерживают меньшее количество перезаписи данных, чем микросхемы для TLC. Вопрос надежности зачастую всплывает, как только речь заходит о накопителях на базе QLC. Устройства Samsung 860 QVO предлагают достаточно большие объемы гарантированной записи данных. TBW для модели на 1 ТБ составляет 360 ТБ, для 2 ТБ – 720 ТБ и 1440 ТБ для максимально емкой 4-терабайтовой версии. Это очень пристойные показатели, которые сравнимы с теми, что декларируются для хороших SSD на 3D TLC, тогда как у альтернативных моделей на QLC параметр TBW зачастую почти вдвое ниже. Например, для накопителей ADATA SU630, Intel 660p или Crucial P1 объемом 1 ТБ заявлены лишь 200 ТБ.

Конечно, Samsung 860 EVO предлагают еще больший гарантированный ресурс записи (600/1200/2400 ТБ), но и с Samsung 860 QVO при типичной «домашней» модели использования наверняка никаких сложностей не возникнет. Тем не менее, для устройств на базе 3D V-NAND QLC производитель установил гарантийный срок в 3 года, вместо 5 лет для накопителей Samsung старших линеек.

Samsung 860 QVO 1 TB (MZ-76Q1T0BW)

У нас на тестировании побывала младшая модель линейки объемом 1 ТБ. Пока еще непривычная стартовая емкость, но, к хорошему зачастую привыкаешь быстро.

Накопители серии Samsung 860 QVO предлагаются в картонной коробке с внутренним пластиковым демпфером для защиты от механических повреждений во время транспортировки. В комплекте только краткое бумажное руководство.

Внешне накопитель очень похож на модели Samsung 860 EVO/PRO. Такой же прочный алюминиевый корпус толщиной 6,8 мм с отличным качеством обработки, сборки и винтовым креплением панелей. Здесь никаких упрощений. Устройство выглядит и ощущается настолько солидно, насколько этого в принципе можно ожидать от продуктов такого класса.

Отличие устройств базовой линейки лишь в цветовом оформлении. Samsung 860 QVO имеют внешнее покрытие графитового цвета, тогда как модели старших серий выполнены в черном. На верхней панели черной краской нанесен логотип производителя с указанием класса устройства и миниатюрной репродукцией известного украинского художника.

С обратной стороны устройства размещена крупная наклейка с названием модели, указанием объема и сопутствующей технической информации.

Для подключения накопителя используется интерфейс SATA 3.0. Конечно в данном случае сохранена обратная совместимость с возрастными системами, оснащенными SATA 2.0, но в этом случае производительность будет ограничена возможностями интерфейса.

Для обслуживания и настройки накопителя производитель предлагает использовать приложение Samsung Magician. Текущая версия утилиты 5.3 поддерживает устройства линейки 860 QVO. Среди наиболее полезных опций приложения можно отметить возможность обновить прошивку при наличии свежей версии микрокода, проверить параметры S.M.A.R.T. и оценить общий объем записанных данных на SSD.

Здесь же можно расширить резервную область, настроить параметры шифрования и создать загрузочный USB-накопитель для полной очистки SSD (Secure Erase).

На закладке Performance Benchmark доступен базовый тест производительности с оценкой линейных трансферов и пиковой производительности во время работы с мелкими блоками. Согласно первичным замерам имеем скорости чтения/записи на уровне 560/530 МБ/c, а также 82 500/76 000 операций ввода/вывода в секунду.

Производительность

Структура с 4-битовыми ячейками QLC позволяет значительно увеличить плотность хранения данных на чипах флеш-памяти (+33%), однако задержки при обновлении также могут быть существенными. Разработчики различными способами пытаются компенсировать снижение производительности, но в случае с устройствами на QLC, скорость записи будет оставаться актуальным вопросом.

Для оценки этого параметра мы воспользовались тестом последовательной записи, интегрированным в приложение AIDA64. Как видно на скриншоте, во время записи первых примерно 40 ГБ данных, темп держится на уровне 490 МБ/c. Получить подобные значения помогает емкий кеш Intelligent TurboWrite, но, после того как SLC-кеш заканчивается, скорость последовательной записи снижается радикально – до 75–80 МБ/c. Это возможная скорость записи на чипы QLC в предложенной конфигурации. Для накопителей Samsung 860 QVO объемом 2/4 ТБ это значение примерно вдвое выше – порядка 160 МБ/c. Показатели не самые впечатляющие, однако в реальном использовании столкнуться с подобными ограничениями можно разве что во время копирования файлов объемом более 40 ГБ.

Что касается последовательной скорости чтения, то здесь на графике видим практически идеальную ровную линию на уровне 510–515 МБ/c. То есть использование чипов с архитектурой QLC не существенно отражается на операциях чтения.

Согласно показателей различных тестовых утилит, Samsung 860 QVO предлагает производительность накопителей начального уровня. Ни о каких рекордах в данном случае речь не идет. Устройства на базе QLC имеют меньшую скорость записи, чем у моделей с 3-битовыми ячейками и не очень высокие показатели работы с 4K-блоками. Первую особенность удается компенсировать с помощью емкого SLC-буфера, вторая – не очень критична при использовании накопителя в обычной системе.

При выходе за пределы динамического кеша, скорость записи заметно снижается. Однако емкости буфера даже у накопителя на 1 ТБ достаточно для того, чтобы не ощущать эти колебания в реальном использовании. При установке тех же игр подобных промедлений возникать не будет. Там ограничителем является канал подключения к сети и скорость загрузки данных со Steam/Uplay/Origin и других цифровых сервисов. К тому же процессору необходимо еще распаковать входящие данные, а этого времени SSD будет достаточно для очистки буфера.

Тестовые замеры с PCMark 8 с набором реалистичных трасс использования накопителя различными приложениями показывает близость результатов накопителей на базе QLC. Оба представленных устройства заметно уступают здесь Samsung 860 EVO, но нужно напомнить, что это одна из лучших моделей в своем классе, потому пропустить ее вперед не зазорно даже для топовых моделей на TLC, не говоря о SSD на базе 4-битовых ячеек.

Для наглядного сопоставления возможностей HDD и SSD в подобных задачах мы также добавили результаты тестов жесткого диска – классического терабайтника формата 3,5” со скоростью вращения шпинделя 7200 об/мин. Даже когда речь идет об относительно неторопливом SSD с 4-битовой памятью, в плане производительности между ним и жестким диском настоящая пропасть. И это даже если не учитывать бесшумность и отсутствие вибрации у SSD.

Нагрев

Во время экспериментов мы также проверили температурные режимы работы Samsung 860 QVO 1TB. У SATA-накопителей зачастую особых сложностей с этим не бывает. И новинка на базе QLC здесь не стала исключением.

В режиме покоя температура контроллера едва отличалась от температуры внешней среды. Утилита Crystal Disk Info фиксировала порядка 23С в условиях работы на открытом стенде при 20–22С в помещении.

Под интенсивной получасовой нагрузкой с непрерывной записью данных контроллер SSD прогревался лишь до 44–45С. Вопрос с перегревом здесь в принципе не актуален.

Цена

Накопители линейки Samsung 860 QVO появились в Украине в начале нынешнего года и за прошедшее время уже успели немного подешеветь.

Модель объемом 1 ТБ производитель сейчас оценивает в 4000 грн. (~$145), тогда как версия на 2 ТБ предлагается за 8600 грн. (~$315). Наиболее емкая модификация на 4 ТБ пока еще не доступна в нашей стране. Если сравнивать стоимость с таковой для Samsung 860 EVO идентичного объема, то SSD на базе TLC стоят заметно дороже.

Так покупка модели на 1 ТБ обойдется в 5600 грн. ($205), а за 2-терабайтовую версию просят 11 000 грн. (~$400). То есть относительная разница в цене уже составляет 27–40%. Наверняка модели на 3D V-NAND QLC имеют дополнительный резерв для снижения стоимости. К этому также подталкивает общая ситуация на рынке твердотельных накопителей. Используя полный цикл производства SSD, у компании Samsung есть широкие возможности для ценовой корректировки.