Обзор наушников KZ AS10 и KZ ZS10 — излучателей много не бывает

Knowledge Zenith (или просто KZ) уже давно себя зарекомендовал в качестве производителя доступных Hi-Fi наушников. Закрепившись в бюджетном сегменте, они решили выйти на новый уровень, выпустив героев нашего обзора AS10 и ZS10.

В чем новшество и отличие?

KZ AS10 и KZ ZS10 выполнены по многодрайверной схеме, которая подразумевает в себе, использование нескольких излучателей в одном наушнике, но это уже не новшество в «наушникостроении». Данную схему производители использую для достижения более качественного и натурального звучания, но не всегда наличие нескольких излучателей делает звук хорошим. Чтобы многодрайвер звучал верно, нужно точно подобрать компоненты и использовать специальный фильтр (кроссовер), который режет звуковые волны по заданным частотам и направляет их в нужный диапазон

Инженеры Knowledge Zenith решили пойти по натоптанной тропе и выпустить бюджетные многодрайверные наушники, но оснастить их таким количеством излучателей, которого нет у других производителей в таком ценовом сегменте.

В корпуса Knowledge Zenith AS10 уместили 10 излучателей с уравновешенным якорем (по 5 в каждую чашу), которые играют сугубо на своей частоте. Делит частоты упомянутый выше кроссовер, который виден через прозрачную крышку, но о внешнем виде, мы поговорим чуть позже.

Вторая модель, ZS10 тоже вместила в себя 10 излучателей и кроссовер, но уже по гибридной схеме, где используется 1 динамический излучатель и 4 арматурных в каждом наушнике, что позволяет получить более плотный бас при тех же выразительных СЧ и ВЧ

Комплектация

Knowledge Zenith поставляет свои наушники в традиционных для себя минималистических картонных коробках. KZ ZS10 пакуются в маленькую коробочку, без особых излишеств, а вот AS10 уже в более подарочной коробке, с магнитной крышкой и шильдиком с напоминанием о количестве арматур.

Комплектация у обоих наушников не отличаются:

3 пары резиновых насадок (одна пара уже установлена на наушники)

Кабель для подключения

Насадки будут знакомы всем, кто ранее сталкивался с продукцией KZ, они мягкие и комфортные, но единственное замечание, они легко собирают грязь и пыль. Даже лежа на столе в офисе, резинки смогли набрать на себя кучу мелкой пыли.

Внешний вид и эргономичность

Одним из критериев выбора наушников, кроме звучания, является внешний вид. Ведь никто не купит наушники, дизайн которых не будет вызывать позитивных эмоций.

Мне внешне наушники понравились, но между собой они мало чем отличаются (кроме незначительной разницы в размере), и к тому же по дизайну пересекаются с другими моделями KZ.

Нам на тест пришли модели в черном цвете, но такими их назвать на 100% сложно. Наушники полностью выполнены из пластика с анатомической формой корпуса, производитель уверяет что все корпуса изготовляются на 3D принтере и подойдут почти всем.

У ZS10 корпус прозрачен и слегка затемнен, но это не мешает разглядеть все внутренности, вплоть до самого мелкого проводка, хорошо видно излучатели и их расположение в корпусе. Отмечу, что у ZS10 звуковод короче, чем у AS10, возможно разница в длине вызвана тем, что у арматурных наушников один из излучателей установлен в самое основание корпуса.

Вот у AS10 прозрачная только крышка, прикрывающая кроссовер, всё остальное выполнено из глянцевого пластика и рассмотреть арматурные излучатели не выйдет. Кроме увеличенного звуковода, стоит обратить внимание на размещение пассивного фильтра (сеточки). В ZS10 он расположен в начале звуковода, как и у большинства наушников, а вот у вторых он расположен вблизи излучателя.

Объединяет модели, красная плата кроссовера, вид которого понравится гикам или любителям схемотехники.

Кроме похожего дизайна, наушники имеют идентичный сменный плетеный кабель и может быть как с микрофонным модулем, так и без. Порадовало, что производитель не лишил наушники возможности кастомизации в виде замены кабеля на любой другой или на модуль Bluetooth, подключаемый через двухпиновый коннектор. Использование такого коннектора, как по мне, лучший выбор, так как кабель фиксируется в одном положении, а вот с MMCX разъем имеет свойство крутиться.

За всё время теста кабель зарекомендовал себя хорошо. На морозе он не дубеет и не теряет эластичность, а при транспортировке если и запутывается, то совсем немного.

Хотя KZ AS10 и KZ ZS10 внутриканальные наушники и должны крепиться только в ушном канале, но, помимо этого, производитель оснастил их еще заушинами с эффектом памяти. Заушина выполнена в виде проволоки и прозрачной термоусадки, вот к последней были вопросы на морозе, так как она дубеет в отличие от кабеля.

Посадка в ушной раковине комфортная, мне наушники не доставляли дискомфорта и надежно в ней фиксировались, но перед покупкой я бы рекомендовал примерить наушники, так как у них довольно крупный корпус и это может не всем подойти.

Звукоизоляция на высшем уровне, свою роль играет внутриканальное крепление и объёмный корпус.

Вкратце, наушники выполнены добротно, нет ни люфтов, ни скрипов, всё очень монолитно и гармонично.

Звучание

Сходство наших героев заканчивается в звучании. Обе пары наушников по-особенному играют и передают по-своему звуковую картину, их не перепутаешь друг с другом. Радует высокая чувствительность обеих моделей, это позволит слушать их в связке как с базовым Hi-Fi плеером, так и с бюджетным смартфоном.

KZ AS10 сходу удивляют своим динамическим и детальным басом, не ожидаешь, что арматура настолько быстро и методично может передавать низы. Средние и высокие частоты отлично делятся по диапазонам, не создается каша и нет ощущения чрезмерного задирания частот. Наушники отлично передают струнные инструменты и вокал, было удивительно слышать щелчки струн и полное различие всех задействованных лиц и инструментов в композициях.

Также KZ AS10 отлично переваривают электронные инструменты, передавая их четко и быстро, но иногда бас кажется не такой как обычно, это всё из-за использования излучателей с уравновешенным якорем.

KZ ZS10 звучат тоже по особенному открыто и чисто, нет ощущения наплыва диапазонов друг на друга, но вот уже в передачи струнных инструментов KZ ZS10 чуть хромают, нет такой точной детализации и передачи всех нюансов. Зато они способны передать лучше низкий диапазон частот, придавая им более привычного, объемного звучания и упругости. В них не получится перепутать, где играет бас гитара, а где контрабас.