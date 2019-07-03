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Обзор наушников Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones

Обзор наушников Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones

Обзор наушников Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones


Всё больше современных смартфонов лишается стандартного 3,5-мм разъёма для наушников, производители полагают, что пора бы уже и на Bluetooth переходить. Но не все с этим согласны и в данном случае есть два варианта: либо любимые проводные наушники через переходник, либо проводные модели с Type-C. Для сторонников второго варианта у Xiaomi есть модель с довольно невзрачным названием Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones, которое на самом деле вполне отображает их основные особенности: Type-C коннектор и ANC (активная система шумоподавления).

Да, стоит вставить маленькую ремарку: мы привыкли, что наушники и гарнитуры для Xiaomi преимущественно выпускает компания 1MORE, у которой есть отличные модели. Данную же гарнитуру произвела TiinLab Acoustic Technology, входящая в Mi Ecosystem, но раньше как-то на глаза/уши не попадавшая.

Xiaomi Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones White
Наушники, гарнитуры на
от 1 099 грн
Предложений: 5
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Комплект поставки

Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones поставляются в небольшой коробке белого цвета с изображением гарнитуры, основными техническими характеристиками и логотипом Hi-Res.

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В коробке спрятались наушники на силиконовой форме для фиксации и намотки шнура, сменные амбушюры, три пары дополнительных съёмных фиксаторов из силикона и небольшой чехол для переноски из микрофибры.

Внешний вид и конструкция

Сами наушники (большая их часть) сделаны из металла, в нашем случае — серебристого цвета. Существуют ещё чёрные. Размеры сравнительно небольшие, как и вес. Выглядят весьма прилично, создаётся ощущение дорогих наушников. На внешней части видны сетки, под которыми установлены микрофоны для шумоподавления. Немного ниже — небольшие продолговатые компенсационные отверстия.

Внутренняя часть наушников пластиковая. На ней есть обозначения левого и правого наушника, ещё одно компенсационное отверстие и, собственно, звуковод. Звуководы Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones расположены под углом и имеют не совсем привычную продолговатую форму. Хотя это нисколько не мешает надеть на них насадки от других наушников если потерялись родные.

Кабель состоит из двух частей. Основная — в тканевой оплётке от Type-C до пульта ДУ. По ощущениям, кабель средненький по качеству, как и оплётка, хотя какие-то реальные выводы стоит делать только спустя пару-тройку месяцев использования. После пульта — ещё более тонкие кабели, уже в силиконовой изоляции. Также сомнительного качества. Плюс с большим удовольствием путаются. Микрофон разместился на кабеле правого наушника.

Пульт ДУ оснащён тремя кнопками и ползунком. Последний отвечает за включение активной шумоизоляции. Светодиод рядом горит голубым если шумодав активен. Три кнопки на пульте разделены, они одинаковой круглой формы.

Удобство использования

Наушники лёгкие и очень неплохо фиксируются в ушах. Никакого дискомфорта даже при длительном использовании нет. А использование дополнительных фиксаторов делает их вполне пригодными для занятий спортом. Хотя конечно для этих целей беспроводные модели подходят получше.

Пульт прост и понятен в использовании. Про ползунок шумодава уже написано выше. Крайние кнопки отвечают за регулировку громкости. Средняя — многофункциональная: Play/Pause и переключение к следующему/предыдущему треку двойным или тройным нажатием соответственно. Привыкание происходит быстро.

Качество звука

Производитель в явном виде не указывает конфигурацию, но, судя по всему, это — гибриды с одним динамическим и одним арматурным излучателем. Отсутствие подобной информации уже намекает на то, что качество звука не позиционируется как главное достоинство наушников. В целом, так и есть.

Качество звука — не самая сильная сторона Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones. Он удовлетворит нетребовательного слушателя, которому важен сам факт музыкального сопровождения в ушах и желание иметь возможность быстро отвечать на звонки. С этими задачами гарнитура справляется, как и с созданием нужного музыкального фона при занятиях спортом.

Но, если в вас начала зарождаться личинка аудиофила, или вы просто худо-бедно можете себя назвать меломаном, то эти наушники не для вас. Средние и высокие частоты очень слабо детализированы и звучат грязновато. Любителей обильного количества баса также нечем порадовать. Суббаса практически нет, да и в целом НЧ звучат размазано.

Шумоподавление

Производитель заявляет, что наушники способны снижать шумы более чем на 25 дБ. Микрофоны системы шумоподавления улавливают внешний шум в диапазоне 50 — 2000 Гц и стараются его компенсировать. В целом (особенно учитывая ”весовую категорию”), с этой задачей Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones справляются очень неплохо. Большая часть внешнего, особенно низкочастотного монотонного шума убирается. С высокочастотным шумом — чуть похуже, но тоже на приемлемом уровне. На улице или наземном транспорте всё хорошо. Метро — хуже. Хотя и конкуренты демонстрируют схожие результаты.

3.5
Оценка ITC.UA
Плюсы: Эффективная система шумоподавления, приличный внешний вид, удобная конструкция
Минусы: Посредственное качество звука, провод очень сомнительного качества
Вывод: Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones сложно оценивать в каких-то абсолютных величинах. Более правильно будет прикинуть их целевую аудиторию. Если вам нужны наушники с Type-C для фонового прослушивания музыки или подкастов в транспорте, тренажёрном зале, при пробежке, вы хотите иметь возможность быстро отвечать на звонки и наличие “шумодава” вас привлекает, то Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones вполне сгодятся. Если же вам важно качество звука и вы ищете наушники именно для музыки, то стоит посмотреть что-то другое, возможно и без шумоподавления. В продаже есть много китайских внутриканальных наушников с соизмеримым и более скромным ценником, при этом более интересным и качественным звуком

Технические характеристики

Обзор наушников Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones Xiaomi Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones White
1 099 − 1 499 грн
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Тип Наушники с микрофоном
Способ подключения проводной
Тип конструкции вакуумные ("затычки")
Тип акустического оформления закрытые
Тип крепления внутриканальное
Материалы (оголовья/чаш/амбушюр) -/титан/силикон
Вес, г 28
Цвет белый
Складная конструкция -
Поворотные чаши -
Водостойкий корпус -
Шейный обод -
Конструкция излучателя динамический + с уравновешенным якорем ("арматура")
Количество излучателей в одном наушнике 2
Частотный диапазон, Гц 20-40000
Сопротивление, Ом 32
Чувствительность, дБ 100
Максимальная входная мощность, мВт 5
Диаметр динамиков, мм -
КНИ (коэффициент нелинейных искажений), % -
Тип магнита нет данных
Активное шумоподавление +
Поддержка объемного звука -
Спецификация Bluetooth -
aptX -
Элемент питания -
Пульт ДУ +
Регулятор громкости +
Длина шнура, м 1,35
Тип кабеля стандартный, кевларовое волокно
Подключение кабеля двустороннее
Несимметричный кабель -
Съемный кабель -
Тип разъема Type-C
Форма штекера прямой
Тип микрофона по принципу действия -
Конструкция микрофона встроенный в пульт на кабеле
Направленность -
Частотный диапазон, Гц -
Чувствительность, дБ -
Выходной штекер (для компьютерных гарнитур) -
Другое нет данных
Игровая гарнитура -
Наушники для мониторинга -
Android-совместимость +
Дополнительно Шумоподавление работает в диапазоне частот от 50 до 1500 Гц. Емкость встроенной батареи, которая находится в пульте управления наушниками, и которая осуществляет питание системы шумоподавления, составляет 55 мАч. Этого хватает на целый день прослушивания музыки с включенной системой шумоподавления (до 12 часов). Заряжается батарея посредством разъема MicroUSB в течение пары часов.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину MioT.ua за предоставление Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones на обзор

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