Обзор наушников Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones





Всё больше современных смартфонов лишается стандартного 3,5-мм разъёма для наушников, производители полагают, что пора бы уже и на Bluetooth переходить. Но не все с этим согласны и в данном случае есть два варианта: либо любимые проводные наушники через переходник, либо проводные модели с Type-C. Для сторонников второго варианта у Xiaomi есть модель с довольно невзрачным названием Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones, которое на самом деле вполне отображает их основные особенности: Type-C коннектор и ANC (активная система шумоподавления).

Да, стоит вставить маленькую ремарку: мы привыкли, что наушники и гарнитуры для Xiaomi преимущественно выпускает компания 1MORE, у которой есть отличные модели. Данную же гарнитуру произвела TiinLab Acoustic Technology, входящая в Mi Ecosystem, но раньше как-то на глаза/уши не попадавшая.

Комплект поставки

Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones поставляются в небольшой коробке белого цвета с изображением гарнитуры, основными техническими характеристиками и логотипом Hi-Res.

В коробке спрятались наушники на силиконовой форме для фиксации и намотки шнура, сменные амбушюры, три пары дополнительных съёмных фиксаторов из силикона и небольшой чехол для переноски из микрофибры.

Внешний вид и конструкция

Сами наушники (большая их часть) сделаны из металла, в нашем случае — серебристого цвета. Существуют ещё чёрные. Размеры сравнительно небольшие, как и вес. Выглядят весьма прилично, создаётся ощущение дорогих наушников. На внешней части видны сетки, под которыми установлены микрофоны для шумоподавления. Немного ниже — небольшие продолговатые компенсационные отверстия.

Внутренняя часть наушников пластиковая. На ней есть обозначения левого и правого наушника, ещё одно компенсационное отверстие и, собственно, звуковод. Звуководы Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones расположены под углом и имеют не совсем привычную продолговатую форму. Хотя это нисколько не мешает надеть на них насадки от других наушников если потерялись родные.

Кабель состоит из двух частей. Основная — в тканевой оплётке от Type-C до пульта ДУ. По ощущениям, кабель средненький по качеству, как и оплётка, хотя какие-то реальные выводы стоит делать только спустя пару-тройку месяцев использования. После пульта — ещё более тонкие кабели, уже в силиконовой изоляции. Также сомнительного качества. Плюс с большим удовольствием путаются. Микрофон разместился на кабеле правого наушника.

Пульт ДУ оснащён тремя кнопками и ползунком. Последний отвечает за включение активной шумоизоляции. Светодиод рядом горит голубым если шумодав активен. Три кнопки на пульте разделены, они одинаковой круглой формы.

Удобство использования

Наушники лёгкие и очень неплохо фиксируются в ушах. Никакого дискомфорта даже при длительном использовании нет. А использование дополнительных фиксаторов делает их вполне пригодными для занятий спортом. Хотя конечно для этих целей беспроводные модели подходят получше.

Пульт прост и понятен в использовании. Про ползунок шумодава уже написано выше. Крайние кнопки отвечают за регулировку громкости. Средняя — многофункциональная: Play/Pause и переключение к следующему/предыдущему треку двойным или тройным нажатием соответственно. Привыкание происходит быстро.

Качество звука

Производитель в явном виде не указывает конфигурацию, но, судя по всему, это — гибриды с одним динамическим и одним арматурным излучателем. Отсутствие подобной информации уже намекает на то, что качество звука не позиционируется как главное достоинство наушников. В целом, так и есть.

Качество звука — не самая сильная сторона Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones. Он удовлетворит нетребовательного слушателя, которому важен сам факт музыкального сопровождения в ушах и желание иметь возможность быстро отвечать на звонки. С этими задачами гарнитура справляется, как и с созданием нужного музыкального фона при занятиях спортом.

Но, если в вас начала зарождаться личинка аудиофила, или вы просто худо-бедно можете себя назвать меломаном, то эти наушники не для вас. Средние и высокие частоты очень слабо детализированы и звучат грязновато. Любителей обильного количества баса также нечем порадовать. Суббаса практически нет, да и в целом НЧ звучат размазано.

Шумоподавление

Производитель заявляет, что наушники способны снижать шумы более чем на 25 дБ. Микрофоны системы шумоподавления улавливают внешний шум в диапазоне 50 — 2000 Гц и стараются его компенсировать. В целом (особенно учитывая ”весовую категорию”), с этой задачей Xiaomi Mi ANC & Type-C In-Ear Earphones справляются очень неплохо. Большая часть внешнего, особенно низкочастотного монотонного шума убирается. С высокочастотным шумом — чуть похуже, но тоже на приемлемом уровне. На улице или наземном транспорте всё хорошо. Метро — хуже. Хотя и конкуренты демонстрируют схожие результаты.