Обзор наушников Sennheiser HDB 630: аудиофильский звук без проводов

Аудиофилы всегда вынуждены были выбирать между мобильностью и качеством звука. Или вы сидите у источника музыки с проводными наушниками и наслаждаетесь чистым звучанием, или берете беспроводную модель с потребительским звуком и обычно чрезмерно усиленными басами. Но что, если бы можно было получить настоящее качество звука в формате беспроводных наушников со всеми современными функциями? Новенькие Sennheiser HDB 630 пытаются доказать, что это возможно. Они стали первой беспроводной моделью в легендарной линейке бренда, что сразу говорит о серьезных намерениях компании. Удалось ли немецкому производителю создать идеальный баланс между мобильностью и аудиофильским звуком и сколько за это надо заплатить? Как всегда, все это и даже больше вы узнаете из нашего обзора.

Sennheiser HDB 630

Технические характеристики Sennheiser HDB 630

характеристика Значение Тип наушников Полноразмерные, закрытые, Over-Ear Особенности Активное шумоподавление (ANC), режим прозрачности Подключение Беспроводное: Bluetooth 5.2, USB-C донгл BTD 700

Проводное: USB-C, аналоговый 3.5 мм Поддерживаемые кодеки SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive (до 24 бит / 96 кГц) Радиус действия До 50 метров (с донглом BTD 700) Управление Сенсорная панель + физическая кнопка Микрофон 4 микрофона с формированием луча Совместимость ПК, смартфоны, планшеты, аудиоплееры, аудиоплееры Динамики (драйверы) 42 мм, динамические, производство Ирландия (Талламор) Импеданс 480 Ом (активный режим) Частотный диапазон 6 — 40000 Гц THD <0.2% при 1 кГц, 100 дБ SPL Автономность До 60 часов с ANC Быстрая зарядка 10 мин = 7 часов работы Разъем для зарядки USB Type-C Материалы амбушюр Пена с эффектом памяти Материалы оголовья Японская экокожа IDEATEX вес 311 граммов

Упаковка и комплектация

Sennheiser HDB 630 поставляются в качественной картонной коробке с минималистичным дизайном. Упаковка не кричит о себе, но выглядит солидно и прилично.

Комплектация здесь действительно щедрая, правда, это неудивительно для такого ценового сегмента. Внутри находим:

Наушники;

Жесткий кейс с отделениями для аксессуаров;

USB-C донгл BTD 700;

Кабель USB-C на USB-C (длина 1.2 м) для зарядки и проводного подключения;

Аналоговый аудиокабель 2.5 мм на 3.5 мм (также на 1.2 м);

Дополнительный аудиопереходник;

Документацию.

Дизайн и эргономика Sennheiser HDB 630 и его эргономика

Sennheiser HDB 630 сделаны в сдержанном, элегантном стиле, что визуально приближает их к профессиональным студийным наушникам, а не к более массовым моделям типа тех же Momentum.

Корпус наушников сделан из матового черного пластика, который не собирает отпечатки пальцев и выглядит очень аккуратно. Также есть серебристые акценты на креплениях чаш, которые добавляют дизайну премиальности. Они похожи на металл, но это как будто не он. В целом выглядит все строго, функционально и без лишних украшений. Производитель будто показывает, что это наушники для тех, кто ценит содержание над формой.

Оголовье обтянуто японской экокожей IDEATEX, что, наверное, является заметным улучшением по сравнению с тканью на предыдущей модели Momentum 4. Этот материал мягкий, приятный на ощупь и не вызывает дискомфорта даже при длительном ношении. Под кожей находится толстая подкладка из мягкой пены, которая равномерно распределяет давление по голове.

Регулировка оголовья плавная и без фиксированных кликов, что привычнее для игровых моделей.

Амбушюры сделаны из такой же мягкой пены с эффектом памяти и покрыты мягкой экокожей. Они глубокие, овальной формы и полностью охватывают уши. Наушники не давят на голову, но и не шатаются. Найти идеальный баланс между плотностью посадки и комфортом нелегко, но Sennheiser с этим справились. По крайней мере по большей части. Детали я расскажу в разделе с опытом пользования.

Также видим, что драйверы прикрыты мягкой приятной на ощупь сеткообразной тканью с надписями L и R.

Sennheiser HDB 630 весят 311 граммов, что делает их одними из самых легких в своем классе. Да, это легкий вес, но для полноразмерной модели результат адекватный.

Чашки здесь овальные, а имеющиеся шарниры позволяют им вращаться. Это точно дает удобное прилегание к голове разной формы. Также наушники можно складывать в плоский вид для удобного хранения в кейсе. Механизм шарниров надежный и не люфтит.

На левой чаше ничего нет. А на правой расположена сенсорная панель для управления, все остальные интерфейсы и входы. Однако сенсорная панель слишком чувствительна и часто срабатывает от случайных прикосновений, когда вы просто поправляете наушники на голове или снимаете их.

Здесь также находится порт USB-C для зарядки и подключения, 2,5-мм аудиоразъем, световые индикаторы состояния и одна физическая многофункциональная кнопка. Она работает четко и имеет хороший тактильный отклик.

Особенности, звук и микрофон

Звук Sennheiser HDB 630 однозначно достоин внимания, поэтому это веская причина, чтобы рассматривать эти наушники для покупки. Если вы ищете потребительскую модель с громкими, грохочущими басами, то вам не сюда. HDB 630 созданы для тех, кто хочет услышать музыку в наилучшем исполнении. Правда, оценят это не все, да платить за такое нужно не мало, а еще не всем это просто нужно. Но если вы аудиофил и ищете что-то универсальное, то присмотритесь к этой модели.

Sennheiser HDB 630 получили 42-миллиметровые динамические драйверы, изготовленные на собственном заводе Sennheiser в Ирландии. Импеданс модели составляет 480 Ом, что очень много. Частотный диапазон здесь 6 — 40000 Гц, а чувствительность 105 дБ.

Базовый звук наушников можно описать как нейтральный, сбалансированный и детальный. Бас Sennheiser HDB 630 точный и объемный, однако он не доминирует над другими частотами, но при этом имеет достаточную мощность, чтобы давать прочную основу для музыки. А это значит, что в сложных композициях со многими инструментами бас остается слышным, но не выпяченным.

Мои западные коллеги, разбирающиеся в этом точно больше меня, говорят, что средние частоты Sennheiser HDB 630 лучшее, что есть в этих наушниках и именно в них они по-настоящему и раскрываются. Я им верю на слово, а еще действительно могу отметить, что вокал и инструменты звучат очень естественно и реалистично. Если вы любите джаз, классику, инди или любую другую музыку, где важны вокал и средние инструменты, то вы, скорее всего, будете в восторге.

Высокие частоты здесь детальные и воздушные. В них нет агрессивного перебора, который присущ многим потребительским наушникам.

Несмотря на закрытую конструкцию, Sennheiser HDB 630 создают удивительно широкую и глубокую звуковую сцену, но если вам даже что-то из этого не понравится, то наушники имеют встроенный 5-полосный параметрический эквалайзер (PEQ). Это полноценный инструмент профессионального уровня, который редко встречается в потребительских беспроводных наушниках. В отличие от обычных эквалайзеров с несколькими фиксированными ползунками, параметрический эквалайзер позволяет очень точно изменять любую часть звукового спектра. Правда, чтобы настраивать его нужно действительно понимать что вы делаете. Здесь уже не пройдет регулировка крутилок наугад, как это иногда бывает в обычных эквалайзерах.

Также в приложении есть функция A/B-тестирования, которая позволяет быстро сравнивать оригинальный звук с настроенным. Это очень удобно, потому что часто после настроек трудно понять, улучшили вы звук или испортили.

Еще одна уникальная функция наушников Sennheiser HDB 630 называется Crossfeed. Она мягко смешивает левый и правый каналы, создавая более естественное ощущение прослушивания. Это похоже на звук от колонок. В наушниках звук обычно разделен на 100%, то есть левый канал только в левом ухе, правый — только в правом. Но в реальной жизни, когда вы слушаете музыку из колонок, звук из правой колонки также попадает в левое ухо и наоборот.

И Crossfeed имитирует это естественное смешивание, что особенно полезно для старых стереозаписей, где, например, гитара может быть полностью в левом канале, а вокал в правом. Производитель заявляет, что эта их функция уменьшает усталость во время длительного прослушивания и делает звук более естественным и расслабленным. В реальности она действительно смягчает звук и добавляет некоторым жанрам «живого» звучания, но я бы не ставил ее на высокое значение, а оставил на Low. Но точно бы не выключал, что можно сделать.

Sennheiser HDB 630 также оснащены гибридной адаптивной системой шумоподавления (ANC). Она эффективно подавляет низкочастотный гул окружения или улицы, но уступает в этом Sony или Bose.

В Sennheiser говорят, что сознательно отказались от максимального уровня ANC в пользу сохранения чистоты и динамики звукового сигнала. По их мнению, агрессивные системы шумоподавления часто вносят слабое фоновое шипение, артефакты и ощущение «давления» в ушах. Поэтому HDB 630 лишены этих проблем.

Должен сказать, что согласен с ними, да и местный ANC действительно работает мягко и не заметно, а еще он точно не портит музыку. А вот действительно ли бренд мог сделать эту функцию лучше тех еще Sony и просто не стал, это уже вопрос открытый.

Не забываем про режим «прозрачности», который здесь также работает качественно и естественно. Когда активен, то передает окружающие звуки без статического шума, то есть можно без проблем разговаривать с кем-то, не снимая наушников.

Также есть функция On-head Detection, которая автоматически ставит музыку на паузу, когда вы снимаете наушники, и возобновляет воспроизведение, когда надеваете.

Sennheiser HDB 630 имеют и четыре встроенных микрофона. И хоть они просто нормальные и подходят для созвонов с коллегами, но всё же это самая простая часть модели. Потому что все остальное здесь почти идеальное, но с микрофонами не получилось.

Подключение, приложение и управление

Наушники Sennheiser HDB 630 предлагают три способа подключения, что делает их действительно универсальными наушниками. Здесь есть Bluetooth 5.2 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX HD и aptX Adaptive. Последний позволяет передавать аудио с разрешением до 24 бит / 96 кГц, а это теоретически приближается к качеству Hi-Res Audio.

Тем не менее модель не поддерживает LDAC от Sony или aptX Lossless от Qualcomm. Это самые современные кодеки с высочайшим качеством передачи, и их отсутствие может разочаровать некоторых меломанов. Зато есть aptX Adaptive, что тоже имеет очень приличное качество, особенно через комплектный донгл BTD 700.

Ну и сам ресивер BTD 700 является не просто Bluetooth-адаптером и еще одним способом подключения наушников, а является фактически внешней звуковой картой. Его сделали, чтобы обходить посредственное качество встроенных Bluetooth-модулей всех возможных гаджетов и устройств, к которым его подключат, поэтому он самостоятельно дает прямой, качественный и мощный сигнал к наушникам.

Донгл BTD 700 умеет передавать аудио до 24 бит / 96 кГц через aptX Adaptive. Его радиус действия до 50 метров против стандартных 10 м и это действительно работает, хотя одна-две несущие стены все же немного сократят эту дистанцию.

Также здесь есть игровой режим с низкой задержкой около 30 мс (активируется тройным нажатием кнопки на самом донгле). А еще ресивер поддерживает широкий перечень кодеков aptX, aptX Adaptive Audio, aptX Lossless, SBC и LC3 и наконец имеет технологию Auracast для трансляции аудио на несколько устройств одновременно. Короче, это действительно один из самых продвинутых ресиверов, которые я тестировал и при этом он очень маленький. Но также это и недостаток, потому что его можно легко потерять, поэтому будьте осторожны и внимательны.

Также отдельно отмечу игровой режим, что делает наушники отличным выбором для игр и просмотра фильмов, устраняя раздражающую рассинхронизацию звука и изображения. Однако это не решение для серьезного мобильного киберспорта, где требуется задержка менее 10 мс, но для казуальных игр этого хватает с головой.

Sennheiser HDB 630 также можно подключать по USB-C кабелю. Он позволяет передавать цифровое аудио без потерь прямо с вашего компьютера или смартфона и одновременно заряжать наушники. И тут будьте осторожны, ведь при подключении к телефону, они будут тянуть заряд с него. Имейте это в виду.

Ну и не забываем про аналоговый 3.5 мм кабель (работает и через адаптер 2.5 мм), что дает совместимость с плеерами, усилителями или даже игровыми консолями и тому подобное. При подключении аналогового кабеля Bluetooth автоматически отключается, а наушники переходят в пассивный режим. Последнее точно понравится аудиофилам, имеющим дома различные аудиоштуки, к которым нужно подключаться исключительно по кабелю.

Sennheiser HDB 630 работают с фирменным мобильным приложением Smart Control Plus, которое доступно для iOS и Android. Оно имеет чистый, интуитивно понятный интерфейс без лишних элементов.

Среди возможностей имеются упомянутый выше 5-полосный параметрический эквалайзер с A/B тестированием, функция Crossfeed с регулировкой интенсивности, контроль ANC, режим прозрачности с регулировкой его уровня, функция Sound Zones (автоматическое изменение настроек в зависимости от геолокации), индикатор заряда батареи и обновление прошивки наушников.

Приложение работает стабильно, без зависаний и глюков. Настройки сохраняются в памяти наушников, поэтому после копания в эквалайзере вы можете использовать его даже на устройствах без установленного приложения. Но жаль, что производитель до сих пор не добавил сюда украинский язык, зато есть русский.

Управление Sennheiser HDB 630 в основном через сенсорную панель. Вот основные движения для этого:

Свайп вверх/вниз изменяет громкость;

Свайп вперед/назад отвечает за переключение треков;

Двойной тап это пауза/воспроизведение;

Тройной тап — активация голосового ассистента.

Также на правой чашке есть многофункциональная кнопка, отвечающая за переключение режимов ANC и прозрачности, за поиск устройств если задержать на несколько секунд, а еще за выключение/включение наушников.

Автономная работа Sennheiser HDB 630

Sennheiser заявляет о до 60 часов автономной работы с включенным ANC, и это один из лучших показателей в классе. В реальности они у меня работали около 70 часов, так как я не всегда активировал шумоподавление, да и громкость музыки часто была ниже желаемых 50%. Поэтому автономность здесь действительно впечатляющая.

Полный цикл зарядки занимает около 2 часов, но есть быстрая зарядка. Обещают до 7 часов работы от 10 минут зарядки.

Индикатор заряда на наушниках светится разными цветами в зависимости от уровня заряда, но точного процента заряда вы не увидите на самих наушниках. Однако это есть в приложении Smart Control Plus, поэтому всегда можно просмотреть точный остаток батареи.

Опыт пользования Sennheiser HDB 630

В течение двух недель тестирования я использовал Sennheiser HDB 630 в различных сценариях. Это были музыка, фильмы, игры, звонки и тому подобное. И в каждом из этих сценариев наушники проявили себя прекрасно, хотя и с некоторыми нюансами.

Они действительно комфортные при ношении. Вес 311 граммов не маленький, но у модели мягкие амбушюры, которые не давят на уши, а оголовье не вызывает дискомфорта. Я без проблем носил их на протяжении 4-5 часов и даже больше, но как раз в конце этого времени у меня начинали болеть кончики ушей. Скорее всего мои уши все же великоваты и наушники где-то прижимали их, но дискомфорт возникал только через часы ношения. Правда, это происходило каждый день. Поэтому здесь все зависит от размера ваших ушей, но ношение Sennheiser HDB 630 точно является комфортным.

Наушники понравились при прослушивании джаза и классики, рока, lo-fi, и электронной музыки. Я уверен, что аудиофилы найдут им применение и для других жанров, лучше поймут и раскроют звучание, особенно в проводных режимах. Для игр они также подходят прекрасно, особенно при использовании донгла в режиме низкой задержки.

С просмотром фильмов и сериалов эта модель, конечно, также справляется на отлично. Круто, что диалоги всегда четкие и разборчивые, даже когда на экране происходит что-то громкое. Особенно это актуально для Netflix. Звуковые эффекты взрывов, выстрелов, погонь передаются детально и энергично.

Для рабочих звонков в Zoom или Google Meet наушники также подходят, но не ожидайте от микрофона похожего качества. Он просто нормальный и все, поэтому адекватно передает голос, хоть и немного приглушенно.

Главный, по моему мнению, недостаток это слишком чувствительное сенсорное управление. Оно постоянно срабатывает от случайных прикосновений, когда вы поправляете наушники или снимаете их. Это действительно раздражает, особенно в начале использования. Приходится привыкать и быть более аккуратным.

Функция On-head Detection также иногда срабатывает слишком чувствительно. Наушники могут поставить музыку на паузу, когда вы просто наклоняете голову или немного смещаете их. Однако хорошо, что эту функцию можно отключить в приложении.

Цены и конкуренты

Sennheiser HDB 630 продаются по цене от 24 999 гривен. Это точно не дешево, но и не заоблачно дорого как для аудиофильских наушников. Но и конкуренты у новинки очень серьезные, но и стоят они также немало.

В своем ценовом сегменте и аудиофильском формате Sennheiser HDB 630 конкурируют с Focal Bathys (цена от 32 899 гривен). Это, наверное, главный конкурент. Они имеют лучшие материалы сборки и немного лучший звук, но более короткую автономность и худшие возможности настройки.

Также есть Bowers & Wilkins Px8 с ценником от 18 499 гривен. В них премиальные материалы (алюминий, натуральная кожа) и хороший звук, но без параметрического эквалайзера и с короткой автономностью около 30 часов. А еще Dali IO-12 (цена от 40 249 гривен). По отзывам у них отличный звук и эффективный ANC, но они без столь мощных возможностей настройки и цена серьезнее.

Куда же здесь без Sony WH-1000XM6 с ценником от 16 000 гривен. У них круче ANC, но звук более потребительский, с усиленными басами.

Еще обратите внимание на Bose QuietComfort Ultra (цена от 10 500 гривен). У них, наверное, лучший ANC на рынке и максимальный комфорт, но звук также более потребительский и менее детальный. По крайней мере так говорят.

