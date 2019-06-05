Обзор ноутбука Acer Aspire 5 A515-52





Выбрать хороший и достаточно недорогой ноутбук для дома не самая простая задача, особенно если хочется получить универсальное устройство с качественным дисплеем, современным процессором и быстрой памятью. К нам на обзор попала модель Acer Aspire 5 A515-52, в которой производитель обещал реализовать все эти преимущества, давайте посмотрим, так ли это на самом деле.

Дизайн и компоновка

Acer Aspire 5 A515-52 это классический представитель домашних ноутбуков. Верхняя крышка выполнена из металла, что безусловно хорошо с эстетической стороны, ведь ноутбук на вид становится дороже, а все остальное из пластика. В ходе использования оказалось, что на крышке остаются отпечатки пальцев, но они не сильно заметны.

При открытии ноутбука бросаются в глаза совсем небольшие боковые рамки дисплея. В следствии немного уменьшились габариты и сделать внешний вид более современным. Шарнир дисплея в меру жесткий, что позволяет открыть лэптоп одной рукой. Интересной особенностью будет то, что открыть ноутбук можно на все 180 градусов.

Корпус полностью пластиковый, что уменьшило вес, правда мне бы хотелось чтобы рабочая панель была металлической, но увы она только имеет текстуру, которая отдаленно напоминает лист металла.

Разъемы располагаются на боковинах корпуса. На правой — порт для подключения зарядного устройства, индикаторы активности устройства, два USB 2.0 и 3,5 аудиоразъем для подключения гарнитуры. На левой — кенсингтонский замок, RJ-45, HDMI, USB 3.0, USB Type-C и картридер. Предполагаю, что большинству будет достаточно данных портов на все случаи жизни.

Нижняя панель выполнены таким образом, что визуально создается эффект парения ноутбука в воздухе, за счет скругления к краям. Отсеков для апгрейда не предусмотрено, но чтобы добраться до внутренностей необходимо выкрутить всего 10 винтов и аккуратно подковырнуть панель.

Мне понравилось как скомпоновано внутренне пространство и насколько просто и понятно оно выглядит. Можно легко заменить жесткий диск, увеличить объем оперативной памяти, поменять SSD накопитель и даже почистить систему охлаждения. В плане удобства обслуживания Acer Aspire 5 A515-52 заслуживает похвалы. Не понравилось использования одной теплопроводной трубки и для процессора, и для видеокарты, но забегая наперед скажу, что данная линейка не оснащается мощными видеокартами, поэтому с точки зрения производителя такое решение оправдано.

В целом корпус ноутбука хороший, многое продумано и сделано удобно для длительного использования. Корпус ощущается жестким, ни дисплейный блок ни нижняя часть не продавливаются.

Клавиатура и тачпад

Acer Aspire 5 A515-52 имеет полноразмерную клавиатуру с цифровым блоком и подсветкой. Последняя при этом не имеет регулировки яркости, может быть только выключена или включена, но хорошо, что при бездействии она автоматически отключается.

Расположение клавиш привычное — воспользовались старыми добрыми наработками. Сами кнопки имеют небольшой ход, но сделаны абсолютно ровными, что не способствует комфортному набору текста. Также не понравилось, что при наборе сильно прогибается подложка клавиатуры, это не только визуально заметно но и ощутимо пальцами.

Зато тачпад большой и находится ниже пробела. Для удобства он немного утоплен в корпус. На его работу нет нареканий, он удобный, в меру шершавый, а его клавиши тихие и четко нажимаются.

Дисплей

Как следует из названия модели в ноутбуке установлен 15,6 дюймовый экран. В конкретно нашем случае это IPS матрица BOE NV156FHM-N48. Она имеет разрешение 1920×1080 точек.

Яркость меняется от 17,9 до 232 кд/м2, а контрастность составляет 1 к 730. Цветовой охват заметно уже треугольника sRGB, температура ниже эталонной, что говорит о более теплой передаче цветов.

Дисплей ноутбука понравился, он достаточно яркий и контрастный, при этом обладает хорошими углами обзора. Но стоит знать, что в линейке Aspire 5 A515-52 есть модели с дисплеями TN+film и даже с разрешением 1366×768 точек, но я бы не рекомендовал к покупке такие конфигурации.

Платформа и производительности

Acer Aspire 5 A515-52 может быть оснащен одним из трех процессоров Intel Core i7-8565U, Intel Core i5-8265U или Intel Core i3-8145U, в зависимости от конфигурации. Видеокарта бывает как интегрированная Intel UHD Graphics 620 (доступная для Aspire 5 A515-52), так и дискретная NVIDIA GeForce MX130/NVIDIA GeForce MX150 (для моделей Aspire 5 A515-52G). Объем оперативной памяти DDR4 возможно увеличить до 32 ГБ. Накопители могут быть как SSD (SATA 6 Gb/s) емкостью 128/256 ГБ, так и жесткие диски 500ГБ/1ТБ/2ТБ, или совместные комбинации.

Тестовый вариант оснащен процессором Intel Core i5-8265U, дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150, 8 ГБ оперативной памяти и тандемом накопителей 128 ГБ SSD + 1 ТБ HDD. Данная конфигурация может не только справится с офисными задачами, но даже скрасить скуку игрой в не самые новые, но и не супер старые игры.

При разрешении FullHD, в FIFA 19 при средних настройках графики можно стабильно получать 60 fps, GTA V при тех же средних настройках 30-40 fps и Call of Duty WW II на низких настройках от 25 до 40 fps.

Процессор Intel Core i5-8265U примечателен тем, что это, если можно так сказать, усовершенствованная версия Intel Core i5-8250U. Он уже относится к семейству Whiskey Lake и по сравнению с предшественником имеет немного увеличенные частоты и улучшенный 14 нм техпроцесс.

Относительно видеокарты NVIDIA GeForce MX150, то за версию с ней стоит переплачивать только тогда, когда вы обрабатываете фото/видео (даже не топовая видеокарта существенно ускоряет процесс обработки) или любите поиграть в не самые новые игры. Если же вы хотите играть на максимальных настройках графики, то нужно искать более производительные решения. С другой стороны, если вы вообще не играете и не обрабатываете фото/видео, то лучше взять версию с интегрированной графикой. Так вы сэкономите бюджет и сделаете ноутбук более холодными и автономным.

Вход воздуха для системы охлаждения осуществляется снизу, а выдув немного правее центра задней боковины, собственно это и есть самое горячее место в Aspire 5 A515-52. Сказать, что ноутбук не греет не могу, все же температура в играх от 75 до 85 градусов это не очень приятно, но терпимо.

Аудио

Мультимедийные динамики расположились на нижней панели, они громкие их достаточно для просмотра фильмов, но если хочется получить звук получше, то стоит подключить внешнюю акустику по 3,5 аудиоразъему или по Bluetooth 5.0.

Автономность

Емкость аккумулятора составляет 3220 мА•ч, а мощность 48 Вт. Комплектный блок питания на 65 Вт. Производитель заявляет время автономной работы до 8 часов во время браузинга.

У нас получилось существенно меньший показатель в тесте PCMark при яркости чуть менее половины (100 кд/м2) в режиме Work accelerated проработал 4 часа 13 минут, Home accelerated – 3 часа 15 минут.