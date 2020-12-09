Обзор ноутбука Acer ConceptD 3 CN314-72G: время создавать

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Компания Acer продолжает развивать линейку мобильных систем для людей творческих профессий. Сегодня у нас на обзоре компактная 14-дюймовая модель на основе процессора Intel Core i7 10-го поколения и дискретной графики GeForce GTX 1650 Max-Q. Несмотря на то, что ConceptD 3 CN314-72G фактически открывает обновленную серию, ноутбук предлагает любопытный набор возможностей для активных создателей контента.

Дизайн и компоновка

Эффектный ConceptD 3 CN314-72G привлекает внимание с первого взгляда. 14-дюймовый ноутбук имеет непривычное белое оформление, что сразу выделяет эту модель в ряду устройств схожего форм-фактора. Габариты устройства – 326,7×229×17,9 мм, вес – 1,5 кг.

На фоне засилья черных лэптопов и устройств ярко выраженной металлической фактуры такое решение производителя можно считать довольно смелым. И здесь речь не только во вкусовых предпочтениях творческих личностей, которых устройства ConceptD должны заинтересовать, актуальны и вопросы практического толка. Как себя покажет такой концепт при ежедневном использовании? Не пожелтеет ли со временем, не появятся ли на панелях потертости?

Оригинальные задачи имею оригинальное решение. Чтобы снизить общий вес без потери прочности, корпус ноутбука сделан из магниево-алюминиевого сплава, который проходит процесс микродугового оксидирования (MAO, Micro-Ark Oxidation). Керамическое покрытие и последующая покраска должны обеспечить должную износостойкость, но для оценки необходимо длительное использование.

На верхней панели ноутбука размещена небольшая тисненая надпись с названием линейки ConceptD.

Все интерфейсные разъемы разнесены по боковым граням. Справа размещен коннектор для подключения блок питания. Сразу отметим, что разъем расположен в центральной части панели, что не очень удобно, но ситуацию сглаживает то, что кабель от БП имеет Г-образную конструкцию штекера, потому проводник не будет путаться под руками.

На панели также расположены полноразмерный HDMI и порт Type-C с реализованными Thunderbolt 3/USB 3.2 и протоколом для передачи изображения DisplayPort. Несколько неожиданно было увидеть разъем Mini DisplayPort, позволяющий подключить еще один монитор. В ноутбуке для создателей контента он точно не лишний, но возможно актуальнее было бы разместить еще один более универсальный порт Type-C.

Слева расположена и кнопка включения системы со встроенным дактилоскопическим датчиком, позволяющим активировать систему по отпечатку пальца. Она расположена практически заподлицо с панелью или даже утоплена в корпус на полмиллиметра, потому случайно в сумке не нажмется.

На этой же панели у задней кромки виднеется отверстие для крепления замка Кенсингтона.

На правую грань вынесены два классических USB 3.2 Gen1 (USB 3.0), полезный кард-ридер для полноразмерных SD и комбинированный разъем для подключения наушников/гарнитуры.

На задней кромке расположены вентиляционные отверстия, через которые просматриваются пластины системы охлаждения.

На переднюю грань выведены индикаторы работы системы и режима использования аккумулятора. Здесь же хорошо просматривается характерная фаска, позволяющая пальцем подцепить верхнюю крышку. И расположена она здесь вовсе не случайно.

Экран ноутбука открывается одной рукой. Несмотря на то, что петли шарнира в меру тугие и хороши фиксируют положение экрана, весовая балансировка предусматривает возможность открыть верхнюю крышку, не придерживая ноутбук второй рукой.

Шарнир позволяет распахнуть крышку на 180 градусов, выбирая удобный угол для любых условий работы.

Более трети нижней панели занимает вентиляционная решетка для забора воздуха. На плоскости расположены стойки для увеличения зазора с рабочей поверхностью стола, а также лучшей устойчивости. В углах возле передней кромки размещены динамики и характерные отверстия для доступа к излучателям.

Экран

Одна из особенностей ConceptD 3 CN314-72G, на которой производитель акцентирует особое внимание – качественный экран с цветовым охватом sRGB 100% и высокой точностью цветопередачи (Delta E < 2), позволившей пройти сертификацию Pantone.

В ноутбуке используется IPS-матрица (AUO B140HAN06.2) с разрешением Full HD, хорошими углами обзора и матовым антибликовым покрытием.

Согласно инструментальным замерам, цветовой охват действительно соответствует заявленным значениям. Пространство sRGB покрывается целиком, однако о расширенном цветовом охвате в данном случае речь не идет. Подобная опция доступная для старших 15-дюймовых моделей ConceptD 5, но не предусмотрена для моделей условно младшей серии.

Стоит отметить хорошее значение кривой гаммы, которая практически во всем диапазоне держится на уровне 2.2.

Цветовая температура по замерам несколько ниже эталонных 6500К, однако субъективно минимальный крен в сторону теплых тонов практически незаметен.

Яркость экрана равномерно регулируется в диапазоне 15–180 кД/м². Таких значений вполне достаточно для работы в помещении, но для для улицы в солнечный день максимального значения может оказаться недостаточно. Для регулировки интенсивности подсветки не используется ШИМ или частота модуляции настолько велика, что мерцания незаметны.

Оценивая экран, попутно отметим достаточно тонкие боковые и верхнюю рамки (6 и 8 мм), тогда как нижняя панель на 30 мм приподнимает матрицу над корпусом ноутбука.

На верхней рамке размещены веб-камера с индикатором активности, а также пара микрофонов. Камера с разрешением 720p в целом справляется со своей задачей, обеспечивая приемлемое качество при нормальном освещении.

Клавиатура и тачпад

Для ConcetD 3 CN314-72G используется полноразмерная клавиатура островного типа. Кнопки с ножничным механизм кнопок и умеренным ходом ~1,5 мм вполне удобны для интенсивной работы с текстами. Подложка рабочей панели практически не прогибается даже при повышенном усилии нажатия на кнопки.

Курсорные клавиши слегка заужены, но это не создает никакого дискомфорта. Возможно кому-то понадобится некоторое время для привыкая к половинчатой по высоте кнопке Enter, а также расположению навигационных/мультимедийных клавиш, вертикально выстроенных у правой кромки блока. В правом верхнем углу продублирована кнопка включения, при этом точно не стоит опасаться срабатываний от случайного нажатия во время работы.

При включенной системе реакция на нажатие проявляется лишь спустя несколько секунд. При этом свое намерение нужно будет дополнительно подтвердить во всплывающем меню. Дополнительная защита в этом случае очень уместна.

При первом взгляде на цветовое решение элементов, может возникнуть вопрос об удобстве сочетания белой рабочей панели и клавиш того же цвета. Темные символы на кнопках отлично контрастируют с подложкой кнопок и хорошо читаются.

Для клавиатуры также предусмотрена дополнительная подсветка. Разработчики выбрали для иллюминации свечение несколько непривычного янтарного цвета, который нельзя изменить. Впрочем, такое оформление отлично себя показало на практике, однако подсветку клавиатуры в данном случае следует включать лишь при слабом внешнем освещении. Если света достаточно, то дополнительная оранжевая подсветка скорее даже становится излишней, снижая контрастность символов, но вот при слабом освещении она действительно здорово помогает. Причем теплый янтарный оттенок приятен для глаз.

Яркость подсветки не регулируется. Она средней интенсивности м есть ощущение, что работает в режиме «как нужно». Автоотключение срабатывает после 30 секунд простоя клавиатуры.

Отдельного внимания заслуживает тачпад. В данном случае это довольно крупная площадка размерами 126×83 мм. По заявлению производителя она почти на треть больше, чем у моделей ConceptD предыдущего поколения. Для панели используется стекло Gorilla Glass со специальным напылением. Тактильные ощущения очень приятные, при этом тачпад имеет очень хорошую чувствительность. Пожалуй, это как раз тот самый нечастый случай, когда при работе с ноутбуком на Win не возникает желания поскорее подключить мышку.

Платформа

Несмотря на то, что линейка ноутбуков ConceptD 3 номинально только открывает серию специализированных мобильных систем, рассматриваемая модель хорошо оснащена.

Рассмотренная версия предлагается с 6-ядерным 12-поточным процессором Intel Core i7-10750H c частотной формулой 2,6/5,0 ГГц, имеющим 12 МБ кеш-памяти L3 и тепловой пакет в 45 Вт. Мощный процессор – обязательное условие для работы с медиаконтентом, потому здесь без особых компромиссов. Конечно, в линейке чипов Comet Lake-H (Core 10-го поколения) есть 8-ядерный флагман, но для компактной 14-дюймовой модели это уже был бы перебор.

Чип Core i7-10750H изначально оснащен интегрированным видеоядром Intel UHD, однако ноутбук дополнительно оснащен дискретной графикой GeForce GTX 1650 Max-Q. Здесь используется экономичная версия адаптера на чипе TU117 в дизайне Max-Q, при этом рабочие частоты GPU несколько выше рекомендованных – 1035/1260 МГц вместо базовых 930/1125 МГц. Видеокарта также имеет в своем распоряжении 4 ГБ памяти GDDR6 (10 000 ГГц) c пропускной способностью шины до 160 ГБ/c. Модель такого уровня уже станет хорошим подспорьем в случаях, где можно использовать CUDA-вычисления, не говоря уже о том, что она способна основательно разнообразить досуг.

Рассмотренная модификация ConceptD 3 CN314-72G оснащена 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666 (19-19-19-43). Микросхемы ОЗУ изначально распаяны на материнской плате, слота для So-DIMM здесь нет, потому возможность изменения ОЗУ не предусмотрена.

Оперативная память работает в двухканальном режиме, обеспечивая типичные для DDR4-2666 трансферы на уровне 35–38 ГБ/c с очень хорошими показателями латентности.

Ноутбук оборудован накопителем M.2 PCI-E 3.0 объемом 512 ГБ. В данном случае используется модель WD SN730 с заявленной скоростью чтения/записи 3400/2700 МБ/c и производительностью при работе с 4К-блоками на уровне 460 000/400 000 IOPS.

Линейные трансферы фактически подтверждаются в экспресс-тесте. Скорость работы с мелкими блоками утилита CrystalDiskMark регистрирует на несколько более низком уровне, но в целом значения довольно высоки.

За беспроводную связь отвечает модуль Intel Wi-Fi 6 AX201 c поддержкой Wi-Fi 802.11ax пропускной способностью до 2400 Гб/c. Поддержка проводной сети в данной модели ноутбука не предусмотрена. Если необходимо Ethernet-соединение, можно дополнительно приобрести соответствующий переходник с интерфейсом USB.

Из опций безопасности стоит отметить наличие модуля TPM 2.0. Ноутбук предлагается с предустановленной операционной системой Windows 10 Pro (64 бита). Как и другие модели творческой линейки, ConceptD 3 CN314-72G имеет 3-летнюю гарантию производителя. Очевидно это сказывается на конечной стоимости устройства, но все же речь об инструменте для работы, потому дополнительная уверенностью в надежности требует определенных затрат.

Производительность

Шестиядерный процессор Core i7 с поддержкой Hyper-Threading предлагает очень хорошую производительность, особенно в многопоточных ресурсоемких задачах.

В популярном бенчмарке Cinebench R20 чип набирает 496/2717 баллов в однопоточном и многопоточном режимах, соответственно. В более новой версии теста R23 с увеличенной по времени нагрузкой, CPU обеспечивает 1265/6841 балл. Во время нагрузки на все вычислительные блоки тактовая частота ядер процессора держалась в пределах 3300–3400 МГц. Это необходимо для того, чтобы удерживать TDP в рамках заданных 45 Вт. Во время однопотокового этапа теста частота колебалась на уровне 4500–4700 МГц. Всплески до пиковых 5 ГГц также случаются, но это скорее моментные ситуации.

Мощный 6-ядерный процессор в комплекте с 16 ГБ памяти в двухканальном режиме и скоростным накопителем обеспечивают очень хорошую общесистемную производительность. Дискретная графика конечно добавляет комфорта и отзывчивости, расширяя возможности системы.

Видеокарта уровня GeForce GTX 1650 даже в редакции Max-Q – отличная подмога для гетерогенных вычислений. Все большее количество рабочих приложений позволяют задействовать ресурсы дискретной графики для ускорения различных задач. Обработка фото, монтаж видео, моделирование и даже рендеринг. Область приложения усилий очень широка. Ну, об играх и говорить не стоит. Не так давно мы рекомендовали видеокарты уровня GeForce GTX 1650 для настольных игровых систем начального уровня.

Мобильная модификация в версии Max-Q предложит производительность чуть пониже, но в целом позволяет попробовать едва ли не все игры, причем для не самых требовательных проектов ресурсов видеокарты хватит для комфортных fps даже в нативном разрешении Full HD и средним качеством графики. Конечно, тут нужно будет поэкспериментировать с настройками, но в той же Dirt 5 ноутбук обеспечивал в среднем порядка 40 кадров/c, а наматывать круги в F1 2020 получалось даже при 70 fps в режиме 1920×1080 с высоким качеством графики.

Нагрев и шум

В ноутбуке используется система охлаждения с парой разнонаправленных вентиляторов и тремя тепловыми трубками, с помощью которых реализована так называемая технология «вихревого потока» (vortex flow). Концепция предполагает достаточное охлаждение компонентов с минимальным уровнем шума.

Забор воздуха в большей мере проводится через многочисленные отверстия на нижней панели, а выброс нагретого – через заднюю кромки и боковые решетки.

В режиме покоя при отсутствии активных фоновых задач ноутбук часто переводит систему охлаждения в пассивный режим, останавливая вентиляторы.

Под вычислительной процессорной нагрузкой (стресс-тест AIDA64) температура CPU повышалась до 95С при минимальном уровне троттлинга.

Во время активной игровой боевки процессор прогревался до 95–100С, а графический чип – до 83 градусов. После затяжной сессии заметно нагревается верхняя часть панели над клавиатурным блоком, здесь очевидно сказывается металлическая основа корпуса.

Уровень шума под нагрузкой – ниже среднего. Во время замеров бытовым шумомером UNI-T UT353 мы получили значения в 46 дБ на расстоянии 50 см от ноутбука. При этом стартовый показатель в помещении составлял 36,5 дБ.

Возможно производителю стоило бы предусмотреть механизм регулировки работы системы охлаждения. Это позволило бы снижать нагрев компонентов в тех ситуациях, когда уровень издаваемого шума вторичен.

Мониторинг скорости вращения вентиляторов на ConceptD 3 CN314-72G не доступен, ни в штатных приложениях, ни в дополнительных сервисных утилитах. Впрочем, фактические показатели миниатюрных моделей центробежного типа вряд ли можно было бы считать информативными.

Автономность

ConceptD 3 CN314-72G снаряжен 4-ячеечной батареей емкостью 57 Вт·ч. По заявлению производителя, заряда аккумулятора может хватить на 15 часов работы.

Для проверки автономности мы использовали пресеты теста PCMark, предварительно установив яркость экрана на уровне 100 кД/м². В режиме Modern Office, имитирующем типичную офисную работу, ноутбук продержался почти 11 часов. Это далеко не заявленные значения, но автономность очень даже приличная. Полного заряда батареи должно хватать на один рабочий день, но лишь в том случае, если задания ограничиваются несложными офисными пакетами и браузингом. Впрочем, у многих владельцев ноутбуков ConceptD зачастую задачи будут куда более ресурсоемкие, потому выбираться в офис без блока питания все же не рекомендуется.

В режиме с игровым тестом, во время которого хорошо нагружены как процессор, так и видеокарта, батарея была “осушена” всего за 1 час 12 мин. Да, чудес не бывает, 6 ядерный CPU с тепловыми пакетом в 45 Вт и дискретная графика (TDP – 35 Вт) расходуют заряд довольно быстро.

В комплекте с ConceptD 3 CN314-72G поставляется блок мощность 135 Вт (19,5 В; 6,92 А), который способен зарядить разряженный аккумулятор примерно за 2 часа. Увы, но подзарядка по USB-Type C не поддерживается.