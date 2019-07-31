Обзор ноутбука ASUS VivoBook S15 S531FA





Ноутбуки ASUS VivoBook — линейка устройств среднего уровня, которые будут универсальными помощником как для развлечений так и для работы, при этом они выглядят ярко и современно. Сегодня мы познакомимся с обновленной моделью из этой серии — VivoBook S15.

Дизайн и компоновка

ASUS VivoBook S15 S531FA выглядит строго и сдержанно, по крайней мере в сером цвете корпуса, который попал к нам на обзор. Не скажу, что ноутбук компактный и легкий по сегодняшним меркам. При этом одной из особенностей модели является наличие ярких вариантов расцветки корпуса. Если темно-серым и серебристым цветом никого не удивить, то красный, зеленый и синий варианты исполнения крышки дисплея выделяются на фоне привычных ноутбуков.

Крышка дисплея, рабочая область и боковины сделаны из металла, а из пластика только нижняя крышка. Хорошо, что металлические поверхности матовые и серебристые, из-за этого на них не так видны отпечатки пальцев.

VivoBook S15 отлично собран и ощущается монолитно. Решение сделать нижнюю крышку пластиковой выглядит странно, но на практике никакого вреда для жесткости корпуса это не несет.

Для того, чтобы добраться до внутренних компонентов ноутбука необходимо отвинтить 10 винтов по периметру нижней крышки. После чего мы получаем доступ практически ко всем компонентам — аккумулятору, жесткому диску, SSD, слоту оперативной памяти и системе охлаждения.

Конструкция ноутбука сделана грамотно и не вызывает вопросов по поводу надежности. Кому не нужен жесткий диск, могут его заменить на SSD формата 2,5 дюйма. Доступ к системе охлаждения легкий. Петли дисплейного блока сделаны из металла и прикручены к такой же металлической рабочей части. У нас на обзоре версия без дискретной видеокарты, поэтому мы видим распайку под ее установку. Для охлаждения используется одна теплопроводная трубка, что логично.

Все разъемы находятся на боковинах. Слева — два порта USB 2.0, справа — слот для карты памяти microSD, аудиоразъем, порт USB Type-C, USB 3.0, HDMI и порт для подключения зарядного устройства. Плохо, что ноутбук не заряжается через порт USB Type-C.

Для открытия ноутбука есть небольшая выемка в нижней части, что позволяет с комфортом открывать его даже одной рукой. Шарнир дисплея в меру тугой. Одной из особенностей конструкции является то, что при открытии дисплейный блок приподнимает основу. Данная конструкция уже не раз использовалась в других ноутбуках ASUS. И если вы боитесь, что крышка дисплея царапается, то не стоит переживать, производитель это предусмотрел и сделал две небольших прорезиненных наплыва на торцах крышки. Кстати, благодаря данной конструкции упрощается работа системы охлаждения. Угол открытия экрана стандартный и его достаточно для комфортного использования.

Если вы думаете, что тонкие рамки дисплейного блока негативно сказываются на жесткости, то вы ошибаетесь. На практике он минимально подвержен изгибам. Сканера отпечатков пальцев нет, но есть возможность входа в систему с помощью системы распознавания лиц (Windows Hello). Звук динамиков Harman/Kardon понравился, но он не лучший среди ноутбуков. Да, есть объем, даже немного слышно низкие частоты, но громкости и мощности хотелось бы больше. При взгляде на логотип компании ожидаешь большего. При этом звучит все же сильно лучше чем у бюджетные ноутбуки и желания выключить его нет. Артефакты звучания слышны только на максимальном значении, а если убавить всего на пару делений, то они сразу пропадают.

Клавиатура и тачпад

Клавиатура немного утоплена внутрь рабочей панели, чтобы защитить экран. Полноразмерные клавиши серебристого цвета имеют небольшой, но четкий ход. Прогибания подложки клавиатуры нет, что улучшает удобство при наборе больших объемов текста. Дополнительный цифровой блок немного обрезан по размеру, но хорошо, что он вообще есть, так как многие производители уже отказались от него. Клавиатура имеет три градации яркости, но подсветка сделана не лучшим образом ибо сильно заметно как клавиши подсвечиваются под кнопками. При этом я очень редко включал подсветку, так как клавиши белого цвета хорошо подсвечиваются экраном.

Тачпад большой и тактильно приятный. Палец легко скользит по его поверхности, а встроенные клавиши нажимаются четко и не громко.

В целом работать за клавиатурой и тачпадом VivoBook S15 S531FA приятно.

Экран

Обозреваемый VivoBook S15 S531FA оснащается 15,6-дюймовым IPS дисплеем с разрешением Full HD. Стоит отметить что 88% панели занимает экран, это хороший показатель, как для ноутбука.

Максимальная яркость экрана составляет 217 кд/м2, а минимальная 12 кд/м2. Контрастность — 1 к 693. Калибровка дисплея далека от эталонной. Цветовой охват совсем не совпадает с треугольником sRGB, гамма также не эталонная, но температура близка к рекомендуемой.

При этом, субъективно, экран понравился, но при работе на улице хочется больший запас яркости. По цветопередаче преобладают холодные оттенки, хотя к ним быстро привыкаешь, и уже не замечаешь этого. Также хотелось бы, чтобы дисплей имел более насыщенные цвета.

Аппаратная платформа и производительность

ASUS VivoBook S15 S531FA оснащен процессором Intel Core i7-8565U, интегрированной видеокартой Intel UHD Graphics 620, 16 ГБ оперативной памяти, и двумя накопителями PCIe SSD на 1 ТБ и жестким диском на 1 ТБ. Но не стоит забывать, что из возможных конфигураций есть вариант с процессором Intel Core i5-8265U и менее емкими SSD накопителями, что позволит существенно снизить цену при этом не сильно потеряв в производительности.

Для ежедневных задач мощности Intel Core i7-8565U с избытком. На данный момент мне непонятен момент с наличием дискретной видеокарты, но без нее сильно загрузить достаточно производительный процессор просто нечем (кроме бенчмарка). Если бы была видеокарта, то можно было бы советовать его тем, кто занимается обработкой фотографий или любительской видеосъемкой, ведь даже не топовая видеокарта существенно сокращает время обработки.

Встроенные накопители показывают пускай и не рекордные, но достаточно высокие показатели быстродействия. Для игр данный ноутбук не подойдет, так как графика интегрированная, хотя старые игрушки запустятся, но все же это не главное предназначение модели.

Автономность

Аккумулятор имеет мощность 42 Вт*ч и состоит из трех ячеек. Комплектное зарядное устройство на 45 Вт способно зарядить батарею на 60% за 49 минут, что как для ноутбука достаточно хороший результат.

В тесте PCMark 8 Home Accelerated (Battery life) при максимальной яркости время работы составило 2 часа 11 минут. В тесте PCMark 8 Work Accelerated (Battery life) при максимальной яркости проработал 2 часа 46 минут. При браузинге и просмотре видео автономность сильно увеличивается и можно рассчитывать на 4 часа, если уменьшить яркость дисплея.