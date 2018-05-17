Обзор ноутбука HP Envy X360 13 на платформе AMD Ryzen 5

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Буквально несколько дней назад компания HP представила ноутбук HP Envy X360 13 с процессором Ryzen 5, который стал вторым предложением на платформе AMD в линейке производителя. Эта модель уже успела попасть к нам в редакцию, так что давайте посмотрим, что она может предложить пользователям на фоне похожих моделей с процессорами Intel.

Дизайн и материалы

Внешний вид HP Envy X360 13 выполнен в новом стиле компании и основан на идеях, заложенных в её обновлённый логотип.

Как и в самом лого, в новых моделях HP преобладают прямые линии и заостренные грани.

Таким образом новый Envy X360 13 выбивается из общего тренда на закруглённые углы и плавные переходы в дизайне корпусов ноутбуков. Благодаря этому модель HP выделяется на фоне конкурентов, хотя дизайнеры компании и не изобрели ничего нового, просто идти против течения не всегда плохо.

Рамки вокруг дисплея не минимальные, но по бокам они достаточно тонкие, так что ноутбук воспринимается современным. Также интересно реализована решётка внешнего динамика над клавиатурой, её отверстия формируют узор с ромбами, которые вполне органично сочетаются с острыми гранями самого корпуса.

Несмотря на не самые тонкие рамки, эта модель получилась довольно компактной, её размеры составляют 30,65х21,46 см, при толщине 1,49 см, а вес 1,3 кг.

Дисплей HP Envy X360 13 способен раскрываться на 360 градусов, и так как в этой модели используется сенсорный дисплей, то ноутбук можно превратить в планшет.

Но это также позволяет выбрать максимально удобный угол раскрытия экрана, который будет зависеть от рабочего окружения. Шарнир при этом достаточно тугой, чтобы надёжно фиксировать положение дисплея.

Что касается материалов, то корпус ноутбука сделан из металла, окрашенного в чёрный цвет. При этом Envy X360 13 ощущается прочным, при нажатии корпус не продавливается, даже крышка экрана. Последний прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass NBT.

В целом у HP Envy X360 13 получился минималистичный и в меру строгий дизайн, но самое главное, что компания нашла свой стиль, который позволяет её устройствам выделяться на фоне других предложений.

Разъёмы

В этой модели все разъёмы находятся на боковых гранях.

На левой расположен порт USB 3.1, 3,5 мм выход для наушников и слот для карт microSD.

А на правой гнездо зарядного устройства, ещё один порт USB 3.1, а также USB Type-C, который поддерживает DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b и Power Delivery 3.0. Таким образом, заряжать ноутбук можно не только с помощью комплектной зарядки, но и через порт USB Type-C.

Дисплей

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым сенсорным экраном с матрицей IPS и разрешением 1920х1080 точек. Как уже сказано выше, дисплей HP Envy X360 13, как и следует из названия модели, может раскрываться на 360 градусов. Таким образом, ноутбук можно трансформировать в планшет, либо ставить его в положение «стенда», чтобы смотреть фильмы.

Сам экран обеспечивает практически 100% охват цветового пространства sRGB с небольшим уклоном в оттенки зелёного, имеет неравномерную гамма-кривую и довольно «тёплую» цветопередачу на уровне 6100К.

Но в настройках видеоускорителя AMD можно откалибровать дисплей, изменив контраст, насыщенность, оттенки, яркость и цветовую температуру.

В итоге его можно настроить под свои предпочтения.

Платформа и производительность

HP Envy X360 13 построен на платформе AMD с 4-ядерным 14-нанометровым процессором Ryzen 5 2500U, работающим на частоте 2 ГГц (максимальная 3,6 ГГц) и с расчётным теплопакетом 15 Вт. За обработку графики при этом отвечает 8-ядерный графический чип Radeon Vega 8 с частотой 1,1 ГГц.

Оперативной памяти в ноутбуке 8 ГБ DDR4-2400, а для хранения данных предназначен SSD накопитель ёмкостью 256 ГБ. Последний обеспечивает скорость чтения на уровне 1092 МБ/с и скорость записи 661 МБ/с, что является хорошим результатом.

В целом же такой аппаратной платформой HP Envy X360 13 обеспечивает довольно высокий уровень производительности. Как в реальном использовании, так и в синтетических тестах.

При этом, если сравнить HP Envy X360 13 с другой моделью HP — Spectre 13, но на платформе Intel. То Ryzen 5 2500U немного уступает Core i7-8550U, зато графика Radeon Vega 8 оказывается немного быстрее, чем Intel HD Graphics 620.

В целом, производительности HP Envy X360 13 будет более, чем достаточно для офисных и домашних задач, за исключением современных игр. Но со старыми игровыми хитами, например первый Mass Effect, Radeon Vega 8 справляется.

Нагрев и стабильность работы

В ноутбуке используется активная система охлаждения, за это отвечает один кулер, расположенный в левой части корпуса. При этом даже под нагрузкой работает он довольно тихо. В тесте стабильности системы AIDA64 под нагрузкой процессор в HP Envy X360 13 максимально прогревается до 92 градусов Цельсия, но после начала работы кулера, его температура опускается до 85 градусов Цельсия и продолжает держаться на этом уровне. Троттлинга при этом нет, система охлаждения хорошо справляется со своей работой.

Корпус ноутбука сильнее всего нагревается в области над клавиатурой, в этом месте его температура достигает 40 градусов Цельсия, то есть он становится ощутимо тёплым, но это не вызывает дискомфорта.

На клавиатуре и в области тачпада температура при этом достигает 32-36 градусов Цельсия.

Клавиатура и тачпад

В HP Envy X360 13 установлена клавиатура островного типа с подсветкой (один уровень регулировки), довольно крупными клавишами и отдельно вынесенным блоком из кнопок Home, Pg up, Pg dn и End, что удобно для работы с текстом.

Печатать на такой клавиатуре очень комфортно, клавиши нажимаются с продолжительным мягким ходом, при этом к раскладке претензий нет, она стандартная для HP.

В отличие от клавиатуры, тачпад в ноутбуке получился не очень большим, но в целом он хорошо распознаёт позиционирование пальца.

Единственная проблема в нём — это не всегда корректная работа с жестами, иногда он их просто не распознаёт. Судя по всему, в Synaptics ещё не успели адаптировать драйвера для этой модели.

Звук

В HP Envy X360 13 установлено два внешних динамика от Bang&Olufsen, которые находятся над клавиатурой. Звучат они довольно громко и объёмно, этого вполне достаточно, чтобы смотреть видео в помещении.

Ноутбук также поставляется с предустановленной программой Bang&Olufsen Audio, которая позволяет настроить звук как внешних динамиков, так и наушников.

Автономность

В ноутбуке установлен 4-элементный аккумулятор на 53,2 Вт-ч, которого с яркостью дисплея 50% хватает на около 7,5 часов работы с браузером и офисными документами. К сожалению, тест автономности PCMark 8 на этой модели нам так и не удалось запустить, но в целом можно ориентироваться на 6-7 часов работы в зависимости от нагрузки, а если воспользоваться режимом энергосбережения, то можно рассчитывать на автономную работу ноутбука в течение 8-часового рабочего дня, что является не выдающимся, но хорошим результатом.

Заряжается HP Envy X360 13 как от комплектного зарядного устройства на 65 Вт, так и от зарядок, которые поддерживают стандарт Power Delivery и подключаются через порт USB Type-C.