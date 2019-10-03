Обзор ноутбука Lenovo ThinkBook 13s

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В этом году компания Lenovo представила новую линейку ноутбуков, получившую название ThinkBook. По задумке производителя, в неё должны входить модели для малого и среднего бизнеса, способные своим дизайном привлечь в первую очередь молодых специалистов, которых не прельщает утилитарный вид ThinkPad. Одним из первых ноутбуков новой линейки стал компактный ThinkBook 13s, поэтому давайте посмотрим, что интересного есть в этой модели и так ли сильно она выделяется на фоне других бизнес-моделей Lenovo.

Дизайн ThinkBook 13s

Несмотря на название, которое начинается со слова Think, внешне у ThinkBook 13s мало общего с ноутбуками ThinkPad. Дизайн модели больше перекликается с устройствами серии Yoga, которые рассчитаны на широкий круг пользователей. В первую очередь это корпус со скруглёнными углами и минимальным количеством элементов. Например, на матовой крышке дисплейного блока вы не найдёте ничего, кроме небольшого логотипа Lenovo и надписи ThinkBook.

Это же касается и основы с клавиатурой, здесь тоже царит минимализм. Кроме блока клавиш и не очень большого тачпада, на этой панели можно найти только кнопку включения с белой подсветкой по периметру, в которую вписан сканер отпечатков пальцев.

Корпус ноутбука практически полностью сделан из алюминия, за исключением пластиковых кнопок клавиатуры и рамок дисплея. Последние получились небольшими по бокам, при этом верхняя лишь немного больше, а вот нижняя совсем крупная. Визуально это не так красиво, как минимальные рамки, впрочем, та же нижняя позволила поднять экран на комфортную для работы высоту. Поэтому, хотя дисплейный блок ThinkBook 13s внешне выглядит не очень современно, но для большей эргономичности он реализован правильно.

При этом сама по себе конструкция ноутбука сделана качественно, металл крышки экрана, а также панели под клавиатурой почти не прогибается. Дисплей раскрывается на 180 градусов, позволяя выбрать комфортное для работы положение, при этом шарнир у него довольно тугой, открыть крышку одной рукой не получится. Впрочем, благодаря этому можно чётко зафиксировать экран в любой точке раскрытия, и он не сдвинется даже если корпус хорошо потрясти.

Размеры модели составляют 307,6×216,4×15,9 мм, а вес – 1,32 кг. Это не минимальные для 13-дюймовой диагонали значения, но ноутбук всё ещё можно назвать компактным, при этом им удобно пользоваться в поездках.

Разъёмы

Все порты в ThinkBook 13s находятся на боковых гранях. Слева это проприетарный разъём для зарядного устройства, HDMI, USB Type-C Gen 2 без поддержки Thunderbolt и 3,5 мм mini Jack.

Справа находятся два порта USB 3.1.

В целом, как для компактного устройства в ноутбуке достаточное количество разъёмов для комфортной работы. Хотелось бы только видеть USB Type-C с Thunderbolt и Power Delivery.

Дисплей ThinkBook 13s

Ноутбук оснащается 13,3-дюймовым экраном с матрицей IPS, разрешением 1920х1080 точек, а также матовым покрытием. И как для ориентированной на бизнес-пользователей модели, дисплей в ThinkBook 13s оказывается вполне качественным.

Он обеспечивает практически 100% охват цветового пространства sRGB с уклоном в зелёные тона и цветовую температуру на уровне 6000К, гамма-кривая при этом неравномерная, но близкая к эталонному значению 2.2.

В целом, работать с таким экраном комфортно, но хотелось бы, чтобы у него была более высокая максимальная яркость. По нашим замерам она составляет 243 кд/м2, чего будет недостаточно, если понадобиться поработать на улице в солнечную погоду.

Платформа и производительность

В тестовом ноутбуке был установлен 14-нанометровый 4-ядерный процессор Intel Core i7-8565U, работающий на частоте 1,8 ГГц (4,6 ГГц в режиме Turbo Boost).

Объём оперативной памяти составлял 16 ГБ одноканальной DDR4-2400.

Встроенное хранилище данных в этой модели построено на основе SSD-накопителя, в тестовой версии его ёмкость составляла 256 ГБ. При этом он оказался довольно быстрым как на считывание, так и на запись.

Производительность ноутбука находится на хорошем уровне, её будет достаточно для большинства задач, что подтверждается синтетическим тестом PCMark 10, в котором он набирает 4042 балла, что намного больше большинства офисных ПК.

Производительность встроенной графики Intel HD Graphics 620 находится на базовом уровне, если захочется поиграть в игры, то разве что в старые.

Беспроводные опции представлены двухдиапазонным Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 5.0.

Нагрев и стабильность работы

В ноутбуке используется активная система охлаждения, которая в целом хорошо справляется со своей работой. В тесте стабильности системы AIDA64 троттлинг наблюдается только первые несколько секунд максимальной нагрузки, пока два вентилятора не успеют раскрутиться. Максимальная температура при этом достигает 96 градусов Цельсия, но быстро опускается и в среднем не превышает 76,6 градусов Цельсия.

При этом система охлаждения работает довольно тихо, во время теста стабильности системы на расстоянии 30 см от ноутбука уровень шума достигал 41,2 дБ.

Под нагрузкой ThinkBook 13s нагревается, но остаётся тёплым, а не горячим. По нашим замерам, максимальная температура корпуса достигает 36,4 градуса Цельсия в верхнем левом углу, при этом область, на которую попадают ладони, а также тачпад остаются еле тёплыми.

Клавиатура, тачпад и сканер отпечатков

Ноутбук оснащается клавиатурой островного типа с ощутимым нажатием, но очень мягким и тихим ходом. Печатать на ней очень приятно, при этом раскладка довольно комфортная и выделяется на фоне других моделей Lenovo наличием сред функциональных кнопок отдельных клавиш для звонков в Skype. Кроме этого, клавиатура в ThinkBook 13s имеет защиту от влаги.

Тачпад в этой модели средних размеров, но производитель использует высокоточную сенсорную панель с драйверами Microsoft Precision, которая хорошо распознаёт положение пальцев и поддерживает жесты. Поэтому тачпад позволяет комфортно работать с ноутбуком без использования мыши.

Справа на панели выше блока клавиатуры находится круглая кнопка включения с белой подсветкой вокруг, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Он позволяет быстро заходить в систему с помощью функции Windows Hello. Также ноутбук оснащается дискретным доверенным платформенным модулем (dTPM), который шифрует данные и работает совместно с функциями безопасности Windows 10.

Веб-камера

В верхней рамке дисплея ThinkBook 13s установлена мегапиксельная камера, у неё не лучшее качество, но его будет достаточно для видеозвонков.

При этом веб-камеру можно вручную закрыть с помощью специальной шторки ThinkShutter.

Это понравится тем, кто переживает по поводу своей приватности и всегда заклеивает камеру в ноутбуке.

Аудио

ThinkBook 13s оснащается двумя динамиками Harman мощностью 2 Вт каждый, которые расположены по бокам на нижней части корпуса. Звучат они довольно громко и чисто, так что с ними будет комфортно смотреть фильм и даже слушать музыку.

Наушники подключаются к ноутбуку проводным способом через 3,5 мм разъём, а также беспроводным через Bluetooth 5.0.

Автономность

Lenovo обещает 11 часов автономной работы ThinkBook 13s, но результаты реального использования и синтетических тестов до этой цифры не дотягивает. При яркости экрана 200 кд/м2 в тесте PCMark 10 Modern Office аппарат продержался почти 7 часов.

В реальном офисном использовании, при работе с браузером и документами у меня получалось около 9 часов автономной работы, что всё равно является очень хорошим показателем.

Заряжается ноутбук от блока питания на 65 Вт, при этом поддерживается быстрая зарядка Rapid Charge, с ней аккумулятор за час можно зарядить на 80%.