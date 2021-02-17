Обзор ноутбука Lenovo Yoga Slim 7





К нам на обзор приехал стильный компактный ноутбук Lenovo Yoga Slim 7, который получил графику Intel 11-го поколения, качественный дисплей и набор необходимых портов. Вполне приятная “печатная машинка” с намеком на премиальность. Давайте разбираться что же она из себя представляет.

Внешний вид и удобство использования

За что определенно хочется похвалить дизайнеров Lenovo, так это за внешний вид Yoga Slim 7. Ноутбук выглядит очень эффектно благодаря отделке крышки дисплея из ткани. Она отлично дополняет металлический корпус устройства, окрашенный в темно-серый цвет “Серый грифель”. Конечно, есть шанс испачкать ткань, и если сомневаетесь, тогда можно выбрать версию с металлической крышкой. В таком случае, кстати, доступна не только темно-серая расцветка, но еще цвета “Орхидея” (бордовый оттенок) и “Темный мох” (болотно-зеленый).

Мне все же больше всего нравится именно вариант с тканевой крышкой. В открытом состоянии небольшой тканевый кант виден по бокам дисплея. Стеклянная панель как бы прячется под него, что визуально уменьшает и без того тонкие рамки вокруг экрана. Толщина корпуса составляет всего 15.4 мм, при этом инженеры разместили полный набор необходимых разъемов: есть два USB-C (Thunderbolt + DisplayPort + Power Delivery), HDMI, два USB-A 3.1 Gen 2, microSD-ридер и 3.5-мм комбинированный аудиоразъем.

На боковом торце также находится кнопка питания, в которую встроен сканер отпечатков пальцев. Она расположена вровень с корпусом, из-за чего ее сложновато нащупать и не очень удобно нажимать. Но компания предусмотрела опцию запуска ноутбука при открытии крышки. Активировать ее можно в фирменном ПО Lenovo Vantage. Кстати, сама крышка имеет довольно тугие шарниры, что может быть немного непривычным первое время. Одной рукой открыть девайс не получится. Зато дисплей меньше трясется, когда вы, например, печатаете, держа ноутбук на коленях. Весит аппарат 1.4 кг, габариты: 321.6 мм x 208 мм x 15.4 мм. В целом же за сборку и внешний вид Lenovo Yoga Slim 7 хочется поставить оценку “отлично”.

Дисплей Lenovo Yoga Slim 7

Похвал заслуживает и экран ноутбука. Yoga Slim 7 оборудован 14-дюймовым глянцевым IPS-дисплеем с разрешением 4K UHD (3840×2160 точек). Максимальная яркость заявлена на уровне 500 нит, что является хорошим показателем. Частота обновления — 60 Гц. Используется матрица производства AUO, модель B140ZAN01.3. В полной темноте можно увидеть небольшие засветы возле краев, но не критичные. Матрица имеет хорошую цветопередачу, никаких претензий к качеству изображения не могу предъявить.

Yoga Slim 7 также доступен в конфигурации с Full HD IPS-дисплеем. У него меньший запас яркости (до 300 нит), зато опционально доступны версии с сенсорной панелью. Для 14 дюймов такого разрешения вполне должно хватать, но все же на 4K-экране картинка выглядит очень приятно.

Железо и производительность

Lenovo Yoga Slim 7 можно найти как в версиях с процессорами AMD, так и Intel. У нас на обзоре модель с чипом Intel Core i7-1165G7 и встроенной графикой Intel Iris Xe. Оперативной памяти доступно 8 ГБ (DDR4, двухканальная). Установлен NMVe-накопитель от Samsung объемом 256 ГБ, который выдает отличные показатели в CrystalDiskMark (3382 МБ/с чтение, 1851 МБ/с запись).

Как можно было ожидать, Yoga Slim 7 отлично справляется с офисными задачами и обработкой графики в Photoshop/Lightroom — все летает, работать очень комфортно. Я бы только выбирал версию с 16 ГБ оперативной памяти. Но когда дело доходит до игр, видеокарты Intel Iris Xe становится маловато. В не самой новой F1 2018 на самых низких настройках графики выдает в среднем 15 к/с. В Dota 2 на минималках уже более играбельные 30-40 к/с, но моментами бывают просадки до 20 к/с. Собственно, бенчмарки подтверждают наблюдения — для работы ноутбук подходит, для игр лучше поискать что-то другое. В стресс-тесте AIDA процессор сразу же начинает троттлить при температуре под 100 градусов, но затем быстренько скидывает частоты и выводит температурный режим на более приемлемый уровень.

Из беспроводных интерфейсов доступны модули Wi-Fi 6 (Intel AX201) и Bluetooth. За все время тестирования подключение было стабильным и обеспечивало отличной скорость передачи данных. Система охлаждения работает не сильно шумно, но все же периодически дает о себе знать. Под нагрузками корпус становится в меру теплым. Все же имейте в виду, что перед вами компактное устройство с довольно производительным процессором.

Клавиатура, тачпад, мультимедиа

В Yoga Slim 7 установлена полноразмерная клавиатура с двухуровневой подсветкой. Работать за ней удобно, ход клавиш выверенный и комфортный. По умолчанию активирован ряд функциональных клавиш. Тачпад имеет не очень большие размеры в силу компактности самого ноутбука, тем не менее, палец по нему отлично скользит, поддерживаются мультитач-жесты.

Пара двухваттных динамиков с поддержкой технологии Dolby Atmos расположена по бокам от клавиатуры. Это можно было бы отнести к плюсам устройства, но звук в Yoga Slim 7 откровенно разочаровал. Низкие частоты отсутствуют, из-за этого звучание кажется плоским. Запаса громкости хватает, но я бы предпочел послушать музыку или посмотреть фильм в наушниках.

Встроенная веб-камера выдает картинку среднего качества. Для конференций в Zoom должна сгодиться. Зато есть ИК-датчики для работы функции Windows Hello. Разблокировка происходит очень быстро даже в полной темноте.

Автономность Lenovo Yoga Slim 7

Аккумулятора емкостью 60 Вт*ч должно хватать примерно на 11 часов работы (для версии с 4K-дисплеем), как заверяет сама Lenovo. На практике же имеем примерно 4 часа офисной работы со 100% яркостью и подключением к Интернету. В тесте PC Mark результат оказался 4 часа 57 минут. Но если яркость уменьшить где-то до 70%, можно вполне добиться и более высоких результатов.

В любом случае, подзарядить Yoga Slim 7 можно через USB-C, что определенно радует. Тем более, что предусмотрена функция быстрой зарядки. 30 минут от сети от 95 Вт зарядки в режиме ожидания или в выключенном состоянии позволяют восполнить до 50% времени автономной работы. В комплекте, правда, идет 65 Вт блок питания, но он компактный и не займет много места в рюкзаке.

Приятно, что оба порта USB-C поддерживают зарядку. Вот только идея разместить их на одной стороне явно не одна из лучших. Гораздо удобнее было бы иметь по USB-C слева и справа, чтобы можно было нормально расположить кабель зарядки, если розетка находится с правой стороны.