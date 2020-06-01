Обзор ноутбука-трансформера Acer Spin 3 (SP314-54N)

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Ноутбук Acer Spin 3 относится к трансформерам, дисплей у которых разворачивается на 360 градусов и позволяет одним легким движением превратить его в Windows-планшет. Это очень интересное устройство, полностью оправдывающее наличие сенсорного экрана у ноутбука, которое при этом еще и предлагается по достаточно демократичной цене.

Дизайн и компоновка

Acer Spin 3 SP314-54N – обновленная модель 2020 года в линейке Spin 3. Она выглядит строго и элегантно: алюминиевый корпус серебристого цвета (приятный апгрейд по сравнению с прошлогодней моделью, у которой корпус был пластиковый), минимальное скругление углов, ровные линии и аккуратные грани.

Динамики на базе расположены таким образом, что могут нормально работать как в ноутбучном варианте, так и в режиме планшета. По сравнению с прошлогодней моделью Acer Spin 3 SP314-54N стал чуть компактнее и легче (толщина 16,9 мм против ~19 мм, масса 1,5 кг вместо 1,7 кг), шарниры сравнительно небольшие и в «ноутбучном» режиме не бросаются в глаза.

Крышка дисплея поднимается довольно туго, но не отрывается от базы и позволяет открыть ноутбук одной рукой. Экран прикрыт защитным стеклом и в выключенном состоянии выглядит полностью зеркально черным, за исключением тонкой боковой грани корпуса. После включения проявляются рамки вокруг экрана – примерно 8 мм по бокам и 16 мм сверху (у прошлогодней модели боковые рамки были почти 10 мм шириной).

На правой боковой грани можно найти мини-джек для подключения проводной гарнитуры, порт USB 3.0, кнопку включения (в отличие от традиционных ноутбуков, здесь она расположена не возле клавиатуры, а сбоку, как у планшетов), индикаторы питания и активности и гнездо со стилусом.

Слева находятся разъем питания, порт USB Type-C с поддержкой Thunderbolt 3, видеовыход HDMI, еще один порт USB 3.0 и кардридер для карт памяти microSD.

В целом, как для 14-дюймовой модели, ноутбук выглядит достаточно небольшим и тонким, однако в режиме планшета он, конечно, ощущается довольно крупным – работать с ним на весу будет не особо удобно.

Клавиатура, тачпад, стилус

Клавиатура по ширине соответствует десктопной – основной блок 275 мм, дополнительный цифровой отсутствует. Ход клавиш небольшой и мягкий, нажатие требует небольшого усилия, что несколько затрудняет быстрый набор текста вслепую. Клавиши «сидят» плотно, в работе не люфтят и не болтаются. При обычной печати корпус не продавливается, но при нажатии на центр клавиатуры он все же немного прогибается. Раскладка клавиш американская, ANSI – с длинным левым Shift и однорядным Enter, к которому вплотную примыкает бэкслеш.

У тестового образца подсветка клавиш отсутствовала, однако в розничную продажу должна поступить версия с подсветкой.

Тачпад средних размеров, быстрый и отзывчивый, претензий к его работе у нас не возникло.

Еще одно заметное отличие Acer Spin 3 2020 года по сравнению с прошлогодней моделью – наличие в комплекте стилуса Acer Active Stylus, использующего активную электростатическую технологию Wacom AES 1.01. Стилус удобный и компактный, хранится в специальном гнезде в корпусе с правой стороны (где он одновременно и заряжается). В работе он показывает себя очень отзывчивым, с минимальным лагом ввода.

Дисплей

В побывавшей у нас на обзоре модели был установлен сенсорный 14-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD, также в линейке Acer Spin 3 SP314-54N имеются более доступные модели с разрешением 1366х768 точек. При сильном нажатии на экран защитное стекло касается матрицы, что дает видимые на темном изображении «разводы» вокруг точки касания.

Яркость регулируется в пределах 14-220 кд/м², этого будет достаточно для большинства ситуаций, кроме использования ноутбука на улице в солнечный день. Цветовой охват довольно небольшой, в фиолетовой и красной областях ощутимо не дотягивающий до пространства sRGB (общее его покрытие составляет порядка 65%) – это дает спокойные, а в случае красного и его оттенков – тускловатые цвета. Значение гаммы лишь немногим меньше стандартного 2,2, цветовая температура также достаточно близка к стандарту 6500K, статическая контрастность типична для бюджетной IPS-панели и составляет чуть больше 800:1. Точность цветопередачи находится на весьма хорошем уровне – максимальное значение deltaE «из коробки» не превышает трех.

В целом – достаточно типичный экран с хорошим, как для бюджетного ноутбука, качеством изображения и приличными углами обзора, но небольшим цветовым охватом.

Аппаратная платформа, производительность

В модельном ряду Acer Spin 3 SP314-54N используются процессоры семейства IceLake — Intel Core i3-1005G1, i5-1035G1 и i7-1065G7. В нашем тестовом образце был второй вариант, это новый 4-ядерный 8-поточный процессор среднего уровня, выполненный по 10 нм техпроцессу, рабочая формула 1/3,6 ГГц, стандартная расчетная мощность – 15 Вт. Процессор оснащен графическим ядром Intel UHD G1 с 32 исполнительными модулями, работающими на частотах 300/1050 МГц.

Также в ноутбуке, побывавшем у нас в редакции, было установлено 8 ГБ LPDDR4X оперативной памяти (до 16 ГБ в старшей модели) и два SSD-накопителя Kingston RBUSNS8154P3128GJ1 объемом 120 ГБ каждый (до 512 ГБ в старшей модели).

Производительности системы вполне хватает для повседневных задач, но для игр, конечно, встроенной графики будет маловато – впрочем, игровое предназначение явно не является приоритетным у этого ноутбука-трансформера. Ну а для типичных офисных приложений, серфинга в интернете и просмотра видео этой платформы оказывается более чем достаточно.

В стресс-тесте AIDA64 под длительной нагрузкой тротлинг проявляется в начале теста, пока система охлаждения только включается в работу, в дальнейшем тротлинг замечен не был. Под длительной нагрузкой температура процессора оказывается в пределах 80-85 градусов, частота CPU при нагрузке на все ядра находится в районе ~2,2 ГГц.

Система охлаждения работает, по сути, бесшумно в «спокойном» режиме эксплуатации ноутбука (вентилятор вращается, но услышать его практически нереально), под серьезной нагрузкой ее становится хорошо слышно, но даже в таком случае она работает сравнительно тихо – на уровне 38 дБ, и какого-то особого дискомфорта не вызывает.

Встроенные динамики играют достаточно громко, однако качество звучания у них оказывается довольно посредственным, с практически полным отсутствием басов.

Автономность

Acer Spin 3 SP314-54N комплектуется аккумулятором емкостью 48 Вт*ч и демонстрирует неплохую автономность: так, при яркости экрана 120 кд/м² в видеоконференции в Skype он продержался чуть более четырех часов, в батарейном тесте PCMark 10 Modern Office, имитирующем типичную офисную нагрузку – семь с половиной часов.