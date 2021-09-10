Обзор планшета Huawei MatePad 11





Мировой рынок планшетов последние годы переживал спад, из-за чего производители стали выпускать все меньше интересных моделей. Пандемия немного внесла коррективы, ведь многим пользователям дома понадобился дополнительный девайс с большим экраном для работы, учебы и отдыха. Huawei одна из немногих компаний, которая продолжила выпускать топовые планшеты, и сегодня мы познакомимся с одним из них — моделью MatePad 11.

Комплектация Huawei MatePad 11

Традиционно для Huawei, ее устройства поставляются в коробках из плотного белого картона. Кроме планшета в комплект входит блок питания мощностью 22.5 Вт, кабель USB-A — USB-C для зарядки и передачи данных, скрепка для извлечения слота для карт microSD, а также переходник USB-C — 3.5-мм. Дополнительно к нам приехали аксессуары для MatePad 11: клавиатура Smart Magnetic Keyboard и стилус M-Pencil.

Дизайн и эргономика

На украинском рынке Huawei MatePad 11 предлагается только в одной серой расцветке. Корпус выполнен из пластика с матовым, приятным на ощупь покрытием, на котором не заметны отпечатки пальцев. С виду он напоминает алюминий, что добавляет некоторой премиальности устройству.

Рамки вокруг 11-дюймового дисплея имеют небольшую толщину, при этом ее оказалось достаточно, чтобы разместить в одной из них фронтальную камеру. В случае с планшетом, считаю такое решение более удачным, чем камера в углу дисплея, как у Huawei MatePad Pro.

Девайс имеет довольно компактные размеры, как для своего класса. Габариты: 253,8 х 165,3 х 7,25 мм, весит планшет всего 485 граммов. В рюкзаке или сумке он практически не ощущается. В руках планшет удобно держать в любом варианте использования за счет небольшой толщины и слегка закругленных граней.

На боковых торцах MatePad 11 можно найти разъем USB-C, слот для карты microSD, решетки динамиков, кнопку включения и качельку регулировки громкости. На тыльной панели расположилась основная камера и логотип Huawei по центру. Все максимально лаконично и стильно.

Аксессуары

Для MatePad 11 предлагаются аксессуары в виде клавиатуры Smart Magnetic Keyboard и стилуса M-Pencil. Опыт использования данных девайсов был подробно описан в обзоре MatePad Pro, здесь ситуация аналогичная. Клавиатура имеет приятную текстурированную поверхность. Она надежно крепится к планшету при помощи магнитов и позволяет разместить планшет в двух положениях. Пользоваться ею удобно (ход клавиш 1,3 мм), поддерживаются различные комбинации клавиш, нужно лишь немного привыкнуть к ее более компактным размерам, по сравнению с привычной клавиатурой в ноутбуках. Единственное, чего я не нашел, так это десктопного режима при подключении клавиатуры, который доступен в MatePad Pro.

Что касается стилуса M-Pencil, он имеет такие же размеры, как и обычная шариковая ручка, благодаря чему им удобно пользоваться. Отдельного места для хранения аксессуара не предусмотрено, но он может крепиться при помощи магнитов к верхнему торцу планшета. Таким образом он также заряжается. Несмотря на отсутствие физических кнопок на корпусе M-Pencil, он поддерживает жест постукиванием. С его помощью можно, например, переключаться между ручкой и ластиком и в приложении “Заметки”. Реагирует планшет на ввод стилусом быстро и точно (4096 уровней чувствительности), есть функция распознавания рукописного ввода.

Дисплей Huawei MatePad 11

MatePad 11 оборудовали 10.95” IPS-дисплеем с соотношением сторон 16:10. Разрешение составляет 2560х1600 пикселей (~275 dpi), частота обновления — 120 Гц. Экран имеет цветовую гамму DCI-P3 и сертификаты от TÜV Rheinland за низкий уровень синего света и отсутствие мерцания.

К качеству дисплея претензий нет никаких: у него отличный запас яркости, отсутствуют засветы, хорошие углы обзора. В настройках можно выбрать насыщенный либо обычный режим цветопередачи. Также есть возможность изменить цветовую температуру экрана, включить режимы Eye Comfort (понижает цветовую температуру в вечернее время, чтобы снизить нагрузку на глаза) и eBook (имитирует E Ink дисплей для более комфортного чтения).

Частота обновления 120 Гц дарит удовольствие от использования устройства. Впрочем, можно также выбрать стандартную частоту (60 Гц) и динамическую, которая автоматически регулирует показатель, чтобы экономить энергию.

Платформа и производительность

В качестве аппаратной платформы MatePad 11 выступает чипсет Qualcomm Snapdragon 865. Это восьмиядерная система-на-чипе, построенная по 7-нанометровому техпроцессу. В ее состав входит основное ядро Cortex-A77 (2,84 ГГц), три производительных ядра Cortex-A77 (2,4 ГГц) и четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 (1,8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 650.

Планшет предлагается в комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Дополнительно можно установить карту памяти microSD объемом до 1 ТБ. Есть модули Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS.

Как видим, планшет получил флагманское железо, пускай и прошлогоднее. Поэтому ничего удивительного в том, что с производительностью у него нет проблем. Как в синтетических тестах, так и в играх, и при обычном использовании MatePad 11 демонстрировал отличную работу. В стресс-тесте троттлинга не было, устройство практически не греется под нагрузкой.

А вот теперь мы переходим к самой неоднозначной части MatePad 11 — его операционной системе. Если вы знакомы с современными версиями Android и iOS, вы даже не почувствуете перехода на HarmonyOS 2.0. Тот же интерфейс, те же жесты, те же приложения, в конце-концов. Хотя вот с последним не все так просто. Как вы знаете, из-за американских санкций Huawei уже продолжительное время не может сотрудничать с рядом компаний из США (в частности, Google), из-за чего, собственно, и не может устанавливать Google Mobile Services на свои девайсы. Сервисы GMS необходимы для работы фирменных приложений Google. Поэтому покупая MatePad 11 следует быть готовым к тому, что вы не сможете использовать клиенты Gmail, Google Maps, YouTube и прочие. В прошлом году на нашем сайте выходил отдельный материал о жизни без Google на устройствах Huawei. Ситуация с тех пор кардинальным образом не изменилась.

Huawei хорошо посотрудничала с украинскими банками, ведь в AppGallery можно найти большое количество приложений для интернет-банкинга

Huawei постоянно отчитывается о том, что HarmonyOS насчитывает все больше и больше разработчиков, а в фирменном магазине AppGallery постоянно появляются новые приложения. Но зайдя в него вы, скорее всего, обнаружите, что не можете найти доброй половины нужных программ.

Опытные Android-пользователи в таком случае знают, что приходится искать APK-установщики приложений. Конечно, это не так удобно, как установка из магазина, да и с обновлениями ПО могут быть проблемы. Особенно это касается установки игр — в AppGallery много интересных проектов я не нашел, а вот скачивать APK, которые весят по несколько гигабайт, и не факт, что запустятся, не всегда удобно.

Вот таким сообщением встречает Real Racing 3 после установки из самостоятельно загруженного APK. Впрочем, после этого игра все же запустилась

Что же касается сервисов Google, ими можно пользоваться в браузере, либо же действовать на свой страх и риск и воспользоваться одним из методов по установке GMS на устройства с HarmonyOS. Я опробовал один из таких вариантов, он устанавливает и запускает приложения в собственной песочнице.

Камера Huawei MatePad 11

О камерах в планшете много расписывать смысла нет. Фронтальная 8 МП камера с апертурой f/2.0 отлично подойдет для видеозвонков. Основная камера имеет разрешение 13 МП, диафрагму f/1.8, автофокус и LED-вспышку. В условиях хорошего освещения можно рассчитывать на неплохие снимки, но как только становится чуть меньше света, детализация сразу же теряется и появляются артефакты. Поддерживается запись видео в максимальном разрешении 3840х2160 пикселей. Для более качественной передачи вашего голоса предусмотрено четыре микрофона.

Аудио

А вот в плане аудиоподготовки у MatePad 11 все в порядке. Планшет оснастили четырьмя динамиками — по два находятся на боковых торцах. Их настройкой занимались специалисты из Harman Kardon. Звучит девайс действительно качественно, хорошо проработаны высокие частоты и низы, есть достаточный запас громкости. Поэтому при просмотре фильма необязательно подключать внешнюю акустику, тем более, что придется сначала отыскать переходник USB-C — 3,5-мм.

Автономность Huawei MatePad 11

Еще одна сильная сторона MatePad 11 — его автономность. Аккумулятора емкостью 7250 мАч хватает на несколько дней работы. В тесте PCMark устройство продемонстрировало результат в 5 часов 26 минут при 100% яркости экрана. Планшет поддерживает быструю зарядку и благодаря комплектному блоку мощностью 22,5 Вт он может полностью восполнить заряд менее, чем за 2 часа.