Обзор POCO F7: твой первый "почти флагман"

Весной мы писали о POCO F7 Ultra, который неприятно удивлял своей ценой и некоторыми возможностями. А теперь на обзоре в ITC.ua оказался POCO F7 — новинка в средней категории, которая стоит адекватных денег, имеет прекрасный вид и может даже похвастаться перед некоторыми флагманами. Мы уже протестировали смартфон несколько недель, походили с ним, поиграли и уже готовы рассказывать о нем подробнее.

POCO F7 Від 17 699 грн. Плюсы: современный стиль и корпус из алюминия и стекла; защита от влаги по стандарту IP68; качественный вибромотор; замечательный яркий AMOLED-экран 120 Гц с быстрым сканером; мощный субфлагманский чип Snapdragon 8s Gen 4; много лет обновлений и поддержки ОС; неплохая основная камера; большая батарея и отличная автономность; поддержка быстрой зарядки 90 Вт и реверсивной зарядки Купить в "Алло" Минусы: в комплекте нет блока питания; кому-то не зайдет, что здесь нет eSIM; не всем зайдет Xiaomi HyperOS 2; горячий чип с периодическим троттлингом Купить в "Алло" 8.3 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики POCO F7

Экран AMOLED, 6.83 дюйма, 1280×2772 пикселей, плотность 447 ppi, 120 Гц, средняя яркость -1700 нит, пиковая яркость — 3200 нит, Dolby Vision, HDR10+, цвета 12 бит, защитное стекло Gorilla Glass 7i Процессор Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4, восемь ядер (1×3,21 ГГц Cortex-X4 и 3×3,0 ГГц Cortex-A720 и 2×2,8 ГГц Cortex-A720 и 2×2,0 ГГц Cortex-A720), максимальная тактовая частота 3.21 ГГц Графический чип Adreno 825 Память 12 ГБ ОЗП LPDDR5X, 256/512 ГБ ПЗУ UFS 4.1 Основные камеры Главная на 50 Мп, диафрагма f1.5, сенсор 26 мм, DAF, OIS, запись видео в 4K@60fps; сверхширокоугольная с разрешением 8 Мп, диафрагма f2.2, сенсор 15 мм Фронтальная камера 20 Мп, диафрагма f2.2, запись видео в 1080p@60fps Модули и интерфейсы Wi- Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт, навигация GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS Аккумулятор 6500 мАч, проводная зарядка 90 Вт, реверсивная 22.5 Вт Программное обеспечение Android 15, HyperOS 2 Цвета Cyber Silver, Black, White Материалы корпуса Алюминий и стекло Защита от воды ЕСТЬ, IP68 Габариты 163.1×77.9×8.2 мм вес 215 граммов

Упаковка и комплектация

POCO F7 продается в черно-желтом плоском боксе.

Внутри коробки находится сам телефон с наклеенной на экран пленкой, кабель USB Type-C, скрепка для открытия слота с SIM-картами, силиконовый чехол и документация. Блока питания в комплекте нет, но это касается именно нашего региона. Я видел, что в других регионах комплекты имеют БП на 90 Вт, но Европу почему-то с этим ограничивают. Возможно из-за имеющихся «зеленых» законов.

Дизайн и эргономика

POCO F7 имеет современный и минималистичный дизайн. У смартфона видим плоские грани и закругленные углы. У новинки металлическая рамка и стеклянные задняя и передняя поверхности. Габариты модели составляют 163,1×77,9×8,2 мм, а вес 215 граммов.

На передней панели видим тонкие рамки и встроенную в экран фронтальную камеру.

На задней панели есть надпись POCO, выпяченный овальный модуль основных камер со странными зелеными линиями и отдельно выведенная вспышка.

На левом торце по классике разместили кнопку блокировки экрана и кнопки громкости. На верхней панели есть микрофон. На нижней — второй микрофон, динамик, порт USB-C и слот для SIM-карт (две nano-SIM).

Корпус аппарата защищен по стандарту IP68. Это означает, что его можно погружать в пресную воду на глубину до 1,5 метра на полчаса и ему ничего не будет. Одновременно с этим помним, что намеренно этого лучше не делать, потому что гарантия на такие случаи не действует. Просто хорошо, что есть такой бонус, который может где-то как-то пригодится.

POCO F7 точно не маленький телефон и не легкий. Вроде 215 граммов цифра небольшая, но модель в руке ощущается монолитной и тяжелой. Это точно не компактный телефон, который будет аккуратно смотреться в маленькой руке. Как раз наоборот.

У нас на осмотре был смартфон белого цвета, а еще есть черного и двойного с прикольным дизайном задней крышки. В нашем случае следов пользования и пыли на корпусе вообще не видно. Наверное, это будет не так на черном цвете, а вот как на том третьем не знаю, надо смотреть.

Конечно, это не влияет на его ударопрочность, поэтому лучше все же надеть чехол. Тем более комплектная версия прикольная и надежная, а главное, что не из прозрачного силикона, который со временем желтеет.

Дисплей POCO F7

POCO F7 оснащен AMOLED-экраном диагональю 6.83 дюйма с разрешением 1280×2772 точек и плотностью пикселей 447 ppi. Частота обновления дисплея составляет 120 Гц, типичная яркость здесь 800 нит, средняя яркость -1700 нит, а пиковая — 3200 нит. Есть поддержка 12-битной цветопередачи (!), Dolby Vision и HDR10+.

Экран в модели действительно крутой, а 12-битного цвета я не помню даже у флагмана Xiaomi 15 Ultra. Дисплей получил насыщенные, яркие и реалистичные цвета, а главное здесь черный действительно черный, потому что это AMOLED.

Правда, это не LTPO-матрица, поэтому в режиме ожидания частота обновления экрана не будет падать до 1 Гц. В настройках можно выбрать базовый автоматический режим, когда телефон сам будет определять где и в каких сценариях увеличивать или снижать частоту обновления. Или руками выбрать 60 или 120 Гц. Конечно, я за 120 Гц. Это немного уменьшает автономность, но существенно улучшает общий опыт пользования.

В настройках есть различные профили цветовой температуры (я выбрал для себя режим насыщенных цветов или еще прикольный «Стандратные PRO»), есть улучшение текстур и HDR с помощью ИИ, есть ночной режим и режим чтения и тому подобное. Последний очень советую при чтении книг, если вы их читаете на телефоне. Потому что так зрение хоть как-то будет немного лучше защищено и вообще вид текста будет более книжный насколько это возможно в этом случае.

Не забыли о функции Always-On Display с возможностью ее активации только на первые десять секунд, или только когда вы смотрите на экран. Это отличный вариант для экономии заряда, если вам все же нужна эта функция.

Также есть встроенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Он быстрый, даже очень, но все же немного медленнее, чем у флагманов, но это нормально. В любом случае срабатывает он почти мгновенно, но часто не реагирует на влажные пальцы.

Звук и виброотклик

Новый POCO F7 имеет стереозвучание, которое реализовано через один основной динамик и один разговорный. Несмотря на это звучание если не флагманское, то очень близкое. Звук громкий, без жужжания и даже где-то объемный. В настройках есть режим Dolby Atmos и Xiaomi Sound, но мне больше нравится первый. Также есть ручной эквалайзер, а при подключении наушников смартфон поддерживает LE, aptX и LHDC 5. Звук здесь точно лучше, чем ожидаешь от телефона средней ценовой категории.

Тоже можно сказать о вибромоторчике. Регулировать дают только уровень тактильной отдачи, но в целом вибро здесь замечательное, почти флагманское. Не знаю такой же ставят во флагманах, но это точно что-то не бюджетное.

Камеры POCO F7

В POCO F7 есть только две основные камеры, что большая редкость для современных моделей. И хорошо, что так, потому что производитель не стал лепить третий модуль просто ради количества.

Главная камера здесь Sony IMX882 на 50 Мп с диафрагмой f1.5, сенсором на 26 мм, автофокусом и записью видео в 4K при 60 fps. Второй модуль сверхширокоугольный 8-мегапиксельный с диафрагмой f2.2 и сенсором на 15 мм.

Камеры у смартфона нормальные, но это все, что можно о них сказать. Они точно не плохие, но назвать их чем-то ради чего эту модель надо покупать, точно нельзя.

Конечно, по стандарту снимается все в 12,5 Мп, но есть режим 50 Мп. Мне более-менее понравилась детализация и цвета, однако сразу видны проблемы с динамическим диапазоном. Да и передача цветов хорошая только для смартфонов, но для меня она все же нереалистичная, слишком насыщенные цвета. Однако я думаю именно этого часто и хотят многие пользователи соцсетей, которые выкладывают туда фотографии.

Также отмечу неплохой однократный и двукратный зумы почти без потери детализации и хороший портретный режим. А вот ночная съемка просто есть, просто по стандарту делает из ночи день и часто сильно шумит.

Фронтальный модуль у смартфона на 20 Мп с диафрагмой f2.2. Заявлена запись видео в 1080p@60fps.

Селфи камера тоже просто нормальная. Здесь сносная детализация и цветопередача, а еще адекватно размывается фон.

Производительность, ПО и игры

Сердцем POCO F7 является 4-нанометровый новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4. У него восемь ядер (1×3,21 ГГц Cortex-X4 и 3×3,0 ГГц Cortex-A720 и 2×2,8 ГГц Cortex-A720 и 2×2,0 ГГц Cortex-A720) и максимальная тактовая частота 3.21 ГГц. Графический чип здесь Adreno 825. Смартфон также получил 12 ГБ ОЗУ формата LPDDR5X (плюс виртуальная ОЗУ) и версии на 256 и 512 ГБ ПЗУ формата UFS 4.1. Из модулей и интерфейсов завезли Wi- Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, ИК-порт, а также навигацию GPS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, GLONASS.

Свеженький Qualcomm Snapdragon 8 s Gen 4 не относится к флагманским чипам, но он близок к ним продуктивно. К сожалению, это же касается и высоких температур. Процессор очень горячий в буквальном и переносном смыслах. Он иногда тротлит из-за этого, но в целом работает хорошо и сильно нагревает телефон не только во время стресс-тестов, но и когда пользователь играет.

Конечно, во втором случае устройство без проблем можно держать в руках, а если надеть чехол, то это слабо ощущается, но вы просто должны об этом знать.

Зато процессор запускает любые современные популярные и графонистые игры на максимальных настройках графики с отличным fps. Ему под силу Wreckfest, Genshin Impact, Diablo Immortal, PUBG Mobile и любые другие проекты которые вы только знаете. Поэтому с этим вообще проблем нет и смартфон можно смело советовать мобильным геймерам.

POCO F7 работает на Android 15 с фирменной оболочкой Xiaomi HyperOS 2. Производитель обещает четыре года обновлений ОС и шесть лет апдейтов системы безопасности.

Я уже не раз писал об этой оболочке и моем к ней сдержанном отношении. Подробнее можно прочитать в этом обзоре. В целом отмечу замечательную кастомизацию и широкие настройки под пользователя. Ну и хорошо, что есть такая длинная поддержка. Из минусов для меня это реклама и избыток предустановленных приложений. А еще относительно нестабильная работа системы. Иногда таки штуки исправляют частыми обновлениями, а иногда они делают только хуже.

Также смартфон поддерживает работу с искусственным интеллектом, здесь есть упомянутое выше улучшение изображения и HDR с помощью ИИ, он есть в редакторе фото и видео и тому подобное. Конечно, есть Gemini из коробки, который уже поддерживает украинский язык.

Автономность POCO F7 Автономность POCO F7

POCO F7 оснащен батареей на 6500 мАч. Это легко дает до двух дней автономной работы, но, правда, без мобильных игр. Если же с ними, но не сильно, то будет полтора дня. И это с частотой экрана 120 Гц и автояркостью. В настройках также можно включать умную зарядку, чтобы меньше изнашивалась батарея. В этом случае аккумулятор будет заряжаться только до 80% кроме определенных случаев.

Устройство поддерживает быструю зарядку на 90 Вт и реверсивную на 22,5 Вт. В первом случае обещают зарядку от 0 до 90% за 30 минут. Но не забываем, что блока питания в комплекте нет, поэтому чтобы эти цифры были реальностью, то надо иметь или купить именно такой блок питания.

Во втором случае дают настраивать мощность реверсивной зарядки, но в целом телефоном без проблем можно заряжать фитнес-трекер, наушники или умное кольцо.

Опыт пользования

POCO F7 точно привлекает внимание. Сначала своим дизайном, металлически-стеклянным корпусом, защитой от воды и тому подобное. А потом начинками и возможностями. Поэтому эта модель мне не просто понравилась — она произвела на меня приятное впечатление.

За свои относительно небольшие деньги, а дальше цена будет еще падать, пользователи буквально получают субфлагман с мощным, но горячим, процессором, полноценную защиту от воды и серьезную батарею. Камера здесь просто нормальная, поэтому ее точно не надо рассматривать как причину для покупки.

Ограниченный комплект это проблема, но пленка есть и чехол тоже. А в наше время это уже хорошая новость даже для китайских брендов.

Я думаю, что это точно потенциальный хит продаж и мне POCO F7 понравился существенно больше, чем странный POCO F7 Ultra.

Также учитывайте его немалый вес и большой размер. 6,8 дюймов в металлически-стеклянном корпусе не шутки, поэтому перед нами классическая большая и тяжелая современная лопата. Плюс еще чехол, поэтому будьте готовы к немаленьким габаритам.

Цены и конкуренты

POCO F7 продается по цене от 17 699 гривен за версию на 256 ГБ. Однако в крупных сетях типа «Алло» ценных составляет от 19 499 гривен. По моему мнению, цена адекватная, однако кто-то захочет подождать немного скидок и это его право. Конкурентов у модели предостаточно, но она может дать каждому достойный отпор.

Обратите внимание наPoco X7 Pro с ценником от 11 999 гривен, если надо что-то от этого бренда, но попроще. Также естьRealme 14 Pro Plus (цена от 18 499 гривен) иRealme GT 7T с ценником от 19 499 гривен. Вместе с ними продаются Samsung Galaxy A56 (цена от 13 250 гривен), Google Pixel 9a (цена от 19 700 гривен), OnePlus Ace 5 Ultra (цена от 17 900 гривен) и новенький Nothing Phone 3a Pro с ценой от 17 400 гривен.

8.3 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9.5 Батарея на 6500 мАч и отличная оптимизация дают до двух дней работы. Экран 9 Великолепный яркий насыщенный AMOLED-экран на 120 Гц заслуживает только высокой оценки. Дизайн, эргономика 9 Сстильный дизайн, металлическая рамка и стеклянные элементы. Программное обеспечение 7 Не всегда приятный опыт пользования HyperOS 2 на базе Android 15, но большинству будет ок, тем более ОС очень кастомизирована. Производительность, тротл. 8 Чип мощный для своего сегмента, но тротлит и греется. Камера 7.5 Просто нормальные камеры для фотографирования чего угодно. Подойдут для выкладывания фотографий в соцсети, но вау-эффекта не создают. Цена 8 Цена просто адекватная.

Вывод: POCO F7 точно стоит вашего внимания, если за относительно небольшие деньги вы хотите получить почти флагманское решение. Конечно, здесь будут нюансы, но все равно предложение отличное. Смартфон получил крутезный яркий AMOLED-экран, полноценную защиту от воды, мощный субфлагманский процессор, отличное вибро и качественное звучание. Также стоит отметить большую батарею на 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки на 90 Вт и реверсивной на 22,5 Вт. Однако в комплекте нет блока питания, поэтому бонуса может не быть, если вы имеете простой БП. Также чип тротлит и греется, а еще есть вопросы к рекламе и глюкам в Xiaomi HyperOS 2. Ну и отсутствие eSIM у кого-то вызовет вопросы. Озвученные выше плюсы точно бьют имеющиеся минусы, по моему мнению, даже очень. Поэтому однозначно рекомендую POCO F7 для покупки. Также отмечу, что здесь просто нормальная камера, которая не разочарует, но и точно не вызовет восторга. Учитывайте это перед покупкой. Купить в "Алло"

Висловлюємо подяку мережі магазинів "Алло" за наданий для огляду смартфон POCO F7.