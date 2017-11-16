Обзор портативного SSD накопителя Samsung T5

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Облачные сервисы хранения данных снизили интерес пользователей к внешним накопителям. Тем не менее, учитывая, что скоростной интернет не всегда есть под рукой, такие устройства продолжают оставаться востребованными. В их развитии в целом происходит мало нового, но бывают интересные исключения. Одним из которых является внешний SSD-накопитель Samsung T5, попавший к нам на тест.

Комплект поставки

Вместе с накопителем Samsung T5 в коробке можно найти два кабеля: один на USB Type-C, а второй на Type-A.

Дизайн, материалы и разъёмы

Первое, что замечаешь, когда достаёшь Samsung T5 из коробки – это небольшие размеры – 74×57,3×10,5 мм, а также вес накопителя – 51 грамм.

Его корпус при этом сделан из алюминия, но с двумя пластиковыми вставками на гранях.

Качество исполнения очень высокое, устройство выглядит монолитным, поэтому сразу появляется ощущение, что данные должны быть в безопасности. По крайней мере, при падении с небольшой высоты SSD не должно ничего угрожать, ведь пластиковые вставки окажут смягчающее действие при ударе. Да и вес накопителя не очень большой.

В целом, выглядит Samsung T5 приятно, и благодаря компактным размерам его можно носить с собой даже в кармане рубашки или джинсов.

Единственное, комплектные кабели получились чуть ли не больше самого накопителя и делают его не таким удобным в использовании на ходу, как того хотелось бы. Samsung стоило бы предусмотреть более компактный кабель в комплекте.

Единственный разъём на корпусе Samsung T5 – это USB Type-C, обратно совместимый с USB 3.1 (10 Гбит/с).

Накопитель

В Samsung T5 используется твердотельный накопитель V-NAND, архитектура которого обеспечивает более плотно расположение ячеек памяти. Благодаря этому, Samsung T5 есть в модификациях с SSD на 250 и 500 ГБ, а также на 1 и 2 ТБ. В данном тесте используется накопитель на 500 ГБ.

Подключение и скорость работы

Накопитель можно подключать к компьютеру как через USB Type-C, так и через USB Type-A, для этого необходимо просто поменять один комплектный кабель на другой. Тем не менее скорость чтения и записи при этом будет отличаться.

При подключении через порт USB Type-C накопитель обеспечивает скорость чтения больше 530 МБ/с, а записи – 483 МБ/с, что в целом соответствует данным производителя, который заявляет о скорости чтения до 540 МБ/с.

Если подключить Samsung T5 к порту USB 3.1, то скорость чтения составит 425 МБ/с, в то время как записи – 429 МБ/с.

Кроме компьютера, Samsung T5 поддерживает подключение через USB Type-C к смартфонам и планшетам на Android.

Благодаря этому накопитель можно использовать для резервного копирования фотографий или, например, для того, чтобы смотреть фильмы и слушать музыку в дороге, не занимая при этом память устройства.

Для обеспечения безопасности данных, в Samsung T5 есть аппаратное AES 256-битное шифрование. А на Windows, macOS и Android можно установить утилиту, которая позволяет ставить пароль на открытие накопителя. Кроме этого, через неё происходит обновление прошивки SSD.