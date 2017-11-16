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Обзор портативного SSD накопителя Samsung T5
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Обзор портативного SSD накопителя Samsung T5

Обзор портативного SSD накопителя Samsung T5

Облачные сервисы хранения данных снизили интерес пользователей к внешним накопителям. Тем не менее, учитывая, что скоростной интернет не всегда есть под рукой, такие устройства продолжают оставаться востребованными. В их развитии в целом происходит мало нового, но бывают интересные исключения. Одним из которых является внешний SSD-накопитель Samsung T5, попавший к нам на тест.

Samsung T5 Blue 500 GB (MU-PA500B/WW)
Диски SSD на
от 5 710 грн
Предложений: 38
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Комплект поставки

Вместе с накопителем Samsung T5 в коробке можно найти два кабеля: один на USB Type-C, а второй на Type-A.

Дизайн, материалы и разъёмы

Первое, что замечаешь, когда достаёшь Samsung T5 из коробки – это небольшие размеры – 74×57,3×10,5 мм, а также вес накопителя – 51 грамм.

Его корпус при этом сделан из алюминия, но с двумя пластиковыми вставками на гранях.

Качество исполнения очень высокое, устройство выглядит монолитным, поэтому сразу появляется ощущение, что данные должны быть в безопасности. По крайней мере, при падении с небольшой высоты SSD не должно ничего угрожать, ведь пластиковые вставки окажут смягчающее действие при ударе. Да и вес накопителя не очень большой.

В целом, выглядит Samsung T5 приятно, и благодаря компактным размерам его можно носить с собой даже в кармане рубашки или джинсов.

Единственное, комплектные кабели получились чуть ли не больше самого накопителя и делают его не таким удобным в использовании на ходу, как того хотелось бы. Samsung стоило бы предусмотреть более компактный кабель в комплекте.

Единственный разъём на корпусе Samsung T5 – это USB Type-C, обратно совместимый с USB 3.1 (10 Гбит/с).

Накопитель

В Samsung T5 используется твердотельный накопитель V-NAND, архитектура которого обеспечивает более плотно расположение ячеек памяти. Благодаря этому, Samsung T5 есть в модификациях с SSD на 250 и 500 ГБ, а также на 1 и 2 ТБ. В данном тесте используется накопитель на 500 ГБ.

Подключение и скорость работы

Накопитель можно подключать к компьютеру как через USB Type-C, так и через USB Type-A, для этого необходимо просто поменять один комплектный кабель на другой. Тем не менее скорость чтения и записи при этом будет отличаться.

При подключении через порт USB Type-C накопитель обеспечивает скорость чтения больше 530 МБ/с, а записи – 483 МБ/с, что в целом соответствует данным производителя, который заявляет о скорости чтения до 540 МБ/с.

Если подключить Samsung T5 к порту USB 3.1, то скорость чтения составит 425 МБ/с, в то время как записи – 429 МБ/с.

Кроме компьютера, Samsung T5 поддерживает подключение через USB Type-C к смартфонам и планшетам на Android.

Благодаря этому накопитель можно использовать для резервного копирования фотографий или, например, для того, чтобы смотреть фильмы и слушать музыку в дороге, не занимая при этом память устройства.

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Для обеспечения безопасности данных, в Samsung T5 есть аппаратное AES 256-битное шифрование. А на Windows, macOS и Android можно установить утилиту, которая позволяет ставить пароль на открытие накопителя. Кроме этого, через неё происходит обновление прошивки SSD.

5
Оценка ITC.UA
Плюсы: алюминиевый корпус, компактные размеры и вес, скорость чтения и записи, кабели USB Type-C и Type-A в комплекте, можно подключать к смартфону
Минусы: крупные комплектные кабели
Вывод: Samsung T5 - это очень компактный и лёгкий внешний SSD накопитель, который можно использовать как с компьютером, так и со смартфоном. Устройство обеспечивает высокую скорость чтения и записи данных, что делает его отличным инструментом для передачи или резервирования информации. Единственным минусом накопителя можно назвать разве что комплектные кабели, которые делают его менее портативным.

Технические характеристики

Обзор портативного SSD накопителя Samsung T5 Samsung T5 Blue 500 GB (MU-PA500B/WW)
5 710 − 6 272 грн
Сравнить цены
Тип SSD накопитель
Объем, ГБ 500
Интерфейс USB 3.1 (Type-C)
Тип флеш-памяти NAND MLC
Контроллер нет данных
Поддержка TRIM +
Серия T5
Форм-фактор 2,5
Размеры, мм 57x74x11
Масса, г 51
Максимальная скорость чтения, МБ/с 540
Максимальная скорость записи, МБ/с 515
Среднее время безотказной работы (MTBF), млн. часов нет данных
Стойкость к ударам нет данных
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