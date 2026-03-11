Обзор Samsung Galaxy S26 и S26+: Ultra больше не нужен?

Линейка Galaxy S давно живет по понятной схеме, где есть базовая модель, увеличенная версия и Ultra для тех, кто хочет максимум во всем. Новые Samsung Galaxy S26 и S26+ не пытаются придумать смартфон заново, а лишь аккуратно подкручивают знакомую формулу. Фактически компания предлагает два варианта одного устройства: компактный флагман для тех, кто не хочет «планшет в кармане», и более крупную версию для тех, кто смотрит много видео, играет или работает со смартфона. Разбираемся, что именно изменилось в новом поколении.

Samsung Galaxy S26 45 999 грн. Плюсы: качественный Dynamic AMOLED 2X дисплей с частотой 1-120 Гц и высокой яркостью; компактный и легкий корпус у Galaxy S26; увеличенная батарея у S26 и более быстрая зарядка у S26+; производительность флагманского чипа; чистый и быстрый интерфейс One UI; хорошее качество дневных фото; долгая программная поддержка Samsung. Минусы: минимальные изменения по сравнению с предыдущим поколением; камеры без серьезного апгрейда; отсутствует зарядный адаптер в комплекте; скорость зарядки уступает некоторым конкурентам; цена; базовая модель имеет более низкое разрешение дисплея. 8.4 /10 Оценка

Технические характеристики Samsung Galaxy S26 и S26+

Параметр Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ Экран Dynamic AMOLED 2X, 6.3″, 2340×1080 (19.5:9), ~409 ppi, 1-120 Гц, HDR10+, пиковая яркость ≈2600 нит Dynamic AMOLED 2X, 6.7″, 3120×1440 (20:9), ~513 ppi, 1-120 Гц, HDR10+, пиковая яркость ≈2600 нит Материалы корпуса Алюминий (рамка), Gorilla Glass Armor 2 (спереди), Gorilla Glass Victus 2 (сзади) Алюминий (рамка), Gorilla Glass Armor 2 (спереди), Gorilla Glass Victus 2 (сзади) Защита IP68 IP68 Процессор Exynos 2600 Exynos 2600 Графический ускоритель Xclipse 960 Xclipse 960 Операционная система Android 16 (One UI 8.5) Android 16 (One UI 8.5) Оперативная память 8/12 ГБ LPDDR5X 8/12 ГБ LPDDR5X Встроенная память 256/512 ГБ (UFS 4.0) 256/512 ГБ (UFS 4.0) Основная камера 50 МП, f/1.8, 84°, OIS 50 МП, f/1.8, 84°, OIS Ультраширокоугольная камера 12 МП, f/2.2, 120°, автофокус 12 МП, f/2.2, 120°, автофокус Телефото камера 10 МП, f/2.4, 3× OIS 10 МП, f/2.4, 3× OIS Фронтальная камера 12 МП, f/2.2, 80-85° 12 МП, f/2.2, 80-85° Запись видео До 8K @30 fps До 8K @30 fps Интерфейсы и связь Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, 5G, Nano SIM + eSIM Wi‑Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, 5G, Nano SIM + eSIM Аккумулятор 4300 мАч, проводная зарядка до 25 Вт, беспроводная 25 Вт, реверсивная 4.5 Вт 4900 мАч, проводная зарядка до 45 Вт, беспроводная 25 Вт, реверсивная 4.5 Вт Габариты 149.6 × 71.7 × 7.2 мм 158.4 × 75.8 × 7.3 мм Вес 167 г 190 г

Упаковка и комплектация Samsung Galaxy S26 и S26+

Samsung уже несколько лет последовательно движется в направлении минимализма, и Galaxy S26 и S26+ только продолжают эту традицию. Коробка небольшая и плоская и в целом выглядит сдержанно.

Комплектация традиционно минимальная. В коробке есть только сам смартфон, кабель USB-C—USB-C, скрепка для SIM-лотка и несколько бумажных инструкций. И все. Зарядного адаптера, наушников или даже базового чехла здесь нет. Samsung отказалась от них еще несколько поколений назад и возвращаться к старой практике, похоже, не планирует.

Кабель в комплекте качественный, длиной 1 м. Но без блока питания его придется подключать либо к компьютеру, либо к уже имеющейся зарядке. Если же ее нет, придется покупать адаптер отдельно.





Эффекта «премиального анбоксинга» здесь фактически нет. Если раньше открытие флагманского смартфона могло напоминать маленькую церемонию, то теперь все происходит максимально прагматично.

Дизайн, материалы корпуса и эргономика Samsung Galaxy S26 и S26+

Samsung уже несколько поколений подряд не пытается радикально переделывать дизайн базовых флагманов, и Galaxy S26 и S26+ продолжают эту логику. На первый взгляд, их легко спутать с предшественниками, но именно мелочи отличают новые модели: грани стали более закругленными, а блок камер теперь вынесен на овальный островок как у прошлогоднего Galaxy Fold.

Задняя крышка стеклянная с матовой текстурой, которая хорошо рассеивает отпечатки пальцев. Полностью их избежать, конечно, не удается, но выглядит поверхность значительно чище, чем глянцевые панели многолетней давности. В свете матовое стекло дает легкий мягкий перелив, благодаря чему смартфон выглядит дороже, чем это могло бы показаться на фото.

Рамка корпуса Samsung Galaxy S26 и S26+ алюминиевая. Она приятно ощущается в руках и не такая скользкая, как полированный металл у некоторых конкурентов. При этом переходы между стеклом и металлом сделаны очень аккуратно, смартфон не врезается в ладонь даже при длительном использовании. Блок камер, упомянутый выше, выглядит чисто с точки зрения дизайна, но на практике смартфон все равно немного качается на столе, если пользоваться им без чехла.

Корпус Samsung Galaxy S26 и S26+ жесткий, ничего не скрипит и не прогибается даже при сильном нажатии. Samsung давно отточила конструкцию своих флагманов, поэтому здесь все выглядит так, как и должно выглядеть у смартфона премиум-сегмента.

Главная разница между моделями кроется в размере и весе. Galaxy S26 имеет габариты 149.6 × 71.7 × 7.2 мм и весит 167 граммов, что делает его компактным и удобным для повседневного использования. Galaxy S26+, наоборот, ориентирован на тех, кто любит большие экраны, поэтому его размеры 158.4 × 75.8 × 7.3 мм, а вес 190 граммов.

Из-за этого однозначно меняется и ощущение эргономики. Базовую модель реально использовать одной рукой, по крайней мере большую часть времени. А вот S26+ уже ближе к классическому большому флагману, поэтому дотянуться до верхней части экрана одной рукой непросто.

Нижняя грань имеет порт USB-C, основной динамик, микрофон и слот для SIM-карты. Верхняя грань Samsung Galaxy S26 и S26+ содержит дополнительный микрофон для шумоподавления. Правая грань — клавиша питания и качелька громкости. Они металлические, с четким коротким ходом и расположены на удобной высоте, хотя на S26+ из-за ширины корпуса дотянуться большим пальцем до верхней кнопки одной рукой непросто. Левая грань полностью чистая.

Защита от воды и пыли также никуда не исчезла. Она соответствует стандарту IP68. Смартфон без проблем переживет дождь или случайное погружение в воду.

Дисплей Samsung Galaxy S26 и S26+

Экраны у обеих моделей Dynamic AMOLED 2X, и тут Samsung традиционно не экономит. Galaxy S26 получил панель 6,3 дюйма, S26+ — 6,7 дюйма. Первый получил разрешение 2340×1080 и плотность пикселей в почти 410 ppi, а «плюсу» повезло больше, поэтому у него 3120×1440 пикселей с плотностью около 513 ppi.

Частота обновления адаптивная — от 1 до 120 Гц. Экран самостоятельно подбирает частоту в зависимости от задач, что экономит заряд батареи. Вернуться на фиксированные 60 Гц в настройках можно, но в большинстве сценариев этого не хочется, ведь анимации выглядят очень плавно.





Пиковая яркость Samsung Galaxy S26 и S26+ в HDR-сценах превышает 2600 нит, поэтому даже под прямым солнцем контент остается читабельным. Контраст практически безграничный, черный — глубокий. Цвета можно подстроить под свои предпочтения.

К сожалению, Privacy Display оставили исключительно для модели Ultra. Технология работает на аппаратном уровне, поэтому программно активировать ее на S26 или S26+ не удастся. Иными словами, все преимущества «частного» просмотра экрана доступны только владельцам флагмана с приставкой Ultra.

В повседневном использовании экраны Galaxy S26 и S26+ выглядят ярко, четко и, главное, комфортно для глаз даже после длительного просмотра контента.

Защита Gorilla Glass Armor 2 обеспечивает хорошую устойчивость к мелким царапинам и потертостям. Рамки минимальные, фронтальная камера спрятана в небольшом отверстии посередине сверху. Все выглядит чисто и не отвлекает от контента.

Экраны обеих моделей остаются одними из самых сильных в классе, поэтому они яркие, детализированные, с плавными анимациями и дополнительной аппаратной фишкой Privacy Display. Единственный компромисс для тех, кто ценит компактность, S26+ из-за большего размера немного сложнее использовать одной рукой.

Звук и виброотклик Samsung Galaxy S26 и S26+

Samsung Galaxy S26 и S26+ получили стереодинамики. Звук отличный, сбалансированный и достаточно громкий: на расстоянии 30 см пиковые значения превышают 80 дБ, что позволяет не заглушать разговор или просмотр контента даже в небольшой комнате. Средние и высокие частоты воспроизводятся чисто, басы не глубокие, но для смартфона ощутимые, а голоса звучат естественно.





Фронтальный динамик и основной формируют хороший стереоэффект. Для просмотра видео или игр в комнате этого достаточно, на улице запас громкости уменьшается, но сообщение или звонок пропустить трудно.

Виброотклик линейный и точный. Клавиатура, системные жесты и нажатия кнопок ощущаются «на отлично». Можно регулировать силу вибрации, и на максимальном уровне смартфон хорошо ощущается даже в кармане.

Беспроводные наушники S26 и S26+ передают звук без задержек, проверено мной на Anker Soundcore AeroClip. 3,5 мм разъема нет, поэтому проводные наушники работают через USB-C или переходник.

Камеры Samsung Galaxy S26 и S26+

Камерный блок в обеих моделях идентичен: главный 50 МП (f/1.8, угол обзора 84 градуса, OIS), телефото 10 МП (f/2.4, 3× OIS) и ультраширокоугольный 12 МП (f/2.2, 120 градусов, автофокус). Такая комбинация позволяет получать универсальные кадры в различных ситуациях.





Samsung Galaxy S26 и S26+ снимают отлично при дневном свете. Такие кадры получаются резкие, цвета насыщенные, а динамический диапазон широкий, что делает фотографии реалистичными и приятными для глаза. Телефото объектив дает качественное приближение без значительной потери деталей, а ультраширокоугольный модуль сохраняет правильную перспективу и четкость по краям кадра.

Фронтальная камера на 12 Мп дает на выходе детализированные селфи с хорошим балансом белого. Поддержка HDR делает кадры более живыми, а ИИ не слишком агрессивный, поэтому лица выглядят естественно. Видео фронталки — до 4K, со стабилизацией, которая заметно снижает дрожание во время движения.

Основная камера записывает до 8K/30 fps. Дополнительно есть APV/Log-профили, что дает больше контроля при цветокоррекции.





Ночная съемка также улучшена: сенсор и алгоритмы ИИ уменьшают шум и сохраняют цвета. Контраст временами подтягивается, но не так агрессивно, как у Ultra. Для ежедневного использования качество вполне достаточное.

Производительность, ПО и игры

Оба смартфона работают на свежем Exynos 2600, что на практике дает высокий уровень производительности для любых задач. Galaxy S26 и S26+ получили 12 ГБ ОЗУ и 256-512 ГБ флеш-памяти (UFS 4.0). В повседневных сценариях (соцсети, браузер, мессенджеры, мультимедиа) смартфоны ведут себя мгновенно, без подтормаживаний и зависаний.

Все синтетические тесты (AnTuTu, PCMark, 3DMark и Geekbench) показывают минимальные различия. Единственная заметной разницей является продолжительность автономной работы, где S26+ благодаря большей батарее выигрывает 1-2 часа. Выбор между моделями определяет скорее размер корпуса и емкость аккумулятора, чем производительность.





Бенчмарк Samsung Galaxy S26 Samsung Galaxy S26+ AnTuTu Total 3 192 967 3 205 151 AnTuTu Storage 172 288 173 808 PCMark Storage 2.0 131 022 140 990 PCMark Work 3.0 Performance 20 683 20 919 3DMark Steel Nomad 2 085 2 085 3DMark Wild Life Extreme 6864 6738 3DMark Solar Bay Extreme 1977 1967 PCMark Work 3.0 Battery Life 15 h 37 min 17 h 21 min Geekbench 6 Single-Core 3096 2993 Geekbench 6 Multi-Core 10627 10612 Geekbench GPU OpenCL 24688 24607 Geekbench GPU Vulkan 26963 27042

Игровые тесты показывают стабильные 60-120 fps на максимальных настройках в популярных проектах от Genshin Impact до Fortnite. Даже более требовательные 3D-шутеры и RPG демонстрируют плавный FPS, и троттлинг практически незаметен благодаря оптимизированной системе охлаждения. Во время получасовых игровых сессий температура корпуса поднимается до 40-42 по Цельсию, но скорость FPS падает максимум на 5-7 %.

В стресс-тесте процессор Samsung Galaxy S26 тротлит до ≈60 % своего максимального потенциала, а S26+ — до ≈48 %, что немного неожиданно, так как более крупный корпус обычно лучше отводит тепло. На практике разница заметна лишь при длительных играх.

Интерфейс One UI 8.5 на Android 16 плавный, анимации без рывков, переходы между экранами мгновенные. ИИ на уровне системы подтягивает яркость, управляет энергопотреблением и подсказывает оптимальные действия, но не навязывает решение пользователю.

Автономность Samsung Galaxy S26 и S26+

В вопросе автономности Samsung пошла простой и понятной дорогой, поэтому в Galaxy S26 установлен аккумулятор на 4300 мАч, а Galaxy S26+ получил более крупный модуль — 4900 мАч.





В S26 базовый сценарий (соцсети, мессенджеры, звонки, немного музыки и видео) легко тянет день без подзарядки. Если же добавить несколько игр, смартфон начинает проседать ближе к вечеру. S26+ благодаря большей батарее ощутимо держит заряд дольше. Во многих сценариях это уже день с запасом, и часто к вечеру остается 20-30 % заряда.

Экран с адаптивной частотой 1-120 Гц заметно экономит энергию, из-за этого в статических приложениях частота может падать до минимума, тогда как в играх и при скроллинге держит 120 Гц.

Проводная зарядка у S26 ограничена 25 Вт, а у S26+ — до 45 Вт, что не рекорд, но для флагмана этого достаточно, чтобы от 0 до 50 % подняться за 25-30 минут. Полная зарядка занимает около 70-80 минут у S26+, и немного дольше у S26.





Беспроводная зарядка Samsung Galaxy S26 и S26+ работает до 25 Вт в зависимости от зарядного устройства, а реверсивная опция позволяет поделиться энергией с наушниками или аксессуарами, хотя это медленный процесс и вряд ли понадобится ежедневно.

При долгих игровых сессиях с высоким FPS батарея тает ощутимо: за ~30 минут в Genshin Impact она может упасть на 12-14 % у S26 и чуть меньше у S26+. Ночью смартфоны обычно теряют 2-3% заряда за 8 часов.





Опыт пользования Samsung Galaxy S26 и S26+

Если смотреть на S26 и S26+ не через призму сухих цифр, то их опыт пользования можно назвать комфортным и без лишних сюрпризов. Интерфейс One UI 8.5 на Android 16 работает плавно, поэтому анимации при переходах, свайпы и открытие приложений почти мгновенные.

Блок камер Samsung Galaxy S26 в формате «светофора» мне нравится даже больше, чем у предшественника. На столе смартфон немного качается, так что чехол все-таки желателен. Съемка днем отличная: цвета насыщенные, детализация высокая, динамический диапазон широкий. Ночные кадры неплохие, хотя шума больше, чем у топовых моделей.

Экран у Samsung Galaxy S26+ немного больше, и это заметно при просмотре видео или работе с документами, из-за чего пространство добавляет ощущение «мини-планшета». В то же время Samsung Galaxy S26 в кармане лежит удобнее, легче достается до всех углов дисплея одной рукой и не ощущается громоздким в повседневном использовании.

Звук стереодинамиков громкий и чистый. В комнате при просмотре видео или сериалов запас громкости более чем достаточный. Вибрация точная и не раздражает: короткие едва ощутимые импульсы при касании клавиш и более выраженные в играх или при оповещениях.

Ежедневное использование большого смартфона — вопрос привычки. S26-версия ощущается естественно в кармане джинсов или рубашки; S26+ уже ближе к «лопате», и переход в две руки порой неизбежен, особенно при наборе текста или длительном чтении. Для тех, кто переходит с компактных моделей, разница заметна, но не критична.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy S26 256 ГБ в Украине стартует от 39 240 гривен, а S26+ 256 ГБ — от 48 196 гривен.

В сегменте компактных флагманов Samsung Galaxy S26 конкурирует в первую очередь с iPhone 17 (от 39 055 до 50 825 гривен), Google Pixel 10 Pro (от 43 808 до 94 790 гривен). И, конечно, с прошлогодним Samsung Galaxy S25, который стоит от 38 799 до 47 088 гривен.

S26+ выходит на поле больших флагманов, где «играют» iPhone 17 Pro Max (от 67 115 гривен), Poco F8 Ultra (от 33 468-38 999 гривен), Google Pixel 10 Pro XL (48 995-75 977 гривен) и Motorola Signature (от 37 745 до 42 999 гривен. Также в поле зрения прошлогодняя «плюс»-модель (от 35 500 до 56 383 гривен) и интересная альтернатива флагманам — Motorola Edge 70 (от 25 399 гривен).

8.4 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8.5 Батарея 4300 мАч в Galaxy S26 и 4900 мАч в S26+ позволяет уверенно прожить полный день активного использования. В большинстве сценариев (соцсети, камера, навигация и немного игр) к вечеру остается запас заряда, а большая батарея S26+ иногда позволяет дотянуть и до следующего утра. Экран 8.5 Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой 1-120 Гц традиционно остается одной из самых сильных сторон смартфонов Samsung. Экраны яркие, контрастные и хорошо читаются даже под прямым солнцем. В то же время базовый S26 получил более низкое разрешение, чем Plus-версия, что немного снижает общую оценку. Дизайн, эргономика 8 Смартфоны выглядят сдержанно и узнаваемо. Galaxy S26 удобнее в ежедневном использовании благодаря более компактному корпусу, тогда как S26+ больше подходит для мультимедиа из-за большого дисплея. Программное обеспечение 9 One UI на Android 16 работает быстро и стабильно, с большим количеством функций и хорошей оптимизацией. Интерфейс плавный, а Samsung традиционно предлагает долгую поддержку обновлений. Однако заметных нововведений по сравнению с предыдущим поколением немного. Камера 8 Основная камера стабильно дает качественные фото при дневном освещении, а зум и портретные режимы работают предсказуемо. Тем не менее набор сенсоров почти не изменился по сравнению с предыдущими моделями, поэтому прорыва в качестве съемки нет. Производительность 8.5 Флагманский чипсет (и не беда, что не Snapdragon) гарантирует быструю работу системы, плавную многозадачность и хороший FPS в современных играх. Но реальный прирост производительности относительно предыдущего поколения не слишком большой. Цена 7.5 Samsung Galaxy S26 и S26+ остаются дорогими смартфонами, но их цена примерно соответствует флагманскому сегменту. При этом базовые модели предлагают сбалансированный набор характеристик и длительную поддержку, что частично оправдывает стоимость.