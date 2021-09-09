Обзор робота-пылесоса Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV





В начале этого года компания Samsung представила новую линейку роботов-пылесосов с технологией искусственного интеллекта от Intel для распознавания объектов и сенсором LiDAR для эффективного ориентирования в пространстве и построения маршрута. К нам на тест попала модель Samsung Jet Bot AI+ VR50T95735W/EV, которая предназначена не только для уборки, но и для создания системы умного дома. Давайте посмотрим, как устройство справляется с этой задачей.

Комплект поставки Jet Bot AI+

В коробке с Samsung Jet Bot AI+ пользователь найдет сам робот-пылесос, станцию автоматической очистки и зарядки 2-в-1, фильтр пыли, два предмоторных фильтра (один основной и один запасной), два мешка для сбора пыли в док-станцию, а также магнитную ленту.

Последнюю можно использовать дополнительно для того, чтобы ограничить заезд пылесоса в определенное помещение или оградить какой-то предмет в комнате, но тоже самое можно сделать и через приложение.

Дизайн и конструкция

Samsung Jet Bot AI+ получил необычный, как для робота-пылесоса, дизайн. Как правило, такие устройства имеют полностью круглую форму и плоский профиль, данная же модель немного выше и с отдельным блоком для щетки, который в профиль выглядит как гусеничный привод. Все это создает довольно футуристический внешний вид, пылесос действительно похож на небольшого робота.

Тем более, если учитывать, что из корпуса Jet Bot AI+ выезжает LiDAR, а на передней панели находится камера.

Пылесос представлен в белом цвете с серебристыми боковинами, расцветка достаточно универсальная и подойдет для любого интерьера.

Что касается конструкции, то на верхней части Samsung Jet Bot AI+ находится полностью съемная крышка с магнитным креплением, которая открывает доступ к резервуару для пыли с емкостью 0,2 литра, а также съемным фильтрам, один из которых защищает мотор от загрязнения, а второй фильтрует выдуваемый воздух. Все фильтры и резервуар моющиеся, что удобно так как не придется их часто менять.

На нижней части робота-пылесоса находится два основных колеса движения и два направляющих поменьше. Щетка для захвата пыли и грязи в этой модели съемная и имеет ворсистое покрытие. Ее ширина составляет 241 мм, что больше, чем в большинстве других моделей. К слову, в щетке есть серебро, которое снимает статическое напряжение, что позволяет пылесосу эффективнее убирать микропыль.

Колеса и другие изнашиваемые элементы в конструкции Jet Bot AI+ меняются. Они расположены на нижней части, включая аккумулятор, и к ним довольно просто получить доступ. Так что проблем с заменой «расходников» быть не должно.

Здесь же на нижней части расположен специальный клапан, с помощью которого опустошается встроенный в пылесос пылесборник. Происходит это автоматически после того, как Jet Bot AI+ заезжает для зарядки на док-станцию Clean Station. В нее встроена специальная система с мощностью 1300 Вт, которая затягивает грязь и пыль, собранные пылесосом в специальный мешок внутри станции объемом 2,5 литра.

Последний является одноразовым, но в зависимости от количества уборок и пыли в доме его нужно будет менять раз 1–3 месяца. Как уже отмечено выше, в комплекте с пылесосом идет два мешка для док-станции, в дальнейшем их нужно будет докупать.

Сама же система Clean Station довольно удобная, она избавляет от необходимости после каждой уборки очищать пылесборник Jet Bot AI+, а также, по словам производителя, обеспечивает фильтрацию 99,99% выходящего воздуха.

Настройка и управление Jet Bot AI+

Для начала работы с роботом-пылесосом Samsung Jet Bot AI+ необходимо установить док-станцию рядом с розеткой и подключить её. На тыльной стороне Clean Station даже есть система кабель-менеджмента, которая позволяет регулировать длину кабеля и спрятать большую его часть за корпусом док-станции.

Далее необходимо установить пылесос на зарядную панель Clean Station и включить его питание, нажав на кнопку на левой стороне корпуса.

Для настройки и дальнейшего управления Jet Bot AI+ используется приложение SmartThings от Samsung, которое также позволяет управлять устройствами умного дома.

Настройка происходит очень быстро, достаточно зажать на корпусе пылесоса кнопку «Домой», и программа на смартфоне сразу его увидит, после чего предложит подключить его к локальной беспроводной сети. Модуль Wi-Fi в Jet Bot AI+ поддерживает сети Wi-Fi 5 и может работать как в диапазоне 2,4, так и 5 ГГц.

После начальной настройки робот-пылесос предложит построить карту помещения, он может делать это просто через сканирование помещения или совместить его с уборкой. Для навигации в Jet Bot AI+ используются 3D-сенсоры, встроенная камера, а также LiDAR для определения расстояния до объектов.

За обработку данных в пылесосе отвечает 4-ядерный процессор R18, а для распознавания объектов отдельный чип от Intel. Вместе они позволяют Jet Bot AI+ строить максимально детальную карту помещений, определять тип покрытия, и даже обозначать, где стоит телевизор, холодильник и другая фурнитура. Все это значительно облегчает пылесосу навигацию по комнатам и выбор наиболее эффективного маршрута.

Использование SmartThings на смартфоне, планшете, телевизоре Samsung или даже в салоне автомобиля через Android Auto, позволяет удаленно управлять роботом-пылесосом и режимами его работы.

Можно выбрать в каком порядке Jet Bot AI+ будет убирать комнату: начиная со стен или с центральной части, либо же максимально быстро проедется по всему помещению, без тщательной уборки области рядом со стенами. Также можно выбрать минимальную или максимальную мощность всасывания, либо оставить это на интеллектуальную систему пылесоса, которая будет регулировать ее в зависимости от типа покрытия.

Возможности SmartThings предлагают удобные настройки автоматизации, например система может включать робот-пылесос каждый раз, когда пользователь выходит из дома.

Кроме этого, он сам по себе может активироваться по определенному расписанию. Все это позволяет автоматизировать процесс уборки.

Само приложение SmartThings поддерживает подключение голосовых помощников Samsung Bixby, Amazon Alexa и Google Assistant, поэтому запускать и останавливать уборку можно через голосовые команды.

В работе

Мощность всасывания Jet Bot AI+ составляет 30 Вт, что является очень высоким показателем, как для робота-пылесоса, и реализовано за счет инверторного двигателя и мультициклонной системы Jet Cyclone. Аппарат без проблем справляется как с пылью, так и более крупным мусором, качество уборки не вызывает нареканий не зависимо от типа поверхности.

После определения параметров помещения, Jet Bot AI+ довольно быстро перемещается по комнатам, объезжая препятствия и переезжая невысокие пороги. Встроенная система распознавания объектов позволяет пылесосу оперативно реагировать на внезапные преграды, в том числе на зарядные кабели или кубики Lego, что часто бывает проблемой для других роботов-пылесосов. В случае обнаружения нового предмета на своем пути, Jet Bot AI+ помечает его на карте помещения и объезжает. Позже пользователь может увидеть, где робот не смог проехать, и убрав преграду запустить его в эту область еще раз.

К слову, через SmartThings можно достаточно гибко управлять как зонами уборки, так и выстраивать ограничения. Также в приложении есть режим ручного управления, можно буквально самостоятельно решать, куда и как поедет Jet Bot AI+.

Встроенные датчики, камера и LiDAR делают робот-пылесос очень осторожным, он не врезается в объекты и аккуратно проходится по плинтусам.

При этом у камеры есть другой режим работы. К ней можно подключаться удаленно, используя Jet Bot AI+ в качестве камеры видеонаблюдения на колесах с возможностью записи и создания снимков. Через SmartThings роботу-пылесосу можно указать, в какое помещение поехать со включенной камерой, либо сделать это через ручное управление.

Для тех, кто переживает из-за приватности, стоит отметить, что, во-первых, включение и выключение камеры в Jet Bot AI+ сопровождается голосовым оповещением и изменением цвета встроенного LED-индикатора, а во-вторых, камера не записывает звук и не регулирует угол обзора, то есть «видит» только нижнюю часть комнаты, в случае с людьми – это в основном будут ноги. Но зато при срабатывании сигнализации или других датчиков всегда можно посмотреть, что происходит в квартире. Либо же проверить, в порядке ли кот или собака.

Автономность модели при работе на стандартной мощности составляет до 90 минут, но если выбрать интеллектуальный режим, когда Jet Bot AI+ распознает тип покрытия и регулирует силу всасывания, то время работы вырастет.

В целом, даже после непродолжительного использования Jet Bot AI+ напоминает качественный гаджет, который раз настроил и забыл. Только в данном случае периодически придется менять пылесборник док-станции, чистить датчики, мыть фильтры и менять «расходники».