Обзор Samsung Galaxy A56: смартфон на каждый день или нечто большее?

У корейского гиганта Samsung вышел новый смартфон средней категории Galaxy A56. Устройство очень круто выглядит, по крайней мере на мой, вкус, имеет ряд приятных технических особенностей и бонусов для пользователя, но, как всегда, нет ничего идеального, поэтому некоторые приколы нашлись и здесь. Все это детально посмотрим в обзоре ниже.

Samsung Galaxy A56 Від 13 500 грн. Плюсы: стилячий дизайн; корпус металл + стекло; полноценная защита IP67; яркий детализированный Super AMOLED-экран 120 Гц с насыщенными цветами; мощный и холодный чип; длительное время автономной работы; быстрая зарядка; поддержка eSIM; последняя ОС и оболочка прекрасно оптимизированы и эффектно выглядят; длительная поддержка обновлений системы Купить в Elmir.ua Минусы: нет поддержки карт памяти; завышенный ценник; скудный комплект поставки; фотографии слишком нереалистичные и инстаграмные Купить в Elmir.ua 8.2 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Samsung Galaxy A56

Дисплей 6,7-дюймовый Super AMOLED, 1080×2340 пикселей, 385 ppi; 120 Гц, пиковая яркость 1900 нит, HDR10+ Процессор Samsung Exynos 1580, 4 нм, 1 ядро Cortex-A720 2.9 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 2.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A520 1.9 ГГц Графический чип Xclipse 540 Память 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ форматов LPDDR4X и UFS 3.1 Модули и интерфейсы Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, NFC Основная камера 50 Мп широкоугольная, 1/1.56», 1.0µm, ƒ/1.8, PDAF, оптическая стабилизация; 12 Мп сверхширокоугольная, 1/3.0», 1.12µm, ƒ/2.2, 123°; 5 Мп макро ƒ/2.4 Фронтальная камера 12 Мп, ƒ/2,2 Аудио Стереодинамики Аккумулятор 5000 мАч, быстрая зарядка 45 Вт Разъемы USB Type-C 2.0 Операционная система Android 15 + One UI 7.0 Габариты 162,2×77,5×7,4 мм вес 198 граммов

Упаковка и комплектация

Нам на обзор приехал сэмпл от производителя, поэтому он был без коробки. Но обычная версия идет в плоском белом боксе с картинкой смартфона. В ней найдется сам телефон без пленки и чехла, кабель USB-C, скрепка для открывания лотка с SIM-картами и документация. Блока питания также нет.

Дизайн и эргономика

Samsung Galaxy A56 выглядит стильно и эффектно. На мой вкус, это один из самых ярких смартфонов, которые я тестировал в последнее время. И хотя это средний сегмент, видно что производитель максимально приблизил его стиль к флагманской серии.

Устройство имеет габариты 162,2×77,5×7,4 мм и вес 198 граммов. Его размер нельзя назвать большими, но и малым Galaxy A56 не назовешь — это стандартная современная «лопата». Смартфон имеет алюминиевую текстурированную рамку и защитное стекло Gorilla Glass Victus+ спереди и сзади. Грани плоские, углы закруглены.

На передней панели видим равномерные рамки средней толщины и встроенную в экран фронтальную камеру.

На задней панели разместили выпяченный прямоугольный модуль с основными камерами и отдельно видим круглую вспышку. Также здесь есть надпись Samsung.

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На правом торце есть выпуклая гладкая часть где разместили кнопку блокировки и кнопки громкости. На левом торце ничего нет, на верхнем имеем два микрофона, а на нижнем — еще пару микрофонов, динамик, порт USB-C и слот для двух nano-SIM.

Металлическая рамка и стеклянные части не дают смартфону скользить в ладони, поэтому даже без чехла вид сидит в руке надежно. Ни следов пользования, ни пыли, ни отпечатков пальцев вообще не видно, но это в нашем бледно-розовом цвете. Возможно, в других будет как-то иначе.

Корпус Samsung Galaxy A56 защищен по стандарту IP67. Это означает, что смартфон защищен от влаги, дождя или пыли.

Дисплеи Samsung Galaxy A56

Смартфон имеет 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением 1080×2340 точек. Плотность пикселей составляет 385 ppi, частота обновления 120 Гц, базовая яркость 1200 нит, а пиковая 1900 нит. Заявлена поддержка HDR10+.

В настройках есть достаточно детальные изменения цветовой температуры, есть готовые пресеты и возможность менять ползунки и крутилки самостоятельно. Я выбрал более прохладный режим с насыщенными цветами, а если вам нравятся более теплые, то есть режим «Естественные цвета».

Частота обновления может быть стандартной в 60 Гц, или дают выбрать адаптивный режим, который самостоятельно выбирает когда включать 120 Гц, а когда нет. Я рекомендую ставить именно его.

Также имеем режим Always On Display с широкими настройками отображения и стиля и быстрый подэкранный сканер отпечатков пальцев. Работает он прекрасно, но часто не срабатывает на влажные пальцы.

Samsung Galaxy A56 оснащен крутым экраном. Матрица Super AMOLED имеет превосходную контрастность цветов, они насыщенные, черный здесь настоящий, а яркость не уступает некоторым флагманам. Правда, для этого надо ставить автояркость. Конечно, с такими значениями он без проблем отрабатывает даже в день на безжалостном летнем солнце.

Звук и виброотклик

Samsung Galaxy A56 имеет полноценное стереозвучание в формате динамик + разговорный динамик. Звук громкий, объемный и без жужжания. Также смартфон поддерживает Dolby Atmos, здесь есть встроенный эквалайзер с пресетами, режим нормализации громкости, адаптивный звук под конкретного пользователя и возможность повысить его качество именно в наушниках.

Виброотклик приятный и точно не самый дешевый. Дают настроить его отдельно для системы и отдельно вибро для звонков, сообщений и тому подобное.

Камеры Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 оснащен тройной основной камерой. Главный модуль здесь на 50 Мп и он широкоугольный, светосила ƒ/1.8, есть PDAF и оптическая стабилизация. Второй датчик сверхширокоугольный на 12 Мп с апертурой ƒ/2.2 и углом обзора 123 градуса. Третий — макромодуль на 5 Мп со светосилой ƒ/2.4.

Камера снимает в режиме 12 Мп и в формате 50 Мп. Если ваши фотографии не идут дальше телефона и социальных сетей, то без проблем фотографируйте в базовом режиме 12 Мп. Если же хотите их потом обрабатывать на компьютере и дальше как-то использовать, то здесь ваш выбор 50 Мп.

Фотографии на основную камеру получаются хорошими, особенно в солнечную погоду. У них широкий динамический диапазон и отличная детализация. А вот цвета вообще не естественные — здесь работают классические алгоритмы Samsung, добавляя насыщенности и яркости, от чего вещи, объекты и места на фотографиях получаются лучше, чем они есть на самом деле. Наверное, подобное понравится большому количеству пользователей, любящих именно мобильную фотографию, но лично мне не заходит такая обработка.

В настройках есть такая штука как «Оптимизация кадра», что в основном и делает эти все вещи. Всем тем, кто разделяет мое мнение советую ее выключать, но даже после этого фотографии все равно имеют «привлекательный» вид, а не реалистичный.

Также здесь есть четырехкратный и десятикратный зум. Пользоваться первым еще как-то можно, а вот вторым вообще не советую, если не хотите видеть «шумы» и «мыло».

Разрешение фронтального модуля — 12 Мп, диафрагма f/2.2. Он делает хорошие детализированные селфи и здесь уже нет таких явных алгоритмов ИИ. Детализация мне понравилась, как и размытие фона, хотя если на нем много деталей, то иногда алгоритмы не везде справляются.

Основная и фронтальная камеры умеют записывать видео в 4K@30fps со стабилизацией изображения.

Производительность, ПО и игры

Samsung Galaxy A56 работает на фирменном 8-ядерном процессоре Exynos 1580, сделанном по техпроцессу 4 нм. У него 1 ядро Cortex-A720 2.9 ГГц, 3 ядра Cortex-A720 2.6 ГГц, 4 ядра Cortex-A520 1.9 ГГц. Графический чип здесь Xclipse 540. Памяти у смартфона несколько вариантов: 8/12 ГБ ОЗУ, 128/256 ГБ ПЗУ форматов LPDDR4X и UFS 3.1. Среди модулей и интерфейсов есть Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (2,4 ГГц и 5 ГГц), Bluetooth 5.4 и NFC. Отмечу, что поддержка карт памяти отсутствует, что точно не понравится определенным пользователям. Однако есть поддержка eSIM.

Смартфон выдает неплохие, как для своего сегмента, результаты в разнообразных бенчмарках. Его чип достаточно мощный и при этом относительно холодный. На нем легко работают даже тайтлы формата Genshin Impact на высоких-максимальных настройках графики.

Конечно, этого более чем достаточно для быстрой и беспроблемной работы имеющейся ОС Android 15 и фирменной оболочки One UI 7.0. Включаем повышенную частоту обновления экрана и наслаждаемся флагманским уровнем работы системы где ничего не глючит и все летает. Также заявлено о шести (!) лет поддержки обновлений системы и безопасности.

Сама же новенькая надстройка выглядит стильно и современно. Визуально, и по настройкам мне она очень нравится, но при первом запуске надо быть внимательным, потому что компания подсовывает пользователю очень много пунктов, меню и подменю, которые просят предоставить им широкий доступ, провести аналитику, добавить вас к различным программам, исследованиям и тому подобное. Плюс надо еще войти в аккаунт Samsung.

Мне кажется даже у смартфонов Xiaomi меньше этого всего в начале, чем теперь в гаджетах корейского гиганта. Зато рекламы нет, а среди небольшого пула предустановленных программ большинство тех, которыми вы наверняка будете пользоваться: Facebook, Netflix и тому подобное.

Также здесь есть классическая для современных телефонов компании интеграция с искусственным интеллектом, а среди самых прикольных функций выделю «Волшебную резинку», что достаточно качественно удаляет объекты на фотографиях, и Circle to Search для лучшего поиска конкретных вещей в интернете.

Автономность Samsung Galaxy A56

Samsung Galaxy A56 имеет батарею на 5000 мАч, что уже стандартом для большинства современных телефонов любых категорий. Здесь уже больше весит то какое железо у смартфона, какие он и аккумулятор оптимизированы и тому подобное. Должен сказать, что у героя обзора с этим все прекрасно.

Смартфон без проблем работает день с автояркостью, частотой обновления 120 Гц, с интернетом, мессенджерами, играми и видео. Если убрать два последних пункта, то легко будет полтора дня, и даже больше

В тестах PC Mark смартфон показал отличный результат в 16 часов 28 минут.

Устройство имеет быструю зарядку на 45 Вт. Если у вас есть такой блок питания, потому что напоминаю в коробке его нет, то заряжаться смартфон будет достаточно быстро: на 65% за 30 минут и на 100% за час.

Опыт использования

Samsung Galaxy A56 имеет все шансы понравиться не только мне, но и большинству пользователей. У него стильный дизайн, что добавляет модели стоимости — так она выглядит дороже, чем есть на самом деле и действительно очень похожа на флагман.

Понравилась обработанная металлическая рамка и стеклянные панели, а еще полноценная защита от воды. Конечно, не зашел минималистичный комплект поставки, но это сейчас почти во всех моделях большинства производителей, а когда что-то кладут, то это целый праздник получается.

Samsung Galaxy A56 нравится начинкой и невероятным экраном. Ну умеют корейцы делать офигенные дисплеи, производящие большое впечатление на пользователей и справедливо.

Также мне очень нравится новая One UI 7.0, ее визуальные и дизайнерские решения, ее быстродействие, по крайней мере на этом смартфоне, уровень кастомизации и тому подобное. А вот большое количество пунктов, которые надо «подписать» при первом включении не нравится. Однако и рекламы здесь нет, что уже гуд.

Людям, наверное, понравятся фотографии, сделанные на камеры смартфона. В целом я понимаю, что они для этой категории хорошие, качественные и детализированные. Но мне не нравится эта фирменная самсунговская обработка фотографий, что делает цвета слишком насыщенными и неестественными (особенно это видно по зеленому), но безусловно эффектными, инстаграмными и тому подобное. Это касается не только Samsung Galaxy A56, а вообще всех моделей производителя за последние годы.

Если же вам как раз такое нравится и вы не фанат ламповых фотографий без ИИ-обработки как я, то будете в восторге от фотографий, которые может делать этот смартфон. Конечно, как для его категории.

Также отмечу хорошую автономность при уже стандартном аккумуляторе в 5000 мАч.

Цена и конкуренты

Samsung Galaxy A56 продается по цене от 13 500 гривен, но это «серые» версии. В крупных официальных сетях типа «Алло» ценник на эту модель начинается от 18 999 гривен. Если смотреть на прайс в сферическом вакууме, то смартфон точно стоит этих денег. Но если сравнивать с конкурентами, то цена немного завышена даже с учетом того, что некоторые модели продаются только «серыми», а значит имеют более низкий ценник, чем должно было бы быть, если бы их завозили как надо.

Среди конкурентов, на которые стоит обратить внимание можно отметить следующие модели: свежий POCO F7 с ценником от 17 999 гривен и с ценником от 17 999 гривен и Poco X7 Pro (цена от 13 000 гривен), Google Pixel 8a с ценником от 18000 гривен и Google Pixel 9a (цена от 21 000 гривен), Motorola Edge 60 Pro с ценником от 19 000, Xiaomi 14T с ценой от 16 500 гривен и OnePlus Ace 5 (цена от 15 400 гривен).

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 9 Батарея на 5000 мАч легко дает день-полтора автономной работы. Экран 9 Великолепный яркий насыщенный Super AMOLED-экран на 120 Гц заслуживает только высокой оценки. Дизайн, эргономика 9 Суперстильный дизайн, металлическая рамка и стеклянные элементы. Программное обеспечение 8 Суперстильная, быстрая и кастомизированная оболочка имеет предустановленные приложения и множество условий и положений, которые просят подписать. Длинная поддержка. Производительность, тротл. 8.5 Чип достаточно холодный и мощный для своего сегмента. Камера 8 Качественные детализированные снимки с широким динамическим диапазоном, но алгоритмы слишком их приукрашивают. Цена 6 У смартфона завышенный ценник.