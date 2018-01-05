Обзор Samsung Galaxy A8+ (2018)

2017 стал годом флагманов с экранами 18 к 9, двойными камерами, более тонкими рамками дисплея. Ближе к концу года эти особенности начали появляться в более доступных моделях. В число первых входят и новые Galaxy A8 и Galaxy A8+. Давайте посмотрим, как преобразились традиционно сильные модели Samsung с учетом этих нововведений.

Дизайн

Внешность смартфонов Galaxy A с каждым годом все больше напоминает флагманы компании, они получают аналогичные изменения. По сравнению с моделями прошлого года, дизайн Galaxy A8+ стал чуть более прямоугольным и форма корпуса теперь напоминает Galaxy Note8. Смартфон сделан из стекла, которое прикрывает «спинку» и дисплей, его края плавно переходят в металлическую рамку, почти как на флагманах.

Большую часть вау-фактора привносит дисплей — теперь он занимает еще большую часть передней панели, с которой пропали физические органы управления и логотип производителя. Ровно такие же изменения в дизайне мы отмечали в Galaxy S8.

Впрочем, не стоит переоценивать сходство — компании не спешат делать нефлагманы излишне красивыми, чтобы топовые модели на их фоне выглядели более привлекательно. Поэтому рамки экрана в новом Galaxy A8+ примерно такие же, как в Google Pixel 2XL — они есть, и достаточны заметны, в то время как с флагманами Samsung часто возникает ощущение, что вы держите в руках дисплей.

Но расстраиваться не стоит — на практике ширина рамок просто обычная, а разница в пропорциях дисплеев 16:9 и 18,5:9 хорошо заметна, что само по себе служит привлекающим фактором и дает ощущение новизны.

У новых Galaxy A есть и другие общие черты с флагманами. Для смартфонов будут доступны фирменные чехлы Neon Flip Cover, со специальной светопроводящей полоской, так чтобы аппарат красиво «мигал» при входящих вызовах и других уведомлениях.

Еще одно новшество A8+ (2018) — сканер отпечатков пальцев на «спинке». В отличии от Galaxy S8 и Note8 его разместили не справа от камеры, а сразу под объективом, поэтому пользоваться сканером в целом удобно, хотя из-за близкого расположения камеру все равно можно задеть пальцем.

Поддерживается разблокировка по лицу, но сама компания называет такой способ аутентификации менее безопасным и просит задать дополнительный пароль.

В остальном смартфон напоминает устройства прошлого года — защита от пыли и влаги по стандарту IP68 осталась на месте, единственный мультимедийный динамик расположен на правой боковине над клавишей включения, слева — кнопка регулировки громкости, в смартфон можно одновременно установить две NanoSIM и карту памяти, а разъемы собраны на нижней грани — это Type-C для зарядки и передачи данных и mini-jack для наушников.

На черном смартфоне собирается заметное количество отпечатков пальцев, а стеклянный корпус может показаться скользким. В продаже будут доступны аппараты трех цветов: черного, золотого и аметист. На последних отпечатки будут менее заметны.

Экран

Как и во флагманах компании, экран Galaxy A8+ (2018) получил приставку Infinity в названии — это указывает на соотношение сторон 18,5 к 9 и скругленные края дисплея. В его основе лежит матрица Super AMOLED диагональю в 6 дюймов с разрешением 2220 на 1080p точек (Full HD+, 411 ppi).

Режим «Фото»

Экран немного уступает флагманам, в первую очередь за счет разрешения, но в целом к качеству изображения нет никаких претензий. Яркость подсветки при заливке белым изменяется от 2 до 400 кд/м², можно настроить цветопередачу, есть режимы фильтрации синего цвета и Always on Display, аналогичный флагманам. На стекло нанесено олеофобное покрытие.

Аппаратная платформа

Без обновлений не осталась и аппаратная часть смартфона. A8+ построен на базе нового Exynos 7885 — SoC выполнена по схеме big.LITTLE (впервые для линейки Galaxy A) по техпроцессу 14 нм и включает два процессорных блока. Первый — 6 ядер Cortex A53 для обычных задач (до 1,6 ГГц), второй — 2 ядра Cortex A73 для ресурсоемких вычислений (до 2,2 ГГц), используется графика Mali-G72 MP2 (до 1,3 ГГц).

Объем оперативной памяти — 4 ГГц, встроенной — 32 ГБ. На некоторых рынках будут доступны модификации с 4-6/64 ГБ памяти, но для Украины компания выбрала более простой вариант. Фактически доступный пользователю объем — 23 ГБ и это, пожалуй, можно назвать одним из недостатков модели. Достоинства — наличие NFC и MST для бесконтактных платежей, поддержка актуальных стандартов Wi-Fi и Bluetooth, набор сенсоров, есть FM-радио.

Требовательные пользователи смогут обойти это ограничение благодаря отдельному слоту MicroSD (до 256 ГБ), но с учетом цены смартфона 32 ГБ встроенной памяти выглядят просто как излишняя экономия производителя, тем более, что на рынке появляется все больше доступных моделей с 64 ГБ встроенной памяти.

Наличие новой платформы позволяет сказать, что Galaxy A8+ сделал шаг вперед по сравнению с моделями прошлого года, хотя скорость работы при обычном использовании изменилась не сильно — прирост производительности нужен для работы с дисплеем большего разрешения и лучшей производительности в играх. В целом аппарат оставляет впечатление быстрого устройства, производительность которого устроит большинство пользователей.

Мультимедиа

Samsung Galaxy A8+ (2018) оснащен единственным мультимедийным динамиком, расположенным над клавишей включения на правой боковине. Такое расположение будет привычно разве что пользователям смартфонов Samsung прошлого года, но на практике оно не приносит неудобств.

Из-за расположения звук спикера почти никогда не заглушается, независимо от того, как вы держите смартфон, но направленность воспринимается непривычно. Динамик звучит вполне громко и чисто — замечаний к его качеству нет. Это же касается и разговорного спикера, а также вибро — модули работают как надо.

Качество воспроизведения музыки в наушниках сравнимо с другими смартфонами, есть системный эквалайзер.

Софт

На старте продаж смартфон работает на Android 7.1.1 c фирменным интерфейсом Samsung Experience 8.5. Есть помощник Bixby, функция дублирования мессенджеров для использования нескольких аккаунтов, большинство стандартных приложений заменены собственными функциональными аналогами, есть поддержка тем, магазин с различными дополнениями.

Все похоже на флагманы, но анимация тех же уведомлений реализована проще, чем на Galaxy S8/Note8. В наличии многооконный режим, настраивается положение наэкранных клавиш, панель с клавишами можно скрывать в любых программах.

Камеры

Основная камера представлена сенсором на 16 Мп со светосильной оптикой (f/1.7), она оснащена светодиодной вспышкой (один диод) и автофокусом. Для фронтальной камеры используется система из двух сенсоров на 16 и 8 Мп (f/1.9), которые используются для размытия заднего фона.

Интерфейс камеры сравним с другими аппаратами компании, он лаконичный и понятный. Большинство настроек скрыты от пользователя — в основном режиме можно указать точку фокусировки, подстроить экспозицию, двигая клавишу съемки можно использовать цифровой зум, по умолчанию работает режим Auto-HDR. Дополнительные режимы съемки: Про (настройка ISO, баланса белого и экспокоррекции — без выдержки и ручной фокусировки), панорама, гиперлапс, ночь и еда. Из встроенного магазина можно загрузить дополнительные режимы.

Galaxy A8+ снимает неплохо. Днем смартфон фотографирует стабильно хорошо, камера работает достаточно быстро, но съемка в сложных условиях не всегда оказывается аппарату «по зубам» — иногда заметны большие проблемы с детализацией и шумами, только часть кадров выглядит нормально. В целом, можно говорить о том, что как и в остальных особенностях модели компания решила не давать пользователям лишнего — актуальные и прошлогодние флагманы компании снимают намного лучше, а A8+ сравним с хорошими смартфонами средне-высокого сегмента и с учетом цены мог бы снимать лучше.

Фронтальная камера получилась интересной — высокое разрешение, рабочий портретный режим, смешные маски. Если часто снимаете селфи, то наверняка оцените дополнительные возможности.

Максимальное разрешение для съёмки видео — Full HD, или Full HD+, чтобы снимать ролики в «родном» соотношении сторон.

Время работы

В смартфоне установлен аккумулятор емкостью 3500 мАч, есть поддержка быстрой зарядки. Я пользовался аппаратом достаточно активно и в моем режиме использования, с функцией Always on Display, A8+ в среднем работал сутки, показывая 6-7 часов активного экрана.

При средней нагрузке можно будет рассчитывать на привычные полтора дня работы, а экономные пользователи получат до двух дней.

Цена

Говоря про Galaxy A8+ (2018) сложно обойти вопрос цены. На старте продаж аппарат стоит 17 тысяч гривен — это официальная рекомендованная стоимость для рынка Украины. Со временем она может снизиться, но в первые месяцы у смартфона будет много альтернатив, даже в линейке Samsung. В первую очередь это флагманы прошлых поколений — не у всех из них есть экраны 18:9 и влагозащита, некоторые будут менее автономными, но многие предложат лучшие основные камеры и более производительные платформы.