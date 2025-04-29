Обзор Samsung Galaxy Tab S10 Ultra: когда размер имеет значение

Известный бренд Samsung представил новый флагман — планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra. Он выделяется большим дисплеем на 14,6 дюймов, что лучше подходит для просмотра разнообразного контента. В комплекте также идет стилус для развития и поддержания у будущего покупателя повышенного уровня художественного мастерства. Сегодня посмотрим действительно ли необходима такая диагональ и насколько замечательным является планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 66999 грн. Плюсы: современный дизайн; металлический корпус; мощный процессор; адекватные камеры; яркий 14,6 дюймовый экран 120 Гц; объемное стереозвучание; большой аккумулятор; в комплекте стилус S Pen; поддержка карт памяти microSDXC; возможность совершать звонки; Купить в Elmir.ua Минусы: высокая цена; выявленные проблемы с играми; небыстрый период зарядки не от фирменного зарядного устройства. Купить в Elmir.ua 8.2 /10 Оценка

ITC.ua

Технические характеристики Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Дисплей 14,6 дюйма 16:10, 2960×1848 пикселей, 269ppi, Dynamic AMOLED 2X, HDR 10+, 120 Гц Процессор Mediatek Dimensity 9300+, 8-ядерный (1х3х4) Графический адаптер Immortalis-G720 MC12 Память 12/256, 12/512 ГБ, 16/1 ТБ, UFS 4.0, слот microSDXC Основная камера 13 Мп, f/2.0, 4К/30 fps

8 Мп, широкоугольный, f/2.0 Фронтальная камера 12 Мп, f/2.2, 4K30 fps

12 Мп, широкоугольный, f/2.4 Модули и системы 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, GPS, BDS, ГЛОНАСС, Galileo ОС Android 14, One UI 6.1 защита ЕСТЬ, IP68 Аккумулятор 11200 мА*ч, быстрая зарядка 45 Вт корпус Спереди стекло, сзади и боковины — алюминий Габариты 326,4 х 208,6 х 5,4 мм вес 723 грамма

Упаковка и комплектация

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 Ultra приехал в тестовом виде без официальной комплектации. Покупатели встретят перед собой коробку белого цвета с изображением планшета и стилуса S Pen.

Внутри найдем героя нашего обзора, документацию, стилус S Pen, кабель USB Type-C to USB Type-C. Блок питания придется покупать отдельно, как чехол, пленку или стекло.

Дизайн и эргономика

Дизайн Samsung Galaxy Tab S10 Ultra выглядит достаточно стильно и современно, тонкие рамки вокруг дисплея, задняя часть почти вся металлическая, кроме антенн вокруг корпуса и зоны для зарядки S Pen. Вряд ли мало кому покажется, что таки дизайн плохой.

Дисплей занимает почти всю площадь передней части планшета. На верхней части расположены две фронтальные камеры по 12 Мп каждая.

Рамки дисплея вокруг достаточно тонкие, что добавляет самому экрану величины. Однако у этого решения существует небольшой минус — если вы будете класть планшет на себя (например, на живот), тогда экран не будет регистрировать ваши нажатия. Для тех, кто переживает за дисплей, лучше купить и установить защитную пленку или стекло.

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На задней части расположены две камеры, вспышка, магнитный коннектор для подключения стилуса и логотип Samsung.

На правом торце размещены два динамика и порт USB Type-C стандарта 3.2. На верхнем торце расположены клавиши громкости, кнопка блокировки, два микрофона и объединенный SIM и MicroSD слот, а на левом — два динамика с еще одним микрофоном. На нижнем — два фиксатора и коннектор для подключения клавиатур. Сама рамка сделана из алюминия и пластиковых элементов, которые необходимы для работы встроенных антенн.

Сканер отпечатков пальцев присутствует со стороны USB разъема, однако не очень удобен по моему мнению, так как планшет можно брать по-разному. А вот разблокировать планшет по лицу значительно понятнее и удобнее, потому что работает система хоть в вертикальном или горизонтальном расположении планшета в руках. Работает хорошо, даже ночью, потому что большой дисплей подсвечивает ваше лицо. Проблем с использованием не обнаружено.

Габариты Samsung Galaxy Tab S10 Ultra составляют 326,4 х 208,6 х 5,4 мм, а вес — 718 граммов. По ощущениям кажется, что держишь какую-то 13-дюймовую модель. Сколько пользовался для обзора, я так и думал. Однако на самом деле это 14,6 дюймовый экран! Поэтому дизайн хорошо прячет габариты планшета.

Однако у такого размера дисплея существует особенность, если вы покупаете планшет для всевозможных игр. А именно, не очень удобно доставать нижней середины экрана пальцами в горизонтальном положении. Например, в игре CoD: Mobile в том месте находится смена оружия. Поэтому чтобы его нажать придется отпустить и держать планшет одной рукой на эти несколько секунд. Поэтому для игр на подобных диагоналях лучше подключать геймпад.

Поверхности с обеих сторон хорошо собирают следы использования. После вытирания их не видно. Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил защиту по стандарту IP68. Согласно ему, планшет имеет полную защиту от пыли и попадания воды до глубины 1,5 метра в течение 30 минут. Но я бы не советовал проверять эту особенность.

На обзоре представлена версия серебряного (Platinum Silver) цвета. Еще существует цвет опаловый серый (Moonstone Gray). Явно фаворита среди них нет, разве что на серебристой версии возможно хуже видны следы использования.

Дисплей Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оснащен 14,6-дюймовым Dynamic AMOLED 2X дисплеем. Разрешение экрана составляет 2960×1848 пикселей, максимальная яркость неизвестна, а частота обновления дисплея — до 120 Гц. Есть поддержка HDR 10+.

Дисплей показывает яркую картинку и высокую детализацию благодаря плотности пикселей в 239 ppi. Хотя максимальную яркость производитель не называет, у меня не было проблем с дисплеем в домашнем применении.

На верхней части экрана видим фронтальные камеры по 12 Мп каждая для функции разблокировки планшета по лицу.

Звук и виброотклик

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra поддерживает стереозвучание, которое реализовано с помощью всех четырех динамиков. Надеюсь, что не будете использовать такой немаленький планшет для обычных звонков в мобильной сети. Особенно, в людных местах. Но если это действительно будет необходимо, то такое количество динамиков должно хорошо передавать звук.

Басы и объем ощутимы, детализация и чистота на хорошем уровне. На 50% громкости максимальная громкость составила 79 децибел, а на 100% — 97 децибел. Для домашнего применения будет с запасом.

Виброотклик исправно выполняет свою функцию. Планшет маленьким не назовешь, поэтому если хотите его хоть немного чувствовать, значение виброотклика должно быть максимальным.

Камеры

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra получил две камеры. Главный датчик на 13 Мп (ƒ/2.0; 1/3.4″ размер сенсора) с автофокусом без оптической стабилизации. Второй модуль — сверхширокоугольный 8-мегапиксельный, также без OIS. Съемка видео поддерживается при 4K/30 fps.

Приведу несколько примеров на основную камеру. Как видите, особых проблем с фотографиями нет. Да, камеры могли быть лучше у флагмана линейки планшетов. Но планшеты обычно используют для фотографирования документов, а с этим проблем нет.

Кому-то покажется, что 12 Мп звучит мало для фронтальных камер (ƒ/2,2 и ƒ/2,4) для флагманского планшета. Но попрошу отметить, что для видеовызовов или селфи ее будет достаточно.

Производительность, ПО и игры

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra работает на чипе Mediatek Dimensity 9300+ с графикой Immortalis-G720 MP12. Восьмиядерный процессор состоит из одного ядра 3,4 ГГц Cortex X4, трех ядер 2,85 ГГц Cortex X4 и четырех ядер 2 ГГц Cortex A720. Памяти бывает 12/512 ГБ (вариант на обзоре) и 16/1 ТБ. Постоянная память сверхбыстрого формата UFS 4.0. Интерфейсы и модули представлены Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, навигационными службами GPS, GLONASS, BDS, GALILEO.

Что могу сказать за процессор? На момент выхода планшета, это был флагман от Mediatek. С одной стороны, он полностью справляется со всей той нагрузкой и показывает хорошие результаты. Этого не отнять у него. Но это первый процессор на моей памяти, из-за которого я получал артефакты на экране в игре Call of Duty: Warzone. Однако даже после перезапуска игры у меня была проблема с «розовыми прямоугольниками» на моем костюме оперативника.

Естественно я попробовал поиграть в Genshin Impact. Каких-то проблем я не заметил за тестовый прогон. Но инцидент с Warzone показал, что существуют определенные проблемы с совместимостью игр и процессором Mediatek Dimensity 9300+. Особых проблем с троттлингом не выявлено.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra работает на ОС Android 14 версии с фирменной оболочкой One UI 6.1. Из интересного, в режиме DeX можно открывать несколько программ в отдельных разных окнах, как на обычных ПК. Это круто и действительно удобно, что позволяет применить большой дисплей на полную. Проблем с плавностью или лагов интерфейса не обнаружено. Был один визуальный баг с панелью управления, но ничего страшного. Благодаря 120 Гц и современному «железу» работает очень плавно.

Автономность Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra оснащен батареей на 11200 мАч. Есть быстрая зарядка на 45 Вт, беспроводная и реверсивная отсутствуют. Подключение 30 Вт нефирменного блока питания к планшету позволяет зарядить батарею до 100% за 4 часа. Причина такой долгой зарядки заключается в том, что планшет потреблял всего 15 Вт из розетки. Поэтому для быстрой зарядки необходимо будет купить оригинальный блок питания.

Тест PCMark (75% яркости; Wi-Fi; S Pen подключен) показал 8 часов 9 минут. Производитель заявляет время работы с включенным Wi-Fi до 10 часов. Будем считать это хорошим результатом. Такой большой дисплей потребляет много энергии, поэтому для кого-то, такие результаты тестирования могут показаться плохими.

Опыт пользования

С Samsung Galaxy Tab S10 Ultra я получил несколько странный опыт. Не сказал, что он отрицательный, однако лозунг «я не несовместим с ним» почти идеально подходит к нашим с планшетом отношениям. Пример из жизни: я на ноутбуке друга нажал клавишу Win, после чего произошел BSOD. Почему? Неизвестно. Просто бывает такая несовместимость с «харизматичными» устройствами.

В первый день после короткого обзора планшета я лег спать и забыл его выключить. В 7:30 утра он меня будит, потому что сработало какое-то оповещение, которое шло каждые 2-3 секунды. Не буду ничего говорить, насколько я был злым и выключил планшет.

Позже вечером решил продолжить. Конечно, мне нужно протестировать планшет и войти под своим аккаунтом Google. Получил ошибку в настройках: «Это устройство не сертифицировано Play Protection». Так еще и звуковое сопровождение в придачу! Именно это оповещение разбудило меня утром. Что это значит точно неизвестно. Поиск намекает, что какая-то проблема с планшетом. Вспомнив старый админский совет «Всегда перезапускай», это и выполнил. Но не помогло. Ну что ж, в крайнем случае применил давнюю цитату из Far Cry 3, поэтому продолжил перезапускать планшет дальше надеясь на другой результат. И после третьего перезапуска все стало в норму.

Из обзора выше я упоминал также еще два момента: не срабатывали прикосновения во время игры (планшет был на мне) и артефакты в Warzone. Надеюсь, у вас таких проблем не будет.

Если попытаться забыть мои несчастные случаи, то Samsung Galaxy Tab S10 Ultra — хороший планшет, которому бы я сменил процессор Mediatek 9300+ на Snapdragon 8/8s Gen 3. Кто знает, может быть, именно из-за него были такие «приключения» у меня.

Цены и конкуренты

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra продается по цене 66999 гривен. Мягко говоря, это немаленькая цена за флагманское устройство с 12/512 ГБ памяти. Еще есть версия 16/1 ТБ за 88 999 гривен. На мой взгляд, цена слишком велика за обе версии.

Понятно, что конкурент от Apple — это iPad Pro 13 (2024). Вот только его цена в противовес герою обзора в версии 8/512 ГБ LTE составляет заоблачные 96999 гривен. И в эту сумму не включен фирменный стилус Apple Pencil Pro за 7999 гривен.

При желании иметь планшет с тем же процессором, меньшим экраном и объемом памяти, подойдет Samsung Galaxy Tab S10 Plus 12/256 ГБ за 53999 гривен. Стилус S Pen также в комплекте.

Не стоит забывать о главном планшете на операционной системе Windows — Microsoft Surface Pro 11 (Snapdragon Elite X). Конечно, они к нам завозятся неофициально, поэтому цена значительно ниже. Версия с 16/512 ГБ и OLED экраном стоит от 42000 гривен.

8.2 /10 Оценка ITC.ua Автономность 8 Хорошая автономность. Экран 9 Замечательный большой экран. Дизайн, эргономика 9 Современный дизайн. Не ощущался большим или неудобным. Программное обеспечение 9 Современный Android с кучей функциональных возможностей. Камера 7.5 Достаточные для видеозвонков и делать фотографии документов. Производительность 8 Мощный SOC. Были артефакты в игре. Цена 6.5 Дороговато как для флагманского Android-планшета. Комплектация 8.5 В стандартную комплектацию добавлен стилус S Pen.