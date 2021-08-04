Обзор 8K-телевизора Samsung Neo QLED QN800A (QE75QN800AU)





Этой весной в Украине начались предварительные продажи новой премиальной серии телевизоров Samsung Neo QLED. В них используется усовершенствованная фирменная технология QLED, новая подсветка Mini LED и ряд других интересных технологических решений. Сегодня у нас на обзоре одна из новинок — 75-дюймовая модель Samsung QN800A.

Дизайн

В данной линейке используется дизайн Infinity One: предельно минималистичный облик, исчезающе малые рамки вокруг изображения, минимальная толщина корпуса.

Экран у Samsung Neo QLED QN800A прикрыт защитным стеклом, так что в выключенном состоянии кажется, что его обрамляет лишь едва заметная линия боковой грани. После включения становится видна тонкая скрытая рамка меньше 1 см по бокам и сверху и на пару-тройку миллиметров больше — снизу. При такой диагонали она оказывается практически незаметной.

В отличие от большинства современных телевизоров, стоящих на маленьких ножках по краям корпуса, у Samsung Neo QLED QN800A одна центральная подставка с очень небольшим, особенно как для такой диагонали, основанием — всего 36х31 см. Так что при необходимости этот телевизор сможет «уместиться» на совсем небольшой тумбе. Толщина корпуса по всей площади экрана одинаковая и составляет всего 16,9 мм — если повесить телевизор на стену, он будет выглядеть как гигантская картина в тонкой рамке.

Добиться такой минимальной толщины удалось благодаря вынесению всей электроники и разъемов в отдельный модуль One Connect (черный «прямоугольник» размерами ~30х33х4 см): его можно разместить рядом с телевизором в случае настенного монтажа или закрепить в специальной нише сзади «ножки» при установке ТВ на тумбу. На тыльной стороне корпуса по бокам от этого модуля, к слову, можно увидеть целых восемь крупных динамиков встроенной акустической системы.

Все разъемы находятся на боковой грани модуля One Connect: здесь можно найти 4 порта HDMI 2.1 (один из них — с поддержкой eARC), 3 порта USB 2.0 (один — с силой тока 1 А, способный «запитать» внешний жесткий диск), порт Ethernet, оптический аудиовыход, два антенных разъема (один — для эфирного/кабельного ТВ, другой — для спутникового) и CI слот для подключения карт условного доступа.

QN800A можно назвать «младшей» моделью в линейке Neo QLED 8K, в которую также входит QN900A. Обе модели имеют много общего: они доступны в диагоналях 65, 75 и 85 дюймов и используют дизайн Infinity One с внешним модулем One Connect. Из визуальных отличий — QN900A оказывается еще тоньше (корпус всего 15,2 мм толщиной) с чуть более тонкими рамками вокруг изображения. Старшая модель также обладает более высокой пиковой яркостью в режиме HDR, а ее звуковая система состоит из 10 динамиков против восьми — у QN800A.

Пульт ДУ

В комплекте с Samsung Neo QLED QN800A идет новая модель универсального пульта ДУ: он стал чуть меньше и ощутимо легче, а корпус потерял легкую изогнутость и теперь выглядит как тонкий «брусок» из черного матового пластика. Конфигурация органов управления осталась без изменений: кольцо джойстика по центру, под ним — кнопки навигации по меню и управления воспроизведением, качающиеся кнопки регулировки громкости и переключения каналов, а также запуск клиентов популярных стриминговых сервисов. Как и в предыдущей модели, в этот пульт ДУ встроен микрофон, так что его можно использовать для голосового управления телевизором.

Главное же отличие новой модели обнаруживается с тыльной стороны корпуса: здесь расположена… панель солнечной батареи для подзарядки встроенного аккумулятора (если окружающего освещения в комнате будет недостаточно, зарядить пульт ДУ можно и через порт USB Type-C). Отказ от использования привычных «пальчиковых» батареек — одно из решений компании в рамках инициативы по защите окружающей среды Going Green.

Функциональность

Традиционно в качестве умной оболочки используется собственная Smart-платформа на базе ОС Tizen, которая отличается простым и удобным интерфейсом. Основной способ его представления – ленточное меню в нижней части экрана, поверх текущего контента. Если выбрать в этой ленте какой-нибудь пункт, сверху раскрывается его подменю — рекомендованное видео в Youtube, главные параметры в «Настройках» и т.д. Дополнительные приложения можно установить в разделе Apps, также пользователь может редактировать содержимое ленты по своему вкусу.

Фирменный режим Ambient позволяет во время неактивности выводить на экран своеобразные заставки – статические «обои», динамические «скринсейверы», ваши персональные фотографии и т.д., так что при настенном расположении телевизора сходство с большой картиной будет максимальным.

Встроенный медиаплеер может воспроизводить медиаконтент из локальной сети, а также с подключенных по USB накопителей. Он поддерживает разрешение 8K, формат H265, HDR-видео (стандарты HDR10 и HDR10+), отображает текстовые субтитры и декодирует звуковые дорожки в форматах Dolby Digital и DD+. Производительности системы хватает для того, чтобы плеер без малейших притормаживаний воспроизводил самое «тяжелое» видео, которое было в нашей коллекции (~160 Мбит/с).

При подключении к компьютеру или игровой консоли можно активировать игровой режим – в нем отключаются оптимизаторы изображения, за счет чего снижается время отклика и повышается «отзывчивость» в видеоиграх. Кроме того, поддержка видеорежима [email protected] Гц, а также технологии AMD FreeSync Premium Pro делает Samsung Neo QLED QN800A отличным вариантом для использования с консолями Sony PlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X.

Из других интересных функций отметим Digital Butler, с помощью которого можно легко и быстро подключить различные устройства, как по Wi-Fi, так и по Bluetooth, а также режим Multi View, который может отображать на экране контент из нескольких источников одновременно — например, видео в стриминговом сервисе и содержимое смартфона. Если же вы являетесь владельцем смартфона Samsung, то передать его контент на большой экран можно, просто коснувшись смартфоном рамки телевизора — благодаря функции Tap View.

Качество звучания

Акустическая система состоит из восьми низкочастотных динамиков, расположенных в нижней части тыльной стороны корпуса, и четырех высокочастотных, скрывающихся за неприметными «решетками» сзади: два по бокам телевизора и еще два — в верхних углах.

Суммарная мощность — впечатляющие как для встроенного аудио 70 Вт. Звук получается громкий и весьма качественный, заметно лучше большинства других встроенных решений: у него хорошо проработанные высокие частоты, очень неплохие средние и даже определенное количество басов — вполне достаточное для просмотра музыкального видео на Youtube или фильмов/сериалов в стриминговых сервисах. Если же встроенного звука покажется мало, «нарастить» систему можно с помощью совместимого саундбара: благодаря технологии Q-Symphony он будет объединен со встроенными динамиками в единую акустическую систему.

Качество изображения Samsung Neo QLED QN800A

В Samsung QE75QN800AU используется 75-дюймовая панель с 8K-разрешением и подсветкой Quantum Mini LED. Светодиоды в ней в 40 раз меньше, чем в традиционной LED-подсветке, что позволяет значительно увеличить их количество. Это, в свою очередь, дает возможность увеличить количество зон подсветки, а значит — более гибко регулировать зональную подсветку, повысить общую контрастность, улучшить границы между черными и яркими участками, добиться более глубокого черного цвета и более динамичного HDR-эффекта. Среди прочего, использование такой подсветки позволяет сделать корпус телевизора еще более тонким.

Видеоконтента с разрешением 8K пока что исчезающе мало (по большей части это демо-ролики на Youtube), но благодаря новому процессору Samsung Neo Quantum Processor 8K, который в своей работе использует AI-апскейлинг с 16 моделями нейронных сетей, телевизор может качественно масштабировать до этого разрешения «обычное» 4K-видео. При этом благодаря меньшему размеру пикселей такая картинка выглядит более «плотной» и цельной даже с очень небольшого расстояния по сравнению с 4K-телевизором такой же диагонали.

Изображение на экране Samsung Neo QLED QN800A получается сочным и очень ярким, цвета чистые и насыщенные. При взгляде даже под большим углом картинка слабо блекнет и тускнеет, в этом плане новинка показывает заметно лучшие результаты, чем телевизоры с традиционной LED-подсветкой.

Что касается яркости, Samsung QE75QN800AU наглядно демонстрирует достоинство технологии Neo QLED: даже в обычном SDR-видео максимальная яркость может подниматься до 1000 кд/м², в режиме HDR же этот показатель почти достигает 2000 кд/м².Статическая контрастность меняется в зависимости от видеорежима и настроек локального затемнения подсветки: например, в «Натуральном» режиме она находится на уровне 3,500:1.

Видеорежимы «Динамический» и «Стандартный» предлагают насыщенную, яркую картинку, подходящую для демонстрации возможностей Neo QLED, в то время как в «Натуральном» получается более спокойное изображение. Во всех трех режимах телевизор демонстрирует расширенный цветовой охват (свыше 100% sRGB, 84% Adobe RGB, 88% DCI-P3).

Оптимальными для просмотров кинофильмов оказываются режимы «Фильм» и FILMMAKER. Они минимально отличаются между собой и выдают сбалансированное изображение с точной цветопередачей и естественными цветами, с хорошей проработкой деталей как в тенях, так и на светлых участках кадра, цветовой охват при этом сужается с полного до пространства sRGB.

Для HDR-контента доступны те же пять видеорежимов, что и для обычного видео, только с приставкой «HDR». «Динамический» мы бы рекомендовали включать, если нужно произвести впечатление на гостей – он показывает максимально яркую и насыщенную картинку с буквально кричащими цветами, но исходное изображение при этом заметно искажается. В «Стандартном» этот эффект проявляется чуть слабее, но тоже хорошо заметен. Для получения более естественного отображения HDR-контента мы бы рекомендовали режим «Натуральный» — в нем HDR хорошо ощущается, при этом изображение выглядит насыщенным и объемным, с хорошей проработкой теней и без малейшего ощущения неестественности, которое может появиться при утрированном HDR-эффекте. В режимах же «Фильм» и FILMMAKER получается наиболее естественное, достоверное и «мягкое» изображение, однако HDR в них ощущается слабее всего.