В Україні відкрилися попередні продажі телевізорів Samsung Neo QLED — з підсвіткою Mini-LED, 120 Гц та підтримкою FreeSync. Ціни починаються від 47 999 грн та сягають 379 999 грн





Український офіс Samsung анонсував початок попередніх продажів на українському ринку нових моделей телевізорів з лінійки Neo QLED 2021 року, яку було анонсовано на березневій презентації Samsung Unbox & Discover.

Від торішньої серії QLED нова лінійка відрізняється «килимовою» підсвіткою Mini-LED (вона розділена на безліч зон, яскравість яких регулюється окремо, тому телевізор може показувати HDR-картинку одночасно з дуже яскравим світлом і дуже глибоким чорним кольором), новим процесором Neo Quantum, який забезпечує розширені можливості апскейлингу, постобробки зображення і звуку, і підтримкою FreeSync Premium Pro для кращої сумісності з новими консолями. Також серія Neo QLED 2021 року отримала перероблений софт, порти HDMI 2.1, QLED-матрицю с частотою 120 Гц, панель налаштувань для геймінгу та підтримку надшироких співвідношень сторін екрана 21:9 та 32:9.

Телевізори Neo QLED 2021 року вже доступні для попереднього замовлення — у всіх магазинах офіційних партнерів Samsung, а також брендових магазинах Samsung Experience Store. При замовленні у період з 16 квітня по 6 травня у подарунок до замовлення безплатно додається саундбар. Передзамовлений телевізор Neo QLED і подарунок можна отримати у період

з 7 по 31 травня 2021 року.

Ціни на телевізори Samsung Neo QLED

QN85A (4К) поставляються з діагоналями 55, 65, 75 і 85 дюймів за ціною від 52 999 гривень до 154 999 гривень;

QN90A (4К) — з діагоналями 50, 55, 65, 75 і 85 дюймів коштують від 47 999 гривень до 184 999 гривень;

QN800A (8K) — з діагоналями 65, 75 та 85 дюймів коштують від 109 999 гривень до 249 999 гривень;

QN900A (8K) — з діагоналями 65, 75 або 85 дюймів, від 169 999 гривень до 379 999 гривень.

Більш докладно про найсучасніші користувацькі телевізори Samsung Neo QLED можна дізнатися з наших детальних матеріалів.