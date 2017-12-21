Обзор смартфона Google Pixel 2

Смартфоны Google Pixel неизменно привлекают особое внимание пользователей – ведь они воспринимаются не иначе как заявление компании «вот как, по нашему мнению, должны выглядеть смартфоны на нашей операционной системе». Первая линейка, вышедшая в прошлом году, получала высокие оценки (в том числе и в наших обзорах), претензии предъявлялись по большей части только к их стоимости. И вот в этом году Google выпустила обновленные модели – с первой из них, «крупногабаритной» Pixel 2 XL мы уже познакомились месяц назад, сейчас же к нам в редацию попала более компактная версия, Pixel 2.

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за предоставление устройства на обзор

Комплектация

Кроме самого смартфона, в коробке можно обнаружить также зарядное устройство, кабель USB Type-C и два переходника: с USB Type-A на Type-C и с Type-C на мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

Дизайн

В отличие от Pixel 2 XL, в котором Google впервые применила модный нынче «безрамочный» дизайн и экран с пропорциями 18:9, внешность Pixel 2 оказывается более традиционной – 5-дюймовый дисплей 16:9 и достаточно большие рамки вокруг него (особенно сверху) производят впечатление прошлогодней модели, передняя панель которой слегка напоминает iPhone 8, только без круглой кнопки. Более того, на фоне «маленького» Pixel 2 его старший брат не кажется таким уж «XL» – он выше всего на 12 мм (при том, что собственно диагональ дисплея у него больше на целый дюйм).

Корпус металлический, экран прикрыт стеклом Gorilla Glass 5, закругляющимся по краям (т.н. «2.5D стекло»), вокруг него идет тонкая аккуратная фаска на боковой грани. На передней панели сверху и снизу экрана расположены прорези динамиков, слева от верхнего находится объектив фронтальной камеры, справа – индикатор уведомлений, над ним – датчик приближения и освещенности.

На нижней грани расположены разъем USB Type-C и основной микрофон, на верхней – дополнительный микрофон, для шумоподавления. Мини-джека у смартфона нет.

На правой боковой грани находятся качелька громкости и кнопка включения, причем расположены они так, что пользователь поначалу частенько промахивается и нажимает на громкость, пытаясь разблокировать экран. На левой грани можно найти слот для SIM-карты (только одной и без возможности установки дополнительной карты памяти).

Если спереди телефон выглядит безлико, то задняя панель благодаря фирменной черной глянцевой полоске из стекла сразу говорит, что перед нами – смартфон из линейки Pixel. На ней расположен объектив основной камеры и вспышка, сразу под ней – сканер отпечатков пальцев; в нижней части имеется чуть заметное лого «G» – и это единственная «надпись» на корпусе смартфона.

В целом, за счет сравнительно небольших размеров корпуса (пусть в нем и можно было бы разместить экран большей диагонали, но это уже другой разговор), Pixel 2 хорошо лежит в руке, шероховатое пластиковое напыление боковых граней и задней панели (как и у Pixel 2 XL) не дает ему выскользнуть из ладони.

Дисплей

В отличие от Pixel 2 XL, в котором установлен 6-дюймовый OLED-дисплей производства LG Display, в Pixel 2 используется панель AMOLED. Ее характеристики аналогичны таковым у прошлогоднего Google Pixel: диагональ 5″, Full HD разрешение, плотность пикселей 441 PPI.

В обзоре Pixel 2 XL мы отметили не самое высокое качество дисплея – отрадно, что у «младшего брата» с этим все в порядке. Эталонный черный цвет (спасибо технологии OLED), яркие насыщенные цвета, большие углы обзора, отсутствие заметных отклонений в теплые или холодные оттенки – в целом, впечатление от экрана Pixel 2 заметно лучше, чем от XL-версии.

Результаты измерений подтверждают субъективное впечатление: дисплей демонстрирует очень точную, как для смартфона, кривую гаммы, находящуюся в районе стандартного значения 2.2 на всем диапазоне яркости, и цветовую температуру, совсем незначительно отклонившуюся в «холод». Здесь также есть 3 режима отображения картинки – натуральный, яркий и насыщенный. В «натуральном» цветовой охват очень близок к пространству sRGB, и в нем экран по насыщенности цветов мало отличается от смартфонов с IPS-дисплеями. В «ярком» охват оказывается значительно больше, и здесь уже мы видим “натуральный OLED” – если же кому-то и этого будет мало, можно переключиться в «насыщенный», где охват оказывается максимальным, при этом картинка становится заметно теплее. Примечательно, что во всех трех режимах максимальная яркость одинакова и находится на уровне 410 кд/м2 – это достаточно высокое значение, при такой яркости экран Pixel 2 неплохо читается на улице, и «блекнет» только под прямыми солнечными лучами.

Режим “Натуральный”:

Режим “Яркий”:

Режим “Насыщенный”:

Платформа и производительность

Аппаратная платформа в Pixel 2 такая же, что и в XL-версии – чипсет Qualcomm Snapdragon 835 (с восьмиядерным процессором, 4 ядра которого работают на частоте 2.35 ГГц, еще 4 – на 1.9 ГГц, и графической подсистемой Adreno 540), 4 ГБ оперативной памяти (похоже, Google не хочет участвовать в «гонке ОЗУ», которую затеяли другие производители), встроенной памяти может быть 64 или 128 ГБ, без возможности ее расширения.

Неудивительно поэтому, что в синтетических бенчмарках мы видим результаты, во многом аналогичные полученным в ходе тестирования Pixel 2 XL.

«Чистый» Android последней версии, фирменная «фишка» линейки Pixel (при первом же включении на смартфон «прилетело» обновление до 8.1) работает, вполне ожидаемо, очень быстро и плавно, никаких, даже самых минимальных, лагов и притормаживаний замечено не было.

В плане беспроводных стандартов Pixel 2 также аналогичен 2 XL – поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 + LE, имеется модуль для позиционирования через A-GPS/GLONASS/BDS/GALILEO.

Камера

Pixel 2 получил такую же камеру, что и Pixel 2 XL: сенсор 12.2 Мп, диафрагма f/1.8, оптическая стабилизация и двойной автофокус (лазерный плюс система Dual Pixel, являющаяся, по сути, значительно улучшенным фазовым автофокусом).

Встроенное приложение камеры не предлагает Pro-режима или ручных настроек вроде коррекции экспозиции, выбора чувствительности, выдержки/диафрагмы и т.д. – в этом плане пользователю придется полностью полагаться на автоматику. В окне самой камеры можно лишь изменить работу вспышки, выбрать температуру, включить настроечную сетку, съемку по таймеру и активировать режим «движущихся» снимков. По сути, это аналог «живых фото» в iOS, при которых камера снимает короткий, порядка 1 секунды, видеоролик (просмотреть его можно в родном Google Photos, при сохранении на компьютер или даже при просмотре в стороннем вьювере, например, QuickPic, они будут отображаться как обычные JPEG-снимки).

В настройках можно включить режим записи панорамы (обычной или сферической), задействовать портретный режим и включить запись слоу-мо. В отдельно открываемых параметрах доступны остальные регулировки, вроде сохранения геоданных, отключения звука затвора, выбора пропорций и разрешения кадра (максимальный размер снимка, 12.2 Мп, доступен при соотношении сторон 4:3; при переключении в 16:9 он уменьшается до 7.7 Мп).

К сожалению, последние пару недель погода в Киеве не радует, и полноценно протестировать качество съемки в идеальных условиях при солнечной погоде не удалось, однако пару кадров, сделанных в тот редкий момент, когда солнцу все-таки удалось пробиться сквозь тучи, показывают, что в таком случае камера Pixel 2 способна делать практически идеальные снимки – с правильной экспозицией, живыми и естественными цветами, хорошим динамическим диапазоном, приличной детализацией и практически полным отсутствием шумов.

При съемке в пасмурную погоду и особенно в контровом свете снимки получаются несколько недоэкспонированными, с «завалом» в черное в темных участках (что можно частично исправить в графическом редакторе).

В темное время суток и при съемке в помещении детализация ожидаемо снижается, становится заметна работа шумодава (впрочем, не очень агрессивная), при этом, благодаря диафрагме 1.8, камере удается «поймать» достаточно много света на ночных улицах. А вот в помещении некоторые кадры опять выглядели чуть недоэкспонированными, плюс иногда при искусственном освещении немного промахивался автобаланс белого.

Аудио

«Дурной пример заразителен» – первое, что приходит в голову при взгляде на корпус Pixel 2 с отсутствующим мини-джеком для подключения проводной гарнитуры. Так что наушники к смартфону можно подключать либо через USB Type-C (напрямую или через переходник), либо по беспроводному каналу Bluetooth 5.0 c поддержкой A2DP, LE и aptX HD. Качество звука достаточно хорошее, чтобы устроить подавляющее большинство пользователей, не требующих от смартфона наличия отдельного «аудиофильского» ЦАП, запас по громкости также нормальный.

Pixel 2 оснащен стерео-динамиками, они звучат довольно громко (чуть громче, чем у Pixel 2 XL), однако глубины звучанию, разумеется, не хватает. Зато высокие частоты прорабатываются достаточно неплохо, плюс даже на максимальном уровне громкости похрипываний и дребезжания замечено не было.

Автономность

В Google Pixel 2 установлен несъемный аккумулятор емкостью 2700 мАч – прямо скажем, не рекордный показатель (и даже меньше, чем у первого Pixel, в котором стоял аккумулятор на 2770 мАч). Тем не менее, в бенчмарках он показывает неплохие результаты – так, в PCMark смартфон продержался примерно 7.5 часов, что почти на час больше, чем в свое время первый Pixel. В целом, его уверенно хватает на полтора дня при средней нагрузке, в режиме разумной экономии он вполне способен продержаться и двое суток.

4 Оценка ITC.UA Плюсы: Чистый Android; высокая производительность; отличная камера; качественный дисплей Минусы: Очень высокая цена; устаревший дизайн; большие размеры как для 5-дюймового дисплея Вывод: Несмотря на то что существует немало смартфонов с более или менее «чистым» Android, только линейка Pixel получает систему напрямую от Google, без посредников и в максимально быстрые сроки. Одно это способно перевесить все недостатки в глазах пользователей, которым нужен «бескомпромиссный Android» с длительной поддержкой от производителя. Если же вас не устраивает дизайн, который более уместно смотрелся бы в прошлогодних «середнячках», отсутствие мини-джека и одна из самых высоких цен на рынке – тогда вам лучше обратить свое внимание на один из флагманов конкурентов и смириться с фирменными надстройками над Android и более медленными обновлениями системы. Технические характеристики Google Pixel 2 128GB Just Black

23 590 − 28 874 грн

Сравнить цены Тип Смартфон Предустановленная ОС Android 8.0 (Oreo) Оперативная память, ГБ 4 Встроенная память, ГБ 128 Слот расширения - Тип SIM-карты eSIM Количество SIM-карт 2 Процессор Qualcomm Snapdragon 835 + GPU Adreno 540 Количество ядер 8 Частота, ГГц 2,35 Аккумуляторная батарея 2700 мАч (несъемная) Время работы (данные производителя) нет данных Диагональ, дюймы 5 Разрешение 1920x1080 Тип матрицы AMOLED PPI 441 Датчик регулировки яркости + Другое 2,5D-стекло, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Основная камера, Мп 12 (f/1.8) Видеосъемка + Вспышка + Фронтальная камера, Мп 8 (f/2.4) Высокоскоростная передача данных GSM/HSPA+/LTE Wi-Fi + (802.11ac, 2,4ГГц + 5ГГц) Bluetooth + (5.0) GPS + IrDA - FM-радио - Аудиоразъем - NFC + Интерфейсный разъем USB Type-C Размеры, мм 145.7 x 69.7 x 7.8 Вес, г 143 Защита от пыли и влаги + Тип корпуса моноблок (неразборный) Материал корпуса алюминий Тип клавиатуры экранный ввод Еще поддержка быстрой зарядки, сканер отпечатка пальца

Редакция выражает благодарность интернет-магазину Stylus.ua за предоставление устройства на обзор