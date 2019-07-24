Обзор смартфона Honor 20





Со времен выхода предыдущего флагмана в линейке Honor прошел уже год, а это значит, пришла пора для его преемника – и сегодня у нас на обзоре Honor 20, который является более доступным (и в некоторых вещах – упрощенным) аналогом флагмана в старшем бренде – Huawei P30.

Комплектация

В коробке со смартфоном также можно обнаружить зарядное устройство, USB-кабель, скрепку для извлечения лотка SIM-карт и переходник с USB Type-C на мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

Дизайн и эргономика

Honor 20 предлагается в двух цветовых решениях: черный (midnight black) и синий (sapphire blue), в редакции побывал второй вариант. Корпус – стеклянный «сэндвич», с тыльной панелью из стекла и алюминиевой рамкой. Производитель любит экспериментировать с покрытием тыльной стороны, и Honor 20 не стал исключением – «синий» корпус, в зависимости от угла обзора, играет всеми оттенками от бирюзового и до глубокого фиолетового, при этом блики и отражения переливаются таким образом, что у получаемой картинки создается ощущение «глубины». Живьем в динамике это выглядит очень интересно, но некоторым может показаться чересчур ярким эффектом – в таком случае лучше обратить внимание на более спокойный черный вариант.

В отличие от Honor 10, который внешне выглядел почти точной копией Huawei P20, Honor 20 заметно отличается от Huawei P30 – фронтальная камера размещена не в U-образном вырезе, а в отверстии в левом верхнем углу экрана. Рамки вокруг дисплея минимальные, снизу лишь чуть толще, чем по бокам и сверху.

На верхней панели можно найти микрофон шумоподавления и инфракрасный порт, в стыке между экраном и металлической рамкой расположилась решетка разговорного динамика, в которой также находится индикатор уведомлений. На левой боковой грани находится отсек для SIM-карт (поддерживаются две карты формата nanoSIM, карту памяти установить нельзя), на правой боковой – качелька громкости и кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатков пальцев. На нижней грани расположились микрофон, мультимедийный динамик и разъем USB Type-C, мини-джека для подключения проводной гарнитуры у Honor 20 нет.

Несмотря на внушительную диагональ экрана (больше шести дюймов), по размерам Honor 20 воспринимается как средний смартфон и хорошо ложится в руку, большой палец сразу попадает на сканер отпечатков пальцев (срабатывает он, кстати, очень быстро и точно, не в пример экранным сканерам), а сглаженные боковые грани и традиционное уже 2.5D стекло ощущаются комфортно и не врезаются в ладонь. Как для стеклянного «сэндвича», смартфон оказывается умеренно скользким – сказать, что он как-то особенно усердно старается выскользнуть из рук, нельзя. При массе 182 г в руках Honor 20 ощущается чуть тяжелее, чем ожидаешь от таких габаритов.

Экран

В Honor 20 используется LCD-экран с диагональю 6,26 дюймов, соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 1080×2340 точек. Дисплей занимает 84,2% фронтальной панели (это чуть меньше, чем у Huawei P30, но заметно больше, чем у предыдущей модели в линейке, Honor 10). Дисплей на 0,16 дюйма крупнее, чем у Huawei P30, и, как уже говорилось, отличается от него еще и тем, что фронтальная камера находится в отверстии диаметром 4,5 мм в левом верхнем углу.

Сложно сказать, к чему пользователю будет легче привыкнуть – к вырезу на границе изображения, но зато по центру, или к полноценной «дырке», но в углу; при желании сделать ее не такой бросающейся в глаза можно с помощью черной полосы вдоль верхней границы экрана (включается в настройках «экран – другие настройки» — «выемка») или просто с помощью затененных в этом месте обоев домашнего экрана.

Яркость экрана изменяется в пределах 0,8 — 370 кд/м², максимального значения яркости хватает для того, чтобы можно было разобрать информацию на дисплее в солнечный день, однако под прямыми солнечными лучами экран, конечно, сильно блекнет, и разглядеть, что показывается в видоискателе камеры, очень тяжело. Цветовой охват в режиме «Яркий» достаточно большой (лишь немногим меньше, чем у AMOLED-смартфонов), картинка получается очень сочная и насыщенная, но с ощутимым холодноватым оттенком – цветовая температура у Honor 20 по умолчанию завышена до ~8000K.

Если вам больше нравится теплое изображение, можно переключиться в настройках со «стандартной» цветовой температуры в «теплую» (при этом кривая температуры опускается до ~6800K, что оказывается очень близко к стандартным 6500K) или вручную выбрать желаемый оттенок на цветовом круге. Еще один доступный вариант – включить в соседних настройках режим «комфорт для глаз» и с помощью ползунка выбрать его значение по своему вкусу. Если же предпочитаете более спокойные и приглушенные цвета, можно переключиться в режим «Нормальный» — здесь цветовой охват заметно сужен и примерно соответствует пространству sRGB.

Аппаратная платформа, оболочка

Как и Huawei P30, Honor 20 основан на SoC собственной разработки Hisilicon Kirin 980. Объем оперативной памяти — 6 ГБ, внутреннего хранилища – 128 ГБ, моделей с другими конфигурациями памяти нет, возможность нарастить встроенную память с помощью карты памяти microSD также отсутствует.

Kirin 980 производится по 7 нм техпроцессу и включает в себя восьмиядерный CPU (два производительных ядра Cortex-A76 работают на частотах до 2,6 ГГц, еще два – до 1,92 ГГц, плюс четыре энергоэффективных ядра Cortex-A55 с частотами до 1,8 ГГц), а также десятиядерный GPU Mali-G76 MP10. Это флагманская SoC у Huawei, и производительность у нее оказывается очень высокой, на уровне Qualcomm Snapdragon 855 в однопоточных бенчмарках и чуть ниже — в многопоточных.

Под длительной синтетической нагрузкой через несколько минут включается тротлинг, впрочем, даже при выполнении бенчмарков смартфон нагревался откровенно слабо, в обычном же режиме использования он максимум становился чуть теплым.

При включении режима «производительность» (находится в настройках аккумулятора) можно рассчитывать на прирост производительности 5-15%, в зависимости от ситуации (больше от него выигрывают игровые приложения и бенчмарки). Тротлинг при этом перестает задействоваться, и смартфон быстро становится «горячим»; через несколько минут работы под такой нагрузкой, видимо, с целью экономии заряда и борьбы с перегревом, яркость экрана сильно приглушается.

Honor 20 работает под управлением Android 9.0, дополненной фирменной оболочкой Magic UI 2.1 – по сути, это все та же хорошо знакомая нам EMUI, но для бренда Honor. По умолчанию в Magic UI нет меню приложений, все они располагаются на домашнем экране (по аналогии с iOS и некоторыми другими Android-оболочками), однако при желании в настройках можно переключиться на привычный для Android-пользователей вариант интерфейса, вернув меню приложений на место.

В меню «система – системная навигация» можно выбрать один из трех вариантов управления: тремя традиционными экранными кнопками, жестами по виртуальной кнопке «навигационная панель», которая может быть размещена в любой части экрана, либо жестами по экрану (осуществляются от левой, правой и нижней границы экрана).

Из дополнительных системных утилит можно отметить менеджер тем оформления, «оптимизатор» (очистка памяти, блокировка нежелательных контактов, оптимизация энергосбережения и т.д.), инструмент для резервного копирования, Huawei Health, собственные аудио- и видеоплееры.

Звук

Honor 20 оснащен одним мультимедийным динамиком, с неплохой громкостью и достаточно стандартным звуком: высокие звучат неплохо, но уже средних частот меньше, чем хотелось бы, и басы довольно условные – в общем, ничего необычного.

Качество звука в гарнитуре более чем достаточное для пользователей, слушающих музыку со смартфона и не покупающих для этой цели отдельных хайфайных плееров и наушников за несколько сотен долларов; меломаны же могут найти звук чуть зажатым, с несколько смазанным басом и легкой нехваткой высоких частот.

Для улучшения звука в наушниках используется набор аудиоэффектов Huawei Listen, которые могут сделать звучание более сочным и объемным, также здесь имеется 10-полосный эквалайзер с пресетами для разных музыкальных жанров и даже оптимизация под различные типы наушников (включая определенные модели самой Huawei).

Камера

Камера Honor 20 содержит целых четыре модуля. Основной – 48-мегапиксельный SONY IMX586, с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом (в отличие от старшей модели, Honor 20 Pro, оптическая стабилизация здесь отсутствует). Его дополняют ультраширокий модуль (16 МП, f/2.2, угол обзора 117°, без автофокуса), макро-модуль (2МП, f/2.4, фиксированная фокусировка на расстоянии 4 см от объектива) и вспомогательный модуль для определения глубины (необходим для эффекта боке).

Интерфейс приложения камеры не претерпел каких-то заметных изменений по сравнению с предыдущими моделями линейки: переключатель «искусственного интеллекта» вынесен на главный экран, свайпы по видоискателю не задействованы, режимы HDR, панорама, макро и ряд других вынесены в последний пункт меню слайдера.

Несмотря на то что телефото модуль, имеющийся в Honor 20 Pro, здесь отсутствует, двукратное масштабирование в приложении камеры все-таки есть – судя по качеству получаемых снимков, это просто кроп изображения с основного модуля. Картинка с широкоугольного модуля получается несколько менее насыщенной и с меньшей детализацией, но в целом оказывается вполне достойной.

В дневное время снимки на основную камеру вполне ожидаемо получаются качественными, с хорошей детализацией, естественными цветами и практически полным отсутствием шумов. Режим HDR, судя по всему, включен по умолчанию – во всяком случае, во всех контрастных сценах его активация никак не влияла на результат, при этом «обычные» снимки явно носили следы применения HDR. По большей части он действует достаточно деликатно, однако в ряде случаев снимки получались с заметно высветленными тенями, из-за чего страдало ощущение глубины и общая контрастность и насыщенность изображения; к сожалению, в настройках нет отключения «авто HDR», и единственный способ сделать снимок без него – это переключиться в режим «Профи» или «Портрет».

В помещении и в сумерках детализация заметно снижается: картинка «замыливается» шумодавом и из-за этого теряет мелкие детали, например, в траве или листве деревьев. На ночных снимках ситуация ожидаемо усугубляется – и если на ярко освещенной улице это не так бросается в глаза, то при откровенном недостатке освещения сделать кадр с хорошей резкостью и детализацией уже не удастся.

Режим ночной съемки делает серию снимков в течение примерно 5 секунд, результат выглядит очень эффектно на экране смартфона, особенно при слабой освещенности сцены: динамический диапазон заметно расширяется, проявляя детали в тенях и ярких участках кадра. Но при более-менее яркой сцене в результате можно получить несколько пересвеченный снимок, в первую очередь – в виде чересчур ярко-синего ночного неба.

Автономность

В Honor 20 установлен несъемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 3750 мА*ч. Поддерживается фирменная быстрая зарядка SuperCharge (22,5 Вт), способная зарядить смартфон с нуля до 50% меньше чем за полчаса. В аккумуляторном бенчмарке PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² смартфон продержался 9 часов. Это очень хороший результат как для такого аккумулятора, и заметное улучшение по сравнению с предшественником — год назад Honor 10 (с аккумулятором емкостью 3400 мА*ч) в аналогичных условиях проработал меньше 7 часов. В обычном режиме использования пользователь может рассчитывать на полтора-два дня работы, в зависимости от интенсивности нагрузки.