Обзор смартфона Huawei P Smart Pro

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Huawei успела выпустить приличное количество смартфонов среднего ценового сегмента с похожими характеристиками, дизайном, да и названиями. Сегодня мы познакомимся с ещё одной такой новинкой — Huawei P Smart Pro. Смартфон только поступил в продажу и интересен выезжающей фронтальной камерой, большим дисплеем без вырезов и тройной основной камерой. Посмотрим, чем ещё он может порадовать. Сразу стоит отметить важный момент: к нам на обзор попал не финальный образец и некоторые моменты в финальной версии могут отличаться.

Дизайн и материалы Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Pro — крупный и довольно увесистый смартфон с большим дисплеем. Главной особенностью дизайна является использование экрана с тонкими рамками и без выреза для фронтальной камеры. Фронталка в смартфоне выезжающая. Кроме экрана на передней панели есть только тонкая сетка разговорного динамика. Индикатора уведомлений нет.

Рамка металлическая, с матовой окраской, что немного добавляет бонусов к надёжности хвата. На верхнем торце размещены выезжающая фронтальная камера, дополнительный микрофон и лоток. Снизу — USB Type-C, разговорный микрофон и динамик. На правой стороне смартфона разместились качелька громкости и кнопка питания, которая совмещена со сканером отпечатков пальцев.

Задняя панель сделана из стекла, какого именно — не уточняется. Но в руке ощущается весьма добротно. Есть олеофобное покрытие, хотя оно не слишком спасает от отпечатков пальцев. Но стираются они легко. У нас побывал «консервативный» чёрный вариант. Он немного переливается в тёмно-синие оттенки, выглядит аккуратно и стильно. Существует ещё более яркий голубой градиентный вариант.

Камера размещена вертикально в верхнем левом углу задней панели. Под ней — вспышка. Модуль камеры самую малость выступает над корпусом, но не настолько, чтобы мешать или раздражать.

К нам из всего комплекта поставки доехал только защитный бампер. Он предельно простой: из прозрачного силикона.

Дисплей

В Huawei P Smart Pro установлен экран с диагональю 6,59 дюйма без каких-либо вырезов. Используется IPS-матрица с разрешением FullHD+ (2340х1080), соотношением сторон 19.5:9 и пиксельной плотностью ~391 ppi. Визуально экран производит неплохое впечатление, запас яркости достаточный, углы обзора максимальные.

Набор настроек стандартный: масштаб, размер шрифта, настройка цветового тона, режим защиты глаз (фильтр синего) и выбор разрешения: есть интеллектуальный режим с автопереключением, а также варианты FullHD+ и HD+:

В естественном режиме максимальная яркость составляет 364.721 кд/м², а статическая контрастность — 722:1. При этом, цветопередача малость уходит в холодные оттенки. Цветовой охват близок sRGB:

В ярком режиме максимальная яркость действительно ощутимо выше: 408.182 кд/м², статическая контрастность — 799:1 соответственно. Но экран очень существенно «холодит». Хотя в настройках есть возможность регулировки цветовой температуры, так что можно подправить:

Разблокировка Huawei P Smart Pro

Сканер отпечатка пальцев (он же кнопка питания) на боковой панели расположен удобно: большой палец как раз на него попадает. По скорости и точности претензий к нему нет. Разблокировки по лицу нет (во всяком случае в нашей тестовой прошивке). Но она была бы не очень практична: фронтальной камере нужно время для того, чтобы выехать из корпуса. Пускай и небольшое.

Платформа и производительность

В Huawei P Smart Pro установлен восьмиядерный процессор среднего уровня не первой свежести Kirin 710F. Всё-таки хотелось бы в конце 2019 увидеть что-то более современное. Например 810-й Kirin. Kirin 710F — это 12-нм чип, который включает в себя четыре производительных ядра ARM Cortex-A73 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и четыре энергосберегающих ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,7 ГГц. За графику отвечает ускоритель Mali-G51 MP4, есть поддержка технологии GPU Turbo, которая по данным производителя, обеспечивает прирост производительности в 60% и снижение энергозатрат на 30%. К сожалению, тестовая прошивка не даёт устанавливать бенчмарки (установились на смартфон только 3DMark, AIDA64 и AndroBench), но мы уже видели этот процессор в Huawei P Smart Z и Honor 9X, так что неожиданностей не будет.

Смартфон практически не греется при длительных нагрузках. «Железо» в смартфоне не игровое, но в целом поиграть можно. PUBG запускается на средних настройках графики вполне играбельно, но временами проседания FPS ощущаются. Call of Duty Mobile запускается только на самых низких настройках, но работает плавно, без притормаживаний.

По беспроводным интерфейсам набор не самый лучший, особенно учитывая стоимость смартфона. Устаревшие однодиапазонный Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.2. NFC для бесконтактной оплаты нет. Навигационный модуль: GPS (A-GPS), ГЛОНАСС, BeiDou. Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, встроенной — 128 ГБ. Лоток гибридный, вместо второй SIM-карты можно установить MicroSD объёмом до 512 ГБ:

Интерфейс и ПО

Huawei P Smart Pro (наш тестовый образец) работает на ОС Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.1. Сервисы Google есть, работают. Оболочка уже нам хорошо знакома по прошлым смартфонам Huawei. Интерфейс полностью перерисован, включая дизайн и анимации. Есть различные варианты организации рабочего пространства: с отдельным меню приложений или без.

Для навигации предусмотрено три варианта. Настраиваемая панель с кнопками, жестовое управление или экранная сенсорная кнопка:

Диспетчер приложений сделан в виде горизонтального списка с миниатюрами. Приложения можно закрывать, закреплять или переключиться в режим разделённого экрана.

Есть ряд собственных стандартных приложений, включая заметки, плеер, компас, файловый менеджер и утилиты для переноса данных.

Оболочка удобная и хорошо оптимизирована. Со скоростью работы проблем нет, багов также не наблюдается.

Камера Huawei P Smart Pro

Смартфон Huawei P Smart Pro оснащен тройной камерой с поддержкой AI, включающей основную камеру с разрешением 48 Мп с диафрагмой f/1.8 и фазовым автофокусом, ультраширокоугольную камеру на 8 Мп f/2.4 без автофокуса и камеру с датчиком для измерения глубины изображения на 2 Мп. Фронтальная камера на 16 Мп с поддержкой АІ-алгоритмов. Приложение камеры стандартное для всех не флагманских смартфонов Huawei: на основном экране есть настройки вспышки, Ai подстройки изображения, переключение режимов съёмки и кнопка для смены камеры. Она расположена не очень удобно: сбоку или в нижней части экрана посередине, далеко от кнопки спуска и к ней приходится тянуться. Про-режим с ручными настройками и HDR вынесены в подменю с дополнительными режимами съёмки.

Качество камеры существенно зависит от прошивки, так что окончательные выводы делать рано. Но основная камера в смартфоне делает очень неплохие снимки. И не только днём: ночной режим вполне работоспособен.

Широкоугольная же камера не слишком радует: вечером на неё крайне сложно сделать чёткий снимок. Днём — через раз: иногда автоматика чересчур завышает экспозицию.

Автономность

В Xiaomi Huawei P Smart Pro установлен аккумулятор емкостью 4000 мАч, что не очень много при таком экране. Но хорошая оптимизация системы позволяет смартфону выдерживать сутки при очень активных нагрузках. А у потенциальной аудитории смартфона (это явно не геймеры, гики или любители мобильной фотографии) вполне можно ожидать и 2 дня. Быстрая зарядка, к сожалению, не поддерживается.